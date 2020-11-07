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Украина начала полноценный реэкспорт газа в ЕС, ранее были только транзит и импорт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина начала полноценный реэкспорт газа в ЕС, ранее были только транзит и импорт

Благодаря созданию привлекательных условий хранения газа украинские подземные хранилища заполнены на 90% - рекордный показатель за последние 10 лет.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"Этому способствовали несколько услуг, которые внедрили операторы газотранспортной системы и подземных хранилищ газа. Наш "Укртрансгаз" еще несколько лет назад ввел услугу "таможенный склад", которая позволяет без растаможки хранить газ в Украине более тысячи дней. А Оператор газотранспортной системы Украины внедрил услугу shorthaul, которая позволяет транзитировать газ через Украину в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию", - пояснил Коболев.

По его словам, благодаря таким "привлекательным условиям" хранения газа украинские подземные хранилища газа заполнены на 90% - рекордный показатель за последние 10 лет.

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Украина начала полноценный реэкспорт газа в ЕС, ранее были только транзит и импорт 01

Генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон написал в Facebook, что ОГТС уже заработал около 500 миллионов гривен дохода от предоставления услуги shorthaul.

"Еще одна значимая веха для рынка газа - начался реэкспорт газа, который был ранее завезен в Украину из ЕС. Ранее были только транзит и импорт. Первые 15 миллионов м3 газа были реэкспортированы в октябре в Венгрию и Польшу", - отметил он.

Украина начала полноценный реэкспорт газа в ЕС, ранее были только транзит и импорт 02

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
И приплюсую доставку в 1.42 за куб, есперд. Вы еще недавно тут воем выли про "барыгу" Пороха и грабительские тарифы. Чего теперь вдруг замолкли при самых рекордных за все время тарифах? Речь отобрало?

Україна почала повноцінний реекспорт газу в ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт - Цензор.НЕТ 4398
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07.11.2020 20:03
+13
Только вот почему тогда "Нафтогаз" в таких убытках по самое нихочу и цена газа для бытовых потребителей местами превысила даже 10 грн. за куб? Чем хвалитесь?
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07.11.2020 19:53
+8
Что-то вы не вспоминали про цену на биржах при Порохе, когда тут воем выли про "грабительские тарифы"? И цена на биржах летом, когда закачивалась львиная доля, была 102-106 баксов. Даже иногда падала до 98. И с прошлого года осталось очень много из-за теплой зимы. Так с чего такая грабительская цена? Может потому, что к власти пришли не придуманные, а самые настоящие барыги?
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07.11.2020 21:25
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при порохе бутылка водки 50 грн стоила а сейчас за 100 и что? а твоя и моя мамка когда то девками были))) все смешалось в твоей головушке и бизнес и политика))
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07.11.2020 22:47 Ответить
Газовый рынок определятся политикой правительства. Оно регулирует рынок газа через свои органы. И тарифы может менять своими постановлениями через фиксирование максимальной цены. Даже антимонопольный комитет имеет на крайний случай. Ну и? Повторяю -- Кто-же тогда так ворует.?
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07.11.2020 22:52 Ответить
запомни, все что называется рынком (настоящим) не регулируется ни чем, только конкуренцией. а на счет воров, ты поймай сначала за руку а потом говори что он вор. может и ты воруешь?))
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07.11.2020 22:57 Ответить
Да-да. Слышали уже "А что я, я ничего, все воруют." Еще раз -- Рынок газа контролируется государством. Ты сам писал за фиксированные цены на сезон и на год. Даже есть антимонопольный комитет против зарвавшихся барыг. И не нужно здесь тупо ля-ля.
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07.11.2020 23:07 Ответить
вижу в экономике ны ну совсем не силен)) у людей есть газ, летом рыночная цена была 4 грн, они предложили что бы люди заплатили за весь год сразу и зимой бы получали газ по 4 грн. антимонопольный комитет имеет право вмешиваться если есть сговор на рынке. иди уже спать проФФессор)))
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07.11.2020 23:15 Ответить
Только вот цену граничную для потребителя по всей стране в 4 грн. установил именно "Нафтогаз", вернее правительство через "Нафтогаз". И даже министры выступали. Отличалась только доставка. А где же тогда здесь другие поставщики и где здесь рынок? И кто сейчас мешает правительству снова установить граничные цены для бытового потребителя? Почему еще в сентябре это было можно, а в октябре вдруг стало нельзя? Ведь рынок то начался еще до сентября. Что же это за рынок такой?
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07.11.2020 23:24 Ответить
да никакого правительства там и близко не было. спрос на газ упал а деньги нужно, вот и продавали по 4 грн. в магазинах тоже распродажи есть, но не будешь же ты требовать что бы распродажи были круглый год))
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07.11.2020 23:32 Ответить
Да неужели? А хотя-бы Шмыгаль. И "годовой тариф" это рынок? А как-же другие поставщики? И насчет АМКУ -- никто не мешал правительству инициировать АМКУ заниматься повышением тарифов на газ еще в августе 2020. Что же им мешает сейчас заняться сговором на рынке?
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07.11.2020 23:57 Ответить
а у тебя есть доказательства что был сговор? то пиши заяву, не сиди в инете а дейтвуй
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08.11.2020 09:36 Ответить
Доказательства все в разнице цен.
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08.11.2020 16:52 Ответить
если у всех разные цены то о каком сговоре идет речь? и почему другие "честные"компании не продают газ по "справедливой" цене, ну например как говорит юля 3 грн за куб?))
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09.11.2020 13:22 Ответить
Все то-же самое абсолютно не мешает АМКУ периодически заводить дела о сговоре на рынке мобильных операторов.
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09.11.2020 14:57 Ответить
да посадить всю страну, всех кто быдлу оказывает хоть какие то услуги и продает товар))) завтра мобильные операторы отключат свои сети что будешь делать?
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09.11.2020 15:04 Ответить
Большей херни придумать не смог? Фантазия окончилась? Попей кофейку.
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09.11.2020 15:30 Ответить
Ой, если вы у меня спросите, доволен ли я, что мы больше не покупаем газ у мокселей, я вам отвечу, таки так. Надоело каждый новый год смотреть по ящику на пьяную рожу кацапа, который, якобы, закрывает подачу газа в Украину, а целый год слушать крики лаптей: Украина газ ворует!!!
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07.11.2020 22:22 Ответить
тогда почему резко повышается цена на газ для населения? или таки пришло время садить вора кобылева в тюрьму?
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08.11.2020 04:09 Ответить
Да, да!
Посадить весь Нафтогаз в тюрьму и урезать им зарплаты до 3-х минимальных!
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08.11.2020 10:16 Ответить
а я думав чому ціна в платіжках за газ виросля? своя кишеня ближче до тіла
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08.11.2020 21:18 Ответить
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