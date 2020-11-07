Украина начала полноценный реэкспорт газа в ЕС, ранее были только транзит и импорт

Благодаря созданию привлекательных условий хранения газа украинские подземные хранилища заполнены на 90% - рекордный показатель за последние 10 лет.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"Этому способствовали несколько услуг, которые внедрили операторы газотранспортной системы и подземных хранилищ газа. Наш "Укртрансгаз" еще несколько лет назад ввел услугу "таможенный склад", которая позволяет без растаможки хранить газ в Украине более тысячи дней. А Оператор газотранспортной системы Украины внедрил услугу shorthaul, которая позволяет транзитировать газ через Украину в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию", - пояснил Коболев.

По его словам, благодаря таким "привлекательным условиям" хранения газа украинские подземные хранилища газа заполнены на 90% - рекордный показатель за последние 10 лет.

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Генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон написал в Facebook, что ОГТС уже заработал около 500 миллионов гривен дохода от предоставления услуги shorthaul.

"Еще одна значимая веха для рынка газа - начался реэкспорт газа, который был ранее завезен в Украину из ЕС. Ранее были только транзит и импорт. Первые 15 миллионов м3 газа были реэкспортированы в октябре в Венгрию и Польшу", - отметил он.

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