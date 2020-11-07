Трамп прокомментировал информацию СМИ о победе Байдена: "Выборы еще не закончены"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что несмотря на то, что Джо Байден получил лидерство, выборы еще не закончились. Трамп намерен отстаивать свои позиции по результатам голосования в суде.

Об этом Трамп заявил 7 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Трамп утверждает, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из спорных штатов. Он подчеркивает, что не СМИ решают, кто официально избран президентом, а законные голоса.

Начиная с понедельника, по словам Трампа, его штаб обратится в суды, "чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя".

"Простой факт, что эти выборы далеко не закончены. Джо Байден не был признан победителем ни в одном спорных штатов, в которых должны быть обязательные пересчеты. Американский народ имеет право на честные выборы: это означает учет всех законных избирательных бюллетеней и не учет незаконных избирательных бюлетней. Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета голосов, которого он заслуживает, и чего требует демократия", — заявил Трамп.

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Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.