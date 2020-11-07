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Новости За рубежом
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Байден (2374) США (23157) Трамп (3339)

Трамп прокомментировал информацию СМИ о победе Байдена: "Выборы еще не закончены"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп прокомментировал информацию СМИ о победе Байдена:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что несмотря на то, что Джо Байден получил лидерство, выборы еще не закончились. Трамп намерен отстаивать свои позиции по результатам голосования в суде.

Об этом Трамп заявил 7 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Трамп утверждает, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из спорных штатов. Он подчеркивает, что не СМИ решают, кто официально избран президентом, а законные голоса.

Начиная с понедельника, по словам Трампа, его штаб обратится в суды, "чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя".

"Простой факт, что эти выборы далеко не закончены. Джо Байден не был признан победителем ни в одном спорных штатов, в которых должны быть обязательные пересчеты. Американский народ имеет право на честные выборы: это означает учет всех законных избирательных бюллетеней и не учет незаконных избирательных бюлетней. Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета голосов, которого он заслуживает, и чего требует демократия", — заявил Трамп.

Читайте: Лукашенко заявил, что в США нужны перевыборы: "Позорище, издевательство над демократией"

Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+47
Фу-валежником Алеша завоняло. Из каких мохшанских болот будеш?
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07.11.2020 19:59
+44
Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися" - Цензор.НЕТ 6124
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07.11.2020 20:16
+43
Не боец, а истеричка больная на всю голову.
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07.11.2020 20:00
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За Зе?
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07.11.2020 21:44 Ответить
Ти пригощатимеш шампанським?
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07.11.2020 21:48 Ответить
Окончательные решения принимает только Путин
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07.11.2020 21:13 Ответить
Трамп будет истерить до последнего. сейчас он устроит грандиозный скандал, и будет много лет оставаться топовой медийной фигурой. Суды, скандалы, обвинения, подозрения, следствия, опять суды, аппеляции, адвокаты, секушал харазмы из прошлого, все это сериал на годы. А для истерика это самое главное лучше быть плохим в центре обЪективов, чем хорошим, но забытым. Но то для его электората шоу, остальным по фиг, ведь главное:
НАШИ ПОБЕДИЛИ! БАЙДЕН ПРЕЗИДЕНТ!
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07.11.2020 21:14 Ответить
в конце концов окажется в дурке
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07.11.2020 21:15 Ответить
Да, это будет настоящее шоу, когда санитары начнут выносить его из Белого Дома.
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08.11.2020 20:38 Ответить
Республіканцям за таке пора нарешті виключити його з партії, а на наступних виборах виставити консервативного, але антиросійського кандидата - когось рівня покійного МакКейна!
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07.11.2020 23:33 Ответить
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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08.11.2020 16:46 Ответить
Сама постановка темы пролетариев, выдает ватное нутро допысувача. Вот кацапам прям немется писать под флагом США или другой состоявшейся страны, за триколор стыдно небось. Понимаю у меня на кацапский флаг вызывае рвотный рефлекс где-то с 2004-го.
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08.11.2020 19:26 Ответить
Не знаю что там кого и как выдает, а тебя выдает торчащая из жопы бутылка.
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08.11.2020 21:24 Ответить
Бутылка с водкой и жопы это тоже ваша любимая кацапская парафия) опять ты палишься причем по тупому)
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09.11.2020 04:21 Ответить
Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Виборці ще не закінчилися"
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07.11.2020 21:14 Ответить
Джоржия добьет Трампа , будет 306 голосов
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07.11.2020 21:16 Ответить
Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися" - Цензор.НЕТ 2224
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07.11.2020 21:17 Ответить
Шота не складывается у тебя на этом сайте.Задумайся😂🌷
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07.11.2020 21:23 Ответить
Умница,задумался.Новый ник не спасет😂🌷
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07.11.2020 21:46 Ответить
Учи грамматику, дефективный! Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися" - Цензор.НЕТ 7126
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07.11.2020 22:35 Ответить
Грамматику?Как твоя ***** поживает?Вроде без ошибок?😂🌷
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07.11.2020 22:55 Ответить
Скоро на всех телеэкранах мира мелодрама "Дикий Запад"... Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися" - Цензор.НЕТ 5189
Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися" - Цензор.НЕТ 3278
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07.11.2020 21:27 Ответить
Кому вы радуетесь - ультралевым? Тогда учитесь есть борщ китайскими палочками.
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07.11.2020 21:38 Ответить
Это ты советуй кацапам, только не борщ, а щи.
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07.11.2020 23:12 Ответить
Те уже умеют.
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07.11.2020 23:45 Ответить
Бидон ненадолго,учитывая его физическое состояние. Харрис переходная фигура. через 4 года республиканцы отыграют свое,главное Трампона выкинуть на свалку истории.
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07.11.2020 23:15 Ответить
да, вам евреям не повезло
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07.11.2020 23:31 Ответить
как ета па русскі...
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07.11.2020 21:41 Ответить
В цифрах как проходили выборы . Вопросы есть ?
https://www.youtube.com/watch?v=K9NMVI5Pt40
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07.11.2020 21:43 Ответить
Байден приде порядок наведе
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07.11.2020 21:43 Ответить
Американский Deep State внес педофила и взяточника Байдена в Белый Дом невзирая на то что Американцы проголосовали за Трампа . Что это значит для мира ? Совок в виде глобализма для всех . Деградация Западной цивилизации и ее ценностей . Потеря Америкой статуса мировой державы . Для нас Американцев это высокие налоги , неконтролируемая миграция из Латинской Америки и Африки , преимущества цветного населения при приеме на работу и учебу , возможна косвенная выплата репараций черным за рабство .
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07.11.2020 21:45 Ответить
эти Трамповские страшилки не оправдаются
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07.11.2020 23:16 Ответить
Очень надеюсь.
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08.11.2020 00:41 Ответить
Серьезно, не оправдаются? Ну так в голливуде уже сказали, что на фильмы актеров будут отбирать теперь не по таланту, а чтоб были цветными/инвалидами/фриками и т.д.
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08.11.2020 16:51 Ответить
Я откуда знаю?по большому счету пох,это дело американцев.у них есть выбор.через четыре года
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08.11.2020 18:10 Ответить
После этих выборов и этим мутняком с голосованием по почте, устроенным леваками, я бы уже не был так категоричен, что у американцев будет выбор через 4 года.
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08.11.2020 21:22 Ответить
не рви серцэ.даже Меланья уговаривает рыжего расслабиться.Melania Trump has joined the growing chorus of President Donald Trump's inner circle advising him the time has come for him to accept the loss, a source familiar with the conversations tells CNN's
после Харрис будет республиканец.
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08.11.2020 22:09 Ответить
Чмошник из расеи, ты спалился...
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08.11.2020 01:05 Ответить
Система поломалась...Байден- не демократ. Тромб- не республиканец. США выбирает между двух Зеленских. С понятным результатом.
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07.11.2020 21:48 Ответить
Тільки сьогодні для себе сформулював, що мені ці вибори нагадують: вибір між Шаріковим+Швондєром та Прєображенським+Барменталєм

Хто там хто є - на розсуд публіки
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07.11.2020 21:52 Ответить
Виграв Преображенський.
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07.11.2020 22:02 Ответить
скорее Швондер,смотря на левацкую риторику Бидона
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07.11.2020 23:17 Ответить
Бідон - це Ваша шапка? Байдон начебто є...
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08.11.2020 00:25 Ответить
шапка?шо ти мелеш?
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08.11.2020 01:20 Ответить
Кацапська звичка переінакшувати прізвища. "Тромб", "Бідон" вищє подивіться. Хочете дізнатись кацапського троля - прізвище спотворено.
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10.11.2020 22:40 Ответить
Как у вас в детском садике все просто.
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10.11.2020 23:36 Ответить
Ну мудак, ну мудак ..... имбицил - это мягко сказано
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07.11.2020 22:01 Ответить
у парня Трампа по вопросам выборов в советниках вовка ху.ло
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07.11.2020 22:03 Ответить
и это правда.
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07.11.2020 22:09 Ответить
рыжий чубчик ради собственных амбиций готов расколоть страну.
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07.11.2020 22:18 Ответить
готов то он готов, да кто ж ему, дураку, позволит)
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07.11.2020 22:24 Ответить
дай-то Бог.
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07.11.2020 22:26 Ответить
Завладеть бы мне на миг
Алладина лампой,
Запустил бы на Луну
Зелю вместе с Трампой.
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07.11.2020 22:31 Ответить
Я бы лучше сам улетел - не навсегда, конечно, а на недельку.
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07.11.2020 23:18 Ответить
Так еще дня два назад Трамп требовал прекратить голосование и подбить бабки, а тут вона как...,,выборы ишшо не закончены... Донни пытается оттянуть свой конец.! Так и оторвать может
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07.11.2020 22:35 Ответить
битому не йметья... не уміє програвати американський кловун...
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07.11.2020 22:46 Ответить
Не , мелочный Трамп(на спичках тягаться). Обама трампу вытер нос. А будет пересчитывать, дважды битым уйдет, а может ведь еще уйти по-джентельменски.
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08.11.2020 01:19 Ответить
Донни был такой важный
На всех кричал, всех пугал, что уволит, а теперь и его самого - уволили.
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07.11.2020 22:57 Ответить
А если Трамп докажет мошенничество на выборах...ой что будет...даже подумать страшно..))))
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07.11.2020 23:06 Ответить
Вали давай! Джо Байден стал президентом США!
Ты уже всё)
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07.11.2020 23:08 Ответить
По-перше: від коли це ЗМІ стало вирішувати, хто переміг? В СРСР лише компартія могла собі таке дозволити. У нас нова компартія - ЗМІ?
По-друге: команда Трампа певно знала про махінацію яку проштовхнули демократи під назвою mail-in voting і заздалегідь помітила легальні
бюлетні щов відризнити від вкинутих "палених". Суди вже почали вимагати щоб бюлетні були представлені іншій стороні (Трампа) - і тут виявилося
що виборчі дільниці в демократичних вотчинах - морозяться і не дають. Сьогодні пятниця - мало що легально можна зробити, а з понеділка - процес піде.
Одне погано: якщо не буде легального процесу валідації голосів - почнеться войнушка.
Прихильникам Трампа не сподобається кража голосів, а байденятам не вперше виводити тітушок - згадаймо "протести" гопоти в Сіетлі, Портленді, Кеноші ЛА ітд. цього літа
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08.11.2020 05:04 Ответить
Долар привязаний до стабільності політичної системи та виконавчої і судової влади в США. Якщо рішення судів тепер херяться байденятами, а ЗМІ назначає переможця виборів - можна чекати падіння долара.
На радість Китая і Росії, звісно. Ну, але головне щоб за Трампа не пили шампанське в Кремлі, правильно?
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08.11.2020 05:14 Ответить
Маланья (в девичестве майор Пронин) подаёт на развод. На кону миллиард баксов, не меньше. Хлопцы, я уже староват, а вы не проспите!
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08.11.2020 20:42 Ответить
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