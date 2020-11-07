Трамп прокомментировал информацию СМИ о победе Байдена: "Выборы еще не закончены"
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что несмотря на то, что Джо Байден получил лидерство, выборы еще не закончились. Трамп намерен отстаивать свои позиции по результатам голосования в суде.
Об этом Трамп заявил 7 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Трамп утверждает, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из спорных штатов. Он подчеркивает, что не СМИ решают, кто официально избран президентом, а законные голоса.
Начиная с понедельника, по словам Трампа, его штаб обратится в суды, "чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя".
"Простой факт, что эти выборы далеко не закончены. Джо Байден не был признан победителем ни в одном спорных штатов, в которых должны быть обязательные пересчеты. Американский народ имеет право на честные выборы: это означает учет всех законных избирательных бюллетеней и не учет незаконных избирательных бюлетней. Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета голосов, которого он заслуживает, и чего требует демократия", — заявил Трамп.
Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.
Пожалуйста, подождите...
НАШИ ПОБЕДИЛИ! БАЙДЕН ПРЕЗИДЕНТ!
https://www.youtube.com/watch?v=K9NMVI5Pt40
после Харрис будет республиканец.
Хто там хто є - на розсуд публіки
Алладина лампой,
Запустил бы на Луну
Зелю вместе с Трампой.
На всех кричал, всех пугал, что уволит, а теперь и его самого - уволили.
Ты уже всё)
По-друге: команда Трампа певно знала про махінацію яку проштовхнули демократи під назвою mail-in voting і заздалегідь помітила легальні
бюлетні щов відризнити від вкинутих "палених". Суди вже почали вимагати щоб бюлетні були представлені іншій стороні (Трампа) - і тут виявилося
що виборчі дільниці в демократичних вотчинах - морозяться і не дають. Сьогодні пятниця - мало що легально можна зробити, а з понеділка - процес піде.
Одне погано: якщо не буде легального процесу валідації голосів - почнеться войнушка.
Прихильникам Трампа не сподобається кража голосів, а байденятам не вперше виводити тітушок - згадаймо "протести" гопоти в Сіетлі, Портленді, Кеноші ЛА ітд. цього літа
На радість Китая і Росії, звісно. Ну, але головне щоб за Трампа не пили шампанське в Кремлі, правильно?