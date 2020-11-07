Резников об обмене пленными: Окончательные решения принимает только Путин, в ОРДЛО еще не получили команды из Москвы

Процесс обмена удерживаемыми лицами затягивается, так как представители группировок "ДНР" и "ЛНР" не получили команды из Москвы и ведут "тактику затягивания переговоров".

Об этом заявил в интервью Радіо Свобода министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Поэтому они ищут любые причины блокировать переговоры… Это такая тактика затягивания переговоров. Они ставят нас в сложные условия, что на нас будет совершаться давление родственниками людей, страдающих в тюрьмах, и мы, может, пойдем на уступки там, где мы не хотим идти на уступки… В Кремле есть один человек, который принимает окончательные решения. Это президент Российской Федерации", - сказал Резников.

"Далее они выполняют его команду тем или иным способом. Нет субъектности у людей, принимающих участие как от Российской Федерации, так и приглашенные в ОРДЛО, которые на оккупированной территории. Я вам это утверждаю", - добавил министр.

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Относительно возвращения заключенных из оккупированного Крыма Резников отметил, что об этом будет идти речь на отдельной крымской площадке, "где мы ожидаем помощь наших западных партнеров для того, чтобы начать переговоры и по Крыму, о людях, которые являются политическими узниками или в Крыму, или вывезены на территорию материковую Российской Федерации".

Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся не позднее 15 декабря 2020 года.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что российская сторона и ее наемники на Донбассе до сих пор не подали списки. В связи с этим пока нет конкретной даты обмена.

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