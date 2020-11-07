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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Резников об обмене пленными: Окончательные решения принимает только Путин, в ОРДЛО еще не получили команды из Москвы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резников об обмене пленными: Окончательные решения принимает только Путин, в ОРДЛО еще не получили команды из Москвы

Процесс обмена удерживаемыми лицами затягивается, так как представители группировок "ДНР" и "ЛНР" не получили команды из Москвы и ведут "тактику затягивания переговоров".

Об этом заявил в интервью Радіо Свобода министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Поэтому они ищут любые причины блокировать переговоры… Это такая тактика затягивания переговоров. Они ставят нас в сложные условия, что на нас будет совершаться давление родственниками людей, страдающих в тюрьмах, и мы, может, пойдем на уступки там, где мы не хотим идти на уступки… В Кремле есть один человек, который принимает окончательные решения. Это президент Российской Федерации", - сказал Резников.

"Далее они выполняют его команду тем или иным способом. Нет субъектности у людей, принимающих участие как от Российской Федерации, так и приглашенные в ОРДЛО, которые на оккупированной территории. Я вам это утверждаю", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договариваемся об обмене в первой волне 10 человек, нуждающихся в медицинской помощи, - Резников

Относительно возвращения заключенных из оккупированного Крыма Резников отметил, что об этом будет идти речь на отдельной крымской площадке, "где мы ожидаем помощь наших западных партнеров для того, чтобы начать переговоры и по Крыму, о людях, которые являются политическими узниками или в Крыму, или вывезены на территорию материковую Российской Федерации".

Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся не позднее 15 декабря 2020 года.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что российская сторона и ее наемники на Донбассе до сих пор не подали списки. В связи с этим пока нет конкретной даты обмена.

Также читайте: Процесс освобождения пленных украинцев продолжается, - Зеленский

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
А я думал Порох🤔. Ну, перед выборами так говорили😟
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07.11.2020 20:28
+4
От дурень! Агов, мудрий наріде, скажіть йому хто небуть, що то не путін рішає, а Порошенко саботірує!
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07.11.2020 20:28
+3
там вас рашистов меняют на украинцев
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07.11.2020 20:46
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От дурень! Агов, мудрий наріде, скажіть йому хто небуть, що то не путін рішає, а Порошенко саботірує!
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07.11.2020 20:28 Ответить
***** оно всегда ***** -- будет праздник здохнет МОЛЬ ПЛЕШИВАЯ Резников об обмене пленными: Окончательные решения принимает только Путин, в ОРДЛО еще не получили команды из Москвы - Цензор.НЕТ 2501
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07.11.2020 20:37 Ответить
А я думал Порох🤔. Ну, перед выборами так говорили😟
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07.11.2020 20:28 Ответить
или вывезены на территорию материковую Российской Федерации

Хотелось бы уточнить, если есть материковая часть, то есть и не материковая. О какой «не материковой» территории рф идет речь?
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07.11.2020 20:29 Ответить
Сахалин, наверное
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07.11.2020 22:00 Ответить
таких "полонених" , яких шмаркля наміняв, Україні не потрібно.... нехай сидять на істєрічєской родінє Резников об обмене пленными: Окончательные решения принимает только Путин, в ОРДЛО еще не получили команды из Москвы - Цензор.НЕТ 7944
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07.11.2020 20:30 Ответить
Сенцов, Кольченко, Клых, Карпюк - не нужны по-твоему ? Если бы не Зеленский, они до сих пор сидели бы в застенках у пуйла
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07.11.2020 22:10 Ответить
який , нафіг, зєльонський.... обмін відбувся через тиск Німеччини і Франції..... ти назвав тільки 4 прізвища.... цих людей дійсно шкода, але якого чорта вони робили, під час війни, на території ворога? виконували якісь диверсійні завдання? - ні, вели розвідувальну діяльність? -ні.... вляпались за власною дурістю(як Павло Гриб) А обміняли їх на диверсантів
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07.11.2020 22:18 Ответить
по-твоему, не надо было ? Пусть сидели ?
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07.11.2020 22:37 Ответить
стосовно цих - треба було.... стосовно інших (там виявилися і сєпари і зрадники і таксисти і хєр знає хто) - точно НІ
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07.11.2020 22:40 Ответить
ниже новость - сегодня погиб парень из Львова "перемирие"
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07.11.2020 20:31 Ответить
що найголовніше: про причини смерті і обставини - жодного слова
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07.11.2020 20:32 Ответить
Догадуюсь, що снайпер.
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07.11.2020 20:50 Ответить
А ще нижче радість клоуна:

07.11.20 14:58 За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский
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07.11.2020 21:05 Ответить
Якщо вирішує ***** то чому пострілюють найманці, або та сторона,може з кацапи і *****? Резников об обмене пленными: Окончательные решения принимает только Путин, в ОРДЛО еще не получили команды из Москвы - Цензор.НЕТ 8217
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07.11.2020 20:32 Ответить
зеленський казав: Війна не закінчена, тому що вона вигідна президентові.
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07.11.2020 20:33 Ответить
Решение принимают кукловоды, а не кукла !
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07.11.2020 20:33 Ответить
В Украине столько обменного фонда шатается,а власть Украины боится огорчить кремлёвского Фюрера.
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07.11.2020 20:36 Ответить
как только ***** ослабнет так сразу начнутся посадки сепаров
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07.11.2020 20:45 Ответить
бажано почати із зеленського.
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07.11.2020 21:07 Ответить
желательно хотя бы просто начать))
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07.11.2020 21:21 Ответить
там вас рашистов меняют на украинцев
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07.11.2020 20:46 Ответить
то есть буба гавно геополитическое?
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07.11.2020 20:52 Ответить
А як же зелюк казав, витріщивши очі, що варто лише припинити стріляти і війна завершиться.
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07.11.2020 20:57 Ответить
я бы етого казла резникова уволил из слуг - идет вразрез с партией педикюрш и не разоружился..... - скрытый порохобот не иначе....
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07.11.2020 20:58 Ответить
лохи
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07.11.2020 21:23 Ответить
У Путіна багато двійників...і у всіх хвороба Альцгеймера.
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07.11.2020 21:51 Ответить
Резніков про обмін полоненими: Остаточні рішення приймає тільки Путін, в ОРДЛО ще не отримали команди з Москви - Цензор.НЕТ 4881
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07.11.2020 21:53 Ответить
Чуєш, ти, зе-міністр, можеш своєму головному зебілу передати, що =всьо рєшаєт х**=, а то тля не в курсі.
І =даґаваріваєЦЦа= весь час про щось, і в більма воно вже дивилося, і відведення нові постійно робить ...
До речі, уже майже рік, як ви вищали, що домовилися в Парижі про обмін =всіх на всіх=, подавали це як зе-успіх і зе-перемогу.
То про який обмін ти тут кукурікаєш ?
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07.11.2020 22:18 Ответить
 
 