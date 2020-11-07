Второй тур выборов Черкасского городского головы пройдет 22 ноября, - нынешний мэр Бондаренко

Во второй тур вышли действующий градоначальник Анатолий Бондаренко (от партии "За майбутнє") и выдвиженец от партии "Голос" Виктор Евпак.

На сайте ЦИК указано, что за Бондаренко отдали свой голос 24179 избирателей (37,6%), за Евпака - 12311 избирателей (19,14%).

Действующий мэр в Facebook сообщил, что повторное голосование назначено на 22 ноября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака. ФОТОрепортаж