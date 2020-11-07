Второй тур выборов Черкасского городского головы пройдет 22 ноября, - нынешний мэр Бондаренко
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Во второй тур вышли действующий градоначальник Анатолий Бондаренко (от партии "За майбутнє") и выдвиженец от партии "Голос" Виктор Евпак.
На сайте ЦИК указано, что за Бондаренко отдали свой голос 24179 избирателей (37,6%), за Евпака - 12311 избирателей (19,14%).
Действующий мэр в Facebook сообщил, что повторное голосование назначено на 22 ноября.
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+1 Шрек Баблокат
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"За майбутнє" - цеж Коломойского
В стране где партии типа "за майбутнє" набирают 39% толку уже не будет
Продинамил Юльку, маладца.
Иди нафиг со своим майбутним.