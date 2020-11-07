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Второй тур выборов Черкасского городского головы пройдет 22 ноября, - нынешний мэр Бондаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Второй тур выборов Черкасского городского головы пройдет 22 ноября, - нынешний мэр Бондаренко

Во второй тур вышли действующий градоначальник Анатолий Бондаренко (от партии "За майбутнє") и выдвиженец от партии "Голос" Виктор Евпак.

На сайте ЦИК указано, что за Бондаренко отдали свой голос 24179 избирателей (37,6%), за Евпака - 12311 избирателей (19,14%).

Действующий мэр в Facebook сообщил, что повторное голосование назначено на 22 ноября.

Второй тур выборов Черкасского городского головы пройдет 22 ноября, - нынешний мэр Бондаренко 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+1
а Пальчевский во втором туре в Черкассах впопуждает?!.. нет?! .. ну, как обычно..
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07.11.2020 20:57
+1
А шо тут происходит? Пофиг.

В стране где партии типа "за майбутнє" набирают 39% толку уже не будет
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07.11.2020 21:12
+1
вовремя перобулся на лету. кинув свою йуличку ))
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07.11.2020 21:15
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А шо, Трамп і там не пройшов?
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07.11.2020 20:43 Ответить
Пальчевський йому помішав.
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08.11.2020 14:14 Ответить
Во второй тур вышли действующий градоначальник Анатолий Бондаренко (от партии "За майбутнє")

"За майбутнє" - цеж Коломойского Второй тур выборов Черкасского городского головы пройдет 22 ноября, - нынешний мэр Бондаренко - Цензор.НЕТ 1818
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07.11.2020 20:45 Ответить
вовремя перобулся на лету. кинув свою йуличку ))
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07.11.2020 21:15 Ответить
а Пальчевский во втором туре в Черкассах впопуждает?!.. нет?! .. ну, как обычно..
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07.11.2020 20:57 Ответить
Второй тур хрен знает где оказыватся важнее чемт все что происходит в Украине.
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07.11.2020 21:05 Ответить
А шо тут происходит? Пофиг.

В стране где партии типа "за майбутнє" набирают 39% толку уже не будет
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07.11.2020 21:12 Ответить
Волшебник Бондаренко.
Продинамил Юльку, маладца.
Иди нафиг со своим майбутним.
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07.11.2020 21:33 Ответить
треба вибрати пастора Євпака? Якого до речі підтримали прислуги наріду?
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07.11.2020 21:48 Ответить
Так, доречі ЄС його підтримала.
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08.11.2020 14:15 Ответить
 
 