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Бывший куратор батальона "Кривбасс" Колесник о нападении мужчины с ножом на прохожих в Кривом Роге: Совершен террористический акт

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Бывший куратор батальона

Жители Кривого Рога, убитые и раненые злоумышленником 7 ноября, "по факту были атакованы наркомафией, картелями".

Такое мнение высказал в Facebook координатор рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог, родной город президента. Трагедия, произошедшая в Кривом Роге - двое погибших, восемь раненых, среди раненых ребенок, восьмилетний мальчик - это, по факту, как террористический акт. Объясню почему. Задержанный полицией вероятный убийца - распространитель наркотиков, преимущественно психотропных веществ, сам системно употреблял, передозировка, "голос с неба", убитые и искалеченные. Неоднократно Кривой Рог и Днепропетровскую область отрабатывали, кого-то задерживали, потом отпускали, еще раз задерживали, еще раз отпускали, кто-то под этими отработками просто перераспределял рынок наркоторговли. Город и сейчас захлебывается в наркотиках, в тяжелых и немного более легких, гибнет молодежь. И вот средь белого дня людей просто режут на улице, убивают, калечат. Хорошо, что задержали быстро, патрульные сработали, молодцы, но нет никакой гарантии что с очередной закладки, или очередной распространитель, завтра не начнет стрелять или резать простых людей. О их, наркодельцов, выяснения отношений - это уже никого не удивляет, то стреляют в ресторанах, то жгут машины под домами, конкуренция у них такая, и с этим пока никто не может справиться, бешеные деньги заносятся по системе снизу вверх", - утверждает Колесник.

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Он отмечает, что весь мир наблюдал за терактами в Европе.

"Так вот, в Кривом Роге сегодня тоже был совершен террористический акт, простые люди, которые в выходной день гуляли с детьми, шли по своим делам, были атакованы бездействием, коррупцией, а по факту были атакованы наркомафией, картелями. И завтра снова все будут видеть и заложников, и потребителей, и "банки", и доставка, и варочные дома, которые влекут за собой и кражи, и разбои, и грабежи, и убийства, и потерянные судьбы. Хотя, может, немного "рядового состава наркопетов" потаскают с обысками на камеру, а потом по новой - потому что судьба! Кстати, вопрос не только к полиции - с той наркоты жрут все: и прокуроры, и судьи, жрет вся система, которая должна бороться с этой наркомафией, с картелями этими. Потому что иногда, когда полицейские ловят, то прокуроры немые оказываются, то судьи слепые", - резюмирует Колесник.

Бывший куратор батальона Кривбасс Колесник о нападении мужчины с ножом на прохожих в Кривом Роге: Совершен террористический акт 01

Напомним, 7 ноября в Кривом Роге мужчина напал на прохожих с ножом. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, в том числе 8-летний ребенок. По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину. 

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Если всех наркоманов излечить , уничтожить, то полицай останутся без заработками, т.к. в основном они же и являются крышей, и сподвижниками этой заразы! Если легализуют наркотики, то все полицай уйдут с полиции, на новое место работы, привычное им))) кризис полиции получится...))
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07.11.2020 21:12
+11
Чому не пристрелили на місці?
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07.11.2020 21:13
+9
так ведь упитанный Юзик рулит по Кривому Рогу.. значит, с его одобряма все сделано..
и закладки, и слепая полиция, и жертвы спишут на КОВИД..
это ж "95 квартал", ребята!.. ну, вы как дети малые..
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07.11.2020 21:20
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Если всех наркоманов излечить , уничтожить, то полицай останутся без заработками, т.к. в основном они же и являются крышей, и сподвижниками этой заразы! Если легализуют наркотики, то все полицай уйдут с полиции, на новое место работы, привычное им))) кризис полиции получится...))
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07.11.2020 21:12 Ответить
100000000000000000000% !!!!!!!!!!!!
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07.11.2020 21:34 Ответить
В Запорожье что-то подобное...
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07.11.2020 21:12 Ответить
Чим більше русккєхь==тим більше злочинів.Ну не магуть риб"яти іначє:і чєльюсьць русккая і працювати не будуть....
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07.11.2020 22:30 Ответить
Чому не пристрелили на місці?
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07.11.2020 21:13 Ответить
ИНОГДА ХОЧЕТСЯ ПРОСИТЬ ЧТОБЫ БОГ ПОСЛАЛ НЕ КОВИД 19 а некий вирус на генном уровне чтобы те кто употреблял наркоты для КАЙФА и да чтобы сразу этот вирус умный то что требует организм во время обоснований сильнейшие боли введение в пред медикаментозного сна и так далее инфаркт сердца, травмы открытые - будет работать как и должно а вот ДЛЯ ПОНТОВ И КАЙФА..нет.... тут же выворачивались в буквальном смысле наизнанку чтобы порвались все мышцы- кости переломались разорвалась кровеносная система все органы пошли в разлет.. и думаю если исчезнет конечная ТОЧКА НАРКОМАН ПОТРЕБИТЕЛЬ то вся "пищевая цепочка" нарко мафии нарко картелей и нарко денег просто обломится за неделю нет спроса нафиг тот порошок...
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07.11.2020 21:29 Ответить
Хто з цих двох цинічно бреше?

...БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ, КОРУПЦІЄЮ...
Бывший куратор батальона "Кривбасс" Колесник о нападении мужчины с ножом на прохожих в Кривом Роге: Совершен террористический акт - Цензор.НЕТ 6383
...БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ...

Бывший куратор батальона "Кривбасс" Колесник о нападении мужчины с ножом на прохожих в Кривом Роге: Совершен террористический акт - Цензор.НЕТ 6600
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07.11.2020 21:15 Ответить
Совершен террористический акт

Абсолютно точная формулировка .
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07.11.2020 21:15 Ответить
нет. он, доказано, шо хотел запугать и выдвинул требования?
так же и взрыв баллона можно назвать терактом. А чо - идиот вдарил молотом по баллону = теракт, да?
не знаешь, а сказал что абс. точно - да, конечно. В Мекке упал кран, 107 правоверных приняли Ислам окончательно - это разве теракт был? А ты бы сказал шо абс. точно теракт.
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07.11.2020 21:26 Ответить
В усьому світі відбувається практично таке саме- ми не виняток.
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07.11.2020 21:16 Ответить
Окрім Кривого Рогу до твого "усього світу", що ще входить?
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07.11.2020 21:19 Ответить
Те, що й до твого.
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07.11.2020 21:22 Ответить
Рускка разь гаварьєшьчьєїся тєрітторєє русккава міру.
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07.11.2020 22:31 Ответить
Может пора начать с себя ?
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07.11.2020 21:55 Ответить
Починай.
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08.11.2020 06:01 Ответить
Обыкновенный психбольной. На учете состоит. А вот почему такие по улицам гуляют - это вопрос... Задержанный с ножом мужчина заявляет, что планировал убить 15 человек в Кривом Роге, - ВИДЕО Вот тут он и фамилию свою говорит.
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07.11.2020 21:18 Ответить
Cwer,на Макаревича чем то похож...
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07.11.2020 21:22 Ответить
шо-то есть
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07.11.2020 21:30 Ответить
так ведь упитанный Юзик рулит по Кривому Рогу.. значит, с его одобряма все сделано..
и закладки, и слепая полиция, и жертвы спишут на КОВИД..
это ж "95 квартал", ребята!.. ну, вы как дети малые..
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07.11.2020 21:20 Ответить
Уверен, что тебе не поможет психиатр даже мирового уровня.
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08.11.2020 01:28 Ответить
Підписуюсь під кожним словом, наріки вже дістали, реклама майже на кожному домі. Я не вірю що копи не мають змоги їх прикрити. Вони, ***** на поверхні. Борітеся, поборете.. Тільки боритеся
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07.11.2020 21:22 Ответить
Сам живи в КНДР.
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08.11.2020 06:02 Ответить
Нахиба в ту Вену ездить? -- и без безвиза можно интересно погулять...
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07.11.2020 21:22 Ответить
Колесник по видимому сам курит. То шо и Бубочка.
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07.11.2020 21:25 Ответить
по делу сказал !! Кривой столица нарколыг !!aleks kyb лоша ра !
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08.11.2020 08:06 Ответить
а государство Украина дало этому человеку образование, здравоохранение, уверенность в завтрашнем дне? Бывший куратор батальона "Кривбасс" Колесник о нападении мужчины с ножом на прохожих в Кривом Роге: Совершен террористический акт - Цензор.НЕТ 4047
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07.11.2020 21:29 Ответить
может тонко чувствующий человек, видя такое отношение к себе со стороны общества долго крепился, и топил-развеивал тоску в алкоголе и амфетамине?
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07.11.2020 21:30 Ответить
Дало не менше, ніж іншим громадянам.
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07.11.2020 21:33 Ответить
То що--кривавого русккава дурня ще й у дупку поцьомати?
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07.11.2020 22:33 Ответить
Полицаи, хватит крышевать наркоту ! Без согласия участкового, или начальника из управления, ни один наркоман пукнуть не посмеет. Все наркоманы на учёте, полицаи всё знают о каждом нарике, так как каждый второй нарик стучит для получения льгот.
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07.11.2020 21:33 Ответить
Ви в темі чи в долі?
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07.11.2020 21:34 Ответить
Боитесь остатся без доли, чи совесть замучила ?
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07.11.2020 21:42 Ответить
Та мені начхати на твою подальшу долю, балакуне.
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07.11.2020 21:46 Ответить
Взаимно.
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07.11.2020 21:54 Ответить
Звучить, як попередження
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08.11.2020 07:43 Ответить
Насчёт ,,в теме,, - вы считаете что полицаи слепые, и невыходят на улицу, не видят стены домов разрисованные наркоинтернет адресами, что места свободного нет ???
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07.11.2020 21:50 Ответить
Якщо в Google ввести слова НАРКОМАН ВБИВ, то кількість жахливих повідомлень з різних міст України просто вразить...
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07.11.2020 21:35 Ответить
А може це така реклама легалізації наркоти від зелені?
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07.11.2020 21:40 Ответить
Все правда.
Колишній куратор батальйону "Кривбас" Колесник про напад чоловіка з ножем на перехожих у Кривому Розі: Здійснено терористичний акт - Цензор.НЕТ 5446

Колишній куратор батальйону "Кривбас" Колесник про напад чоловіка з ножем на перехожих у Кривому Розі: Здійснено терористичний акт - Цензор.НЕТ 9655
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07.11.2020 21:44 Ответить
Що се за поважний карлик?
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07.11.2020 22:35 Ответить
Головний коп криворіжжя
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08.11.2020 07:44 Ответить
Усьо пойняв.Ганебний сором.Там що--всі браковані?
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08.11.2020 22:05 Ответить
Легализируйте марьиванну... 90 процентов преступлений просто не станет. Вместе с заработками смиттярив.
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07.11.2020 21:44 Ответить
Колесник не тупи.Теракт и белка, это разные вещи.
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07.11.2020 21:54 Ответить
посмотрим как ты дятел затупишь , когда твоих детей или родителей понесут !!
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08.11.2020 08:09 Ответить
Ты олень, и что это изменит,белка переквалифицируется в теракт? Причем тут твой высер,мы говорим о причине.
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08.11.2020 08:51 Ответить
Колись працював в благодійному фонді, якась програма замісної терапії для наркоманів. Тепер впізнаю їх за зовнішнім виглядом і смородом. Виснажені, худі або опухлі (опіатники то доходяги) - залежно що приймають. А смердить від них варивом - набивається в хату рил 20 і сидять цілими днями коло того баняка, допоки вже і змивки із шприців закінчаться і баняк повилизують. Їхня філософія - якби вживав героїн чи кокаїн то був би здоровим і порядним.
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07.11.2020 22:03 Ответить
И потеют растворителем, поднеси спичку и загорится.
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07.11.2020 22:26 Ответить
Вибори не покращують ситуацію в Україні. Щоб вичистити авгієві конюшні, потрібен перехідний період від мафіозно-клептократичного бардака до європейської країни, тобто влада патріотичних військових.
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07.11.2020 22:22 Ответить
посмотрел я видео с ним, он и Осирис из Египта и сын божий, голос бога ему приказал, тетрадь смерти.
Наркотики тут вряд ли, и не даже, если они были - то это не главное.
Он параноидный шизофреник.
Росляковы, брейвики и им подобные.
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07.11.2020 22:24 Ответить
Скорее всего нит, скорее всего там все нечисто, я конечно не психиатр и утверждать не буду, но врядли шизофреник будет смешивать и осириса и христа, они парни последовательные в создании своего мира, шизофреник врядли бы пошел в полицию скорее к своему лечащему врачу два, и что самое главное шизофренику абсолютно похер на свой внешний вид, я сужу по фото где он сидит на асфальте он черезчур опрятно одет для шизофреника в такой стадии улета кукухи, они не идут убивать по щелчку пальца они долго общаются с голосами спорят и мучительно подходят к стадии взятия за нож, а вот скотина упарывающаяся солями вполне могла наворотить подобный трэш, мнение психиатра или медика в студию
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07.11.2020 22:53 Ответить
а я в дурке работал. очень похож на шизофреника.
если была тетрадь смерти, значит уже давно готовился и слышал голоса, это мог быть дебют болезни, он живёт один никто не заметил.
нарко и алко - это в случае шизофрении - только спусковой механизм обострения.
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07.11.2020 22:58 Ответить
Ну незнаю, про тетрадь он только говорит, и не сильно возбужден для стадии острого бреда, я еще раз не претендую на истину, просто мне кажется обдолбался солями, поймали то его не сразу, может успел осознать и косу клепать начал, покрайней мере дастся знать правда ли он приходил сдаваться, хотя кто нам правду скажет, если вдруг версия про наркоту и все в статье верно то это шкандаль который постараются замять при помощи той же шизофрении или в сизо удавят, поглядим
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07.11.2020 23:15 Ответить
Да, далее следствие, психиатры и суд. Там видно будет.
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08.11.2020 00:03 Ответить
Вот тут точно ношение оружие не помешало бы, чтобы остановить подонка.
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07.11.2020 22:25 Ответить
Не трогайте Кривой Рог там наш Величайший ********** нас над свою наркоманскую карьеру
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07.11.2020 22:27 Ответить
Это и есть цвет нации - юго-восточное русскоязычное быдло!
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07.11.2020 22:36 Ответить
юго-восточное квартальное рагуль-быдло... Одесса нервно курит.
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08.11.2020 02:06 Ответить
Весь світ спостерігав за терактами по Європі, Шарлі, релігія, світогляди і все таке, були жертви, так от, в Кривому Розі сьогодні теж було скоєно терористичний акт

Там хоч мусліми робили це за ідею, із словами Аллах акбар. А тут наркоша якийсь.
"Ось, бачите, куме, яка країна - такі й теракти".(С)

А постраждалим - співчуття. Смерть насправді річ малоприємна, а від руки якогось покидька взагалі жах.
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07.11.2020 23:22 Ответить
были атакованы наркомафией, картелями. - и этот шо-та нюхает... Если быбыла атака , то на рынке, в другом людном месте(бомба). этот нелюдь банально проигрался в карты. Надеюсь в тюряге он долго не протянет(беспредел на киче не терпят), бо после действий таких чмырей менты от души прорабатывают и всю малину.
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08.11.2020 02:00 Ответить
кича мыча беспредел ! лупанись в стену с криками АУЕЕЕЕ!!
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08.11.2020 08:12 Ответить
 
 