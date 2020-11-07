Резников о COVID-19 и дефиците лекарств в оккупированном Крыму: Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом лекарств на оккупированном полуострове может организовать гуманитарные лагеря на админгранице.
Об этом вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Безусловно, мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, возле наших КПВВ (на админгранице Крыма с Херсонской областью. - Ред.) и оборудовать, в том числе, аптечными киосками. Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы потом могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей", - сказал Резников.
По информации Крым.Реалии, Меджлис крымскотатарского народа инициирует сбор помощи заболевшим COVID-19 в Крыму.
До этого в Меджлисе крымскотатарского народа призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине и Мониторинговую миссию ООН по правам человека посетить оккупированный Крым из-за "катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной высоким темпом роста заболеваемости COVID-19".
Представительство президента Украины в АР Крым высказало обеспокоенность из-за ситуации, которая сложилась на полуострове в связи с ростом больных коронавирусом и дефицитом лекарств. В ведомстве называют ее "критической" в условиях пандемии и призывают "реагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом в Крыму".
На одном из последних заседаний оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции оккупационные власти Крыма призвали жителей полуострова не устраивать ажиотаж в аптеках. Руководитель регионального управления Росздравнадзора Василий Климов признал отсутствие в аптеках и больницах Крыма "ряд препаратов", но заверил, что "аналоги в стационарах имеются".
В Крыму за 6 ноября, по данным российских властей, было зарегистрировано 206 случаев коронавирусной инфекции, семеро человек скончались. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19, одна женщина умерла.
Пожалуйста, подождите...
А про ліки я взагалі мовчу. Все за свій рахунок купують.
У переболевших через два месяца брали тест на антитела. Количество снизилось у всех, а у большей части их совсем не было.
Но там есть еще один прикол. Слышал, про препарат "Ремдесивир", про который рассказывал Степашка? Так вот, в сентябре закончились исследования, которые подтвердили бесполезность препарата. Но ЕС поставили в известность об этих исследованиях после того, как препарат ими был закуплен (хотя предыдущие исследования намекали на то же). В общем ЕС купил препарат, потом ВОЗ заявил, что препарат фуфло, а потом его купили мы...
https://www.sciencemag.org/news/2020/10/very-very-bad-look-remdesivir-first-fda-approved-covid-19-drug
Как тебе?
А это "официальное заключение":
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1?ijkey=427285ab44b495201824f5b8b22b2a196afd43d2&keytype2=tf_ipsecsha
Мы купили позже...
МВФ, это фонд, а не коммерческая шарага -- мои бабки у него -- я работяга и налоги плачу до центика. И я против!
Забились?
Тут правительство и парламент коалиционные и оппозиция главарям на пятки сапогами наступает -- а за ними миллионы избирателей недовольных.
Если, хоть еврик мимо кассы пролетит -- такой вайдот поднимается -- муттер нэ журысь!
...а там и выборы на подходе...
В крайний раз Правительство больше полугода сформировать не могли...
Ты точно не немец... ...или шпэтаусзидлеровский пенсионер -- до 1993 года прибытия с Алтая, чы с Казахстана -- а может и контингент флюхтлинг, якщо Мовою користуєся? ...*)
Лагеря должны быть четырёх спецификаций: Фильтровальные, Концентрационные, Перевоспитательные и Лечебные... ... строго последовательно!
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
Хто і далі важає Супрун видатним медиком ?
Для особо одаренных. СЭС никак не повлияли бы на распространение этой заразы. И наши инфекционные больницы никак не подходят для лечения этой заразы. Нужны койки с кислородом. Они уже заняты. Больше никто ничем Вам помочь не может. Так каким боком здесь Супрун?
чтоб вас пидняло да гепнуло!
У Національній розвідувальній службі Південної Кореї заявили, що КНДР встановила наземні міни у прикордонних районах з Китаєм, щоб боротися таким чином з пандемією коронавірусу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.
Зазначається, що Північна Корея побоюється епідемії, оскільки медична інфраструктура країни недостатньо розвинена.
а,врахуйте,КНДР навіть не в стані війни з Китаєм..
ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ (на адмінмежі Криму з Херсонською областю. - Ред.) і обладнати, в тому числі, аптечними кіосками. Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А в Мінсоцполітики швидко дають відповідь відповідно. І ц і вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей
НЕправильно.
Фільтраційні пункти(табори)* створюють не для допомоги окупованим ворогом територіям,а для захисту власного народу ... У випадку існування транспортного сполучення з цими територіями...
тому розмов про допомогу(в тому числі гуманітарними вантажами) не йдеться..
Крім того -забезпечення окупованого населення за міжнародними нормами -проблема самого окупанта(расєї).
* Перевірочно-фільтраційні табори НКВС СРСР - спецзаклади для перевірки осіб, що були в німецькому полоні або на окупованій території. До січня 1945-го мали назву «спецтабори НКВС».
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можна плакати..сміятись,але... поспівчувати можу лише кримським татарам,котрі встигли повернутись у Крим.