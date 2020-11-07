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Резников о COVID-19 и дефиците лекарств в оккупированном Крыму: Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резников о COVID-19 и дефиците лекарств в оккупированном Крыму: Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице

Украина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом лекарств на оккупированном полуострове может организовать гуманитарные лагеря на админгранице.

Об этом вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, возле наших КПВВ (на админгранице Крыма с Херсонской областью. - Ред.) и оборудовать, в том числе, аптечными киосками. Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы потом могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей", - сказал Резников.

По информации Крым.Реалии, Меджлис крымскотатарского народа инициирует сбор помощи заболевшим COVID-19 в Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели

До этого в Меджлисе крымскотатарского народа призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине и Мониторинговую миссию ООН по правам человека посетить оккупированный Крым из-за "катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной высоким темпом роста заболеваемости COVID-19".

Представительство президента Украины в АР Крым высказало обеспокоенность из-за ситуации, которая сложилась на полуострове в связи с ростом больных коронавирусом и дефицитом лекарств. В ведомстве называют ее "критической" в условиях пандемии и призывают "реагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом в Крыму".

На одном из последних заседаний оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции оккупационные власти Крыма призвали жителей полуострова не устраивать ажиотаж в аптеках. Руководитель регионального управления Росздравнадзора Василий Климов признал отсутствие в аптеках и больницах Крыма "ряд препаратов", но заверил, что "аналоги в стационарах имеются".

В Крыму за 6 ноября, по данным российских властей, было зарегистрировано 206 случаев коронавирусной инфекции, семеро человек скончались. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19, одна женщина умерла.

Также читайте: При Минреинтеграции создают центр фиксации нарушений прав человека в оккупированном Крыму, - Резников

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+34
Ви на материковій Україні розгорніть - в нас уже місць не вистачає в лікарнях.
А про ліки я взагалі мовчу. Все за свій рахунок купують.
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07.11.2020 21:49
+14
Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице
Лагеря должны быть четырёх спецификаций: Фильтровальные, Концентрационные, Перевоспитательные и Лечебные... ... строго последовательно!
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07.11.2020 21:54
+13
Маланцу Резникову нужно бабло осваивать. Вот он и придумывает себе всякие ништяки.
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07.11.2020 21:56
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Правила форума Совет форумчан
Ви на материковій Україні розгорніть - в нас уже місць не вистачає в лікарнях.
А про ліки я взагалі мовчу. Все за свій рахунок купують.
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07.11.2020 21:49 Ответить
Маланцу Резникову нужно бабло осваивать. Вот он и придумывает себе всякие ништяки.
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07.11.2020 21:56 Ответить
РЕЗНИКОВ -- Долбодятел иди в Гузно вместе с сепарами Резников о COVID-19 и дефиците лекарств в оккупированном Крыму: Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице - Цензор.НЕТ 1741
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07.11.2020 22:02 Ответить
а наш мудрый народишко кто то специально заражает или у них вавка в голове?)) тогда нужно бесплатно лечить алкашей, наркоманов и прочих приносящих самим себе страдания. по моему бесплатно лечить нужно людей которые по своей профессии рискуют быть зараженными . медики, полиция и другие службы контактирующие с населением
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07.11.2020 22:21 Ответить
Млять, так нарикам бесплатно метадон и выдают за деньги налогоплательщиков - Украина страна пародоксов
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07.11.2020 22:42 Ответить
а еще мы платим за субсидии, всякие льготы и т.д))
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07.11.2020 22:53 Ответить
самая блистательная идея - свободная экономическая зона на даунбасе ....
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07.11.2020 22:56 Ответить
я подозреваю что он имел в виду мариуполь))) ахметке нужно убытки покрыть
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07.11.2020 22:59 Ответить
да понятно, что не дворникам зарплаты будут подымать.
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07.11.2020 23:05 Ответить
А если детвора в школу ходит, то что делать? В любом случае переболеют многие. И ни фига ты с этим не сделаешь. Это я не к тому, что ненужно предохраняться , а к тому, что ты не убережешься от инфекции, передающейся воздушно-капельным путем. Замедлить распространение можно, а избавиться - нет. Нужно учиться с этим жить.
У переболевших через два месяца брали тест на антитела. Количество снизилось у всех, а у большей части их совсем не было.
Но там есть еще один прикол. Слышал, про препарат "Ремдесивир", про который рассказывал Степашка? Так вот, в сентябре закончились исследования, которые подтвердили бесполезность препарата. Но ЕС поставили в известность об этих исследованиях после того, как препарат ими был закуплен (хотя предыдущие исследования намекали на то же). В общем ЕС купил препарат, потом ВОЗ заявил, что препарат фуфло, а потом его купили мы...
https://www.sciencemag.org/news/2020/10/very-very-bad-look-remdesivir-first-fda-approved-covid-19-drug

Как тебе?
А это "официальное заключение":
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1?ijkey=427285ab44b495201824f5b8b22b2a196afd43d2&keytype2=tf_ipsecsha

Мы купили позже...
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08.11.2020 00:49 Ответить
я каждый день вижу тысячи самоубийц и у меня нет никакого желания помогать им в лечении. почему мои налоги должны идти на дятла, который ленится надеть маску ?
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08.11.2020 09:09 Ответить
А как отделить? Болеют не только те, что без масок. Маска - это далеко не 100% гарантия здоровья. На работу же людям ездить нужно?
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08.11.2020 11:41 Ответить
да я понимаю всю сложность вопроса, ну хотя бы для нарушающих повысили бы штрафы тыс до пяти, что бы налогоплатильщикам не так обидно было пополнять бюджет
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08.11.2020 11:59 Ответить
Проблема не в размере штрафов, а в том, что их платят единицы. Считаю 500 грн достаточным штрафом (даже то, что про 200 с копейками приняли - уже нормально). Просто нужно, чтобы начали штрафовать. Зашли менты в штатском в автобус, сделали снимки, высадили нарушителей, собрали деньги. Нет деньги - в участок для оформления. Тогда бы это работало. Кто-то опоздает на работу, кто-то заплатит раз 5 за день - и все наладится. Но этого пока и близко нет.
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08.11.2020 12:07 Ответить
и опять мы возвращаемся к нашему законодательству и судам, ничто не работает)))
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08.11.2020 12:25 Ответить
и бесплатные фонтанчики с питьевой водой Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 835
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07.11.2020 23:23 Ответить
Резникову зачет за тролинг кремлинов !!! Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 5421
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07.11.2020 23:24 Ответить
За, за, но из твоей больницы лекарства уже забрали. Вы сделали себя вместе!!!
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08.11.2020 01:06 Ответить
Вже спостерігається дефіцит препаратів на складах.
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08.11.2020 00:23 Ответить
Больные идиеты а простым ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ КАК самими все оплачивать Резников про лагеря и так далее все одно что давать воду в Крым или пустить поезда транзит россиян через Украину на своих авто с российскими номерами...
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07.11.2020 21:49 Ответить
В Крым Московия столько много особей по навозила с Мордовии,а украинская власть говорит, что мы один народ. Резников о COVID-19 и дефиците лекарств в оккупированном Крыму: Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице - Цензор.НЕТ 5483
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07.11.2020 21:56 Ответить
Немає вам курва де гроші дівати
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07.11.2020 21:49 Ответить
а гроші у них е. Гнать іх у три шиякі потрібно.
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07.11.2020 21:53 Ответить
А взяти, є де?
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07.11.2020 21:55 Ответить
Звичайно , МВФ по любе дасть
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08.11.2020 00:57 Ответить
Не, Коломойскому не даст. -- а там, больше и брать некому -- и Беня на раздаче.
МВФ, это фонд, а не коммерческая шарага -- мои бабки у него -- я работяга и налоги плачу до центика. И я против!
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08.11.2020 01:02 Ответить
А хто ж тебе запитуватиме ??))) дадуть бабло, дадуть )
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08.11.2020 01:07 Ответить
Поспорим, шо нет? -- токо на перекрытие долговых процентов -- наличку на расходы не дадут.
Забились?
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08.11.2020 01:10 Ответить
Для мене це абсолютно не принципово і не важливе - дадуть клоунам бабло чи ні, якщо дадуть все одно розкрадуть, якщо не дадуть - нічого не зміниться
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08.11.2020 01:14 Ответить
Ты, как не из Германии, что ли?

Тут правительство и парламент коалиционные и оппозиция главарям на пятки сапогами наступает -- а за ними миллионы избирателей недовольных.

Если, хоть еврик мимо кассы пролетит -- такой вайдот поднимается -- муттер нэ журысь!
...а там и выборы на подходе...
В крайний раз Правительство больше полугода сформировать не могли...
Ты точно не немец... ...или шпэтаусзидлеровский пенсионер -- до 1993 года прибытия с Алтая, чы с Казахстана -- а может и контингент флюхтлинг, якщо Мовою користуєся? ...*)
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08.11.2020 01:24 Ответить
я капітан ФСБ, єврей по паспорту, казах в душі, рузский за вдачею, ще питання є ?
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08.11.2020 01:38 Ответить
Креативный Мэнш! *)
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08.11.2020 01:53 Ответить
Резников о COVID-19 и дефиците лекарств в оккупированном Крыму: Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице - Цензор.НЕТ 732 Украина может организовать гуманитарные лагеря на админгранице.Источник: https://censor.net/ru/n3229707.
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07.11.2020 21:53 Ответить
Любая такая фото показывает что её выкладывает проплачяеный тролль.Случайный посетьитель сайтане будет заниматся такой ерундой.
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07.11.2020 22:40 Ответить
с-ка , почти Ельцин вышел на фото )))
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07.11.2020 22:44 Ответить
Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице
Лагеря должны быть четырёх спецификаций: Фильтровальные, Концентрационные, Перевоспитательные и Лечебные... ... строго последовательно!
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07.11.2020 21:54 Ответить
Вы фашист?
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07.11.2020 22:06 Ответить
Нет, я не итальянец...
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07.11.2020 22:11 Ответить
Не лечебный, а рабочий
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07.11.2020 22:07 Ответить
Рабы работать не должны -- должны здоровые, довольные, преданные работяги!
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07.11.2020 23:42 Ответить
вот контрацептив... вы обеспечить свое не можете - уже дагнря они разворачивать готовы на админгранице... заедь, тварь в районную больницу - удивись!!!!
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07.11.2020 21:57 Ответить
У ЗЕнелоха піар понад усьо. Він спасітєль, месія.
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07.11.2020 22:00 Ответить
Ковід є , ліків йок. Ну ви дєржітєсь там.
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07.11.2020 21:57 Ответить
Пусть оккупационное командование Московии занимается рублёвыми гражданами.
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07.11.2020 21:59 Ответить
На лечение еще пригласите.😂
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07.11.2020 21:59 Ответить
А какие именно препараты там в дефиците, никто не уточнит? И как вы собираетесь решать проблему с ОРВИ какими-то лагерями?
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07.11.2020 22:00 Ответить
206 больных это ерунда, вот в соседней Польше 27 тыс заболевших и 445 умерших, так что в Крыму еще все относительно нормально.
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07.11.2020 22:00 Ответить
Зато у тебя все плохо, самолайкер.
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07.11.2020 22:21 Ответить
Наши люди без денег и без лекарств умирают! А тем и камней с неба хватит!
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07.11.2020 22:01 Ответить
какие там деньги ? дексаметазон и цефтриаксон реально копейки стоят
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07.11.2020 22:04 Ответить
А в Україні нехай Українці дохнуть?Шо за наволочи,то воду крисчанам,то допомогу від ковід,а може їм ще морди варенням намазати?
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07.11.2020 22:02 Ответить
Пипец... В Геническе полная жопа, большинство врачей заболели, а они возле Крыма(в 20 км от Геническа) будут разворачивать гуманитарные лагеря...
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07.11.2020 22:02 Ответить
это правильная идея
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07.11.2020 22:03 Ответить
Мля, в Ужгороде разверните. Всё переполнено ...
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07.11.2020 22:06 Ответить
Ну да, на подконтрольной то территории лекарств просто завались, можно излишни и отдать в Крым. А то что судя по цифрам в многих украинских областях ситуация похуже будет с заболеваемостью то фигня.))
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07.11.2020 22:07 Ответить
Каждое действие, по логике, должно быть направлено на результат. Эти ж ... совершают действие ради действия. А в данном случае, извиняюсь, просто намереваются ***** без мыла в жопу влезть! Хотя заведомо известно, что ничего позитивного не случится. ***** останется непоКОБЕЛИМ!
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07.11.2020 22:20 Ответить
COVID-19 и группа крови
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
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07.11.2020 22:40 Ответить
И эти грузы потом могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей,которые будут торговать этими грузами и делится с поставщиками в Украине- называется"прозоро" Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 6085
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07.11.2020 22:45 Ответить
Суки. Своїх людей спочатку забезпечте. В Дубно вже місяцями не роблять тести, немає... І швидка на виклики не виїжджає. Лягай і здихай... Уроди!
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07.11.2020 22:45 Ответить
Хто у Дубно місцева влада ?
Хто і далі важає Супрун видатним медиком ? Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 8333
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08.11.2020 08:48 Ответить
Какие претензии к Супрун? Италия весной не могла переварить 5 тысяч пациентов в сутки. Теперь без напряга справляется с 30 тыс+. Т.е. 3 месяца людям на подготовку хватило. А мы клали асфальт... Так каким боком здесь Супрун.
Для особо одаренных. СЭС никак не повлияли бы на распространение этой заразы. И наши инфекционные больницы никак не подходят для лечения этой заразы. Нужны койки с кислородом. Они уже заняты. Больше никто ничем Вам помочь не может. Так каким боком здесь Супрун?
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08.11.2020 11:55 Ответить
Ї*анько. Ти своїх думай, як рятувати. Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 7951
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07.11.2020 22:47 Ответить
вы в киеве ссуки ничего не можете!
чтоб вас пидняло да гепнуло!
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07.11.2020 22:47 Ответить
Странно - вакцина в Рашке уже есть, даж закупать думали, а лечить вирус в Украине . Это как ?
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07.11.2020 22:47 Ответить
А таки можно, но только для коренных крымчан - крымских татар, для остальных есть Путин!!
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07.11.2020 22:52 Ответить
на патичку мало, треба на лопаті.
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08.11.2020 00:25 Ответить
якщо логічно подумати,то альтернативою подібних фільтраційних таборів(з відстійником на 14 діб) Є повне закриття кордону з Кримом як безумовно "червоною зоною" Ковід...



У Національній розвідувальній службі Південної Кореї заявили, що КНДР встановила наземні міни у прикордонних районах з Китаєм, щоб боротися таким чином з пандемією коронавірусу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.
Зазначається, що Північна Корея побоюється епідемії, оскільки медична інфраструктура країни недостатньо розвинена.

а,врахуйте,КНДР навіть не в стані війни з Китаєм..
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08.11.2020 08:52 Ответить
ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ (на адмінмежі Криму з Херсонською областю. - Ред.) і обладнати, в тому числі, аптечними кіосками. Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А в Мінсоцполітики швидко дають відповідь відповідно. І ці вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей

НЕправильно.
Фільтраційні пункти(табори)* створюють не для допомоги окупованим ворогом територіям,а для захисту власного народу ... У випадку існування транспортного сполучення з цими територіями...
тому розмов про допомогу(в тому числі гуманітарними вантажами) не йдеться..

Крім того -забезпечення окупованого населення за міжнародними нормами -проблема самого окупанта(расєї).

* Перевірочно-фільтраційні табори НКВС СРСР - спецзаклади для перевірки осіб, що були в німецькому полоні або на окупованій території. До січня 1945-го мали назву «спецтабори НКВС». Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 7376

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08.11.2020 08:47 Ответить
Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 9366
можна плакати..сміятись,але... поспівчувати можу лише кримським татарам,котрі встигли повернутись у Крим.
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08.11.2020 09:15 Ответить
В Украине уже все здоровы? Мрази зеленые совсем охренели !!!!! Решили перед сцарем спинку прогнуть !!!!
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08.11.2020 10:43 Ответить
 
 