Порошенко поздравил Байдена с избранием президентом США: Знайте, что в Украине у вас есть хорошие друзья и союзники
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поздравил новоизбранного президента США Джо Байдена.
Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Это была впечатляющая, хотя и жесткая кампания, которую оба кандидата сделали непревзойденной и интригующей на каждом шагу. Это и есть демократия. И это тот пример, которому мы следуем в Украине, несмотря на экзистенциальные вызовы, которым мы и в дальнейшем противостоим", - отметил Порошенко.
По его мнению, Украине повезло с президентом США, "который обладает такими глубокими и личными знаниями о нашем государстве".
"Вместе с твердой двухпартийной поддержкой Украины, мы очень надеемся на преданное трансатлантическое лидерство Соединенных Штатов в интересах свободного мира. Знайте, что в Украине у вас есть хорошие друзья и союзники на этом пути", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.
Пожалуйста, подождите...
и вперед работать с США!
https://www.facebook.com/yanina.sokolova/videos/3859612844050120/
Валерий Прозапас пишет на своей странице в Facebook, если прямо сейчас к управлению страной вернется Порошенко, то примерно за неделю восстановится сотрудничество с МВФ, за месяц Кремль получит новые санкции, и в тот же день коллективный Портнов с Коломойским уйдут в Сызрань.
Валерий Прозапас отмечает, в больницы моментально начнут завозить кислород, оборудование и тесты, врачи получат доплаты и страхования. Весной начнется рост экономики. За полгода все убыточные госпредприятия снова станут прибыльными, местные бюджеты снова будут сводиться с профицитом, а доходы от таможни удвоятся. Где-то за год армия выйдет на уровень обеспечения и боевой подготовки образца 2018 года, в «Укроборонпроме» исчезнет задолженность по зарплате. Пенсионеры в конце года получат дополнительную пенсию. Тарифы останутся такими же, но вернутся субсидии. За 400 баксов снова будут отказываться работать даже чернорабочие, евробляхеры снова накупят евроблях, а антикоррупционер Лещенко купит еще одну квартиру за 7 миллионов, но это опять мало кто оценит и его начнут проклинать с удвоенной энергией, потому что перестанет быть страшно и конечно возникнет «очень много вопросов». Поэтому - не время, потому что просто не заслужили даже того, что имели.
Блогер подчеркивает, народ сполна должен почувствовать все последствия своего выбора, чтобы еще немного поржать, ярче пережить правление «просто порядочного парня» и осознанно, и радостно вернуть к власти государственников. И то не факт. Так что зима будет тяжелой
Дж. Кент и по прхб прошелся, мама не горюй.))
А тим з українських рагулів, хто дивується чому українські емігранти та російські емігранти в США підтримують республіканців, поясню : тому що стали американцями. А вам бажаю стати українцями.
свічка@svecha62 4 ч
Євгени Магда
Україна ще встигає відправити DHLом скальпи Деркача та Качури до штабу Байдена)
Хряк напрасно возбудился
А насчет ЗЕцирка - сказал, что в цирке ему не интересно, опера ему нравится больше
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Кличко також згадав про особисту зустріч з Байденом
"Мав честь зустрічатися з ним і в Сполучених Штатах, і в Україні. І поважаю як людину та політика, який послідовно підтримує Україну в протидії російській агресії та у процесі реформ. Джо Байден добре знає нашу країну і є її симпатиком", - написав мер Києва.
Він висловив сподівання на прогрес партнерських стосунків між нашими державами, а також на ефективну співпрацю у боротьбі України за територіальну цілісність і втіленні необхідних реформ та демократичних перетворень.
Варто зазначити, що вілтку 2019 року Віталій Кличко в Нью-Йорку зустрівся з колишнім мером та особистим адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.
"На запрошення мого старого друга і одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним в Нью-Йорку. Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США і України", - написав тоді Кличко.
И еще засилье индийских "художественных " фильмов.
Что это значит? Побочка короновируса?
Якщо звісно, воно не зарветься по повній і ми його не винесемо.