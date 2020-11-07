Порошенко поздравил Байдена с избранием президентом США: Знайте, что в Украине у вас есть хорошие друзья и союзники

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поздравил новоизбранного президента США Джо Байдена.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была впечатляющая, хотя и жесткая кампания, которую оба кандидата сделали непревзойденной и интригующей на каждом шагу. Это и есть демократия. И это тот пример, которому мы следуем в Украине, несмотря на экзистенциальные вызовы, которым мы и в дальнейшем противостоим", - отметил Порошенко.

По его мнению, Украине повезло с президентом США, "который обладает такими глубокими и личными знаниями о нашем государстве".

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"Вместе с твердой двухпартийной поддержкой Украины, мы очень надеемся на преданное трансатлантическое лидерство Соединенных Штатов в интересах свободного мира. Знайте, что в Украине у вас есть хорошие друзья и союзники на этом пути", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.

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