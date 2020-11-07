Сегодняшнее нападение на прохожих в Кривом Роге - проявление абсолютного терроризма, надеюсь на справедливый приговор этому подонку, - Зеленский

В любой стране есть подонки, которые могут напасть на людей в выходной день просто на улице. Силовики должны работать на предупреждение таких преступлений.

Об этом написал в Facebook президент Владимир Зеленский, комментируя нападение мужчины на прохожих в Кривом Роге, передает Цензор.НЕТ.

"Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них - ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума! Ежедневно - новости о подобных безумиях. К этому точно никогда нельзя привыкнуть, но, к сожалению, в любой стране есть подонки, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улицы города. По любым абстрактным причинам принести трагедии сразу во многие семьи. Мы должны об этом говорить откровенно и должны это остановить", - считает Зеленский.

Он сравнил нападение с терроризмом: "Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу этот конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так - это терроризм, варварский способ запугать людей".

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Зеленский уверен, что такому преступлению нет оправдания, а к преступнику не должно быть никакого снисхождения.

"Совершенно понятно, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы наших городов стали более безопасными. Превенция преступлений - вот это считаю главной задачей для правоохранителей. Мы, общество, должны четко понимать, кто и где может представлять угрозу. По крайней мере часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно как-то демонстрировали в предыдущей жизни, что могут сделать подобное. Мы должны об этом знать.

Безусловно, надо на такое реагировать жестко и сразу, как появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможно нападение. Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этому подонку. Верю, что именно так и будет. И искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его задержали", - подчеркнул президент.

Зеленский также высказал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Напомним, 7 ноября в Кривом Роге мужчина напал на прохожих с ножом. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, в том числе 8-летний ребенок. По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину.

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