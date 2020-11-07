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Зеленский (16498) Кривой Рог (1126) нападение (2122)

Сегодняшнее нападение на прохожих в Кривом Роге - проявление абсолютного терроризма, надеюсь на справедливый приговор этому подонку, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Сегодняшнее нападение на прохожих в Кривом Роге - проявление абсолютного терроризма, надеюсь на справедливый приговор этому подонку, - Зеленский

В любой стране есть подонки, которые могут напасть на людей в выходной день просто на улице. Силовики должны работать на предупреждение таких преступлений.

Об этом написал в Facebook президент Владимир Зеленский, комментируя нападение мужчины на прохожих в Кривом Роге, передает Цензор.НЕТ.

"Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них - ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума! Ежедневно - новости о подобных безумиях. К этому точно никогда нельзя привыкнуть, но, к сожалению, в любой стране есть подонки, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улицы города. По любым абстрактным причинам принести трагедии сразу во многие семьи. Мы должны об этом говорить откровенно и должны это остановить", - считает Зеленский.

Он сравнил нападение с терроризмом: "Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу этот конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так - это терроризм, варварский способ запугать людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший куратор батальона "Кривбасс" Колесник о нападении мужчины с ножом на прохожих в Кривом Роге: Совершен террористический акт

Зеленский уверен, что такому преступлению нет оправдания, а к преступнику не должно быть никакого снисхождения.

"Совершенно понятно, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы наших городов стали более безопасными. Превенция преступлений - вот это считаю главной задачей для правоохранителей. Мы, общество, должны четко понимать, кто и где может представлять угрозу. По крайней мере часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно как-то демонстрировали в предыдущей жизни, что могут сделать подобное. Мы должны об этом знать.

Безусловно, надо на такое реагировать жестко и сразу, как появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможно нападение. Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этому подонку. Верю, что именно так и будет. И искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его задержали", - подчеркнул президент.

Зеленский также высказал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе в Кривом Роге. ВИДЕО

Сегодняшнее нападение на прохожих в Кривом Роге - проявление абсолютного терроризма, надеюсь на справедливый приговор этому подонку, - Зеленский 01

Напомним, 7 ноября в Кривом Роге мужчина напал на прохожих с ножом. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, в том числе 8-летний ребенок. По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину.

Также смотрите: Полиция задержала пьяного пассажира автобуса Киев-Харьков, ранившего ножом двух попутчиков. ФОТО

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+33
Судя по результатам выборов там большинство как раз подонков и ваты,и ты Вовочка один из них.
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07.11.2020 22:51
+24
В любой стране есть подонки, которые могут напасть на людей в выходной деньИсточник: https://censor.net/ru/n3229711

тобто, якщо б це сталося в робочий день, то зельонскій сприйняв би це, як нормальну ситуацію?
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07.11.2020 22:55
+24
Янелох хочаб знає значення слова тероризм? Цікаво, яка мета була у цього психопата: політична, релігійна або ідеологічна?

Валотька, терористи - це ті, кого ти назаиваєш «та сторона».
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07.11.2020 23:00
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Правила форума Совет форумчан
Нарештi прокинувся .
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07.11.2020 22:50 Ответить
вы как хотите.... но пора думать в Украине- о введении более жесткого (может и даже смертного вида наказания) или частичной ампутации рук, ноги, проставления на руках, спине, груди -тавра -нанесения специальных номеров/ знаков.... не знаю... или приравнять законом что вот хотя бы в таких случая с ножем пистолетом на авто пьяный в наркоманском припадке или даже пусть и безумии (это не оправдание) законом приравнивать таких с бешеным собакам лисицам волкам и просто отстреливать на месте без всяких игр в следствие суды..а потом их еще и охранять кормить какое не какое а мед обслуживание и все время подавать отчеты в международные организации... как подонку сидится на тюремном вечном пожизненном режиме для чего??? вот нам говорят- что государство не имеет право отбирать жизни лукавят однако... на войну то государство посылают и в наше мирное вроде бы время имею ввиду массовый мир вообще посылает и есть убиенные и отобранные во исполнение или по чьему то приказу государства или лица от государства.. а тут почему не можем... боятся расстрелять или повесить ввести инъекцию невиновному да такие опасения есть но это когда были то когда сегодня и ДНК анализы и криминалистика это же прорыв каждый день методики новые способы приборы. химия, реактивы, видео наблюдение мобильная связь и интернет социальные сети.. коммуникация в мире... ну ладно пусть сразу в 1 инстанции в таких делах сидят сразу 5 профессиональных судей и 3 запасных и 10 народных заседателей не присяжных а заседателей с правами народного судьи.. и следят чтобы не было странностей и терок в процессе.. в деле такое сразу три прокурора и 2 запасных как и 5 запасных народных заседателя.. пусть у подсудимого будет группа адвокатов защитников с широкими права и возможностями все какие можно экспертизы даже за рубежом предоставлять вторая третья и пусть еще и 4 инстанции и пусть совет по помилованию при Президенте перепроверят каждую букву и запятую НО ЕСЛИ ВСЕ СУДЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ... ВСЕ ИНСТАНЦИИ.... ВСЕ ЭКСПЕРТИЗЫ --ДОКАЗАЛИ!!!! ВИНУ!!! то наказание ОДНО-смертный приговор...
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07.11.2020 23:26 Ответить
Судя по результатам выборов там большинство как раз подонков и ваты,и ты Вовочка один из них.
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07.11.2020 22:51 Ответить
В любой стране есть подонки, которые могут напасть на людей в выходной деньИсточник: https://censor.net/ru/n3229711

тобто, якщо б це сталося в робочий день, то зельонскій сприйняв би це, як нормальну ситуацію?
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07.11.2020 22:55 Ответить
раз шмаркля "отрегарировал" - то значит "взял под личный контроль": теперь место этому придурку обеспеченно... среди депутатов "суг урода"
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07.11.2020 23:02 Ответить
А разве нападение психбольного на прохожих можно считать терроризмом? Сегодняшнее нападение на прохожих в Кривом Роге - проявление абсолютного терроризма, надеюсь на справедливый приговор этому подонку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6771
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07.11.2020 22:52 Ответить
Канешно .
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07.11.2020 22:53 Ответить
Якби це був тероризм і злочинця би не піймали, то зеленський би мовчав як вижидающій путєн.
А коли психічно нездорова людина і одразу зловили, як може зеленьский втратити шанс хайпонути?
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07.11.2020 22:55 Ответить
А почему нет?Нашли же основания-держать невиновных пол года,по "делу Шеремета". Сьогоднішній напад на перехожих у Кривому Розі - прояв абсолютного тероризму, сподіваюся на справедливий вирок цьому покидьку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9696
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08.11.2020 08:36 Ответить
Ця цинічна потвора завжди "знайде" крайнього. Хоч навіть так: "Мир точно сходит с ума!"
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07.11.2020 22:54 Ответить
У убийцы был очередной психоз. Это не терроризм.
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07.11.2020 22:56 Ответить
Проблема изоляции таких людей.
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07.11.2020 22:58 Ответить
Так больницы начали закрывать. Вот и результат. Все как хотела Супрун с соросятами.
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07.11.2020 23:19 Ответить
Больницы начала закрывать эта новая власть.
Реформа Супрун планировалась при другом правительстве и при другом бюджете, когда в казне были деньги.
Никто не предполагал, что зелёные гении, избранные мудрым наридом опустошат казну за полгода своего правления, а потом еще и начнут медреформу без денег.
Больницы закрывают не из-за реформы Супрун, а из-за отсутствия денег на их финансирование.
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07.11.2020 23:26 Ответить
Супрун з соросятами до теми і не підходили. Ця тема почалась на початку 2000. Гуманізація, обмеження можливості зловживання психіатрією. Щоб людину направити на стаціонарне обстеження в психлікарню потрібне рішення суду, для звернення в суд чемодан документів.
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07.11.2020 23:42 Ответить
Соросята? Руснёй завоняло... Сьогоднішній напад на перехожих у Кривому Розі - прояв абсолютного тероризму, сподіваюся на справедливий вирок цьому покидьку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2425
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08.11.2020 09:21 Ответить
Тужылась Анюта, тужыдась - и наконец выкакала!
Поздравляем!
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08.11.2020 10:25 Ответить
Проблема в том, что они и во власть попадают.
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08.11.2020 06:55 Ответить
Не исключено что наркотический от передоза соли.... Я такое ещё с 90х не помню..... Хачи в кабаках это понятно , а чтоб нарки ловили приход и тыкали ножичком- не такого небыло .... Они играли на баянах и мирно ловили приходы..
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07.11.2020 23:04 Ответить
Это его (убийцу) как-то оправдывает?
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08.11.2020 08:39 Ответить
С таким президентом как Зеленский...
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07.11.2020 22:57 Ответить
Это проявление не "абсолютного терроризма", а "религиозного терроризма", учитывая что нёс этот крендель при задержании. Сегодняшнее нападение на прохожих в Кривом Роге - проявление абсолютного терроризма, надеюсь на справедливый приговор этому подонку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7357
И какая то поразительно быстрая реакция презедента Сегодняшнее нападение на прохожих в Кривом Роге - проявление абсолютного терроризма, надеюсь на справедливый приговор этому подонку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 721
Вон сегодня в Харькове выпущенный под залог в 100к грн бандюк убил и покалечил машиной нескольких людей - это проявление абсолютного терроризма,или еще нет? Сегодняшнее нападение на прохожих в Кривом Роге - проявление абсолютного терроризма, надеюсь на справедливый приговор этому подонку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7357
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07.11.2020 22:57 Ответить
Это не религиозный терроризм. Это манихейский бред.
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07.11.2020 23:20 Ответить
Если не будет практики отставок руководства полиции , то все эти тесты бесполезны
В Словакии из-за одного убийства журналиста весь Кабмин ушёл в отставку

А в Австрии власти обнаружили «роковые ошибки», из-за которых стал возможен теракт в Вене с пятью жертвами.

Как пишет Reuters, спецслужбы страны не восприняли с должной серьезностью данные о террористе, который устроил стрельбу. За ним не установили слежку, поскольку не считали достаточно опасным.
Отмечается, что глава отделения службы по борьбе с терроризмом временно отстранен от исполнения обязанностей.
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07.11.2020 22:59 Ответить
А ты уверена, что у полиции хватит сотрудников для слежки за ВСЕМИ подозрительными?
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08.11.2020 10:26 Ответить
Янелох хочаб знає значення слова тероризм? Цікаво, яка мета була у цього психопата: політична, релігійна або ідеологічна?

Валотька, терористи - це ті, кого ти назаиваєш «та сторона».
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07.11.2020 23:00 Ответить
Хоча не тільки "та сторона" - є в світі ще один тип загрози. Ті, що вбивають "в ім'я Аллаха" (і якщо цей теж різав "невірних кафірів", то це таки тероризм).
Що характерно, ці дві глобальні загрози - рашизм та ісламізм - часто пов'язані між собою.
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07.11.2020 23:15 Ответить
Так, звичайно. Просто я не стала заглиблюватись у цю тему, тому що чуйка мені підказує, що цей мій коментар він не прочитає. Сьогоднішній напад на перехожих у Кривому Розі - прояв абсолютного тероризму, сподіваюся на справедливий вирок цьому покидьку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4917
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07.11.2020 23:21 Ответить
какие требования были у терориста ? в моем городе 25 лет назад обдолбаный чувак от одной астанеовки до другой швайкой проткнул 9 прохожих пока мусора не скрутили ..закосил на больничку на шизу и никто умысла на теракт непредвидел так как спонтанно голос сказал ему штрыкать все подряд
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07.11.2020 23:02 Ответить
Ничего, посидит и в меры пойдет, если что, то Лозинский подучит
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07.11.2020 23:06 Ответить
Сегодняшнее нападение на прохожих в Кривом Роге - проявление абсолютного терроризма
Кто же мог знать, что будет революция. Люди устраивались как могли. (с)
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07.11.2020 23:07 Ответить
Власти города должны немедленно потребовать от правоохранителей проведения рейда зачистки города от наркомании.
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07.11.2020 23:11 Ответить
...и выходцев из этого города тоже пожалуйста Сьогоднішній напад на перехожих у Кривому Розі - прояв абсолютного тероризму, сподіваюся на справедливий вирок цьому покидьку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7376
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07.11.2020 23:20 Ответить
Бажано б, у першу чергу!
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08.11.2020 05:35 Ответить
А вам не здається,малоповажний пане,що це ваша безтолкова і безглузда політика призвела до втрати людьми життєвих і психологічних орієнтирів, як наслідок - безнадія, психічні захворювання.Таких випадків по Україні стає все більше і більше...
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07.11.2020 23:16 Ответить
Ще необхідно розуміти, що те що за цього проголосували виборці, привела безнадія по відношенню до попереднього. Юлька і Ющенко винні за те що в 2010 році президентом став Янукович, а мальдівський винен що зараз цей. Кожен наш кандидат в президенти обманює виборців.
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08.11.2020 06:17 Ответить
Наркоман президент...наркоманы- все его окружение из шоу-биза. Наркократия управляет зекраиной. А простой торчок криворожденный- террорист Сьогоднішній напад на перехожих у Кривому Розі - прояв абсолютного тероризму, сподіваюся на справедливий вирок цьому покидьку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9322 Всего лишь 10 человек убил и ранил. Чепуха в нынешних реалиях.
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07.11.2020 23:19 Ответить
Боже правый, что оно несёт! Какой терроризм, придурок.
Ему голос приказал убить 15 человек.
Он,конечно, не психиатр, но тут и психиатром не надо быть, чтобы понять, что это психически больной человек.
А эти зелёные умники психбольницы сокращают, участковых психиатров тоже и дневные стационары закрывают.
Вот и имеем последствия. Когда была налажена психиатрическая помощь, больные в обострении не по улицам бегали, а в больнице лежали.
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07.11.2020 23:20 Ответить
Він такий же наркоша як і ти.
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07.11.2020 23:20 Ответить
а при Порошенку такого не було, вилупок
навіть у Кривому Розі
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07.11.2020 23:20 Ответить
у Крівом Рагу
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07.11.2020 23:22 Ответить
От до чого призводить заборона легалізації канабісу! А цього покидька суд визнає неосудним! Запомнітє етот твіт! (с) .
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07.11.2020 23:21 Ответить
Верните психиатров в больницы, и больных кто там был, неужели на это нужно много ума
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07.11.2020 23:21 Ответить
Будущий президент Криворожской республики ?
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07.11.2020 23:22 Ответить
Твой доктор
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07.11.2020 23:26 Ответить
нічо, гортайте далі - це мирний вірменський політолог:



Lia@patriotka__





Степян Даниелян:
Нужно отравить все реки, идущие в Азербайджан, и разнести отходы атомной электростанции в Карабахе
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07.11.2020 23:23 Ответить
Кошмар
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07.11.2020 23:25 Ответить
Сьогоднішній напад на перехожих у Кривому Розі - прояв абсолютного тероризму, сподіваюся на справедливий вирок цьому покидьку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3722
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07.11.2020 23:29 Ответить
ось і розгорнутий спіч



Ганс Грубер@noirboi 5 мин

"Нужно взорвать Сарсангское водохранилище, отравить реки, идущие в Аз-ан, сжечь все леса. А в крайнем случае, разнести отходы атомной электростанции в Арцахе. Если там не будут жить армяне, там никто не будет жить" - Степан Даниелян, политолог.
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07.11.2020 23:43 Ответить
Ничего не бывает просто так. Где-то этот человек жил , кого-то слушал. Надо искать наставников
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07.11.2020 23:24 Ответить
Скоріше за все - це псих-одинак, з голосами в голові, які і давали йому ці накази вбивати. Осінні загострення у шизофреників. Таке кожного року буває.
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07.11.2020 23:28 Ответить
Даешь легализацію зброї! І право на зброю!
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07.11.2020 23:25 Ответить
....что-то там п..данул подонок номер 1 в Украине.
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07.11.2020 23:27 Ответить
Т.е. удары системами залпового огня и диверсии с жертвами на Донбассе - это просто проделки "той стороны".

А один псих с ножиком в Кривом Роге - это абсолютный терроризм.

ЗЕ, проснить, козлина тупая!!! Твой Кривой Рог всегда таким был.
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07.11.2020 23:36 Ответить
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

Поки мене не було в твіттері, Зе призначив Єрмака віцепрезидентом?
Яка карколомна кар'єра у секретарки.
Перемога Байдена дуже сильно б'є по ватним головам.

Це повідомили джерела Мостової)
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07.11.2020 23:40 Ответить
Сьогоднішній напад на перехожих у Кривому Розі - прояв абсолютного тероризму, сподіваюся на справедливий вирок цьому покидьку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8634
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07.11.2020 23:45 Ответить
Поки що такої інфи з інших джерел нема.
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07.11.2020 23:50 Ответить
Из этого может разгореться новый секс-скандал. Сьогоднішній напад на перехожих у Кривому Розі - прояв абсолютного тероризму, сподіваюся на справедливий вирок цьому покидьку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3771
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08.11.2020 11:30 Ответить
Hellis@13Hellis_13

Сейчас в Украине максимально активизируются все пророссийские активы, чтобы успеть до инаугурации Байдена загнать нас обратно под Россию. У нас настает самое опасное время.
Проблемка в том, что наш хуграй уже отодвинут полностью из игры. Играют другие лица. И они сильны. А Вова, спасая свое постпрезидентское будущее, сейчас пойдет на все. И гарантии ему дадут только пророссийские силы. МИД у нас давно все передает Ермаку.

Судя по тому, что в США на выборах страна разделилась практически ровно на два лагеря, у Украины есть только 4 года для того, чтобы успеть сбросить с себя Россию.
Ибо следующие выборы в США абсолютно непредсказуемы. Это мое мнение.
ps: надо убирать Зеленского...
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08.11.2020 11:40 Ответить
Какнабис... лечебный

в аптеку завезли
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07.11.2020 23:57 Ответить


Хатуль Мадан@UA_CIbercat_ 1 ч

чувак намагаєься на дурку закосить... хоча в його випадку все одно обов'язково буде психіатрична експертиза... на предмет того, чи міг він керувати своїми діями... і так, наявність психічної хвороби може не виключати юридичної осудності
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08.11.2020 00:05 Ответить
Який вирок ? У нас судів немає .
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08.11.2020 00:11 Ответить
Нужно закрыть тот ВУЗ, который выдавал этому дебилу диплом юриста. У меня нет юридичекого образования, но ни по смыслу, ни по сути терроризма я здесь не вижу.
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08.11.2020 00:26 Ответить
Кривой Рог жжет
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08.11.2020 05:48 Ответить
Это не человек. Это какое-то злое существо. Я не думаю, что он взялся ниоткуда. Его нечеловечьи действия имели предисторию, показывающую опасность этого существа для людей. Правоохранители к сожалению, не реагировали. Это результат.
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08.11.2020 06:02 Ответить
только разрешение на скрытое ношение оружия решит проблему с уродами на улице - да и судов меньше будет
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08.11.2020 08:05 Ответить
нападник є хворою людиною.
жодного тероризму, просто психічний розлад.
але людина-поврхня зеленське навмисно вдається до такого дешевого пересмикування.
ця людина не є "покидьком", як написало зеленське. він не усвідомлював своїх, безперечно моторошних, дій.
але цьому недоумку аби привід написати нарешті щось рішуче про "вироки", про "терористів"....
йди юрченко посади - вилупок.
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08.11.2020 08:46 Ответить
вибачте, панство, помилився у визначеннях.
безперечно зеленське не "пересмикує", воно щиро не знє різниці між психічним розладом й тероризмом.
сраний екзальтований неук.
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08.11.2020 08:55 Ответить
А это не террорист! И никакого отношения к религии он не имеет. И он действительно слишал и ...слышыт голоса, которые им управляют. И он не один такой! И он далеко не первый!
Я ненавязчиво, так плавно и ненавязчиво напомню хер Зеленскому о мадам Пьяновой из Харькова решившей нагишом уколошкать собственную дочь,и потом с ее головой ходить регулировщицей. Вы это помните гаспадин Геращенко?
Так вот вам и прошлый прогноз, что такие случаи будут повторяться и чаще. Смотрим и наблюдаем.
Но вы успокойте опщество и скажите, что это психическая травма. Кратковременно станет легче.
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08.11.2020 09:44 Ответить
Хочет отмежеваться от своего родственника. А вот про убийство украинского бойца вчера на передовой хоть бы пар из уст выпустил, сученок.
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08.11.2020 09:58 Ответить
в СССР участковый ходил по домам. Были детские отделы для профилактики преступлений. Наркоманов до 90-х практически не было. Явно чувак действовал под воздействием наркоты, кто крышует......
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08.11.2020 10:33 Ответить
менты, видимо, это их кормушка и откаты вверх по цепочке
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08.11.2020 10:41 Ответить
 
 