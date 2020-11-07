Сегодняшнее нападение на прохожих в Кривом Роге - проявление абсолютного терроризма, надеюсь на справедливый приговор этому подонку, - Зеленский
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В любой стране есть подонки, которые могут напасть на людей в выходной день просто на улице. Силовики должны работать на предупреждение таких преступлений.
Об этом написал в Facebook президент Владимир Зеленский, комментируя нападение мужчины на прохожих в Кривом Роге, передает Цензор.НЕТ.
"Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них - ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума! Ежедневно - новости о подобных безумиях. К этому точно никогда нельзя привыкнуть, но, к сожалению, в любой стране есть подонки, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улицы города. По любым абстрактным причинам принести трагедии сразу во многие семьи. Мы должны об этом говорить откровенно и должны это остановить", - считает Зеленский.
Он сравнил нападение с терроризмом: "Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу этот конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так - это терроризм, варварский способ запугать людей".
Зеленский уверен, что такому преступлению нет оправдания, а к преступнику не должно быть никакого снисхождения.
"Совершенно понятно, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы наших городов стали более безопасными. Превенция преступлений - вот это считаю главной задачей для правоохранителей. Мы, общество, должны четко понимать, кто и где может представлять угрозу. По крайней мере часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно как-то демонстрировали в предыдущей жизни, что могут сделать подобное. Мы должны об этом знать.
Безусловно, надо на такое реагировать жестко и сразу, как появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможно нападение. Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этому подонку. Верю, что именно так и будет. И искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его задержали", - подчеркнул президент.
Зеленский также высказал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, 7 ноября в Кривом Роге мужчина напал на прохожих с ножом. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, в том числе 8-летний ребенок. По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину.
Пожалуйста, подождите...
тобто, якщо б це сталося в робочий день, то зельонскій сприйняв би це, як нормальну ситуацію?
А коли психічно нездорова людина і одразу зловили, як може зеленьский втратити шанс хайпонути?
Реформа Супрун планировалась при другом правительстве и при другом бюджете, когда в казне были деньги.
Никто не предполагал, что зелёные гении, избранные мудрым наридом опустошат казну за полгода своего правления, а потом еще и начнут медреформу без денег.
Больницы закрывают не из-за реформы Супрун, а из-за отсутствия денег на их финансирование.
Поздравляем!
И какая то поразительно быстрая реакция презедента
Вон сегодня в Харькове выпущенный под залог в 100к грн бандюк убил и покалечил машиной нескольких людей - это проявление абсолютного терроризма,или еще нет?
В Словакии из-за одного убийства журналиста весь Кабмин ушёл в отставку
А в Австрии власти обнаружили «роковые ошибки», из-за которых стал возможен теракт в Вене с пятью жертвами.
Как пишет Reuters, спецслужбы страны не восприняли с должной серьезностью данные о террористе, который устроил стрельбу. За ним не установили слежку, поскольку не считали достаточно опасным.
Отмечается, что глава отделения службы по борьбе с терроризмом временно отстранен от исполнения обязанностей.
Валотька, терористи - це ті, кого ти назаиваєш «та сторона».
Що характерно, ці дві глобальні загрози - рашизм та ісламізм - часто пов'язані між собою.
Кто же мог знать, что будет революция. Люди устраивались как могли. (с)
Ему голос приказал убить 15 человек.
Он,конечно, не психиатр, но тут и психиатром не надо быть, чтобы понять, что это психически больной человек.
А эти зелёные умники психбольницы сокращают, участковых психиатров тоже и дневные стационары закрывают.
Вот и имеем последствия. Когда была налажена психиатрическая помощь, больные в обострении не по улицам бегали, а в больнице лежали.
навіть у Кривому Розі
Lia@patriotka__
Степян Даниелян:
Нужно отравить все реки, идущие в Азербайджан, и разнести отходы атомной электростанции в Карабахе
Ганс Грубер@noirboi 5 мин
"Нужно взорвать Сарсангское водохранилище, отравить реки, идущие в Аз-ан, сжечь все леса. А в крайнем случае, разнести отходы атомной электростанции в Арцахе. Если там не будут жить армяне, там никто не будет жить" - Степан Даниелян, политолог.
А один псих с ножиком в Кривом Роге - это абсолютный терроризм.
ЗЕ, проснить, козлина тупая!!! Твой Кривой Рог всегда таким был.
Поки мене не було в твіттері, Зе призначив Єрмака віцепрезидентом?
Яка карколомна кар'єра у секретарки.
Перемога Байдена дуже сильно б'є по ватним головам.
Це повідомили джерела Мостової)
Сейчас в Украине максимально активизируются все пророссийские активы, чтобы успеть до инаугурации Байдена загнать нас обратно под Россию. У нас настает самое опасное время.
Проблемка в том, что наш хуграй уже отодвинут полностью из игры. Играют другие лица. И они сильны. А Вова, спасая свое постпрезидентское будущее, сейчас пойдет на все. И гарантии ему дадут только пророссийские силы. МИД у нас давно все передает Ермаку.
Судя по тому, что в США на выборах страна разделилась практически ровно на два лагеря, у Украины есть только 4 года для того, чтобы успеть сбросить с себя Россию.
Ибо следующие выборы в США абсолютно непредсказуемы. Это мое мнение.
ps: надо убирать Зеленского...
в аптеку завезли
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_ 1 ч
чувак намагаєься на дурку закосить... хоча в його випадку все одно обов'язково буде психіатрична експертиза... на предмет того, чи міг він керувати своїми діями... і так, наявність психічної хвороби може не виключати юридичної осудності
жодного тероризму, просто психічний розлад.
але людина-поврхня зеленське навмисно вдається до такого дешевого пересмикування.
ця людина не є "покидьком", як написало зеленське. він не усвідомлював своїх, безперечно моторошних, дій.
але цьому недоумку аби привід написати нарешті щось рішуче про "вироки", про "терористів"....
йди юрченко посади - вилупок.
безперечно зеленське не "пересмикує", воно щиро не знє різниці між психічним розладом й тероризмом.
сраний екзальтований неук.
Я ненавязчиво, так плавно и ненавязчиво напомню хер Зеленскому о мадам Пьяновой из Харькова решившей нагишом уколошкать собственную дочь,и потом с ее головой ходить регулировщицей. Вы это помните гаспадин Геращенко?
Так вот вам и прошлый прогноз, что такие случаи будут повторяться и чаще. Смотрим и наблюдаем.
Но вы успокойте опщество и скажите, что это психическая травма. Кратковременно станет легче.