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Новости За рубежом
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Штаб Трампа будет через суд добиваться "честного подсчета" голосов на выборах

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Штаб Трампа будет через суд добиваться

Штаб Дональда Трампа в понедельник начнет судебное разбирательство относительно итогов президентских выборов в США.

Об этом говорится в заявлении 45-го президент США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы все знаем, что Джо Байден путем подлога позиционирует себя победителем… В понедельник наш штаб подает в суд для того, чтобы выборное законодательство было соблюдено целиком и полностью, и чтобы был выбран истинный победитель", - заявил Трамп.

По его словам, "американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет законных голосов и отказ от подсчета незаконных - это единственный путь к тому, чтобы у американского народа было полное доверие к выборам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поздравил Байдена с избранием президентом США: Знайте, что в Украине у вас есть хорошие друзья и союзники

"Шокирует то, что штаб Байдена отказывается согласиться с основными принципами и желает подсчета даже подложных голосов, поданных незарегистрированными избирателями или даже скончавшимися людьми", - отметил Трамп.

"Я не успокоюсь до тех пор, пока у американского народа не будет честного подсчета, которого он заслуживает, как того требует демократия", - подчеркнул он

Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.

 Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.

Также читайте: Трамп прокомментировал информацию СМИ о победе Байдена: "Выборы еще не закончены"

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+26
Истеричка рыжая.
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07.11.2020 23:53
+20
Таки да. Фрик пролетел. Активные граждане решили приструнить люмпен и отправить его любимчика на свалку истории.
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08.11.2020 00:01
+14
Штаб Трампа будет через суд добиваться "честного подсчета" голосов на выборах - Цензор.НЕТ 2263
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07.11.2020 23:57
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свічка@svecha62 4 ч

Євгени Магда
Україна ще встигає відправити DHLом скальпи Деркача та Качури до штабу Байдена)
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08.11.2020 00:33 Ответить
Пилите, Донни, пилите, они золотые Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 5438
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08.11.2020 00:34 Ответить
Он там чуть ли не две тысячи исков подал. Тут самое интересное, что Трамп это человек который любит судиться. Он до того как стал президентом тридцать лет не вылезал из судов. Для него это естественная среда обитания.
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08.11.2020 00:50 Ответить
русский, так как зовут фюрера русни? Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 9680
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08.11.2020 00:54 Ответить
А я ошибся. Он всего в своей жизни столько судов имел. Сейчас не знаю.
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08.11.2020 00:56 Ответить
Ты ошибся когда выпал при родах,в Осташкове,под забором😂🌷
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08.11.2020 00:59 Ответить
русский, а кто в твоей стране-помойке будет следующим фюрером?
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08.11.2020 01:00 Ответить
Расслабься. Я тебе не враг.
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08.11.2020 01:01 Ответить
русский, любой, кто мне не враг, знает ответ на простой вопрос. И только свинособаки не могут назвать вашего фюрерка ******, бо вам за это - срок.
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08.11.2020 01:03 Ответить
Ахахаха)))))так позорно ,как ты,ни один президент США не просырал,трампуша
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08.11.2020 00:56 Ответить
Никсон ушел достойно в отличии от Трампа. Как только началась процедура импичмента Никсон подал в отставку. А этот осмелился после импичмента баллотироваться на второй срок, а теперь не признает результаты, а они то разгромные исходя из особенностей американского избирательного законодательства. Скорее всего будет 306 на 232
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08.11.2020 01:04 Ответить
Нагадить в штаны - это всегда позорно, но можно нагадить, признаться и убрать за собой, а можно нагадить, а потом рассказывать, что это вовсе не дерьмо воняет, а это Chanel № 5
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08.11.2020 01:20 Ответить
Уйті достойно, коли в тебе украли вибори? У Ніксона їх теж, до речі вкрали, домалювавши там де треба кількасот тисяч голосів. Він просто не захотів "розгойдувати човен".
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08.11.2020 06:53 Ответить
Конечно позор. Ни одного президента СМИ не определяли в победители. Это как воры короновали вора.
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08.11.2020 07:49 Ответить
Вроде и дядька взрослый, а проигрывать так и не научился...
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08.11.2020 01:01 Ответить
Дэбил все никак не успокоится?
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08.11.2020 01:06 Ответить
Можешь все тоже самое,но по украински?😂🌷
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08.11.2020 01:20 Ответить
Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 2519Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 4293
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08.11.2020 01:35 Ответить
По-перше: від коли це ЗМІ стало вирішувати, хто переміг? В СРСР лише компартія могла собі таке дозволити. У нас нова компартія - ЗМІ?
По-друге: команда Трампа певно знала про махінацію яку проштовхнули демократи під назвою mail-in voting і заздалегідь помітила легальні бюлетні щов відризнити від вкинутих "палених". Суди вже почали вимагати щоб бюлетні були представлені іншій стороні (Трампа) - і тут виявилося що виборчі дільниці в демократичних вотчинах - морозяться і не дають. Сьогодні пятниця - мало що легально можна зробити, а з понеділка - процес піде.
Одне погано: якщо не буде легального процесу валідації голосів - почнеться войнушка. Прихильникам Трампа не сподобається кража голосів, а байденятам не вперше виводити тітушок - згадаймо "протести" гопоти в Сіетлі, Портленді, Кеноші ЛА ітд. цього літа
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08.11.2020 04:53 Ответить
Председатель республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел опубликовал очень политкорректный "твит", в котором говорится: "Вот как это действует в нашей великой стране: каждый законный голос должен быть подсчитан. А любой нелегально принятый голос - нет. Наблюдатели со всех сторон должны получить доступ к подсчету. А суды у нас существуют для того, чтобы следить за выполнением законности и решать спорные вопросы".
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08.11.2020 05:03 Ответить
Кацап, обосрался, обтекай молча вместе с Трампом.
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08.11.2020 07:11 Ответить
Трамп сегодня в гольф играл. А ты, кацап, обосрался?
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08.11.2020 07:32 Ответить
Чем посрал Трамп ты тоже в курсе? Чей Крым, лаптеносец?
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08.11.2020 09:31 Ответить
Крым украли при Обаме-Байдене, село
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08.11.2020 17:40 Ответить
Власть это шикарный банкет по окончаниии которого умные уходят тихо, а дураков со скандалом выводят под руки.
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08.11.2020 05:52 Ответить
срали мазали - та скока угодно....
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08.11.2020 07:03 Ответить
Неужто обидели бубочку Трампа?
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08.11.2020 07:24 Ответить
Он сегодня в гольф играл. Обижаться должен народ, что СМИ за него теперь решают кто победил.
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08.11.2020 07:38 Ответить
Чего ж народу обижаться на свободную прессу тем более что осталась лишь формальность официально огласить результаты выборов. Разве пусть обижаются на мировых лидеров, поздравивших Байдена, в том числе и на нашего "мирового лидера **********".
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08.11.2020 07:52 Ответить
Всем пацакам одеть намордники-маски и радовацца Джо. Обращение к нации: что же будет?
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08.11.2020 07:36 Ответить
Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 7014 ТРАМПУША.....ДАВАЙ ДАСВИДАНИЯ!!! утешил ты всех за годы президентства...хороший и весёлый ты дядька.... но это не твоё....теперь ты вольная птица....сможешь снова в В ********* строить свои небоскрёбы, заняться любимым делом проводя соревнования красоты среди моделей мис вселенные....обнять путина в конце концов....правда тот прячится где то в бункере от коронавируса ...лети душа вольная....в истории сша всёравно остался как президент...
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08.11.2020 08:37 Ответить
Рыжий, давай досвидания ! У нас еще свой зеленый клоун остался...
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08.11.2020 08:43 Ответить
В таком случае нужно вводить " хоккейное правило" ( когда кто то из игроков противоположной команды настаивает перед судьей, что изгиб клюшки противника больше положенного, то по его требованию матч останавливается и производится замер. Если же изгиб верный то подавший апелляцию игрок ( команда) наказывается удалением. В общем пересчет, а если там результат все равно окажется победным для противостоящей стороны то тогда заявителей на нары. Посмотрел бы я как они тогда бы " кукарекали".
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08.11.2020 09:14 Ответить
УРА!!! БАЙДЕН ПРЕЗИДЕНТ! ДРУГ УКРАИНЫ ,И ВРАГ РОССИИ! готовся рашка снова (статус кво) тоесть снова на колени ,и в стойло! не простит БАЙДЕН отравления, вмешательство в избирательные компании США. за УКРАИНУ получите более тяжолые санкции, а УКРАИНА получит летальное оружие.... я понимаю что вы обосрались.... но вы держитесь...не падайте духом, вы же БОГОМ (избранный) народ прибывший на землю через тернии звёздные прорвавших через чёрную дыру на землю сеять мир и добро, руцкий мир божественный руцкий язык... как говорите. скрепный народ, хотя на самом деле гопники . терпилы и рабы нищедралы....ну вы самое главное говорите что вы мощная вяликая держава говорите .смешите людей дальше.... время покажет какие вы вяликие....
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08.11.2020 09:20 Ответить
Штаб Трампа через суд вимагатиме "чесного підрахунку" голосів на виборах - Цензор.НЕТ 364
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08.11.2020 10:57 Ответить
"да,..да...биваєт"(с) цікава аналітика виборів: https://www.politico.com/news/2020/11/07/this-f-ing-virus-inside-donald-trumps-2020-undoing-434716
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08.11.2020 13:44 Ответить
Это будет второй Сывачелый,который проиграв выборы продолжает считать себя президентом
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08.11.2020 13:49 Ответить
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