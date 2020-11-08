Возвращение Крыма может быть более легким вариантом, чем оккупированной части Донбасса, - Резников

В Крыму не было боевых действий, поэтому его возвращение может быть "более легким вариантом".

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину полноценно как оккупированную сегодня территорию более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", - сказал Резников.

При этом он согласился, что замещение населения в Крыму - это "задача, которую надо решать".

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"Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть также гибридные ходы", - добавил Резников.