Возвращение Крыма может быть более легким вариантом, чем оккупированной части Донбасса, - Резников
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В Крыму не было боевых действий, поэтому его возвращение может быть "более легким вариантом".
Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину полноценно как оккупированную сегодня территорию более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", - сказал Резников.
При этом он согласился, что замещение населения в Крыму - это "задача, которую надо решать".
"Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть также гибридные ходы", - добавил Резников.
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Существует три варианта:
1. Ограничение гражданских прав ( как минимум избирательных ) сроком более 50 лет
2. Депортация по примеру Судетов и замещение украинским этносом.
3. Этнические чистки или создание видимости готовности к этническим чисткам, чтобы спровоцировать бегство населения.
Все варианты выполнимы и реальны.
Единственное, что тут Резников сказал дельного, так это тезис о том, что на гибридные методы, нужно отвечать гибридными методами. Один из вариантов это спонсирование исламистов в Крыму, так как Крым это исконная земля татар, привлечение исламистов из других стран для террористической и диверсионной деятельности против оккупантов, помощь с переброской, вооружением, подготовкой. Всё это будет способствовать дестабилизации, потерям живой силы, увеличение финансовой нагрузки, резкое снижение привлекательности региона, а значит и общем расшатывании ситуации, которое играет нам на руку.