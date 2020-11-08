"Соросята" после акции под домом Тупицкого привезут виселицу под ОП, - "слуга народа" Дубинский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутат "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что в Офисе Президента радуются акциям, которые проводят активисты под домом главы Конституционного Суда.
Об этом политик написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Знаю, что в Офисе Президента сейчас радостно потирают ручки из-за акций шабунят под домом главы КС Тупицкого. Однако хочу их по-дружески предупредить. Соросята совсем не стали вашими союзниками. Просто в этот момент совпали интересы по КС, где их интересует дискредитация решения о неконституционности указа по назначению Сытника. Как только интересы разойдутся, виселицу соросята привезут уже к вам, под ОП. И есть большая вероятность, что как и с КС, помочь будет особо некому", - уверен Дубинский.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
7 ноября в Василькове под Киевом, где проживает глава Конституционного суда Александр Тупицкий, прошла акция "Тупицкий, вали в Ростов!".
Пожалуйста, подождите...
...но с принципом согласный...*)
пожалуйста, придержи коней до завтра как минимум,...
...из них 33 года в Украине -- вырванНое время... *)
А по Дубинскому реально виселица плачет...
Иные хохотали просто бешенно
И только я, один лишь я рыдал,
Я так мечтал узреть его повешенным.
Однажды я с удовольствием поссу на тушку дубинского
...но бабки есть!
А **** нам вуд?
А гниль вичищається тільки чищенням, а методи чищення, нема гнилі - нема в Україні проблем!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Все, что нужно знать про это г..но
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