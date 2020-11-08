Экономист Вернивский о новой стратегии президента: 120 млрд долл. инвестиций в жилой фонд - бред полный, 50 млрд в агро - фантазии
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Авторы новой экономической стратегии Украины по необъяснимой причине решили привлекать миллиардные инвестиции в строительство и сельское хозяйство.
Об этом в Facebook написал экономист Павел Вернивский, передает Цензор.НЕТ.
"Посмотрел новую экономическую стратегию Украины и мое внимание привлек секторальный спрос на инвестиции. Авторы решили, что Украине нужно: 120 млрд долл. в жилой фонд, 70 млрд в IT, 50 млрд в агро, 30 млрд в транспорт, 25 млрд в энергетику, 20 млрд в промышленность, 7 млрд в добычу ископаемых", - сообщил эксперт. Он задается вопросом, откуда эти цифры.
"Покажите мне хоть одну страну, которая привлекала инвестиции в строительство!!! Хоть одну!!!! Ну это же бред полный. Далее, агро. Кто-нибудь проверял общий мировой объем инвестиций в агро? С 2004 по 2011 во всем мире было инвестировано в агро всего 23 млрд!!!! Еще раз! Всего 23 млрд долл. во всем мире за 10 лет!!!! Откуда фантазии про 50 млрд? По транспорту и энергетике понятно из-за изношенности основных фондов. Хотя как по мне, то это не лучший способ решения проблемы через привлечения инвестиций. Вернее, такие ожидания из области фантастики", - отмечает Вернивский.
По его словам, в стратегии также написано, что в Польше 236 млрд долл. накопленных инвестиций.
"Кто-нибудь смотрел в какие сектора экономики шли эти инвестиции? Данные же есть на сайте польского центробанка! 76,5 млрд в промышленность! 35 млрд в оптовые и розничные услуги! 38,4 млрд в финансовые услуги. 15 млрд в бизнес-услуги. 13 млрд в информационно-телекоммуникационные услуги! 3 млрд в транспортные услуги. 13 млрд в строительство! 22,7 в девелоперские услуги. 5 млрд в энергетику. 1 млрд долл. в агросектор!!!! Почему не посмотреть и не проверить? Ну как так можно? Почему написание стратегии превращается в фарс????", - задается вопросом Вернивский.
Пожалуйста, подождите...
Та тому, що це і є фарс! Ці зелені мародер прийшли розграбували країну, а не розбудовувати її. Тому і пишуть для замилювання очей на коліні всіляку дурню, аби створити видимість роботи і виграти ще трохи часу.
Обмежені.
Далекі від реальності.
Їм аби виягнути свій термін - будь на чому, чи то на піарі, чи то на маніпуляціях.
а що змінилось у вашому світогляді?
Як обісрався, то мовчи вже- за розумного зідеш)
А на цьому популізмі він і піднявся. Думаєте людям потрібне гарне життя та розвинена економіка? Ніт. Переважній більшості потрібні лише обіцянки, що добре буде "колись потім". А зараз потрібно лише потерпіти і дати ще 100 днів)))
Мої вітання, мешканці цирку.
Источник: https://censor.net/ru/n3229720
Кажется это тот еще "экономист". "Инвестиции" в сельское хозяйство называются дотациями. Только в ЕС дотации в сельское хозяйство достигают 60 миллиардов евро в год.
так всё шо хошь можно инвестициями обозвать, даже пособие на погребение
Якщо я інвестую у с/г (даю гроші фермеру на аренду техніки, закупівлю посівних матеріалів, добрив, палива), то я розраховую повернути собі інвестиції з прибутком.
А якщо я дотую фермера, то просто дарую йому суму, що покриває збитки від ведення його діяльності.
Ви результати виборів читали ??
Умовно - 51% на 49%.
Або 279 виборщика на 260 виборщиків.
Формально перевага, а насправді може ще виявитись пірровою перемогою.
года
здесь
будет
город-сад!»
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
«Гигант».
Здесь
встанут
стройки
70 стенами.
Гудками,
пар,
сипи.
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
пожар
Звичайна математика,котру шоумени та артити у школі не вчать -вона їм не потрібна...
Для цього потрібно 10000 "інвесторів" ,котрі захочуть в Україні отримати дно-двокімнатну квартиру...
Статистика твердить інше - про перевищення еміграційних потоків за кордон над іміграційними... АБСОЛЮТНЕ...(за винятком білоруських ІТ-шників )
30 млрд у транспорт
Новим західним власникам землі захочеться оглянути свої латифундії....
, 25 млрд в енергетику ,
сонячну(при тарифах як у Ахмєтова вдвічі більших від максимальних Європейських у Німеччині..
у такі країни йдуть інвестори лише з офшорів Кіпру і "австрійські лижники".....
Потрясающая безграмотность, непрофессионализм, нечестность плюс пляски под дудку олигархов и ФСБ России.
Лишнее доказательство, что и Зелино правительство и его так-называемые оппоненты - одного поля ягоды. Украиной рулит сборище жадных, тупых и некомпетентных ублюдков. И сколько их не переставляй местами, ничего не поменяеться.
Звичайно це не бізнес-план.
да, я от души и совершенно искренне завидую зеленскому. белой или чёрной завистью, трудно сказать. Короче, лютой завистью;
и отнюдь не тому, что судьба неожиданно вознесла его на самую вершину власти, в самой большой стране европы;
и совершенно не тому, что об этом недолугом клоуне враз узнал весь мир, от исландии до новой зеландии;
и вовсе не тому, что, благодаря этому повороту судьбы, он скоро может пополнить список украинских миллиардеров;
нет, на всё это мне абсолютно похеру. я никогда в жизни не мечтал о славе, власти и больших деньгах. Мои мечты и желания гораздо скромнее!
Но: я жутко завидую тому, что этот дурачёк до сих пор не понимает, в какую халепу он, в результате, вляпался. Завидую тому, что он, судя по всему, сладко ест, крепко спит, вкусно пьёт-нюхает-ширяется-оттягивается-колбасится и т.д. и т.п.;
что, спустя полтора года, в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый пи*дец ожидает его впереди; через месяц-через год-через пять, не знаю - но ждёт сто процентов. Это абсолютно неизбежно;
я чертовски и по-чёрному завидую тому, что это существо, с отрицательным ай-кю, абсолютно не рефлексирует! не комплексует! ни в чём не сомневается! абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик, 24 часа в сутки, крутится исключительно в его сторону!
Это просто поразительно. для меня, это совершенно необъяснимый феномен. За этих полтора сраных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу
Я, *****, скромный частный (и честный) предприниматель, всю свою жизнь, с рассвета и до заката, мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем...
Это же ******* ничто ни о чём, *****, не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте. хотя, у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших - по определению не может быть ни одной спокойной секунды!
Но оно, *****, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!
Это пи*дец, товарищи. это просто какой-то ******* пи*дец. я бы полжизни отдал за то, чтобы стать таким же, вусмерть отмороженным отморозком. Это же так охеренно. я так ******** думать, переживать и рефлексировать. но, увы...
p.s. всё, выговорился, наконец. сподобился сформулировать свои сумбурные и бессвязные мысли. Не судите строго за один из семи смертных грехов - зависть. Всё же подобное признание, мне кажется, должно облегчить мою участь на страшном суде.
Авва, Отче...
Отто Йорк
Інакше, дійсно, можна чокнутись.