РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14474 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
16 842 75
экономика (3831) стратегия (180)

Экономист Вернивский о новой стратегии президента: 120 млрд долл. инвестиций в жилой фонд - бред полный, 50 млрд в агро - фантазии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Экономист Вернивский о новой стратегии президента: 120 млрд долл. инвестиций в жилой фонд - бред полный, 50 млрд в агро - фантазии

Авторы новой экономической стратегии Украины по необъяснимой причине решили привлекать миллиардные инвестиции в строительство и сельское хозяйство.

Об этом в Facebook написал экономист Павел Вернивский, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрел новую экономическую стратегию Украины и мое внимание привлек секторальный спрос на инвестиции. Авторы решили, что Украине нужно: 120 млрд долл. в жилой фонд, 70 млрд в IT, 50 млрд в агро, 30 млрд в транспорт, 25 млрд в энергетику, 20 млрд в промышленность, 7 млрд в добычу ископаемых", - сообщил эксперт. Он задается вопросом, откуда эти цифры.

"Покажите мне хоть одну страну, которая привлекала инвестиции в строительство!!! Хоть одну!!!! Ну это же бред полный. Далее, агро. Кто-нибудь проверял общий мировой объем инвестиций в агро? С 2004 по 2011 во всем мире было инвестировано в агро всего 23 млрд!!!! Еще раз! Всего 23 млрд долл. во всем мире за 10 лет!!!! Откуда фантазии про 50 млрд? По транспорту и энергетике понятно из-за изношенности основных фондов. Хотя как по мне, то это не лучший способ решения проблемы через привлечения инвестиций. Вернее, такие ожидания из области фантастики", - отмечает Вернивский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стратегия президента 2030 не сработает", - Милованов

По его словам, в стратегии также написано, что в Польше 236 млрд долл. накопленных инвестиций.

"Кто-нибудь смотрел в какие сектора экономики шли эти инвестиции? Данные же есть на сайте польского центробанка! 76,5 млрд в промышленность! 35 млрд в оптовые и розничные услуги! 38,4 млрд в финансовые услуги. 15 млрд в бизнес-услуги. 13 млрд в информационно-телекоммуникационные услуги! 3 млрд в транспортные услуги. 13 млрд в строительство! 22,7 в девелоперские услуги. 5 млрд в энергетику. 1 млрд долл. в агросектор!!!! Почему не посмотреть и не проверить? Ну как так можно? Почему написание стратегии превращается в фарс????", - задается вопросом Вернивский.

Экономист Вернивский о новой стратегии президента: 120 млрд долл. инвестиций в жилой фонд - бред полный, 50 млрд в агро - фантазии 01

Также читайте: Стратегия экономического развития до 2030 года должна стать "экономической Конституцией Украины", - Зеленский

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+42
Ровно год назад бубочка пообещал построить за год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог. Все, что есть - "... 948 км отремонтированных дорог по цене выше европейской в полтора раза выше, чем при Порохе...."
показать весь комментарий
08.11.2020 02:05
+39
Для меня, вообще, само словосочетание - президент зеленский, бред полный....
показать весь комментарий
08.11.2020 02:04
+31
Ну шо тут такого. В кои то веки диллер подолгнал нормального коксу
показать весь комментарий
08.11.2020 02:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну шо тут такого. В кои то веки диллер подолгнал нормального коксу
показать весь комментарий
08.11.2020 02:01 Ответить
недавно затримали, 5 кг вилучили, мабуть відразу занесли по адресу, а затримали, щоб грошей не платити
показать весь комментарий
08.11.2020 12:22 Ответить
Где легче всего тырить туда и "привлекают" инвестиции..Трускавецкие ыканамисты это сразу просекли...дефицит бюджета уже 300 миллиардов..зато бальшая стройка...
показать весь комментарий
08.11.2020 02:01 Ответить
Звідки цифри? Також впевнений, що вони в млрд. гривень, а не доларів.
показать весь комментарий
08.11.2020 02:02 Ответить
"а может так нам всем и надо - за то что мы просрали всё."
показать весь комментарий
08.11.2020 02:28 Ответить
Вы обижаете клоунов и актеров. Тот о ком вы пишите не является ни тем, ни другим. Он просто дилетант и неуч, во всем чем он пытается заниматься. Он не учился ни на актера ни на клоуна, хотя юрист с него, подозреваю, ещё хуже.
показать весь комментарий
08.11.2020 07:29 Ответить
Если Стратегия Президента считается в доллярах, значит и зряплата будет в тех же зелёных, никому не нужных, рваных бумажках... ...по крайней мере у самого Президента...
показать весь комментарий
08.11.2020 02:03 Ответить
Для меня, вообще, само словосочетание - президент зеленский, бред полный....
показать весь комментарий
08.11.2020 02:04 Ответить
Ровно год назад бубочка пообещал построить за год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог. Все, что есть - "... 948 км отремонтированных дорог по цене выше европейской в полтора раза выше, чем при Порохе...."
показать весь комментарий
08.11.2020 02:05 Ответить
почему же, ведь училки поверили о зарплате 4000 долларов, голосовали за такую зарплату и что тут не верно, ведь верить и говорить можно . Ведь веру им не отняли
показать весь комментарий
08.11.2020 02:06 Ответить
Почему не посмотреть и не проверить? Ну как так можно? Почему написание стратегии превращается в фарс????", - задается вопросом Вернивский.Источник: https://censor.net/ru/n3229720
Та тому, що це і є фарс! Ці зелені мародер прийшли розграбували країну, а не розбудовувати її. Тому і пишуть для замилювання очей на коліні всіляку дурню, аби створити видимість роботи і виграти ще трохи часу.
показать весь комментарий
08.11.2020 02:07 Ответить
В строительство дорог,например,ещё Рузвельт вовлекал кучу ресурсов.И впрок пошлО...Другое дело.что у нас "експерты,аналитики,политологи,экономисты" все олигархические.Говорящие попки.И комментирующие попки здесь.
показать весь комментарий
08.11.2020 02:29 Ответить
Делов-то? -- не получилось у Зели стать, как Рейган -- станет, как Рузвельт...
показать весь комментарий
08.11.2020 02:33 Ответить
Делов-то:Не обращать внимания на медиаолигархическую пену.Там пиплу всегда объяснят,почему тот-хороший,а тот плохой.
показать весь комментарий
08.11.2020 02:40 Ответить
Разница в том, что в США было полно ресурсов и развитая промышленность, но экономика не работала из_за краха банковской системы. Что бы запустить маховик и занять работой миллионы людей, причем за копейки, и начали инфраструктурные проекты. А в сегодняшней Украине с банковской системой более менее, нет денег в реальном секторе, крайне мало инвестируется в промышленность, обновление основных фондов. Никакое закапывание кредитных ресурсов в дороги не поможет в решении вопроса отсталости нашего производства. А это то, что формирует основную долю ВВП.
показать весь комментарий
08.11.2020 08:30 Ответить
Так и запишем.Даже не углубляясь в промышленно-банковские тонкости.Ну их нахрен эти дороги.А если ещё и при Зеле строится,то вообще-тьфу!
показать весь комментарий
08.11.2020 14:42 Ответить
А чем хуже больницы, в которые нужно инвестировать миллиарды, или электросети, мосты - скоро рушиться начнут? Почему именно дороги по цене Роттердам х 1,5? И что с промышленностью, инновациями? Пусть дорезаются?
показать весь комментарий
08.11.2020 22:55 Ответить
У тебя куда бы он не вложил,потом бы было:а почему не...Вменяемое вложение денег.В электросети пусть ахметки вкладываются,которые до всякого зели всё захватили.Промышленность какая?Ты о чём?Там ещё тоже что-то прошло мимо олигархов?И что дорезается?
показать весь комментарий
11.11.2020 00:02 Ответить
Трюк з інвестиціями від Зальцмана, схожий на розводку Остапом Бендером, шахових лохів з Васюков.
показать весь комментарий
08.11.2020 02:49 Ответить
Далеко ж таки заглянули в майбутьнє Ільф і Петров!
показать весь комментарий
08.11.2020 08:06 Ответить
Экономист Вернивский о новой стратегии президента: 120 млрд долл. инвестиций в жилой фонд - бред полный, 50 млрд в агро - фантазии - Цензор.НЕТ 691
показать весь комментарий
08.11.2020 03:34 Ответить
95 квартал в жизнь!!
показать весь комментарий
08.11.2020 03:45 Ответить
опять нам метет пургу какой-то ...ский
показать весь комментарий
08.11.2020 05:37 Ответить
треба10 мільярдів в хот-догобудування вкласти.
показать весь комментарий
08.11.2020 06:08 Ответить
в шаурмячечную промышленность
показать весь комментарий
08.11.2020 10:36 Ответить
Просто зелюки ТУПІ.
Обмежені.
Далекі від реальності.
Їм аби виягнути свій термін - будь на чому, чи то на піарі, чи то на маніпуляціях.
показать весь комментарий
08.11.2020 06:45 Ответить
тобто, ви вже змирилися з тим, що вони досидять свій термін до кінця?
а що змінилось у вашому світогляді?
показать весь комментарий
08.11.2020 07:16 Ответить
Ну, ты и тупорылый, госпадя🤣
показать весь комментарий
08.11.2020 10:14 Ответить
а що таке? Майдан у грудні знову відміняється?
показать весь комментарий
08.11.2020 07:13 Ответить
Черговий укол для тебе не відміняється.
показать весь комментарий
08.11.2020 07:53 Ответить
А "сметуны" уже готовы? Экономист Вернивский о новой стратегии президента: 120 млрд долл. инвестиций в жилой фонд - бред полный, 50 млрд в агро - фантазии - Цензор.НЕТ 648
показать весь комментарий
08.11.2020 09:59 Ответить
Як уявлю, скільки Україна вже втрачає прчинаючи з 2019- починаю розуміти, що не з цим "мудрим народом" будувати майбутнє.
показать весь комментарий
08.11.2020 07:14 Ответить
та в чому проблема? ростов чекає на тебе, там народ мудріший і тебе зрозуміє
показать весь комментарий
08.11.2020 07:18 Ответить
Ліл. Прихильник ватного зєлі, дубінського і єрмака радить мені їхати до ростова))
Як обісрався, то мовчи вже- за розумного зідеш)
показать весь комментарий
08.11.2020 09:04 Ответить
Дятелко, то шо там со стремительным ростом зарплат, о котором ты нам воняло год назад?
показать весь комментарий
08.11.2020 10:15 Ответить
ЗЕнелох живе в коксовому угарі.
показать весь комментарий
08.11.2020 07:10 Ответить
і як колись для нього пофиг шо базікати зі сцени , або з трибуни у даному випадку, аби його слухали і аплодували... цифри і набір розумних слів у маячні неспівставляються ні з ніякою логікою і тим пачче з законами єкономіки (і математики)))... а от локшина на вуха і здивування від задоволенного лохторату - це те, чим підживлюється маріонетка роздута до напольёна...
показать весь комментарий
08.11.2020 08:42 Ответить
Що, моніка знову обісралась?
А на цьому популізмі він і піднявся. Думаєте людям потрібне гарне життя та розвинена економіка? Ніт. Переважній більшості потрібні лише обіцянки, що добре буде "колись потім". А зараз потрібно лише потерпіти і дати ще 100 днів)))

Мої вітання, мешканці цирку.
показать весь комментарий
08.11.2020 07:12 Ответить
щас шо не рожа то экономист
показать весь комментарий
08.11.2020 07:41 Ответить
Когда от самих только умных терминов кружится голова, тогда не до вникания в смыслы.
показать весь комментарий
08.11.2020 08:14 Ответить
С 2004 по 2011 во всем мире было инвестировано в агро всего 23 млрд!!!! Еще раз! Всего 23 млрд долл. во всем мире за 10 лет!!!!
Источник: https://censor.net/ru/n3229720

Кажется это тот еще "экономист". "Инвестиции" в сельское хозяйство называются дотациями. Только в ЕС дотации в сельское хозяйство достигают 60 миллиардов евро в год.
показать весь комментарий
08.11.2020 08:30 Ответить
"Инвестиции" в сельское хозяйство называются дотациями


так всё шо хошь можно инвестициями обозвать, даже пособие на погребение
показать весь комментарий
08.11.2020 09:02 Ответить
Не путай инвестиции с дотациями.Это разные понятия.
показать весь комментарий
08.11.2020 09:02 Ответить
Дотація- це вливання грошей у бюджет певного сектору без їх повернення. А інвестиції- вкладання грошей з поверненням як інвестованої маси, так і додаткового прибутку.
Якщо я інвестую у с/г (даю гроші фермеру на аренду техніки, закупівлю посівних матеріалів, добрив, палива), то я розраховую повернути собі інвестиції з прибутком.
А якщо я дотую фермера, то просто дарую йому суму, що покриває збитки від ведення його діяльності.
показать весь комментарий
08.11.2020 09:14 Ответить
тока в случае инвестиций бабки дает инвестор, а где зеля возьмет бабки на дотации
показать весь комментарий
08.11.2020 10:38 Ответить
З тумбочки, звичайно. Звідкиля ж ще ...
показать весь комментарий
08.11.2020 13:11 Ответить
Сперва пишет, что ни одна одна страна в мире не привлекает инвестиции в строительство. Потом ниже приводит в пример Польшу и сам же пишет цифру 13 млрд. долларов инвестированных в строительство. Что не так с этим "икананистом"?
показать весь комментарий
08.11.2020 09:01 Ответить
Вчись розрізняти інвестиції у "житловий фонд" та у "бізнес-будівництво".
показать весь комментарий
08.11.2020 09:19 Ответить
Може цьому "фахівцю" слід навчитись більш чітко висловлювати свої думки?
показать весь комментарий
08.11.2020 10:52 Ответить
От із цим згоден.
показать весь комментарий
08.11.2020 11:03 Ответить
Вернивский ,точно экономист , или старший экономист , 🤔🙄😂 Израиль привлекает в строительство жилого фонда ,огромные деньги , не готов с азать сейчас , но темпы строительства поражают , 😊 Но для этого надо чтобы люди ехали в страну ,а не уезжали 🤔
показать весь комментарий
08.11.2020 09:21 Ответить
это из серии з.п учителям по 4 тыс у.е))) но вроде бы наш народ уже взрослеет и ему хватает вступить на грабли всего один раз)) пока не будет судебной реформы никаких инвестиций не будет. а влать и олигархи не расстанутся с карманными судами никогда, они же не хотят быть в равных условиях со всеми
показать весь комментарий
08.11.2020 09:53 Ответить
Всеобщее возмущение и гнев. Вдруг, все прозрели и стали умными. А где вы все были перед выборами, когда вас предупреждали, криком кричали? Эту же чушь он нёс вам и тогда, а вы разинув рты, жрали её. Напомню только один его слоган : "Сделаем их разом...." Кого? Зачем? Вот он вас и сделал, дурак-придурков халявных лозунгом шулеров. Жрите, не подавитесь. Дураки всегда умнеют, когда нажрутся дерьма, но опять лезут его жрать раз за разом. Мало вам было Кравчука, Кучми, Януковича? США влипли с дураком Трампои, сделал народ вывод-Трамп на помойку, умный Байден во власть. Потому и такая могучая страна США, умеет делать выводы. Мне даже неприлично как-то сравнивать дурака Зеленского с умным проходимцем Бендером с его Нью-Васюками. Ну и дурак. А вообще-то, если подумать, так это закономерно для "нащадків козаків- все пропили, просрали і пішли жебраками по світу."
показать весь комментарий
08.11.2020 10:04 Ответить
Відносно Байдена - насмішили.
Ви результати виборів читали ??
Умовно - 51% на 49%.
Або 279 виборщика на 260 виборщиків.
Формально перевага, а насправді може ще виявитись пірровою перемогою.
показать весь комментарий
08.11.2020 13:10 Ответить
Может их врачам показать? Или показать учителям по работе с недоразвитыми подростками? Что-то же надо делать! Страной сейчас реально "управляют" малообразованные, а некоторые вообще необразованные недоразвитые полууголовные особи и сейчас я думаю всем уже предельно ясно к чему такое "управление" приведет.
показать весь комментарий
08.11.2020 10:30 Ответить
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
«Гигант».
Здесь
встанут
стройки
70 стенами.
Гудками,
пар,
сипи.
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
пожар
показать весь комментарий
08.11.2020 10:30 Ответить
120 млрд дол. інвестицій у житловий фонд - маячня повна

Звичайна математика,котру шоумени та артити у школі не вчать -вона їм не потрібна...

Для цього потрібно 10000 "інвесторів" ,котрі захочуть в Україні отримати дно-двокімнатну квартиру...

Статистика твердить інше - про перевищення еміграційних потоків за кордон над іміграційними... АБСОЛЮТНЕ...(за винятком білоруських ІТ-шників Економіст Вернівський про нову стратегію президента: 120 млрд дол. інвестицій у житловий фонд - маячня повна, 50 млрд в агросектор - фантазії - Цензор.НЕТ 914 )
показать весь комментарий
08.11.2020 10:54 Ответить
реальні цифри,тут погожусь з Урядом Шмигаля :


30 млрд у транспорт


Новим західним власникам землі захочеться оглянути свої латифундії....


, 25 млрд в енергетику ,



сонячну(при тарифах як у Ахмєтова вдвічі більших від максимальних Європейських у Німеччині..
показать весь комментарий
08.11.2020 10:58 Ответить
Не треба нам чужинських Гансів і Джонів з їхніми інвестиціями. Українська земля повинна належати українцям - Бєням і Рінаткам. Захистимо своїх! Геть чужинців, нам треба українців!
показать весь комментарий
08.11.2020 11:30 Ответить
всі ці плани.. зусилля всіх політиків і урядів ГІВНО ВАРТІ У Країні з АБСОЛЮТНО корумпованими органами і СУДАМИ....
у такі країни йдуть інвестори лише з офшорів Кіпру і "австрійські лижники".....
показать весь комментарий
08.11.2020 11:01 Ответить
Так что вас удивляет, уважаемые экономисты, финансисты и эксперты? У Зеленского и его зелёной команды - всё бред и фантазии.
Потрясающая безграмотность, непрофессионализм, нечестность плюс пляски под дудку олигархов и ФСБ России.
показать весь комментарий
08.11.2020 11:06 Ответить
Дебильная сама постановка вопроса - причем как от ОП так и от этого Павла Вернивского. Дело в том, что инвестор не будет никого спрашивать куда ему инвестировать. Он сам решает что ему выгодно и на что потратить свои деньги.
Лишнее доказательство, что и Зелино правительство и его так-называемые оппоненты - одного поля ягоды. Украиной рулит сборище жадных, тупых и некомпетентных ублюдков. И сколько их не переставляй местами, ничего не поменяеться.
показать весь комментарий
08.11.2020 11:27 Ответить
Ну не знаю, какой из Вернивского экономист ... Вижу истерику и не вижу анализа. "Экономисту" объясняю, что инвестиции бывают не только внешние, но и внутренние, в т.ч. со стороны государства. А на "жил фонд" выделено больше всего, т.к. именно этот сегмент создает наибольшее кол-во рабочих мест и задействует максимальное кол-во т.н. смежных отраслей. НО! Это в теории. А на практике, Зе популисты в своем стиле. Т.к. не определены главные ТУ подобных инвестиций. Для кого строим? Что строим? Где строим? Кто строит? Каждый из этих вопросов потонет в болоте коррупции. Вот вам и все инвестиции.
показать весь комментарий
08.11.2020 12:08 Ответить
Може це такий собі план-концепція, який визначає, на думку авторів, загальні напрями.
Звичайно це не бізнес-план.
показать весь комментарий
08.11.2020 13:05 Ответить
Я знаю что такое "план" и знаю что такое "концепция". Но "план-концепция" звучит для меня как "копаем от забора и до заката". Если это некое подобие "вектора инвестиций", то должно быть продолжение: те самые концепции и планы по каждому направлению. Но я знаю, что всего этого не будет, т.к. "кухарки" управляют государством.
показать весь комментарий
08.11.2020 14:06 Ответить
Я долго сдерживал себя, но в этот прекрасный вечер хочу совершить каминг-аут! Итак: я завидую зеленскому!

да, я от души и совершенно искренне завидую зеленскому. белой или чёрной завистью, трудно сказать. Короче, лютой завистью;
и отнюдь не тому, что судьба неожиданно вознесла его на самую вершину власти, в самой большой стране европы;
и совершенно не тому, что об этом недолугом клоуне враз узнал весь мир, от исландии до новой зеландии;
и вовсе не тому, что, благодаря этому повороту судьбы, он скоро может пополнить список украинских миллиардеров;
нет, на всё это мне абсолютно похеру. я никогда в жизни не мечтал о славе, власти и больших деньгах. Мои мечты и желания гораздо скромнее!
Но: я жутко завидую тому, что этот дурачёк до сих пор не понимает, в какую халепу он, в результате, вляпался. Завидую тому, что он, судя по всему, сладко ест, крепко спит, вкусно пьёт-нюхает-ширяется-оттягивается-колбасится и т.д. и т.п.;
что, спустя полтора года, в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый пи*дец ожидает его впереди; через месяц-через год-через пять, не знаю - но ждёт сто процентов. Это абсолютно неизбежно;
я чертовски и по-чёрному завидую тому, что это существо, с отрицательным ай-кю, абсолютно не рефлексирует! не комплексует! ни в чём не сомневается! абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик, 24 часа в сутки, крутится исключительно в его сторону!
Это просто поразительно. для меня, это совершенно необъяснимый феномен. За этих полтора сраных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу
Я, *****, скромный частный (и честный) предприниматель, всю свою жизнь, с рассвета и до заката, мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем...
Это же ******* ничто ни о чём, *****, не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте. хотя, у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших - по определению не может быть ни одной спокойной секунды!
Но оно, *****, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!
Это пи*дец, товарищи. это просто какой-то ******* пи*дец. я бы полжизни отдал за то, чтобы стать таким же, вусмерть отмороженным отморозком. Это же так охеренно. я так ******** думать, переживать и рефлексировать. но, увы...
p.s. всё, выговорился, наконец. сподобился сформулировать свои сумбурные и бессвязные мысли. Не судите строго за один из семи смертных грехов - зависть. Всё же подобное признание, мне кажется, должно облегчить мою участь на страшном суде.
Авва, Отче...

Отто Йорк
показать весь комментарий
08.11.2020 12:36 Ответить
Для Отто ... Зе абстрагується і виставляє психологічні кордони. Так роблять політики і лікарі.
Інакше, дійсно, можна чокнутись.
показать весь комментарий
08.11.2020 13:03 Ответить
По будівництву Верновський сам собі протирічить.
показать весь комментарий
08.11.2020 12:58 Ответить
Да хватит читать бред от торчка и воспринимать за чистую монету. Оно понтовщик по жизни, до весны вынесут.
показать весь комментарий
08.11.2020 14:49 Ответить
конченные
показать весь комментарий
08.11.2020 17:40 Ответить
 
 