Лидеры стран мира и международных организаций поздравляют Байдена с победой на выборах президента США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Германии, ЕС, Великобритании, Канаде и НАТО поздравляют Джо Байдена с очевидной победой на выборах президента США.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила ожидания на продолжение сотрудничества с Байденом как с президентом. "Наша трансатлантическая дружба незаменима, если мы должны справиться с большими вызовами нашего времени", – заявила она.
Координатор трансатлантических отношений в правительстве Германии Петер Байер сказал агентству Reuters: "Мы будем иметь дело с президентом США, который заинтересован в Европе и не хочет настраивать нас друг против друга".
А в официальном заявлении правительства Германии победу Байдена приветствуют как "новый и увлекательный раздел" в трансатлантических отношениях.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, приветствуя новоизбранного президента США, отметил: "Я знаю господина Байдена как твердого сторонника НАТО и трансатлантических отношений". Он выразил надежду на тесное сотрудничество с новой администрацией США "для дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой".
"Сильный союз НАТО - это хорошо для Северной Америки и хорошо для Европы... Мы можем быть в безопасности и успешными только тогда, когда будем противостоять вызовам", - отметил Столтенберг.
В ЕС также поздравили Байдена и сенатора Камалу Харрис, но не прямо с "избранием", как многие другие, а "с получением достаточного количества голосов выборщиков". "Мы следим за процессом подтверждения результатов и уверены, что избирательная система США скоро объявит результат", - говорится в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля.
"ЕС вновь подчеркивает свою приверженность прочному трансатлантическому партнерству и готов к взаимодействию с избранным президентом, новым Конгрессом и администрацией США", - заявил Мишель.
В соседней с США Канаде высказались прямее, поздравив Байдена и Харрис "с избранием следующим президентом и вице-президентом Соединенных Штатов Америки".
"У Канады и США особые отношения, уникальные на мировой арене. Жду сотрудничества с избранным президентом Байденом, выбранным вице-президентом Харрис, их администрацией и Конгрессом США в том, чтобы отвечать на крупнейшие мировые вызовы вместе", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого многие считают близким союзником и сторонником Трампа, поздравил Байдена и Харрис с их "исторической победой".
"США - наш важнейший союзник, и я ожидаю тесного сотрудничества с ними над нашими совместными приоритетами, от климатических изменений до торговле и безопасности", - заявил Джонсон.
Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.
В то же время, Дональд Трамп заявил, что его штаб в понедельник инициирует судебное разбирательство относительно итогов президентских выборов в США.
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Они это может не говорят вот так впрямую, но то что Москва топила за Трампа, давала деньги на беспредел BLM, уже не секрет ни для кого. Одновременно та же Москва содержала правых нациков, которые тут и там устраивали бузу, когда могли. И всё это потому что Путину и русским, им плевать, а кто расшатает нашу Америку и кто сделает её слабее. Потому в ход, как в и 2016 году, идут все возможные методы для достижения данной цели.
Наверное, нет, даже точно, но феномен броманса Путина и Трампа, будут изучать как учёные, так и спец службы - много много лет спустя, так как, хотим мы то признать или нет, но этот броманс был реальностью. А вот причины мы толком не понимаем или их попросту не нашли.
При этом огульно заявить, что Путин при Трампе как сыр в масле катался - тоже категорически неверно. Санкции продолжались и не отменялись. Хотя введение новых наталкивалось на сопротивление Белого дома. Я тут скорее отдаю должное Конгрессу, который вне зависимости, республиканский или демократический, но Путина на дух не переносит и потому всячески поддерживал режим санкций и запретов на Россию, всё это время. Трамп, в отношениях с русскими, был связан по рукам и ногам, начиная с билля от Бена Кардина и Джона Маккейна 2017 года, когда у Трампа забрали даже видимую возможность отменять русские санкции, до висящих в Конгрессе до сих пор 3х предложений от обеих партий, лишить Трампа возможности выйти из НАТО самовольно.
Так или иначе, Путин, и я уверен в этом на все русские 146%, ставку делал на Трампа, как на более для себя удобного президента. В России действовала целая контора тролей и специалистов по кибер-атакам, которые занимались сливом того, что косвенно было выгодно для Трампа. И опять - НЕ Я ЭТО ГОВОРЮ, а республиканский Сенат в сентябре месяце 2020 официально выпустил рапорт с результатами расследования, где всё это говорится. Не верите мне - не верьте пожалуйста. Почитайте республиканских сенаторов.
Пусть Путин подмял под себя Викиликс, как антизападную контору по сливу, якобы правды, а на самом деле антизападных сплетен и подделок, для возмущения спокойствия. Потом, соединив всё это воедино, в единую цель, разведывательно-диверсионная спец операция русской разведки под кодовым названием "Президент" Путиным была осуществлена просто на пять с большим плюсом и тактически Путин достиг всех своих целей в этой операции.
Что Путин не понимал, не понимает и понять не может - западное общество, страна, система, это многослойный, сложнейший монолит. Который, несмотря на разницу мнений и бурление на улицах, в нужный момент консолидируется в общей национальной идее. И система, ни разу Трампом сломана не была, сколько бы слева нас этим не пугали. ...
Опять таки - это не зловредный и всемогущий Сорос, это не коварные демократы, это даже не заговор шпионов и масонов. Сопротивлением Трампу занимались выбранные самим Трампом сотрудники и руководители тех или иных частей его аппарата и министерств в его кабинете, но вне его контроля. Они об этом в открытую не стеснялись говорить. И таким образом получилось, что Путин, который наивно рассчитывал, что приказы Трампа и его возможные решения будут 100% исполняться - оказался с разбитым корытом, где решения Трампа именно, что не выполнялись где только можно. Читаем книжку Вудварда, читаем утечки из Белого дома, воспоминания Болтона, анонима из НЙ Таймс и т.д.Трамп хотел бы быть Путиным или одним из людей с сильной рукой, как правитель Всея Америки. Но он на это не тянул никак раз и два ему никто не дал бы таковым стать. Потому что опять таки - это не Россия и даже не Китай, где все зависят от национального лидера и выдерни его и его политику из тела России и она рухнет вниз, как человек, у которого целиком вытащили хребет.
Америка же, это следующий уровень управления. Потому что система США, построена таким образом, что если даже президент абсолютно не в уме, Конгресс целиком спился, а Верховный суд разогнали к чёрту - страна продолжит функционировать, за счёт супер развитого уровня управления на уровне штатов, графств, городов. В России уберите вертикаль и России не станет. В Америке уберите вертикаль.... СТОП!!! О чём это мы!!!? Нет в Америке никакой вертикали, а есть несколько мощнейших и самостоятельных горизонталей. И вот это сломить или перестроить, никакой Путин, его шпионы и агенты влияния, никогда не смогут.
Повністю ця цікава стаття російського блогера Alexander J Flint - за ссиллю зверху.