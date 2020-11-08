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Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 7 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Так, в вечернее время, недалеко от населенного пункта Гнутово враг применил стрелковое оружие.

"С начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.

Смотрите также: На Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Олег Свинарик, - Львовская ОГА. ФОТО

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС 01
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Топ комментарии
+11
Вже і весь генштаб ЗСУ перетворюють на брехливих і мерзенних істот. Майте офіцерську честь і не принижуйте всю армію
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08.11.2020 08:40
+6
Це для ЗЕ-покидьків кацапських не втрати - це зараз вже секретна "статистика"!!!
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08.11.2020 09:14
+5
Не могу поставить «нравится»............
Вечная и светлая память.........Пусть покоится с миром..........

«штабу» и ООС и всем, кто это скрывает/покрывает заезженным: «тишина соблюдается» и «потерь нет» -😡😡😡
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08.11.2020 09:16
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08.11.2020 08:13 Ответить
І що далі? Придністров'я-2.
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08.11.2020 08:16 Ответить
7 листопада 2020р на передовій загинув воїн 80-ї аеромобільної бригади
Свинарик Олег Олегович! 23.08.2000 року народження.
Йому було лише 20 років! Вічна пам'ять Воїну України!

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3531

...
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08.11.2020 08:29 Ответить
Це для ЗЕ-покидьків кацапських не втрати - це зараз вже секретна "статистика"!!!
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08.11.2020 09:14 Ответить
Не могу поставить «нравится»............
Вечная и светлая память.........Пусть покоится с миром..........

«штабу» и ООС и всем, кто это скрывает/покрывает заезженным: «тишина соблюдается» и «потерь нет» -😡😡😡
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08.11.2020 09:16 Ответить
розумію.. та й проінформував не задля лайків.
очікую тепер якусь брехню від "штабу" накшталт "необережне поводження" або "самогубця"..
оці...вікрутаси і приховування - це ще найпаскудніше (перепрошую) що можна було уявити...
( такий гарний і молодий легінь... не можу дивитися в ці очі!! )
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08.11.2020 09:33 Ответить
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7256
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08.11.2020 10:29 Ответить
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе прокомментировала смерть украинского военного из 80-й десантно-штурмовой бригады Олега Свинарика.
Источник: сообщение Украинской делегации в ТКГ
Дословно: "7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад. По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство. Следствие проводится работниками Национальной полиции Украины. Спекуляции относительно "... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми".
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08.11.2020 10:31 Ответить
От брехливі зрадницькі вражини ! Брешуть , і оком не моргнуть! Бо всіх вважають біологічною масою...
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08.11.2020 18:21 Ответить
Вже і весь генштаб ЗСУ перетворюють на брехливих і мерзенних істот. Майте офіцерську честь і не принижуйте всю армію
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08.11.2020 08:40 Ответить
Верно.Военные не позорьтесь.Политиканы-приходят и уходят.О присяге вспомните.
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08.11.2020 09:12 Ответить
Торопят из Москвы-понимают,что скоро валить с Донбасса придется. Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 287
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08.11.2020 09:09 Ответить
 
 