Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС
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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 7 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.
Так, в вечернее время, недалеко от населенного пункта Гнутово враг применил стрелковое оружие.
"С начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.
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Свинарик Олег Олегович! 23.08.2000 року народження.
Йому було лише 20 років! Вічна пам'ять Воїну України!
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Вечная и светлая память.........Пусть покоится с миром..........
«штабу» и ООС и всем, кто это скрывает/покрывает заезженным: «тишина соблюдается» и «потерь нет» -😡😡😡
очікую тепер якусь брехню від "штабу" накшталт "необережне поводження" або "самогубця"..
оці...вікрутаси і приховування - це ще найпаскудніше (перепрошую) що можна було уявити...
( такий гарний і молодий легінь... не можу дивитися в ці очі!! )
Источник: сообщение Украинской делегации в ТКГ
Дословно: "7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад. По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство. Следствие проводится работниками Национальной полиции Украины. Спекуляции относительно "... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми".