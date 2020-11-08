В Украине за стуки от COVID-19 138 человек умерли, 2 637 - выздоровели, выявлено 9 397 новых случаев
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, зафиксированы 9 397 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умерли 138 человек, выздоровели 2 637 человек.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 315, медработников - 326).
Также за последние сутки:
- госпитализованы - 1 157 человек;
- летальных случаев - 138;
- выздоровели - 2 637 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 49 720 (в т.ч. методом ПЦР - 41 466, методом ИФА - 8 254).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 460 331 человек;
- выздоровели - 206 866 человек;
- летальных случаев - 8 450;
- проведено ПЦР-тестов - 3 613 899.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1074 случая), м. Киев (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.
Пожалуйста, подождите...
Хуже не будет - ведь правда зелескот?!
А в Словакии - 50000 на 4млн. населения(они правда за неделю протестировали всех, но тебе это зачем?)
а зеленые макаки когда уже была епидемия ложила больных в группе риска..у вас давление и темп..и вы в ковидном отделении!
инфа 100проц..знакомая была..я с ней телеф связь..поддерживала..счас она дома с открытым больничным(у нее ковид 19 был..кислород и прочее) она сама попросилась домой..в палате 5 человек..и счас очень много тяжелых! и ей идущей на поправку встреча новых вирусов..сами понимаете
по обращению на которую вам немедленно помогут минуя семейного врача.
Власть установила мировой рекорд по потокам лжеинформации о мерах по борьбе
с коронавирусом.
Вы совершенно правы главное разорвать эту цепочку передачи вируса.
Но кто то верит ,что Степанов и Радуцкий хотя бы пытаются это сделать ?
Тимошенко много об этом болтала ,но ,как и всегда,дело тем и ограничилось.
эти миллиард..и локдаун должны были пойти на обеспечение людей которые останутся без работы..на открытие больниц..ивл и многое другое
а богданчик и клоун ржали и видосики писали
а дебилы рекомендуют жрать цебулю
ну чтож жрите!при острой дыхательной недостаточности и запивайте буряковкой!
авось поможет!
вышестоящих инстанций ,традиционно ещё с советских времён.
лапшу на уши ,что у нас работает прямая телефонная линия по звонку на которую
и бригады мобильные на дом тут же выезжают с набором лекарств и т.д.
И Тимошенко (я не её сторонник ,но она внесла в ВР дельные предложения по борьбе
с коронавирусом ) проглотила эту лапшу ,это наглое циничное враньё.
а вы только счас проснулись!
вы лучше спросиете сколько больных умерло от ковид 19 дома!
сколько от неоказания медицинской помощи!
и что эти ссуки делали!
а то что есть лечение! это отдельное спасибо ведущим научно-исследовательских институтов европы которые продолжают изучать этот вирус!
а вы и дальше бегайте по забегаловкам!
один идиот спросил какая разница в метро что не закрывают и рестораном!
господи!люди вы идиоты! в метро или травае вы в маске и рот ваш закрыт! а в ресторанах и прочее вы чвакаете с открытым ртом..а рот это слизистая!
вы дебилы хоть биологию в школе учили!
чтоб разобраться в ковид 19!вся информация в инете!
и еще раз кто в танке!ВИРУСУ КОВИД 19( АБСОЛЮТНО НАПЛЕВАТЬ НА ВАШ ИММУНИТЕТ!
и первая группа которая в риске! ЭТО 2 ГРУППА КРОВИ1 кстати у китайцев 2группа крови!
а потом уже у кого там кардиология бронхиальная астма онкология и т.д. у меня 2 и у знакомой 2..у брата моего 1..он здоров
я насчет того это не значит что не надо укреплять свой организм! я к тому что все должны носить маску! чем меньше вы будете сталкиваться с этим вирусом..тем больше вероятность легко течения болезни. и тогда мы купируем этот вирус! главная задача чтоб медицинская отрасль или что от нее осталось..не разбилась вщент!
вот израиль ввел локданун..и из 10.000..в день стали тестировать 200-300 больных......и эти больные естественно получат лечение и выздоровление...а если в отделение на 20 коек..открылось новое на лукьяновке..то счас когда трындец..я думаю что легких и средних и даже тяжелых больных там нет
а есть только больные у которых развилась острая дыхательная недостаточность...
так что хотели цирк и ржать!очень смешно!
да и я не слышала чтоб хоть какой нибудь эпидемиолог сказал вапм правду! вы охренеете!
комментаторы поддержат и я в том числе.
Вы же видите ,сколько не актуальных тем форумчан сейчас на Цензоре ,
а тех ,что касаются сегодня жизней каждого из нас вовсе нет.
Комментарии уже завтра читать не будут ,а тема будет у всех на глазах 10 дней.
Я бы написала ,но у меня лишь отдельные факты ,мало информации.
По количеству летальных исходов этого дня Украина оказалась на 14 месте.
В то же время, среди 10 государств меньше всего тестов ( в сутки) было сделано в Украине.
данные сайта Worldometers
УП 8 ноября 2020, 06:17
По суточной зараженности, уже вошли в десятку.
Наши мастера спорта по ковид, уверенно ведут страну к званию "чемпион".....
а теперь представьте ураган епидемии сколько сидящих дома! и лечащихся по телефону!
а сколько бессимптомных которые заражены и не знают обэтом! и распространяют вирус!
ЭПИДЕМИЮ МЫ ЗАПУСТИЛИ "2 ГОДА НАЗАД1 тупоголовыми избирателями
моя знакомая беспросветная дура спросила за чей счет я лечусь!!***** за чей счет ***..за коломойского((
когда я ей сказала береги себя у тебя 2 группа..бе бе чо ты говоришь я ничего не понимаю...
я вообще не знаю зачем я все это пишу..может кого то спасет эта информация..и он серьезно отнесется к симтомам..кстати у некотопых болнх которые списывают что он что скушал не то..ковид 19 начинается с рвоты и диарею..у других пропадает запах...но вам никто без темп не будетделать пцр толко по симптомам...а в это время вирус ковид 19 уже начал разрушительные действия в вашем организме..поэтому если вас посылают на ретген..не идите..идите сразу на кт легких...но результат уже у вас будет..у всех больных ковид 19 двухсторонняя полигсегментарная пневмония..что значит типичнеый ковид 19...
и звоните сразу участковому..скорой ..*** на линию..куда угодно...
больше людей и Вы им поможете.
и в этом треше я до фига времени!
а вы и дальше слушайте клоунов!вы найдете мои комментарии и про мое состояние и про все..как скорая не ехала..звоните врачу ночью в выходной..звоните.....яу меня одышка была капец..я звоню дежурной в поликлинику..скорая не приехала я задыхаюсь..пейте..*****..парацетамол...задыхайтесь..я говорю вы понимаете что я могу умереть..а эта *****..в любой момент..это никто не знает...***** никто не знает скаэите тем кто в черном пакете уже кремирован..остальные больные могут просто сойти с ума! ЭТОТ ВИРУС БЬЕТ по миркоциркуляции сосудов! гипоксия! недостача кислорода в мозг..и все!
и как сказала мне больная..когда я рассказала что мне у которой пот лился ручьями..катетер на ируках уколы таблетки..мне! ссуки говорили меньше клацай!!!!я уже тогда неделю назад в состоянии полуобморочном писала!! а мне дура!! и знакомая сказала ТАНЯ ДУМАЙ О СЕБЕ1
тебе никто не поможет!тебе надо беречь силы!!!
в общем кто услышал!дай бог вам не попаст в этот ковидный треш
ВОЗ заявила, что остановить мутировавший ген (Cluster 5 или коронавирус 2.0), из-за которого уничтожают 17 миллионов норок в Дании, не удалось остановить в одной стране и он обнаружен на зверофермах ещё и в Италии, Нидерландах, Испании, Швеции и США. Cluster 5 передаётся людям и против него не действует ранее приобретённый иммунитет ковид-переболевших
https://www.obozrevatel.com/society/lechenie-covid-19-kisloroda-net-myi-na-urovne-aborigenov-vrach-iz-harkova.htm