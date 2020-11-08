Байден планирует отменить ряд указов Трампа и начать борьбу с коронавирусом

Кандидат в президенты США, объявивший о своей победе, Джо Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, по данным источников издания, кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.

Также Байден планирует объявить о составе своей группы по борьбе с коронавирусом.

"В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и (кандидата в вице-президенты Камалы - ИФ) Харрис по COVID-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года", - заявил Байден.

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Ранее в субботу ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.

Подсчет голосов продолжается в Джорджии, Аризоне, Аляске и Северной Каролине.