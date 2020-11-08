Байден планирует отменить ряд указов Трампа и начать борьбу с коронавирусом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кандидат в президенты США, объявивший о своей победе, Джо Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения.
Кроме того, по данным источников издания, кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.
Также Байден планирует объявить о составе своей группы по борьбе с коронавирусом.
"В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и (кандидата в вице-президенты Камалы - ИФ) Харрис по COVID-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года", - заявил Байден.
Ранее в субботу ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.
В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.
Подсчет голосов продолжается в Джорджии, Аризоне, Аляске и Северной Каролине.
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Маккейн.
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оце буде дуппа...Мабуть незабаром ККК буде влаштовувати шоу "блакитні вогники"...
Ха, прикольно, как тролли засунули языки в **пу. Еще недавно верещали о том, что нужно выходить из ВОЗ, дармоеды, бездельники, поздно отреагировали не корону... Теперь прадедушка Байден поломал все методички