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Байден планирует отменить ряд указов Трампа и начать борьбу с коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден планирует отменить ряд указов Трампа и начать борьбу с коронавирусом

Кандидат в президенты США, объявивший о своей победе, Джо Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, по данным источников издания, кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.

Также Байден планирует объявить о составе своей группы по борьбе с коронавирусом.

"В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и (кандидата в вице-президенты Камалы - ИФ) Харрис по COVID-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года", - заявил Байден.

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Ранее в субботу ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.

Подсчет голосов продолжается в Джорджии, Аризоне, Аляске и Северной Каролине.
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Топ комментарии
+62


Половец Петков @_Petko_777
Трамп проиграл в традиционно республиканском штате Аризона.
Там штаб Байдена возглавила вдова Маккейна. Она провела такую работу,что Трамп пролетел,как стая напильников. Трамп всячески третировал и ненавидел Маккейна.
Жена отомстила за мужа.

Байден планирует отменить ряд указов Трампа и начать борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6890
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08.11.2020 09:02
+41
Можно сказаь, что Маккейн достал Трампа даже с того света.
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08.11.2020 09:11
+37
Байден планирует отменить ряд указов Трампа и начать борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5719
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08.11.2020 09:16
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Страница 3 из 3
Мы не сделали достаточно, чтобы помочь Украине. Мы должны сделать намного больше.

Маккейн.
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08.11.2020 11:46 Ответить
РАБссия не знает что делать с Белорусью и Арменией типа братьями, а вы хотите чтобы быдло Мавзолейных Шариковых поняло Мировую политику? Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1556
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08.11.2020 11:52 Ответить
Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7227Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8910
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08.11.2020 11:57 Ответить
"...Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5655кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.Источник: https://censor.net/ru/n3229727
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08.11.2020 12:17 Ответить
К сведению порохоботов : Байден друг не петра порошенко,Байден друг Президента Украины.
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08.11.2020 12:20 Ответить
Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2122 Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4110
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08.11.2020 12:33 Ответить
Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9626 Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1976 Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9241
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08.11.2020 12:32 Ответить
Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4932
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08.11.2020 12:43 Ответить
Взрослые возвращаются!
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08.11.2020 12:49 Ответить
Смотрю, многие здесь забывают, что ВСЁ население США состоит из иммигрантов! Даже индейцы! И именно благодаря иммигрантам Америка стала великой.
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08.11.2020 14:53 Ответить
а почему мусульманам можно в США приезжать, а нам - нет?! Мы разве хуже?!
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08.11.2020 14:58 Ответить
Камала Харрис конечно то еще левачье но то такое , гуманизм равность я все это приветствую , лишь бы не завели опять новую/старую шарманку про «перезагрухку» отношений с ху*ом
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08.11.2020 15:11 Ответить
Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3713
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08.11.2020 16:33 Ответить
кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинствомИсточник: https://censor.net/ru/n3229727

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Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5384 оце буде дуппа...Мабуть незабаром ККК буде влаштовувати шоу "блакитні вогники"...
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08.11.2020 16:34 Ответить
Коронавірусе, тримайсо! -Жо сказав
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08.11.2020 19:17 Ответить
Стало цікаво, що ж там каже оракул-трампіст Льоня Вайштейн із Лос-Анджелесу. Зайшла на його канал, а він там нічого і не каже. Жодного відео після виборів. Мабуть, сидить штани сушить та очікує нову методичку з кремля, бо не знає шо йому надалі брехати та як промивати мозок рускагаварящім ватникам. А про своє знайомство з ху#лом у Пітері він навіть не приховує, трампіст-путініст клятий. Якби менше було такого гівна у інтернетах, то менше б було політичної брехні та поширення кремлівської пропаганди.
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09.11.2020 02:08 Ответить
Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения.


Ха, прикольно, как тролли засунули языки в **пу. Еще недавно верещали о том, что нужно выходить из ВОЗ, дармоеды, бездельники, поздно отреагировали не корону... Теперь прадедушка Байден поломал все методички Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 141
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09.11.2020 06:05 Ответить
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