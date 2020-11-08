Число заражений COVID-19 в мире практически достигло 50 млн, умерли 1,25 млн человек, - университет Джонса Хопкинса

По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 49 млн 851 тыс. 021.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 250 тыс. 691 человек, выздоровели 32 млн 786 тыс. 337 человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 вошли США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 млн 861 тыс. 394 заражения коронавирусной инфекцией и 237 тыс. 113 летальных исходов. Более 3,8 млн человек в США излечились от COVID-19.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 507 тыс. 754 заболевших COVID-19 при 125 тыс. 562 смертельных случаях и более 7,8 млн человек поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 653 тыс. 561 заражение, умерли 162 тыс. 269 человек, вылечились более 5,1 млн человек.

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