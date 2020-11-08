РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8318 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
2 013 66
карантин (16730) пандемия (113) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Число заражений COVID-19 в мире практически достигло 50 млн, умерли 1,25 млн человек, - университет Джонса Хопкинса

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Число заражений COVID-19 в мире практически достигло 50 млн, умерли 1,25 млн человек, - университет Джонса Хопкинса

По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 49 млн 851 тыс. 021.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 250 тыс. 691 человек, выздоровели 32 млн 786 тыс. 337 человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 вошли США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 млн 861 тыс. 394 заражения коронавирусной инфекцией и 237 тыс. 113 летальных исходов. Более 3,8 млн человек в США излечились от COVID-19.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 507 тыс. 754 заболевших COVID-19 при 125 тыс. 562 смертельных случаях и более 7,8 млн человек поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 653 тыс. 561 заражение, умерли 162 тыс. 269 человек, вылечились более 5,1 млн человек.

Читайте также: В Украине за стуки от COVID-19 138 человек умерли, 2 637 - выздоровели, выявлено 9 397 новых случаев
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Ну, вирус думаю остановится когда разрушение мировой экономики дойдёт до нужной точки ))
показать весь комментарий
08.11.2020 10:05
+3
Лариса -типовий ольгінський троль..."дурантинофіл".
"Працює " на Цензорі довший час...

КОМУ НЕЗРОЗУМІЛО ?
показать весь комментарий
08.11.2020 12:47
+3
А у нас - та? Инфарктникам делают тест посмертно, если делают, разумеется, и тело без вскрытия в пакетике родственникам выдают. А те глотают, потому шо уже до лампочки те цифры, разбираться никто не будет.
показать весь комментарий
08.11.2020 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
статистика до ж.
Чо там у Китая? ах да, комми сказали шо почти ноль, как и чучхеисты.

В Словении 2 млн. протестировали за день - настигнули 25000 поциентов. Если раскидать так на нас(а ведь на самом деле больше), то минимум пол-млн зараженных есть. так шо все зависит от этих всяких тестов.
и да - в Индии как бы.... не совсем в порядке с экологией и населения на 4 трампщины хватит - и что? Миллионы их божков помогают против вируса что-ли? У нас один божок, зато свирепо крепкий - и то обосрался, а там миллионы - хилых, да и то выдумка, как и у нас Число заражений COVID-19 в мире практически достигло 50 млн, умерли 1,25 млн человек, - университет Джонса Хопкинса - Цензор.НЕТ 9693
показать весь комментарий
08.11.2020 09:59 Ответить
Статистика неверная, основанная на диагностике с помощью тестов, дающих 50% ложных результатов. Сделали больными весь мир. Ну и коронавирусная смертность небольшая, поэтому ее дополнили смертностью от химических пневмонитов, которые вызываются распылением в воздухе химтрейлами солей тяжелых металлов. А это делается. Особенно эти соли ядовиты вблизи высоковольтных линий с большим электромагнитным излучением. Часто сейчас погибают массово птицы возле таких линий. Так что это преступление перед человечеством. Сейчас зеленые идиоты разрешили полиции штрафовать за маски без суда и следствия. То есть полицейские могут просто напросто предъявлять претензии по своему усмотрению, могут предраться даже на ровном месте и бездоказательно. Это нарушение прав человека и Конституции Украины. Но зеленым пох. Они пополняют бюджет с карманов украинцев, так как иначе не могут, нет ума и желания пополнять бюджет правильным умным образом.
показать весь комментарий
08.11.2020 10:22 Ответить
Да да а ещё вышки 5G
показать весь комментарий
08.11.2020 10:50 Ответить
Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 5792
показать весь комментарий
08.11.2020 11:59 Ответить
был такой се сайт Зетатолк - тоже вопили про химтрейлы, но после того как высрали что это мы сбили МН-17, я понял(проект то гебнявый) - был дураком шо это говно поглощал(это как т.н. "религия" - осознав ЧТО хавал, тянет к унитазу)
показать весь комментарий
08.11.2020 11:10 Ответить
Про химтрейлы не вопят, а говорят умные люди и ученые всего мира. Вот видео на эту тему, вам следует внимательно посмотреть,чтобы знать как вас обманывают и убивают. https://www.youtube.com/watch?v=5WEHXtNrNmU
показать весь комментарий
08.11.2020 12:48 Ответить
щас посм.
чем больше людей про это знает тем больше было бы инфо. вот как с тем шо не были на луне мол - об этом как и о 9.11 должны знать тысячи - и что имеем? а то шо на наргумент "заговорников", их аккуратно тыкают в опровержение этого.
хотя я читал и за луну и за 9.11, даже вроде все логично, правда версий 9.11 не одна, один дебил высрал даже про 350к.т. бомбы внизу(кои бы к херам разнесли половину города и убили бы 1-2 миллиона темнокожих людей.)
показать весь комментарий
08.11.2020 17:52 Ответить
Да-да, только сплошное тестирование на ковид было не в Словении, а в Словакии. А словаков 5,45 миллиона. Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 201
показать весь комментарий
08.11.2020 10:40 Ответить
да заколебали грамотеи.
блогер написал шо 4.3млн. всего населения, не буду же за каждой цифрой бегать в Вики, а за каждым названием страны - обратно к блогеру.
показать весь комментарий
08.11.2020 11:12 Ответить
какаяразница? Ну-ну.
показать весь комментарий
08.11.2020 11:31 Ответить
Де більша ЖОПА,як в Україні ?


ВІРМЕНІЯ,котра зараз програє війну Азербайджану....

COVID-19 продолжает «косить» армян
Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 9093


Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении(* населення в 14 разів менше,як в Україні) увеличилось до 106 424, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 7 ноября, таких случаев было 104 249. Таким образом, за сутки выявлено 2175 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1559 человека (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 405 (плюс 2 за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 64 179. На лечении находятся 40 281 человек. Общее количество проведенных тестов - 438816.
показать весь комментарий
08.11.2020 11:37 Ответить
вдумайтесь..

населення в 14 разів менше,як в Україні

40 тис. активних випадків(в Україні 200) і у нас вже 2\3 ліжок заповнені....
показать весь комментарий
08.11.2020 11:39 Ответить
В Беларуси не было и нет карантина, а больницы полупустые.
показать весь комментарий
08.11.2020 12:49 Ответить
Зачем писать вранье? В Беларуси больницы пустуют и это факт, а такие тролли как ты только информационный мусор.
показать весь комментарий
08.11.2020 13:17 Ответить
В данных ООН не указана причина смертности. Соответственно, нельзя однозначно сказать, что рост смертности связан с эпидемией коронавируса или другими заболеваниями. А в Беларуси незначительное повышение смертности в 20 году возможно по очевидной причине - политической нестабильности и стрессам у людей с этим связанных.
показать весь комментарий
08.11.2020 13:20 Ответить
Ну так и напишите "В Беларуси рекордная за 5 лет смертность от неизвестных болезней, а больницы пустые. " Сами в это верите?
показать весь комментарий
08.11.2020 13:36 Ответить
Я верю медику из Беларуси. А что мне верить троллям типа тебя?
показать весь комментарий
08.11.2020 14:46 Ответить
Ну, я дал ссылки на сайты, один написан на основании постов медиков из беларуси, второй по данным ООН по смертности в Беларуси. А Вы ни одной ссылки не дали. Так кому верить?
показать весь комментарий
08.11.2020 15:05 Ответить
Активных это как? 5000 в больницах, 195000 дома?
Ну а шо - инфекционок не так много же. а у армян может ваще в горах лежат и в пещерах
показать весь комментарий
08.11.2020 17:56 Ответить
Ну, вирус думаю остановится когда разрушение мировой экономики дойдёт до нужной точки ))
показать весь комментарий
08.11.2020 10:05 Ответить
Когда был обнаружен спид , и он начал стремительно распространятся, мир быстро нашёл способы противостояния и , если не уничтожения, то сосуществования с этой заразой. Появились просто одноразовые шприцы, системы всякие, перестали бесконечно переливать чужую кровь и тд. Здесь же такое впечатление, что этому звиздецу конца не будет. Жить в постоянной депрессии ,бесконечно держать в страхе целые города и страны, не получится. К тому же человечество прекращает коммуницировать, люди меньше путешествуют, летают, потому что это просто опасно. Сложно спрогнозировать, когда это закончится. Если в начале была такая мысль, что месяцок посидим дома, и все закончится, как это было уже в истории человечества много раз, то сейчас такая уверенность сменилась другой уверенностью - что это не закончится никогда.
показать весь комментарий
08.11.2020 10:08 Ответить
Непонятно для чего эта игра началась? Не для блага людей однозначно и будет продолжаться пока людей окончательно не закабалят ( от слова Кабала) цифровизацией Лю ЦИФЕРа, пока не сменят бумажные деньги на цифровые.
показать весь комментарий
08.11.2020 10:26 Ответить
Да Вы просто Мата Хари-2. Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 2264 Под столом у гавных заговорщиков сидели?
показать весь комментарий
08.11.2020 12:05 Ответить
Я с идиотами не общаюсь.
показать весь комментарий
08.11.2020 12:43 Ответить
Лариса -типовий ольгінський троль..."дурантинофіл".
"Працює " на Цензорі довший час...

КОМУ НЕЗРОЗУМІЛО ?
показать весь комментарий
08.11.2020 12:47 Ответить
О тебе все ясно. Работаешь на сатану. А я пишу много лет людям правду и кто умный это ценит. Ты же ничего не пишешь по темам новостей, твоя работа только бегать за теми кто открывает людям глаза и обесценивать их комментарии хамством и ложью. Типичное поведение слуги сатаны, может даже зеленого.
показать весь комментарий
08.11.2020 12:52 Ответить
К слову, сотона убила чет 10 человек(да и то ее попросил об этом Кто? - вот-вот)), а Бок - много-много миллионов, а минимум раз - почти все живое, так что сотона против "Добрейшего", как ребенок шо взял без спроса конфетку - против Сралина.
показать весь комментарий
08.11.2020 18:01 Ответить
Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 8952
показать весь комментарий
08.11.2020 12:56 Ответить
Тролль, ты тут работаешь как собачка, которая бегает за комментаторами, пишущими правду, чтобы их дискредитировать? Ну работай, работай за косточку, если не можешь зарабатывать приличным способом,только хоть для близира пиши комментарии по сути новостей.
показать весь комментарий
08.11.2020 13:11 Ответить
Трольчиха, не забудь как следует свой кмп окропить святой водой, а лучше окунуть его в купель со святой водой и трижды прочесто "Отче наш". А то аццкий сотона чего доброго еще прилепит к твоему нику цифры диавола и похитит твой мозг и бессмертную душу. Ой, похоже уже похитил... Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 9178
показать весь комментарий
08.11.2020 13:19 Ответить
Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 5404
показать весь комментарий
08.11.2020 13:45 Ответить
цифровизацией Лю ЦИФЕРа\\\\\\\\\

Это из разряда шо свастика(4Г) = Гитлер, Геринг, Геббельс, Гиммлер(вроде), правда есть 1 Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 355 (кацапский язык не один на весь мир)

И что шо закабалят? Боб сотворит новый мир, этот уже поизносился - почти 7000 лет, это считаю уже слишком нагло.
показать весь комментарий
08.11.2020 17:59 Ответить
ПНХ.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:05 Ответить
Да, посмотрел вчера по Вашей ссылке тот ролик и еще мельком там несколько. Вы права что идете на Путина, ибо далеко не всякая секта ТАКОЕ может втирать. Счастливого пути, тогда, правильное решение Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 8665
Кстати, всего 1 вопрос - а чего эти, как их там, "демиурги" или что там, этого чувака не прихллопнут, раз они целые цивилизации мочили как щенков, а чувак им невыносимо гадит? А?
Ну что, чвак-чвак - обосрался?
то-то же. Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 7525
показать весь комментарий
09.11.2020 10:28 Ответить
то есть из 10 заболевших 1 умирает? Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 6176
показать весь комментарий
08.11.2020 10:16 Ответить
летальность 2-3%
показать весь комментарий
08.11.2020 10:41 Ответить
здорові і розумні - виживуть, слабкі і тупі - вимруть. завдяки ковіду еволюція набула нового змісту.
показать весь комментарий
08.11.2020 10:22 Ответить
Дарвін хазяйнує.
показать весь комментарий
08.11.2020 10:40 Ответить
менше народу больше кислороду! природа зна, що і коли робити!
показать весь комментарий
08.11.2020 10:39 Ответить
к сожалению не природа
показать весь комментарий
08.11.2020 11:30 Ответить
його розповсюджують не в природній спосіб?
показать весь комментарий
08.11.2020 15:53 Ответить
если природа знает что делает!отмените на фиг все плановые и неплановые операции!
и хроников там не лечите!и вообще на фиг эта медицина!природа знает что делает!и рожениц не спасайте!и младенцев тоже!и да пребудет с вами природа!
показать весь комментарий
08.11.2020 11:37 Ответить
В Словакии тестировали население, посмотрели что вьіходит ок.1% носителей вируса(не больньіх), и прекратили єто тестирование нафик.
Не та цифра получилась, заказчик недоволен
показать весь комментарий
08.11.2020 12:22 Ответить
А у нас - та? Инфарктникам делают тест посмертно, если делают, разумеется, и тело без вскрытия в пакетике родственникам выдают. А те глотают, потому шо уже до лампочки те цифры, разбираться никто не будет.
показать весь комментарий
08.11.2020 13:03 Ответить
Посмертный тест на коронавирус делают только тем, у кого были симптомы легочных заболеваний (да и то, только если при жизни не делали).
показать весь комментарий
08.11.2020 13:31 Ответить
Да-да, конечно, просто многие врачи "забыли", как иногда инфаркт выглядит.
показать весь комментарий
08.11.2020 13:35 Ответить
Да просто Вы тут брехню без устали и ссылок тулите, которая к реальной картине не имеет никакого отношения. На каком основании выпишут тест инфарктнику, если симптомов пневмонии у него не было, а за тестами километровые очереди живых стоят?
показать весь комментарий
08.11.2020 13:42 Ответить
Канал PTM, [27.10.20 18:29]
Тем временем в России реально действуют поправки. Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 5496
- в Барнауле женщину с 50% поражением лёгких отправили домой со словами «все хотят жить» и посоветовали «надувать шарики».


- в Новосибирске ковидный госпиталь испытывает нехватку мест для больных, потому приходится размещать людей аж на лестничных пролетах.


И это заголовки идущих подряд новостей, даже копаться не пришлось.

Канал PTM, [28.10.20 10:24]

И вчера же Президент РФ заявил, что Россия лучше всех в мире мобилизовала ресурсы здравоохранения в период пандемии.
Обратимся к посту выше и снова прочтём заявление президента.
У вас есть какие-то вопросы?
Канал PTM, [01.11.20 10:35]

Усманов пожертвовал Сардинии 500💶 тысяч евро на борьбу с Ковидом.
К слову, Сардиния - маленький итальянский остров в Средиземном море. И заболеваемость там крайне низкая.
России же Усманов ничего не пожертвовал, а только взял у неё.
Все потому, что Усманов любит ездить на Сардинию.
показать весь комментарий
08.11.2020 12:44 Ответить
заказчик недоволен?!расскажите это больным на кислородной терапии!и родственникам умерших!
да!и зайдите в ковидное отделение!вас туда не пустят!оформитесь на ставку санитарки!оденьте скафандр!и пашите!да и когда будете упаковывать умерших от ковид 19 будьте внимательны!не перепутайте тела!в суматохе!
показать весь комментарий
08.11.2020 13:00 Ответить
инфарктники в реанимации с подтвержденным ковид 19!и вы должны понимать что они смертники!там график работы как на войне!)
показать весь комментарий
08.11.2020 13:08 Ответить
Нет, даже тем, к кому скорая не успевает. А скорые теперь далеко не на все случаи выезжают.
показать весь комментарий
08.11.2020 13:26 Ответить
(((
показать весь комментарий
08.11.2020 13:11 Ответить
а меркава проснулся? да?жареный петух в попу клюнул? вы ж вопели что ковид 19 это ОРВИ
показать весь комментарий
08.11.2020 13:12 Ответить
В Нигерии на 195 млн человек тестов не хватает, а эфиоп и не чешется.

Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 3007

Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 5970
показать весь комментарий
08.11.2020 13:27 Ответить
Наверное, ему кто-то надудел в уши "Это ж обычный грипп!". Не знаете таких?
показать весь комментарий
08.11.2020 13:33 Ответить
меркава вы полный идиот!редкий идиот!счас скорая вас тоже не заберет.....легкую среднюю и тяжелую форму ковид 19 без острой дыхательной недостаточности вас не госпитализируют..потому что кислородная терапия показана больным с низкой сатурацией а ивл уже сами понимаете если понимаете..
а в приемном отделении больницы я уже была..меня не госпитализировали по новому приказу степанова... в пон кода мне позвонили и предложили госпитализацию я отказалась..я уже лечение получала...а в среду у меня поднялась температура и я на второй раз вызвала..и на другом конце спросили пцр есть..есть..они приехали....но уже по новым правилам..кароче меня ротправили домой ..так лучше..потому что там счас там треш...
показать весь комментарий
08.11.2020 13:49 Ответить
а госпитализация мне нужна была 23.10. когда я задыхалась...а мне скорая сказала пей парацетамол...37.8..вы задыхаетесь..вы ловите воздух..говорите ..авам пейте парацетамол
а сколько таких пьющих парацетамол.уже сыграли в ящик?
да и я еще лечусь..и доктор мне расписал лечение.....да и сатурацию измерял
показать весь комментарий
08.11.2020 13:56 Ответить
и мне парацетамол был до одного места..я сбила температуру бабушкины методами..и мне стало легче...и я поняла..что спасение утопающих это спасение утопающих!
показать весь комментарий
08.11.2020 14:04 Ответить
в больницах поступающих больных всем делают пцр!и результат на второй день! если плановый больной ему делают пцр!потому что не дай бог он ковид 19..отделение закроеют..я знаю..я уже столько знаю..а люди которые дома и нет симптомов..вы не знаете накроет вас острая дыхательная недостаточность или нет! вот новость умер 56 летний заведующий инф.больницы на 25 сутки..что его не лечили?лечили!!еще как !инфа в новостях!но организм не справился..да и подключили на ивл! еще раз кто в танке!кислородная терапия и ивл это нуждающимся у которых развивается синдром дыхательной недостаточности! поэтому если человек болен ковид 19 его надо своевременно лечить!под контролем!
но минздрав похерил свои прямые обязанности! надо было кричать !что у нас эпидемия!а иони боятся клоуны!денег нет!
где деньги из ковидного фонда?
показать весь комментарий
08.11.2020 14:15 Ответить
и никто не будет вскрывать тело покойного инфаркт не инфаркт если у него пцр положительный1
показать весь комментарий
08.11.2020 14:19 Ответить
вот где то инфа проскользнула что в дагестане сибирская язва!здравствуйте приехали!
все похерили чумные лаборатории!все все..только жрать срать и совокупляться
и не думать..а эпедемиологи давно предупреждали..но их никто не слышит..они ж ватов не снимают..бабла не приносят

да и когда начался этот треш в китае я читала..много читала..и я знала что меня этот вирус не обойдет
COVID-19 и группа крови
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
показать весь комментарий
08.11.2020 14:23 Ответить
Т.е из 7.7 млрд населения земли заразилось 0.8% примерно,а умерло 0.013%. Пока критической ситуации не вижу.
показать весь комментарий
08.11.2020 14:44 Ответить
Вообще-то население Земли 7,59 миллиарда, а заболевших 49968373*100/7594000000=0,658%
и умерших

1252427*100/7594000000=0,0165%

Не так уж и мало за 8 месяцев.
показать весь комментарий
08.11.2020 17:16 Ответить
 
 