Число заражений COVID-19 в мире практически достигло 50 млн, умерли 1,25 млн человек, - университет Джонса Хопкинса
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 49 млн 851 тыс. 021.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса.
По данным университета, на утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 250 тыс. 691 человек, выздоровели 32 млн 786 тыс. 337 человек.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 вошли США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 млн 861 тыс. 394 заражения коронавирусной инфекцией и 237 тыс. 113 летальных исходов. Более 3,8 млн человек в США излечились от COVID-19.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 507 тыс. 754 заболевших COVID-19 при 125 тыс. 562 смертельных случаях и более 7,8 млн человек поправившихся.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 653 тыс. 561 заражение, умерли 162 тыс. 269 человек, вылечились более 5,1 млн человек.
Пожалуйста, подождите...
Чо там у Китая? ах да, комми сказали шо почти ноль, как и чучхеисты.
В Словении 2 млн. протестировали за день - настигнули 25000 поциентов. Если раскидать так на нас(а ведь на самом деле больше), то минимум пол-млн зараженных есть. так шо все зависит от этих всяких тестов.
и да - в Индии как бы.... не совсем в порядке с экологией и населения на 4 трампщины хватит - и что? Миллионы их божков помогают против вируса что-ли? У нас один божок, зато свирепо крепкий - и то обосрался, а там миллионы - хилых, да и то выдумка, как и у нас
чем больше людей про это знает тем больше было бы инфо. вот как с тем шо не были на луне мол - об этом как и о 9.11 должны знать тысячи - и что имеем? а то шо на наргумент "заговорников", их аккуратно тыкают в опровержение этого.
хотя я читал и за луну и за 9.11, даже вроде все логично, правда версий 9.11 не одна, один дебил высрал даже про 350к.т. бомбы внизу(кои бы к херам разнесли половину города и убили бы 1-2 миллиона темнокожих людей.)
блогер написал шо 4.3млн. всего населения, не буду же за каждой цифрой бегать в Вики, а за каждым названием страны - обратно к блогеру.
ВІРМЕНІЯ,котра зараз програє війну Азербайджану....
COVID-19 продолжает «косить» армян
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении(* населення в 14 разів менше,як в Україні) увеличилось до 106 424, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 7 ноября, таких случаев было 104 249. Таким образом, за сутки выявлено 2175 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1559 человека (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 405 (плюс 2 за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 64 179. На лечении находятся 40 281 человек. Общее количество проведенных тестов - 438816.
населення в 14 разів менше,як в Україні
40 тис. активних випадків(в Україні 200) і у нас вже 2\3 ліжок заповнені....
Смертность в Беларуси за первое полугодие побила пятилетний рекорд
Ну а шо - инфекционок не так много же. а у армян может ваще в горах лежат и в пещерах
"Працює " на Цензорі довший час...
КОМУ НЕЗРОЗУМІЛО ?
Это из разряда шо свастика(4Г) = Гитлер, Геринг, Геббельс, Гиммлер(вроде), правда есть 1 (кацапский язык не один на весь мир)
И что шо закабалят? Боб сотворит новый мир, этот уже поизносился - почти 7000 лет, это считаю уже слишком нагло.
Кстати, всего 1 вопрос - а чего эти, как их там, "демиурги" или что там, этого чувака не прихллопнут, раз они целые цивилизации мочили как щенков, а чувак им невыносимо гадит? А?
Ну что, чвак-чвак - обосрался?
то-то же.
и хроников там не лечите!и вообще на фиг эта медицина!природа знает что делает!и рожениц не спасайте!и младенцев тоже!и да пребудет с вами природа!
Не та цифра получилась, заказчик недоволен
Тем временем в России реально действуют поправки.
- в Барнауле женщину с 50% поражением лёгких отправили домой со словами «все хотят жить» и посоветовали «надувать шарики».
- в Новосибирске ковидный госпиталь испытывает нехватку мест для больных, потому приходится размещать людей аж на лестничных пролетах.
И это заголовки идущих подряд новостей, даже копаться не пришлось.
Канал PTM, [28.10.20 10:24]
И вчера же Президент РФ заявил, что Россия лучше всех в мире мобилизовала ресурсы здравоохранения в период пандемии.
Обратимся к посту выше и снова прочтём заявление президента.
У вас есть какие-то вопросы?
Канал PTM, [01.11.20 10:35]
Усманов пожертвовал Сардинии 500💶 тысяч евро на борьбу с Ковидом.
К слову, Сардиния - маленький итальянский остров в Средиземном море. И заболеваемость там крайне низкая.
России же Усманов ничего не пожертвовал, а только взял у неё.
Все потому, что Усманов любит ездить на Сардинию.
да!и зайдите в ковидное отделение!вас туда не пустят!оформитесь на ставку санитарки!оденьте скафандр!и пашите!да и когда будете упаковывать умерших от ковид 19 будьте внимательны!не перепутайте тела!в суматохе!
а в приемном отделении больницы я уже была..меня не госпитализировали по новому приказу степанова... в пон кода мне позвонили и предложили госпитализацию я отказалась..я уже лечение получала...а в среду у меня поднялась температура и я на второй раз вызвала..и на другом конце спросили пцр есть..есть..они приехали....но уже по новым правилам..кароче меня ротправили домой ..так лучше..потому что там счас там треш...
а сколько таких пьющих парацетамол.уже сыграли в ящик?
да и я еще лечусь..и доктор мне расписал лечение.....да и сатурацию измерял
но минздрав похерил свои прямые обязанности! надо было кричать !что у нас эпидемия!а иони боятся клоуны!денег нет!
где деньги из ковидного фонда?
все похерили чумные лаборатории!все все..только жрать срать и совокупляться
и не думать..а эпедемиологи давно предупреждали..но их никто не слышит..они ж ватов не снимают..бабла не приносят
да и когда начался этот треш в китае я читала..много читала..и я знала что меня этот вирус не обойдет
COVID-19 и группа крови
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
и умерших
1252427*100/7594000000=0,0165%
Не так уж и мало за 8 месяцев.