Причина смерти на Донбассе десантника Олега Свинарика не боевая, - делегация Украины в ТКГ
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Вероятной причиной смерти 20-летнего бойца 80-й десантно-штурмовой бригады Олега Свинарика является самоубийство.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram.
"7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад.
По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство. Следствие проводится работниками Национальной полиции Украини. Спекуляции относительно "возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, утром 7 ноября на Луганщине погиб 20-летний боец 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик. Юноша был родом из Мостисского района Львовской области.
Пожалуйста, подождите...
Може зелені дятли вам і повірять...
Але теперішній владі в мене довіри меньше, навіть чим владі овощча...
Ці брешуть кожного разу, як відкривають рота...
В прямой видимости без всякой оптики.
ВСУ отступили, кацапы подошли - расстояние между позициями не увеличилось.
...можлива...
...вероятной прічіной...
В стране вот уже какой день перемирие, но почему-то постоянно кто-то гибнет и почему-то постоянно потери небоевые.
Кого клоун пытается *******? 73 процентных? Так они ему больше не верят.
Вітаємо Азербайджан зі звільненням з-під вірменської окупації ДРУГОГО за величиною і першого за історичною значимістю міста Нагірного Карабаху !!!
Це для всіляких зЁлопів, кравчуків, тощо...
Самим то, в «штабе», не противно от этого(!) «объяснения»?!.........😡
А головнокомандувач Зе?
Есть предел подлости этих тварей ?
То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?