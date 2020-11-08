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Беглый экс-нардеп Онищенко увидел в победе Байдена продолжение войны на Донбассе и стагнацию в экономике Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Беглый экс-нардеп Онищенко увидел в победе Байдена продолжение войны на Донбассе и стагнацию в экономике Украины

Беглый экс-нардеп Александр Онищенко разочарован победой на выборах в США демократа Джо Байдена.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я по-прежнему поддерживаю Трампа и считаю, выбор Байдена - это огромная катастрофа для всего мира... Для меня это все большое разочарование", - пожаловался Онищенко.

Смотрите также: Беглый экс-нардеп Онищенко уже "наслаждается жизнью" на озере Комо в Италии. ФОТО

Он убежден, что позиция Байдена - это "дальнейшее давление на Россию санкциями, а значит использование партии войны Порошенко".

"Значит не будет мира на Донбасе и Украина будет снова задействована в братоубийственной войне. Значит не видать нам развития в экономике. По прежнему мы будем жить за счёт западных кредитов... Снова Украина будет управляться западом и мы будем орудием в чужой игре", - заключает беглый экс-нардеп.

Напомним, немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего депутата ВР Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

Беглый экс-нардеп Онищенко увидел в победе Байдена продолжение войны на Донбассе и стагнацию в экономике Украины 01
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Топ комментарии
+50
значит хорошие сапоги - надо брать(с)
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08.11.2020 11:20
+41
Из Рашки тоже несется плач и вой Ярославны из-за победы Байдена. Так что Онанищенко не оригинален.
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08.11.2020 11:21
+34
Этот мерзавец беглый оказывается больше всего недоволен что Байден будет давить бензопомойку санкциями
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08.11.2020 11:29
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тРАМП МАЛО ЦІКАВИВСЯ "УКРАЇНСЬКиМ ВЕКТОРОМ"...
Тут лише одне -він не любив Україну,за кілька моментів з "підсираловим" у часи Порошенко...
Його Дебілоїди з МЗС поставли "на Хілларі"
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08.11.2020 12:27 Ответить
А никчемного идиота зелю,умеющего вместе с собой подставить и "своих" ,а теперь моментом первее всех,поздравивший его врага,трампуша возлюбит великой любовью -везде кирдык зебобе)))
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08.11.2020 12:39 Ответить
КИДАНУЛИ ЛОХМАРЯ НА ЧЕТЫРИ ЛИМАРЯ )))
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08.11.2020 12:10 Ответить
Конечно, одному из многих, беглых воров-олигархов, не нравится победа Байдена. Потому что, для них, надеемся, начнется "разбор полетов" и не только у нас,в Украине! "Подгорает" " в одном месте".
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08.11.2020 12:13 Ответить
А мені здається, що була б брала участь у виборах якась третя, відома на всю Америку людина, то вона б перемогла, об'єднавши американців. Наприклад Джеймс Меттіс, генерал, відповідальний і справжній патріот Америки, який має цілий лот подвигів заради нації. Звісно переміг би і Джон МакКейн, але його вже нема з нами.
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08.11.2020 12:14 Ответить
у америці традиційна двопартійна система..
кОТРА ПРЕДСТАвЛЯЄ ДВІ конкуруючі вЕЛИКІ системні ГРУПИ...

тому "третій зайвий"....
Який би геніальний і патріотичний він не був.
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08.11.2020 12:22 Ответить
Такого гострокого розколу в американському суспільстві, як зараз, не було ніколи з часів Громадянської. Хочаб історія не відтворилась
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08.11.2020 12:43 Ответить
Може вже ліпше "ЙУля"? Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 7277
От подобаються мені всі ці хохляцькі поради для країни (США), в якій налагоджено демократичний механізм.
А в самих: то зек, то блаЗЄнь.
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08.11.2020 13:18 Ответить
БРАВО,Tommy Lee ! ! Кожне теля -хвостом метеля! Самі собі не дамо ладу- а туди ж ( як і ватні рашисти)- оплакувати Америку та прорікувати їй занепад та крах! Свого ж не видно під носом-а чуже видно під лісом!
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08.11.2020 13:26 Ответить
..А як же ..*бурисма * !? .. Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 3379

.
...Порошенко привітав Байдена з перемогою на виборах президента США | РБК-Україна...
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08.11.2020 12:16 Ответить
а як же Тягнисрак?
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08.11.2020 12:19 Ответить
Для кретинів Бойкє з Раб"єновєчямє і Шаріями миліші.
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08.11.2020 23:03 Ответить
зЛОЧЕВСЬКИЙ У бІГАХ,пОРОШЕНКО У МАРГІНАЛЬНІЙ ОПОЗИЦІЇ...........
бАЙДЕН ПЕРЕЙШОВ У вищу ЛІГУ ВПЛИВОВОСТІ..

ТОМУ бУРІСМА ніяк НЕ ВПЛИВАЄ .....цЕ ВЖЕ СПРАВА пРОКУРАТУРИ...
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08.11.2020 12:24 Ответить
Якщо Трамп, Джуліані і Зе зі 100% його прокурорами так нічого і не нарили, то може там нічого незаконного і не було???
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08.11.2020 12:58 Ответить
Байден не любить расісюшку, фашыст!
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08.11.2020 12:17 Ответить
А ти ну дуже любиш тих,хто за Україну.Але чомусь гадиш...
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08.11.2020 23:05 Ответить
Цей чеченський чувак з українським прізвищем, але з кацапською рукою в сраці, ну дуже хоче щоб Україна "управлялась Маасквой".
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08.11.2020 12:20 Ответить
инородня чурка
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08.11.2020 12:54 Ответить
Он там,на чюжьбінушькє,виучіл укр. мову.
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08.11.2020 23:06 Ответить
Ахахах, як спалилася гнида. Значить все йде у правильному напрямку і наші інтуїтивні переконання, що Онищенко, Деркач і Трамп це все русскоміровскіє люди, -100% правильне.
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08.11.2020 12:21 Ответить
Трамп может только посадить Байдена или выслать из страны, что бы остаться при власти.
Лукашенко подскажет как)
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08.11.2020 12:24 Ответить
сын осла и кадыровой что то увидел... и не перекрестился.
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08.11.2020 12:25 Ответить
на кой хрен мне мнение этого питора?!!
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08.11.2020 12:25 Ответить
Поки у нас повно таких "онищенків" - не жди добра для кожного і для держави... Потрібен жорсткий президент і жорстка ВР...
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08.11.2020 12:25 Ответить
Не могу остановить слезы текущие по щекам, будет давить санкциями? Байден Астанавитесь!!!
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08.11.2020 12:28 Ответить
Онананищенко разочарован....сильно озабочен будущим страны ,где так славно было обкрадывать иликторат. Как могут радовать перемены ,ежели немцы могут дрыснуть и выдать его в не комфортные условия ? А КУДЫ ПОДАТЬСЯ?
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08.11.2020 12:30 Ответить
Знаєте, мені більше імпонує ідеологія республіканців, але справжніх республіканців - таких, як МакКейн, який ненавидів Трампа!

Якщо за Байдена Меркель, Джонсон, Трюдо, купа відомих представників інтелігенції (в т. ч. республіканці Шварценеггер та Спрінгстін), а за Трампа і проти Байдена - москалі, Зе, Деркач і такі, як Оніщенко, то значить "хорошие сапоги, надо брать"!
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08.11.2020 12:30 Ответить
За Трампа не тільки москалі, а й наші, які сидять на кремлівській пропаганді. Цих українців ми вже остаточно втратили, їхній мозок промитий та перепрошивці не підлягає.
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08.11.2020 13:15 Ответить
Чечено-кремлівська мафія в Україні....вже плаче....????
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08.11.2020 12:32 Ответить
Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 6937
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08.11.2020 12:44 Ответить
Теперь Байден будет мешать нашей экономике и ссать в лифтах, беда!
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08.11.2020 12:35 Ответить
Чмо открыло свой лайномэт.
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08.11.2020 12:37 Ответить
Дерьмо к дерьму липнет ! Мне непонятно почему часто ЦН цитирует всяких ушлёпков - что нет других новостей ?!
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08.11.2020 12:38 Ответить
Нет других. Все наши политики связаны с олигархами и есть негодяями. Хотя и спекулируют на разных лозунгах.
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08.11.2020 12:47 Ответить
А що ще міг вякнути чурка Кадиров? Таких "міротворців" повний *********. Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 2384
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08.11.2020 12:40 Ответить
Всі слуги кремля проти Байдена ! Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 5975
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08.11.2020 12:41 Ответить
Даєш Американську базу в Україні, краще 2 і громадян американських сюди побільше.
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08.11.2020 12:41 Ответить
Навіщо нам новина про те, що там "увідєл"Онаніщенко?
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08.11.2020 12:41 Ответить
А если бы победил ( не дай бог Трамп) " война бы закончила а Украина расцвела пышным цветом превратившись в несколько лет в Швейцарию". Еще один вылез из норки, по которому гильотина плачет, как еще одно подтверждение о Трампе , скажи мне кто твой друг и скажу кто ты...
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08.11.2020 12:42 Ответить
А я увидел продолжение сидения онищенка на бутылке.
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08.11.2020 12:44 Ответить
Таки да, будет война.
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08.11.2020 12:44 Ответить
Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 6275
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08.11.2020 12:49 Ответить
Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 2147
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08.11.2020 12:50 Ответить
Ну отношение к Украине не поменяется. Оно и было положительным и США помогали норм именно при Трампе а не обеспокоином Обамке. Во вторых у них столько проблем, что им сейчас на ту Украину просто наплевать. У них гражданская намечается.

Ну и в третих, ейфория у местного планктона от Байдана свидетельствует только о их интелектуальной импотенции. Байда - это ппц не только США, это ппц всей западной цивилизации. Трамп - президент, а Онищенко должен заниматься Интерпол.
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08.11.2020 12:51 Ответить
Допомогали і при Обамі... Той же Байден особисто приїхав передати 230 броньованих Хаммерів для ЗСУ! А ще контрбатарейні радари дали, а ще медикаменти, які купу життів врятували!
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08.11.2020 12:55 Ответить
А если бы был бы Трамп Рашка б вообще бы посмела полезть?
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08.11.2020 15:28 Ответить
О даааааа.
Бензоколонка теперь поймет кто правит миром..
Нашивайте мешки на жопы чмошники сранные..
И ЗеКоМанда тоже, на выход..
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08.11.2020 13:00 Ответить
"катастрофы" для Украины ,во всем видят "катастрофу"
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08.11.2020 13:00 Ответить
Гліб Бабіч@Hlibovy_Baiky

Кажуть, що коли Байдену доповіли, що його вітає з перемогою голова якогось офісу Єрмак, він відповів - "Yermak? What the fuck? Що означає - "Дуже радий, що мене привітала така впливова людина з х*й його знає якої організації!"

Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 7361
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08.11.2020 13:01 Ответить
Несмотря на дипобразование, Андрей Ермак не осознаёт, что глав государств с избранием поздравляют главы государств, а не руководители их патронатных служб. Не по чину.
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09.11.2020 11:19 Ответить
глянув звідки він родом, думав з даунбасу - виявилося з ростова..
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08.11.2020 13:07 Ответить
От біда. Завдяки генію найвеличнішого лідера ********** в Україні спостерігається вибуховий ріст економіки і от на тобі - з приходом Байдена весь ріст накриється мідним тазком і почнеться стагнація.
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08.11.2020 13:08 Ответить
Моделайзер моделайзера завжди підтримає. Таких спєцов у світі не дуже й багато. Просто не всі мають багато грошей, шоб мати таке хоббі. А оніщенко-кадиров їх стільки наворовав, що не тільки на модельок вистачало, а ще й Ван Дамму перепадало. Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 1154
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08.11.2020 13:10 Ответить
он увидел из за поребрика как БАЙДЕН будет заставлять ***....ь украинских корупционеров и требовать от властей УКРАИНЫ прекратить воровать...и сажать барыг... ссат блин . и те кто батон крошил на БАЙДЕНА. ВСЕХ НА НАРЫ...посмотрим посмотрим в январе...
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08.11.2020 13:13 Ответить
Це не "онищенко", а Кадиров з гнізда ЙУліного.
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08.11.2020 13:19 Ответить
Его отец Раджаб Кадыров.
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08.11.2020 13:30 Ответить
Куди вашомку засновнику "ПР" і агенту російських спецслужб Порошенко до Юлі?
**

Знайомому нововолинцю, медик із 51-ї бригади повідомив телефоном, що трупів із полів під Іловайськом винесли близько 800.
Тілами загиблих завантажили 11 камазів - внасипку.
Ще сказав медик, що багато хлопців помирають через відсутність ліків у польових умовах. Що з 70 поранених бійців вижило лише 11.
http://blog.i.ua/community/3252/1629666/?fbclid=IwAR32MktWplxAXVx75aEH4n4gPtrtWsRYdBFPhaa6CJWEypc2us3nqmZRtsA
Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 6085
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08.11.2020 18:38 Ответить
Агов, ЙУлю, то ти жива? Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 6762
Мо' "наташа" з опзж, твоя партайґеноссе грошей підкинула, що ти знову защебетала по-кацапську? Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 8977

А я вважав, що ти померла. Цілу передвиборчу кампанію -- ні пари з вуст. Лише твої солов'ї співали за коломИйського та блаЗЄнського. Тепер от бюджет підтримала не за "так" звісно. Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 6762
ЙУлю, стільки антиукраїнських прокацапських виродків в українську політику не привів ніхто, окрім тебе.
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08.11.2020 19:42 Ответить
Тим і відрізняється Тимошенко від агента російських спецслужб Порошенко,що вона як державний діяч не збирала мітингів під час короновірусу і не їздила по Україні роздаваючи гроші на сітки.
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11.11.2020 13:38 Ответить
Зрозуміло: ЙУля збирач грошей а не роздавач Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 8067
Мабуть ґебня платить їй уже не стільки, як колись. Адже "...жоден танк ..." так і не виїхав проти кацапів у Криму. ЙУля отримала "гонорар". Тепер чекає на иншу нагоду, щоб сказати "...жоден танк... жоден солдат...не повинен виступити проти кацапів..." Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 2041
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11.11.2020 13:47 Ответить
Ну тоді зрозуміло,чого агент російських спецслужб Порошенко дякував і тиснув руку ***** через місяць після Іловайську.
**
"Жоден військовий, який був у Криму, жоден військовий у Генеральному штабі не знає про жодні накази (чинити опір окупантам). Ми зробили запит до Міністерства оборони і отримали відповідь, що розвідувальних відомостей про порушення повітряного простору в Криму, про застосування збройних сил РФ, про розпорядження (тодішнього в.о. президента Олександра) Турчинова про застосування Збройних сил, наказів якихось немає. Відповідь така: всі ці матеріали були знищені в 2016 - 2017 роках. Нам так відповіли в Міноборони", - розповів Замана. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/u-genshtabi-znischili-materiali-pro-vtorgnennya-rosii-do-krimu-dokument.htm?fbclid=IwAR0SxDjiVctk-mOlo5oujlwX1T71TfO_UcImjePVd_yPNR67mCEgUqejrs8
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11.11.2020 13:55 Ответить
Свине, по-перше, в час окупації Криму П.Порошенко не був президентом і на засіданні РНБО не закликав до "...жоден танк, жоден солдат не повинні чинити опір..." Це там казалА хтось иншА Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 9519
по-друге, якщо ти, свине, служила у Війську (в чому я сумніваюся), то маєш знати, що для виконання Статуту вартової служби не потрібно жодних додаткових наказів. І Статут може скасувати лише ВР. ВР не скасовувала жодних статутів.
по-третє, вірити цьому совковому гівну під назвою "замана" я не можу, бо вибився він на найвищу посаду в часи "овоча", що посадив твою "ЙУлю". Тому ця "замана" тупо захищає свою дупу та хоче звинуватити тих, хто прийшов після нього. Саме "замана" зробив Військо не боєготовим.
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11.11.2020 14:05 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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08.11.2020 13:42 Ответить
Якщоб ця краіна не була корумпована, то він сидів би у в'язниці, а так маємо те що маємо, і він дає інтервью.
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08.11.2020 13:44 Ответить
У нас ті хто краде мільярдами недоторкані, нажаль.
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08.11.2020 13:48 Ответить
Оно просто озвучивает перепуг лаптеногих... Не больше. Своего мнения оно не имеет.
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08.11.2020 13:59 Ответить
кого еще интерессует мнение этого придурка?
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08.11.2020 14:13 Ответить
Чтоб ты здох мразь
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08.11.2020 14:43 Ответить
Звичайно шо полукацапське мурло засмутилося,вважай перемогою України.
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08.11.2020 14:57 Ответить
Что оно завоет, когда Порошенко победит на выборах?
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08.11.2020 15:21 Ответить
Наверное с расеюшки пишет,а нет все таки с ненавистного запада .
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08.11.2020 16:29 Ответить
Хтоб невийшов в другий тур з засновником "ПР" і агентом російських спецслужб Порошенко результат буде такий самий як і з яскравим російським шоуменом Зюзєю.
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08.11.2020 18:41 Ответить
Да знаю я уже ваши троляцкие сказки про Липецк барыгу ,брата убил и агента ФСБ. Так что мне можеш тут свою лапшу на уши не вешать.
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08.11.2020 18:48 Ответить
Звичайно тільки в Україні може спокійно жити засновник "ПР".
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08.11.2020 18:51 Ответить
Онищено з першого дня своєї втечі з України жодного дня не був в РФ.Але фірмочка"рошен" весь час фальшує перебування Онищенко спочатку в Іспаніі,а потім в Німеччині.Де звісно у агента російських спецслужб Порошенко як і у агента ФСБ Медведчука безліч колег таких ж самих агентів РФ.
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08.11.2020 18:48 Ответить
"...Значит не будет мира на Донбасе и Украина будет снова задействована в братоубийственной войне..."

Тільки за одні ці слова козла потрібно знищити без суду і слідства.
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08.11.2020 17:12 Ответить
поживем побачим...
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08.11.2020 18:48 Ответить
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