Беглый экс-нардеп Онищенко увидел в победе Байдена продолжение войны на Донбассе и стагнацию в экономике Украины
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Беглый экс-нардеп Александр Онищенко разочарован победой на выборах в США демократа Джо Байдена.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я по-прежнему поддерживаю Трампа и считаю, выбор Байдена - это огромная катастрофа для всего мира... Для меня это все большое разочарование", - пожаловался Онищенко.
Он убежден, что позиция Байдена - это "дальнейшее давление на Россию санкциями, а значит использование партии войны Порошенко".
"Значит не будет мира на Донбасе и Украина будет снова задействована в братоубийственной войне. Значит не видать нам развития в экономике. По прежнему мы будем жить за счёт западных кредитов... Снова Украина будет управляться западом и мы будем орудием в чужой игре", - заключает беглый экс-нардеп.
Напомним, немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего депутата ВР Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.
5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.
27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.
По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.
Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.
26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.
21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.
30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.
Пожалуйста, подождите...
Тут лише одне -він не любив Україну,за кілька моментів з "підсираловим" у часи Порошенко...
Його Дебілоїди з МЗС поставли "на Хілларі"
кОТРА ПРЕДСТАвЛЯЄ ДВІ конкуруючі вЕЛИКІ системні ГРУПИ...
тому "третій зайвий"....
Який би геніальний і патріотичний він не був.
От подобаються мені всі ці хохляцькі поради для країни (США), в якій налагоджено демократичний механізм.
А в самих: то зек, то блаЗЄнь.
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...Порошенко привітав Байдена з перемогою на виборах президента США | РБК-Україна...
бАЙДЕН ПЕРЕЙШОВ У вищу ЛІГУ ВПЛИВОВОСТІ..
ТОМУ бУРІСМА ніяк НЕ ВПЛИВАЄ .....цЕ ВЖЕ СПРАВА пРОКУРАТУРИ...
Лукашенко подскажет как)
Якщо за Байдена Меркель, Джонсон, Трюдо, купа відомих представників інтелігенції (в т. ч. республіканці Шварценеггер та Спрінгстін), а за Трампа і проти Байдена - москалі, Зе, Деркач і такі, як Оніщенко, то значить "хорошие сапоги, надо брать"!
Ну и в третих, ейфория у местного планктона от Байдана свидетельствует только о их интелектуальной импотенции. Байда - это ппц не только США, это ппц всей западной цивилизации. Трамп - президент, а Онищенко должен заниматься Интерпол.
Бензоколонка теперь поймет кто правит миром..
Нашивайте мешки на жопы чмошники сранные..
И ЗеКоМанда тоже, на выход..
Кажуть, що коли Байдену доповіли, що його вітає з перемогою голова якогось офісу Єрмак, він відповів - "Yermak? What the fuck? Що означає - "Дуже радий, що мене привітала така впливова людина з х*й його знає якої організації!"
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Знайомому нововолинцю, медик із 51-ї бригади повідомив телефоном, що трупів із полів під Іловайськом винесли близько 800.
Тілами загиблих завантажили 11 камазів - внасипку.
Ще сказав медик, що багато хлопців помирають через відсутність ліків у польових умовах. Що з 70 поранених бійців вижило лише 11.
http://blog.i.ua/community/3252/1629666/?fbclid=IwAR32MktWplxAXVx75aEH4n4gPtrtWsRYdBFPhaa6CJWEypc2us3nqmZRtsA
Мо' "наташа" з опзж, твоя партайґеноссе грошей підкинула, що ти знову защебетала по-кацапську?
А я вважав, що ти померла. Цілу передвиборчу кампанію -- ні пари з вуст. Лише твої солов'ї співали за коломИйського та блаЗЄнського. Тепер от бюджет підтримала не за "так" звісно.
ЙУлю, стільки антиукраїнських прокацапських виродків в українську політику не привів ніхто, окрім тебе.
Мабуть ґебня платить їй уже не стільки, як колись. Адже "...жоден танк ..." так і не виїхав проти кацапів у Криму. ЙУля отримала "гонорар". Тепер чекає на иншу нагоду, щоб сказати "...жоден танк... жоден солдат...не повинен виступити проти кацапів..."
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"Жоден військовий, який був у Криму, жоден військовий у Генеральному штабі не знає про жодні накази (чинити опір окупантам). Ми зробили запит до Міністерства оборони і отримали відповідь, що розвідувальних відомостей про порушення повітряного простору в Криму, про застосування збройних сил РФ, про розпорядження (тодішнього в.о. президента Олександра) Турчинова про застосування Збройних сил, наказів якихось немає. Відповідь така: всі ці матеріали були знищені в 2016 - 2017 роках. Нам так відповіли в Міноборони", - розповів Замана. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/u-genshtabi-znischili-materiali-pro-vtorgnennya-rosii-do-krimu-dokument.htm?fbclid=IwAR0SxDjiVctk-mOlo5oujlwX1T71TfO_UcImjePVd_yPNR67mCEgUqejrs8
по-друге, якщо ти, свине, служила у Війську (в чому я сумніваюся), то маєш знати, що для виконання Статуту вартової служби не потрібно жодних додаткових наказів. І Статут може скасувати лише ВР. ВР не скасовувала жодних статутів.
по-третє, вірити цьому совковому гівну під назвою "замана" я не можу, бо вибився він на найвищу посаду в часи "овоча", що посадив твою "ЙУлю". Тому ця "замана" тупо захищає свою дупу та хоче звинуватити тих, хто прийшов після нього. Саме "замана" зробив Військо не боєготовим.
Тільки за одні ці слова козла потрібно знищити без суду і слідства.