В ВСУ за сутки 155 новых случаев COVID-19, всего болеет 2 230 человек, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 155 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Из 155 новых случаев в учреждениях здравоохранения находится 18 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 137 человек.
По состоянию на 10.00 8 ноября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет - 2 230 человек, за время пандемии выздоровели - 4 627 человек, летальных случаев - 19.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 390 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 35 человек.
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