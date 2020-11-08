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В ВСУ за сутки 155 новых случаев COVID-19, всего болеет 2 230 человек, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В ВСУ за сутки 155 новых случаев COVID-19, всего болеет 2 230 человек, - Минобороны

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 155 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Из 155 новых случаев в учреждениях здравоохранения находится 18 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 137 человек.

По состоянию на 10.00 8 ноября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет - 2 230 человек, за время пандемии выздоровели - 4 627 человек, летальных случаев - 19.

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На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 390 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 35 человек.

Автор: Володимир Янченко
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Швидкого одужання нашим захисникам.
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08.11.2020 12:51 Ответить
Кто нибудь видел больных короновирусом ? Пчихают и кашляют вокруг только те, кто носит маску. Так как в маске скапливаются болезнетворные микробы. Я встречал людей которые наотрез отказывались одевать маску из за боязни заразится от неё.
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08.11.2020 12:56 Ответить
та шастає ж один шибздик без маски по позиціях...
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08.11.2020 13:00 Ответить
Короновирус разрабатывали не для того, что бы дёшево и быстро избавится от него !
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08.11.2020 13:03 Ответить
У ЗСУ за добу 155 нових випадків COVID-19, хворіє 2 230 людей, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6759
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08.11.2020 13:20 Ответить
Только не сам вирус, а меры против него.
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08.11.2020 14:57 Ответить
Не имея возможности отрицать гибель бойца ВСУ на передовой, эти подонки объявили его самоубийцей ... Есть предел подлости этих тварей ? (с)
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08.11.2020 15:01 Ответить
 
 