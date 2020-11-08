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За неношение маски на улице штрафовать не будут, - министр юстиции Малюська. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

После вступления в силу принятого Верховной Радой закона, за неношение маски в общественных местах и транспорте будут штрафовать на сумму от 170 до 255 гривен.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, применение штрафов от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение любых правил карантина было несправедливым и требовало решения суда. 6 ноября Верховная Рада Украины приняла Закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 гривен.

При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будут накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер делает замечание, а полиция на выходе из Рады вручает протокол, - "слуга народа" Монастырский о том, как будут штрафовать нардепов за отсутствие маски

Как отметил Малюська,  такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за неношение маски на улице.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+23
За не ношение маски на улице штрафовать не будут, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 9030
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08.11.2020 12:59
+17
Країна тут ні при чому. Її роблять такою ті хто в ній живуть.
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08.11.2020 12:58
+7
Отправлю тебя в спам ))
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08.11.2020 13:50
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Вы уже близки к этому,потому как мысли у вас идут именно оттуда.
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08.11.2020 17:59 Ответить
глибоко копаєте...
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08.11.2020 21:02 Ответить
От чего помагать маскам? От лапши на ушах ковидоверующим ничего не поможет
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08.11.2020 17:41 Ответить
всем одеть маски -- раз--два ВИРУС СТОЙ РАЗ-- ДВА ПОЛОВИНУ ТЕСТОВ В ЖОПУ СТЕПАНОВУ ДРУГУЮ В ДУПЛО ЗЕЛЬЦУ ---- ТЕСТЫ ПРИХОДЯТ ЧЕРЕЗ 12 ДНЕЙ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЕ И ВСЯ СТАТИСТИКА ФУФЛОВАЯ --- ЗАЧЕМ ЭТОТ ЦИРК И КОМУ ОН НУЖЕН
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08.11.2020 18:06 Ответить
а я зараз і по вулиці в масці ходжу, мені так тепліше)), не можу довго дихати холодним повітрям, одразу кехекати починаю)).. Чекатиму весну. Обожнюю весну і літо, тепло, сонечко світить, яскраво-синє небо, навкруги все квітне, мінімум одягу, ніяких шуб, пуханів, чобот, штанів. Легенька сукня, сонцезахисні окуляри, босоніжки на підборах, манюнька сумочка і вперед, іди собі кайфуй)). Скоріше б вже квітень! )) Весною і влітку і ковід засинає)).
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08.11.2020 19:13 Ответить
Вы так можете заработать пневмонию.Маска постоянно влажная и вы вдыхаете холодный,влажный воздух.
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08.11.2020 21:25 Ответить
та ще ж морозу немає.
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09.11.2020 00:58 Ответить
Вы ризикуєте одержати перегрівання легень і подальші проблеми, пов'язані із порушенням їх нормальної вентиляції. Маски не можна носити весь час. Тільки при скупченні людей.
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09.11.2020 09:03 Ответить
шановні, та шо ви так сполошились)), я ж не весь час у масці, іноді знімаю. Все буде добре! Дякую за турботу!
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09.11.2020 10:35 Ответить
теперь трындец!
быдло будет без масок!
пенсионеры будут вымирать как мухи!
Малюське вирус до задницы - его возят машине!
ПАТЛО !!! ЧТО Б ТЫ ЗДОХ ОТ ВИРУСА !!!
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08.11.2020 19:16 Ответить
А Малюська при чому ? Він вірус завіз, чи Ви із Іспанії ??
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08.11.2020 19:19 Ответить
с марта вымирают и все никак не вымрут заразы
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08.11.2020 19:45 Ответить
у нас чел на авто своем ездил и в маске ходил и пол офиса скотина заразил
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08.11.2020 19:47 Ответить
А нафига предохраняться, чтоб триппер не поймать? Давайте обсудим. Пока не будет очереди на кладбище, тупой НАРИД ничто не убедит.
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08.11.2020 19:16 Ответить
Чем больше тупой ваты здохнет, тем лучше нормальным. Дышите друг на друга глубже. Против средств защиты может выступать только полный дебил.
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08.11.2020 19:19 Ответить
1) Маска не рятує від вірусу (у якого розмір 300-400 нм).
2) Я не дебіл.
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08.11.2020 21:00 Ответить
.. і перший і другий пункти дуже спірні!!! По перше... маска не рятує. а знижує ризик, що Ви можете заразити інших. А по друге ... Якщо Ви до цього часу не зрозуміли нащо носити маску... то другий пункт саме для Вас.
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08.11.2020 21:14 Ответить
2).спорно.
Маска не от вируса,а от макрот вылетающих изо рта и переносящих вирус.
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08.11.2020 21:28 Ответить
Змушений вам розчарувати, бо ви таки дебіл. Вірус не літає у повітрі сам по собі, бо не має крил. Він передається у краплях мокротиння.
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09.11.2020 09:05 Ответить
Серіал 2002 року "Мертва зона" 2 сезон, 14 серія.
Один в один.
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08.11.2020 19:20 Ответить
А вы дебилы что, ещё хотели штрафовать, кто без масок и на улице??? Ну это была бы вообще - самая настоящая клоунада.
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08.11.2020 19:50 Ответить
"...в размере от 170 до 255 гривен"

....

-- Доброго дня! Сержант Петро Хабарник. Я випишу Вам штраф на 255 грн за ....

-- Шановний Петре, а може, 170?
-- Домовилися! 170 грн штраф і 50 грн на благодійну допомогу мені особисто.
--....

(Уривок з неопублікованого фантастичного оповідання "Життя без корупції")
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08.11.2020 21:17 Ответить
То будуть, то не будуть.
Як колись писав "великий" Ленін: "Одін щаг вперьод, два шага назад"
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09.11.2020 08:45 Ответить
план по штрафам для лягавых уже утвердили?
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09.11.2020 17:05 Ответить
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