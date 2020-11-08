Дальнейшие переговоры с Ираном будут зависеть от данных в техническом отчете о катастрофе самолета МАУ, - Енин

Пока нет определенной новой даты переговоров с Тегераном, и все будет зависеть от того, какую информацию иранская сторона подаст в техническом отчете.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по катастрофы украинского самолета Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"На сегодняшний день мы еще не согласовали точные даты переговоров, в значительной степени это будет зависеть как от выполнения сторонами договоренностей, достигнутых во время предыдущего раунда переговоров, так и от ситуации с пандемией COVID-19. Безусловно, мы ждем выполнения иранской стороной своих обещаний - направления информации (отчета - ред.). Это напрямую будет влиять на ту субстанцию, которую мы можем иметь во время следующего раунда переговоров. Если мы увидим, что пока не о чем говорить, то, пожалуй, будет более целесообразным подождать, пока все стороны выполнят данные ими обязательства. Переговорный процесс, который мы проводим с иранской стороной, он никоим образом не касается технического расследования, в соответствии с приложением 13 Чикагской конвенции, так же уголовное расследование и взаимодействие органов досудебного расследования прокуратур наших государств являются абсолютно параллельными процессами", - сказал Енин.

Замминистра сообщил, что 6 ноября состоялось очередное заседание Совета IKAO (Международной организации гражданской авиации - ред.) и представитель Украины принял участие в нем и даже имел возможность выступить, несмотря на то, что Украина не является членом Совета IKAO.

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"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что нашей целью является установление справедливости, то есть это обеспечение объективного, беспристрастного расследования как технического, так и уголовного, по результатам которого все виновные должны быть привлечены к ответственности, а также устранение причин, повлекших трагедию, и обеспечение достойного уровня компенсации. Мы с нетерпением ждем информацию, которую пообещал нам предоставить Ирана в рамках переговорного процесса, а также завершенння технического расследования именно объективного и беспристрастного. Сейчас соответствующая информация ни в Министерство иностранных дел, ни в Офис генерального прокурора с иранской стороны не поступала", - добавил Енин.

Чиновник рассказал об инициативе канадской стороны о проведении форума "Безопаснее небо", который планируется провести 8-9 декабря этого года в режиме онлайн, и Украина, по его словам, планирует принять участие в работе этого форума.

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"У нас, безусловно, есть определенные достижения по результатам двух раундов переговоров с иранской стороной, но дальнейший успех в значительной степени будет зависеть от наличия политической воли Ирана. Мы продолжаем координировать усилия всех пострадавших государств - это Швеция, Великобритания, Канада, Афганистан и Украина - с целью выяснения всех обстоятельств трагедии и не допущения повторения подобных инцидентов в будущем", - отметил заместитель министра иностранных дел.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.