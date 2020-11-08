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Львов (4430) Слуга народа (2547) Европейская Солидарность (998)

"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Слуга народа" просит суд отменить результаты выборов во Львовский городской совет.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.

"Очередной шаг, которым пытаются изменить волеизъявление львовян - попытка обжаловать выборы в суде. В частности, во Львовский окружной административный суд был подан иск с требованием отменить решение Львовской территориальной избирательной комиссии об установлении результатов выборов во Львовский городской совет и обязать комиссию провести пересчет голосов. Судебное заседание состоится 8 ноября в воскресенье", - отмечают в пресс-службе.

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В "ЕС" добавляют, что попытки обжаловать выборы в суде "расценивают как сознательную политку власти по дестабилизации ситуации в городе и месть львовянам за их позицию".

"Партия "Европейская Солидарность" предостерегает "зеленую" власть от попытки отменить результаты выборов в горсовет Львова. Мы готовы к отстаиванию позиции львовян в судах и защите волеизъявления жителей города", - подчеркнули в политсиле.
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Топ комментарии
+57
PS TV "Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 1492
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08.11.2020 14:13
+35
"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 6764
"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 1402
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08.11.2020 14:12
+34
зЁлопи трампонуті. Отримали копняка, вимагають ще й у писок...
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08.11.2020 14:08
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Трамп вкусив?
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08.11.2020 14:08 Ответить
Не Трамп вкусив. Коломойський підмастив. 😏
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08.11.2020 14:22 Ответить
Хай ще й перемогу Байдена оскаржуть у судді Вовка -Зебануті на всю голову!
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08.11.2020 14:29 Ответить
Мрази 🤢🤡💩🎪, чтоб вы повыздыхали
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08.11.2020 17:10 Ответить
зЁлопи трампонуті. Отримали копняка, вимагають ще й у писок...
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08.11.2020 14:08 Ответить
Таки дурні. При повторному голосуванні вони взвгалі і відсотка не наберуть. Не розуміють, дебіли, що їм завойовувати прихильність виборців потрібно, а не ще більше налаштовувати їх проти себе.
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08.11.2020 14:24 Ответить
Синдром Трампа?
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08.11.2020 14:11 Ответить
Да там синдром луки у всех,походу
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08.11.2020 14:12 Ответить
Все дебильо в мире ,когда просырает выборы,ведет себя,как под копирку-истерит и пытается отменить результаты)))
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08.11.2020 14:11 Ответить
Чий слуга Зеленський ?

"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 4203
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08.11.2020 14:14 Ответить
Цю красномовну табличку-потрібно роздрукувати і кожному ЗЕбілоїду-наклеяти на лоба!
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08.11.2020 14:31 Ответить
Степлером. "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9448
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08.11.2020 14:59 Ответить
строительным
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08.11.2020 15:29 Ответить
Краще турбошурупами.
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08.11.2020 15:37 Ответить
Ви такі видумщики-затійники, а не простіше гвізками, 200-ю, прибити?
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09.11.2020 07:49 Ответить
"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 6764
"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 1402
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08.11.2020 14:12 Ответить
Яскрава ілюстрація, до якого місця,зеленій банді,ваша думка.

"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 7154 "Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 3992
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08.11.2020 14:13 Ответить
нажились зелені скоти на макулатурі...
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08.11.2020 14:23 Ответить
Гроші на вітер- а люди беруть кредити на лікування ковіду!
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08.11.2020 14:33 Ответить
за то дороги какие !!!
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08.11.2020 14:38 Ответить
какие дороги посмотрим весной. снег с асфальтом исчезнет.
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08.11.2020 14:53 Ответить
PS TV "Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 1492
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08.11.2020 14:13 Ответить
Байден добре пам'ятає, як Петро підставив його з "Бурісмою".
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08.11.2020 14:18 Ответить
"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 654 Не зупиняйтесь в своїй упоротості. Продовжуйте себе топити.
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08.11.2020 14:22 Ответить
А скажіть, товаришу, який стосунок до "Бурісми" мав, чи має Порошенко? Такий самий, як ви до здорового глузду, чи інший?
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08.11.2020 14:27 Ответить
Ніхто не має стосунку. Ні сам Петро, ні його кум Луценко.
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08.11.2020 14:30 Ответить
Знову ти обісрався ,ну в усьому ти копіюєш ***********.
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08.11.2020 14:36 Ответить
Впорайтесь, хоча б, з найпростішим. Доведіть, що Порошенко кум Луценку. Я про факти. "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2862
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08.11.2020 14:52 Ответить
Петро? А це хто, в українській політиці?
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08.11.2020 14:35 Ответить
Зробило те нєкоє Лєщенко, яке зараз серед зеленої шобли. Порох там взагалі ні до чого. Так що сам жри свою локшину.
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08.11.2020 14:36 Ответить
Ну то добре. Приблизно так нехай тепер Петро Байдену і пояснює.
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08.11.2020 14:47 Ответить
Ничего он пояснять Байдену не будет.
У них прекрасные отношения и Байден прекрасно знает, кто такой Лещенко, чей слуга Зеленский и, кто такой Коломойский.
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08.11.2020 15:01 Ответить
Та вгомонися, потерпілий!
Всрався - обтікай мовчки!😎
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08.11.2020 15:07 Ответить
Він не може, бо холодно. Інша річ обтікати влітку... "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 7684
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08.11.2020 16:16 Ответить
То ж сам потерпілий казав журналістам: "Про Порошенка, Байдена? ... я знаю, що ще вчора генеральний прокурор України зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача, будуть розслідувати. Я знаю, що це може бути сприйнято як державна зрада..." https://twitter.com/jozefkneht1/status/1292214598398095362
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08.11.2020 14:25 Ответить
Зеленський «нагадав про офіційну позицію РФ про те, що вона «підтримує будь-які кроки до мирного врегулювання».
У вас ще є питання ?
У мене вже нема. РФ вже 30 років «врегульовує» конфлікти у Придністров'ї, Грузії, Н.Карабаху.
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08.11.2020 14:15 Ответить
Секта Недоумків пролетіла над Львівом на зеленій парасольці.
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08.11.2020 14:15 Ответить
Може над Львовом все таки?
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08.11.2020 14:19 Ответить
Львів патамушта.
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08.11.2020 14:21 Ответить
Львів, але "над Львовом".
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08.11.2020 14:27 Ответить
Нехай буде так, але від цього політ не стає переможним.
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08.11.2020 14:30 Ответить
Ви ж не кажете ріжу хліб ніжем, тому що ніж, а ножем.
Вибачайте за поправку.🙂
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08.11.2020 14:58 Ответить
только над львом??(пролетела??как по мне пролетела везьде где только можно было) "Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 5281 "Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 4588
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08.11.2020 14:21 Ответить
дела,которые творятся в Украине указывают на "слуг урода "мацковского ,ибо творимому в Украине, он сценарист
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08.11.2020 14:23 Ответить
Про тих, кому досі по-пріколу !
Збірна України з бодібілдингу та фітнесу провела добу в аеропорту Амстердама після того, як всю делегацію у стані алкогольного сп'ягіггя зняли з рейсу на чемпіонат світу, який з 5 по 9 листопада проходить в іспанській Санта-Сусанні.
Іпать сором !

"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3355
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08.11.2020 14:27 Ответить
"як всю делегацію у стані алкогольного сп'ягіггя зняли з рейсу".

Ти свідомо брешеш. "Інцидент трапився через пияцтво одного з членів супроводу команди, а також порушення правил носіння масок".

"Один чувак із нашої групи бухав. Йому один раз сказали, що цього не можна робити, другий раз сказали. Потім його попросили вийти, а потім, через якийсь час, попросили вийти з літака всю групу, яка летить транзитом із Києва до Барселони". https://www.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zbirnu-ukraini-znyali-z-litaka-po-dorozi-na-chempionat-svitu-cherez-piyatstvo.htm
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08.11.2020 14:39 Ответить
Говорили ж дураку: "Не смотри на нрчь Трампа!"
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08.11.2020 14:28 Ответить
Прийнято бюджет на 2021 рік в 1 читанні.
Діра 270 млрд.
«Епоха бідності» закінчилась тільки для офісу Президента, ДБР, СБУ, МВС, їм бюджет збільшили.
Все інше в жопі !

"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3129
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08.11.2020 14:29 Ответить
"От мёртвого осла уши. Получишь у Пушкина.До свиданья,дефективный" (с)
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08.11.2020 14:31 Ответить
Не, так не пойдет! По всей Украине надо аннулировать результаты! Разве это возможно, что слуги " найвеличнішого" пролетели на выборах, как Верещучка на зеленой парасоле над Киевом?
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08.11.2020 14:32 Ответить
А що там перераховувати? Клоуни хочуть ще раз відчути смак програшу? У Львові слуга народу кремля не набрала навіть мінімум, який необхідний для потрапляння у міську раду.
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08.11.2020 14:32 Ответить
Зебилы- ешьте на здоровье.
"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 5864
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08.11.2020 14:33 Ответить
Так, мілок православний, і до держзради недалеко !!!

"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9366

"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2355
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08.11.2020 14:34 Ответить
Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що ПЦУ є єдиною канонічною православною церквою в Україні.

"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 5451
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08.11.2020 14:34 Ответить
А уважаемый патриарх Филарет немного другого мнения, как быть? "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 4226
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08.11.2020 15:00 Ответить
кем уважаемый? мацкалями? он давно сошел с ума...
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08.11.2020 17:18 Ответить
герпеса на язика
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08.11.2020 18:00 Ответить
Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет
Трамп в помощь.
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08.11.2020 14:42 Ответить
ц в зеленого мудака інструкція з кремля така що треба кіпішувати і звертатись в свій суд. суддів якого порошенко , будучи при владі, не пересажав. чомусь. всіх промосковських -- на рашку, валєжнік збирати і на батуті скакати.
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08.11.2020 14:43 Ответить
Просто отдайте этого слугу народа холуя Коломойского львовянам. "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3906 Они ему быстро объяснят, кто выиграл, кто проиграл.
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08.11.2020 14:51 Ответить
С трампа пример берут? Или трамп с них?
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08.11.2020 14:51 Ответить
Якщо служок у Львові не ******* то вони будуть думати що вони в Кривому Розі.
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08.11.2020 14:55 Ответить
По закону можно оспорить выборы. Если "ЕС" уверена в своей победе, чего бояться и истерить, уважаемые? А в комментах порохоботы совсем укакались, от страха, что ли? "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3365
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08.11.2020 14:57 Ответить
Так у львові зелені і в топ-5 не попали з усім адмінресурсом їх...
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08.11.2020 15:00 Ответить
И какой админресурс у них может быть во Львове? "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 5473
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08.11.2020 15:14 Ответить
Губернатор, наприклад, облдержадміністрація...
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08.11.2020 17:36 Ответить
И что может сделать один губернатор без остальной шоблы, которая там вертелась пять лет?...скорей там Петин ресурс "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2016
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08.11.2020 17:46 Ответить
Ріалі? І хто ж там Пєтін? Садовий, якого Пєтя за мусор тролив??? "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9437 Чи може Свобода?))))
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08.11.2020 18:06 Ответить
Так Вы за Зебилов? Рад за Вас,вы подтвердили народную мудрость ,что в семье не без Зеуродов. Львовяне не Зебилы,в отличие от некоторых пишущих.
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08.11.2020 20:30 Ответить
Какая кому разница кто за кого, разговор об админ-ресурсе и на местах большинство чиновников, особенно мелкота, Петина .. "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 1447
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08.11.2020 21:29 Ответить
этот засранец думал что его заведут во львовский горсовет как зеля завел этих убогих в ВР. а хренушки, сосите пенис господа.
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08.11.2020 15:04 Ответить
Байден - Пороху:
- А де те чмо?
- та оно, під роялєм!)))
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08.11.2020 15:17 Ответить
Львів ніколи служак не підтримував.
Даремно зелені *********** перерахунком голосів.
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08.11.2020 15:19 Ответить
Там, де виграли жопоблок і проліз у владу петуШарій, зелені не подають до суду.
Свої пацани.
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08.11.2020 15:43 Ответить
Правильно делают!!!!!!
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08.11.2020 15:45 Ответить
Львів буде чинити опір і відстоїть свій вибір . Церкви заб'ють у дзвони , вийдуть люди на вулиці , прийдуть під суд виборці і захистять суддів від зовнішнього тиску , будинок його захистять , допоможуть прийняти правильне рішення . Фальсифікації зелених в нас точно не пройдуть .
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08.11.2020 15:55 Ответить
"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9605 кавопролітія - не ізбежать!
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08.11.2020 18:07 Ответить
"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 8510
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08.11.2020 16:14 Ответить
у зеЛеных мразей агания!
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08.11.2020 16:36 Ответить
На гиляку зелених!
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08.11.2020 17:08 Ответить
шо слугі кааломийського це вас трамп надихає??? *** дебіли та сцикуни!!!!!
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08.11.2020 17:09 Ответить
а, ху-ху не хо-хо
ЗЫ: трампонутi лукашисти, однако.
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08.11.2020 17:36 Ответить
«план Ермака» по принуждению местных элит (победителей выборов) к коалиции со «Слугой народа», а не с ОПЗЖ или «Европейской солидарностью».
Cценарий принуждения будет состоять из двух этапов. Первый этап заключается в том, что в областной центр приезжает «тройка от Зеленского» в составе представителей Ермака, Офиса генпрокурора и центрального аппарата СБУ. «Тройка» намекает местным элитам на запасы имеющегося у нее компромата и требует послушания в политическом и финансовом плане. А за второй этап будет отвечать глава ОГА - его главной задачей станет контроль над мэрами и местными советами.
Очень важным элементом этого плана должно стать сворачивание финансовой децентрализации. Ресурсы в руках местных советов должны сократиться, в то же время крупные финансовые ресурсы должны сосредоточиться в руках глав ОГА. И это будет инструментом обеспечения зависимости и послушности мэров.
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08.11.2020 17:43 Ответить
"Партия "Европейская Солидарность" предостерегает "зеленую" власть от попытки отменить результаты выборов в горсовет Львова. Мы готовы к отстаиванию позиции львовян в судах и защите волеизъявления жителей города", - подчеркнули в политсиле.Источник: https://censor.net/ru/n3229749

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"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2829 ПЕС буде кусати неглибоко, але боляче...
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08.11.2020 17:50 Ответить
Этих зеуродов не кусать нужно,а давить как бешеных собак,пока они не задавили нас всех.
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08.11.2020 20:32 Ответить
Политический полёт Зеленского завершается, а Украина была, есть и будет.
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08.11.2020 19:41 Ответить
Партія тупорилих
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09.11.2020 10:04 Ответить
 
 