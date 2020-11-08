"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Слуга народа" просит суд отменить результаты выборов во Львовский городской совет.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.
"Очередной шаг, которым пытаются изменить волеизъявление львовян - попытка обжаловать выборы в суде. В частности, во Львовский окружной административный суд был подан иск с требованием отменить решение Львовской территориальной избирательной комиссии об установлении результатов выборов во Львовский городской совет и обязать комиссию провести пересчет голосов. Судебное заседание состоится 8 ноября в воскресенье", - отмечают в пресс-службе.
В "ЕС" добавляют, что попытки обжаловать выборы в суде "расценивают как сознательную политку власти по дестабилизации ситуации в городе и месть львовянам за их позицию".
"Партия "Европейская Солидарность" предостерегает "зеленую" власть от попытки отменить результаты выборов в горсовет Львова. Мы готовы к отстаиванию позиции львовян в судах и защите волеизъявления жителей города", - подчеркнули в политсиле.
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У них прекрасные отношения и Байден прекрасно знает, кто такой Лещенко, чей слуга Зеленский и, кто такой Коломойский.
Всрався - обтікай мовчки!😎
У вас ще є питання ?
У мене вже нема. РФ вже 30 років «врегульовує» конфлікти у Придністров'ї, Грузії, Н.Карабаху.
Вибачайте за поправку.🙂
Збірна України з бодібілдингу та фітнесу провела добу в аеропорту Амстердама після того, як всю делегацію у стані алкогольного сп'ягіггя зняли з рейсу на чемпіонат світу, який з 5 по 9 листопада проходить в іспанській Санта-Сусанні.
Іпать сором !
Ти свідомо брешеш. "Інцидент трапився через пияцтво одного з членів супроводу команди, а також порушення правил носіння масок".
"Один чувак із нашої групи бухав. Йому один раз сказали, що цього не можна робити, другий раз сказали. Потім його попросили вийти, а потім, через якийсь час, попросили вийти з літака всю групу, яка летить транзитом із Києва до Барселони". https://www.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zbirnu-ukraini-znyali-z-litaka-po-dorozi-na-chempionat-svitu-cherez-piyatstvo.htm
Діра 270 млрд.
«Епоха бідності» закінчилась тільки для офісу Президента, ДБР, СБУ, МВС, їм бюджет збільшили.
Все інше в жопі !
народукремля не набрала навіть мінімум, який необхідний для потрапляння у міську раду.
Трамп в помощь.
слугу народахолуя Коломойского львовянам. Они ему быстро объяснят, кто выиграл, кто проиграл.
- А де те чмо?
- та оно, під роялєм!)))
Даремно зелені *********** перерахунком голосів.
Свої пацани.
ЗЫ: трампонутi лукашисти, однако.
Cценарий принуждения будет состоять из двух этапов. Первый этап заключается в том, что в областной центр приезжает «тройка от Зеленского» в составе представителей Ермака, Офиса генпрокурора и центрального аппарата СБУ. «Тройка» намекает местным элитам на запасы имеющегося у нее компромата и требует послушания в политическом и финансовом плане. А за второй этап будет отвечать глава ОГА - его главной задачей станет контроль над мэрами и местными советами.
Очень важным элементом этого плана должно стать сворачивание финансовой децентрализации. Ресурсы в руках местных советов должны сократиться, в то же время крупные финансовые ресурсы должны сосредоточиться в руках глав ОГА. И это будет инструментом обеспечения зависимости и послушности мэров.
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ПЕС буде кусати неглибоко, але боляче...