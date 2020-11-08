Закон об амнистии Рада будет принимать после проведения выборов в ОРДЛО, - Кравчук

Верховная Рада примет закон об амнистии участников вооруженного конфликта после проведения выборов в ОРДЛО и формирования там местных органов власти.

Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью российскому государственному информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет и принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна", — сказал Кравчук. В законе, по его словам, будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах.

"Конечно, военные преступники и те, у кого руки в крови, кто убивал, они не могут быть амнистированы", — добавил глава украинской делегации в ТКГ.

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Для определения тех, кто подпадает под амнистию, Кравчук допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса. "Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина должна быть доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать", — заключил он.