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Закон об амнистии Рада будет принимать после проведения выборов в ОРДЛО, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Закон об амнистии Рада будет принимать после проведения выборов в ОРДЛО, - Кравчук

Верховная Рада примет закон об амнистии участников вооруженного конфликта после проведения выборов в ОРДЛО и формирования там местных органов власти.

Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью российскому государственному информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет и принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна", — сказал Кравчук. В законе, по его словам, будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах.

"Конечно, военные преступники и те, у кого руки в крови, кто убивал, они не могут быть амнистированы", — добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы на Донбассе не решат всех проблем, - Кравчук

Для определения тех, кто подпадает под амнистию, Кравчук допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса. "Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина должна быть доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать", — заключил он.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+33
Вы прикиньте ситуацию. Приходят чуваки в дом к кравчуку, грабят его, насилуют его внучек, убивают его жену и детей. Я бы посмотрел как тогда краучка рассказывала об амнистии убийц
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08.11.2020 15:53
+29
З кожним днем Україна все ближче до повної капітуляції, Гулагу і нового Голодомору....
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08.11.2020 15:53
+18
Точно идиот! Сначала надо выбрать бандитов в местные советы, а потом будут решать вопрос об их амнистии Закон об амнистии Рада будет принимать после проведения выборов в ОРДЛО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3084?
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08.11.2020 16:00
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Да ну, брось ты, не преувеличивай. Чтобы после выборов получить амнистию, все милиционеры будут голосовать за Яроша
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08.11.2020 20:34 Ответить
Лугандон и Украина вместе - это нонсенс Кравчук, никогда они не будут вместе после всего произошедшего, не добивайте Украину, история вам не простит.
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08.11.2020 18:11 Ответить
Закон про амністію Рада ухвалить після проведення виборів в ОРДЛО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1685
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08.11.2020 18:13 Ответить
В областных, городских, районных советах «Батькивщина» выступала единым фронтом со «слугами народа», это договоренность не столько о поддержке правительства, сколько о политическом союзе на всех уровнях - от Верховной Рады до областей, городов и районов. Оппозиционной «Батькивщины» больше нет. А есть вторая колонна или, возможно, запасной аэродром «слуг народа» и их бенефициаров.


Брак по расчету. Действительно ли Тимошенко отдала "Батьківщину" во франшизу Банковой

Шмыгаль, Ахметов и Коломойский порешали все главные вопросы в парламенте без участия Тимошенко. И помощь «Батькивщины» при голосовании по проекту бюджета была, по большому счету, вообще не нужна. Проект получил 275 голосов. Без 20 голосов «Батькивщины» было бы 255 при минимально необходимых 226.
Публичная поддержка со стороны «Батькивщины» была нужна не правительству, а Банковой. То есть это была демонстрация лояльности не столько к Шмыгалю, сколько к президенту Владимиру Зеленскому и ко всей Зе-власти. А объединяющей скрепой для Тимошенко и Зеленского стала обоюдная неприязнь к Петру Порошенко.
Парламентская жизнь полна совпадений и случайностей! Аккурат перед голосованием за бюджет в недоступных для прессы коридорах ВР было не иначе как случайное явление: из кабинета Тимошенко вышел Тимошенко. Одна Юлия, другой Кирилл - новый куратор региональной политики в ОПУ. После этого Тимошенко (он) пошел по своим делам, Тимошенко (она) в зал ВР, где с трибуны заявила: «У меня есть предложение. Давайте мы сейчас попробуем в первом чтении все вместе всем парламентом проголосовать… Потому что кризис не у Зеленского, а кризис у каждого гражданина Украины».
«Батькивщина» на местных выборах 25 октября хоть и не блистала, но все же показала заметный результат. Кириллу Тимошенко было очень важно добиться от Юлии Тимошенко согласия на то, чтобы в областных, городских, районных советах «Батькивщина» выступала единым фронтом со «слугами народа». И судя по всему, такая договоренность достигнута.
По сведениям из разных источников, в ряде регионов «Батькивщина» отдала свои организации во франшизу более богатым конкурентам. Приведем пример, о котором рассказал мэр Днепра Борис Филатов: по его словам, член группы «За будущее» Антон Яценко «выгодно купил у Тимошенко франшизу на Черкасскую областную организацию».
Сейчас, похоже, можно говорить уже о франшизе на высшем уровне. Не на уровне некоторых местных парторганизаций, а на уровне всей партии.
Оппозиционной «Батькивщины» больше нет. А есть вторая колонна или, возможно, запасной аэродром «слуг народа» и их бенефициаров. Но не факт, что Тимошенко будет хранить верность Зеленскому. Франшиза - это ведь брак не по любви, а по расчету. И в один прекрасный момент кто-то может заплатить больше.
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08.11.2020 18:23 Ответить
Ермак собирался провести выборы в ордло в октябре, теперь Кравчук предлагает в марте 21-го. Планы эти предательские, без сомнения - предательские, подлые и нереальные. Противоречащие закону и здравому смыслу и интересам Украины. Убийственный для государства.
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08.11.2020 18:25 Ответить
Закон про амністію Рада ухвалить після проведення виборів в ОРДЛО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3203 Пьедро, афтар "амнистии" и вождь" "никапітуляндов/дякулов", "обещал" вибори ще у 15 році, коли "ламав" "через коліно" ВР щоби ті "зафиксували" договорняк про капітуляцію..
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08.11.2020 18:43 Ответить
Когда началась война с Россией, бизнес Зеленского не пострадал. Он как снимал свои программы и фильмы, как продавал их на все постсоветское пространство, так и продолжал это делать. Против него никаких санкций со стороны России не было. По бизнесу Зеленского ударили санкции украинской стороны. Не российская агрессия, а украинская "ответка": языковые квоты, запрет некоторым российским актерам приезжать в Украину, снятие с эфира фильмов с их участием. Фактически в политику его подтолкнул персональный интерес, потребность восстановить собственный статус-кво, восстановить то, как было раньше. Это не идеи патриотизма, это скорее обида.

И Россию он не называет агрессором, потому что когда он выступает перед залом, в нем сидят люди, которые не хотят войны с Россией. Его окружают зрители, которые будут хлопать не тогда, когда он Путина назовет бандитом, а тогда, когда он скажет, что нужно просто перестать стрелять.

психолог Валентин Ким
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08.11.2020 18:38 Ответить
Закон про амністію Рада ухвалить після проведення виборів в ОРДЛО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8375 Ну так й у Пьеро рашенбизнес не пострадал - на теренах у вільному доступі офіційні звіти свічного заводика...І санкцій ворог ненаклав....І по бізнесу вдарили не вороги, а українські громадяни - патріоти...

Так й Пьедра завжди казав, що він "презідент миру" та погоджувався на "холодний мир" з Кремлем...
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08.11.2020 18:50 Ответить
повісити старе падло.
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08.11.2020 18:41 Ответить
Территория под оккупацией,а тут постоянные рассуждения,что мы там проведем и сделаем.Сперва оккупанты должны выйти.
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08.11.2020 18:50 Ответить
Найвеличніший мЬІротворець ще і вибачатиметься перед зрадниками.
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08.11.2020 18:53 Ответить
Для окупантів та колаборантів ...
..

.Закон про амністію Рада ухвалить після проведення виборів в ОРДЛО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1857....
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08.11.2020 19:03 Ответить
"...заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью российскому государственному информагентству ТАСС"
Джерело: https://censor.net/ru/n3229759
Сайт ТАРС заблокований для користувачів з України. Це пропагандистський рупор кремлівського керівництва. А позеленілий коньюнктурний миролюбець Кравчук, як ні в чому не бувало, дає ворожому рупору інтерв'ю. Може Кравчук вже і не громадянин України? Судячи з його висловлювань, він співає під шарманку путлера.
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08.11.2020 19:06 Ответить
І СБУ сліпе.... Ой доп...здиться до вироку. В Лугандоні має бути Військово-Цивільна адміністрація до повного відновлення економіки та законів України.Всі в кого ка цапський паспорт за 3 дні мусять покинути територію України. Все інше від лукавого або маячня старого комуняки
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08.11.2020 21:26 Ответить
Та сторона скажет то же самое: посадить с несепарской территории всех, кто убивал...
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08.11.2020 19:40 Ответить
У раSSії горить земля під ногами...тому і пробують кремлівські терористи через своїх адептів скинути цю валізу Проблем без ручки..(Лугандон)...
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Чмо таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
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08.11.2020 19:51 Ответить
Гарна фотка у цього придурка-пісіоннера, так і показує - пельку стули-бо буде тобі ГІРШЕ....
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08.11.2020 20:44 Ответить
Не зрозумів : то палець у їого в роті, чи щось інше? Для пісіонера фотка гарна...
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08.11.2020 21:40 Ответить
Фокін і Кравчук яблука з ожнієї яблуні,одного вигнали,а другого .....
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08.11.2020 22:00 Ответить
Чтобы собака перестала гавкать, надо ей бросить кость, или дать хорошего пендаля.
Кравчук жаловался на свою пенсию. Нося при этом дорогостоящие часы, в несколько его пенсий! Что заслуживает эта говорящая собака, вполне очевидно!
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08.11.2020 22:05 Ответить
Какая амнистия?
Эти уроды нам сечас пытаются вснуть убийц украинцев в Украину, еще и ВР их протянуть!
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08.11.2020 22:08 Ответить
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