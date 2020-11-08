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Новости Политика Украины
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Ткаченко Александр (429) ЮНЕСКО (202) Зона отчуждения (276)

Наша задача - внесение отдельных объектов Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Наша задача - внесение отдельных объектов Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - Ткаченко

Задача Министерства культуры и информационной политики и Государственного агентства развития туризма - развитие Чернобыльской зоны отчуждения и внесение ряда ее объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма - развитие зоны отчуждения, как туристической дестинации, и внесение отдельных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но этому будут предшествовать много шагов", - написал Ткаченко.

Министр отметил, что совместно с Государственным агентством по управлению зоной отчуждения нужно: упорядочить процедуру посещения; пригласить творческих кураторов и разработать маршруты с нарративами и смыслами; учить гидов, которые качественно доносили бы истории и интересный контент для посетителя; привлечь специалистов по реставрации, чтобы получить профессиональный экспертный вывод, что из памятников монументального искусства нуждается в консервации и музификации, а возможно даже в частичной реставрирации; обеспечить качественную базовую инфраструктуру: улучшить сервисы на КПП, электронизировать пропускную систему, разместить указатели.

По словам чиновника, также нужно пересмотреть вопрос безопасности не только с точки зрения контроля радиации, но и в целом посещения территории. А также разработать самостоятельный туристический бренд Чернобыльской зоны отчуждения.

"Вчера мы устроили круглый стол с туроператорами, специализирующимися непосредственно на посещении Чернобыля. У них много идей и предложений. Так же как и у нас много встречных комментариев. Сейчас начинаем объединять и гармонизировать все идеи для того, чтобы так перезагрузить подходы к туристической способности зоны отчуждения", - написал Ткаченко.

Глава МКИП добавил, что Чернобыльская зона является не только туристической достопримечательностью, но и местом памяти, куда стоит приехать, чтобы понять правду о катастрофе и ее "конечном эффекте".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Совсем кукуха потекла у секты свидетелей пианины.
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08.11.2020 16:39
+5
Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 265
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08.11.2020 17:05
+3
русский, в твоей стране-помойке главное достояние и гордость - плешивый фюрерок, прячущийся в бункере. Так шо пасть прикрой.
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08.11.2020 16:57
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Совсем кукуха потекла у секты свидетелей пианины.
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08.11.2020 16:39 Ответить
F-ing really?
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08.11.2020 16:41 Ответить
говорят, Мелани Трамп планирует шикарный развод с Дональдом..
источники говорят, что она тоже голосовала за Байдена..
Наша задача - внесение отдельных объектов Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3146
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08.11.2020 16:42 Ответить
Остается с Байденом? Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1130
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08.11.2020 16:59 Ответить
Опять первой бл.... леди?
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08.11.2020 18:42 Ответить
блаЗЄнські будуть красти. На "чорнобилі" в тім числі.
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08.11.2020 16:51 Ответить
Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4798
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08.11.2020 16:53 Ответить
русский, в твоей стране-помойке главное достояние и гордость - плешивый фюрерок, прячущийся в бункере. Так шо пасть прикрой.
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08.11.2020 16:57 Ответить
Мемориал мира в Хиросиме- Всемирное наследие, лаптеголовое существо
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08.11.2020 17:08 Ответить
Vittu, venäläinen.
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08.11.2020 17:13 Ответить
Ну да-потомки,благодарны будут. Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7734Заканчивайте дурковать господа.
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08.11.2020 16:58 Ответить
Дегенерати
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08.11.2020 17:01 Ответить
Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 265
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08.11.2020 17:05 Ответить
Нема більше на що державні кошти витрачати? Кретини...
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08.11.2020 17:07 Ответить
Ткаченко, наверное из тех людей, которые считают что культуристы, это люди как то связанные с культурой?
Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9037
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08.11.2020 17:10 Ответить
а телепень- це зрізане дерево, що показують по телевізору, а не продукт "Г+Г"=Мосійчук.
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08.11.2020 21:30 Ответить
Кокс, просто кокс...
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08.11.2020 17:11 Ответить
Якщо з розумом підійти то з Припяті можна зробити і сталкерський заповідник, японці заробляють зараз на руїнах атомних вибухів в Хіросимі
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08.11.2020 17:14 Ответить
Можна. А хто саме підійде "з розумом"?
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08.11.2020 17:38 Ответить
Та хоч би і я підійшов, в мене фантазії вистачить, але не коштів Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8700
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08.11.2020 17:40 Ответить
Кошти- то ваша проблема. Беріть кредит, якщо бажаєте.
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08.11.2020 17:42 Ответить
трохи згодом, років через 10-15
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08.11.2020 17:43 Ответить
там и без розума бабло косить неперекосить. где бабки там Ткаченко. надо ждать повышения цен на экскурсии в зону
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08.11.2020 22:26 Ответить
Только сегодня грибы оттуда показывали огроменные радиоактивные.
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08.11.2020 17:36 Ответить
Світилися? Чи турбіну крутили? )))
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08.11.2020 17:39 Ответить
Поймали одного 'сталкера' и 60 кг грибов, хотел обогатиться, но не успел
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08.11.2020 17:53 Ответить
Я тогда призывался в армию когда Чернобыль взорвали космонавты...испытывая новое оружие дохлого сссра...,кошмар как время летит...
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08.11.2020 17:50 Ответить
Давно пора.
- Дуга
- сам город Припять
- деревянная церковь в саеле Красно
- градирни 3-й очереди
места топовые, каждый день сотни а то и тысячи туристов.
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08.11.2020 18:10 Ответить
Об'єкти цікавіі, цінні. Тому іх варто вбeрeгти від тисяч туристів в дeнь.
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08.11.2020 19:33 Ответить
Как раз тысячи туристов в день - залог того что их не распилят на металл или просто не похерят.
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11.11.2020 23:11 Ответить
Спрашивается, на фига Чернобыль вносить в наследие ЮНЕСКО? Это что, Махенджо-Даро? Восстанавливать нужно, где можно. В наследие потомки внесут, лет через тысяч.
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08.11.2020 18:57 Ответить
Нехер больше делать!!
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08.11.2020 20:31 Ответить
Как говорила одна лошадь - дебилы, млять.
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09.11.2020 03:07 Ответить
 
 