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С начала суток обстрелов со стороны противника не было, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток обстрелов со стороны противника не было, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 8 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 2 гектаров территории и передано на уничтожение 54 взрывоопасных предмета.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 7 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы. Так, противник открывал огонь из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Гнутово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Олег Свинарик, - Львовская ОГА. ФОТО

Неприцельные выстрелы противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 56 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4 800 транспортных средств и 3 891 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Причина смерти на Донбассе десантника Олега Свинарика не боевая, - делегация Украины в ТКГ

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Вчора теж порушень Зеля не зафіксував.
А хлопця зі Львова вбили..
Отак.
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08.11.2020 18:10
+2
НО... НО, блин, НЕ УНИЧТОЖЕН НИ ОДИН ВРАГ! и это отчет пресс-центра... понасобирали сынков... ВРАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН И РАЗБИТ! а министр обороны сопли развесил - никто не убит... ну что возьмешь с атташе по никому не нужным вопросам...
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08.11.2020 17:57
+1
Від початку доби обстрілів із боку супротивника не було, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7139
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08.11.2020 18:41
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НО... НО, блин, НЕ УНИЧТОЖЕН НИ ОДИН ВРАГ! и это отчет пресс-центра... понасобирали сынков... ВРАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН И РАЗБИТ! а министр обороны сопли развесил - никто не убит... ну что возьмешь с атташе по никому не нужным вопросам...
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08.11.2020 17:57 Ответить
масквабад вже штурмуєш..?
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08.11.2020 18:03 Ответить
прошу Вас быть грамматически грамотным - мацкваабад и расия пишутся только так...
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08.11.2020 20:19 Ответить
Зелемрази действуют , как ***** ,а военный штаб выполняет преступные вказивки 4уклониста членограя
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08.11.2020 18:06 Ответить
Вчора теж порушень Зеля не зафіксував.
А хлопця зі Львова вбили..
Отак.
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08.11.2020 18:10 Ответить
"... Дивний різнобій в повідомленні 7 листопада про загибель бійця Олега Свинарика та звітах командування ООС про відсутність втрат може мати просте пояснення - саме в цей день "на передовій" перебував Зеленський.
Він ніяк не відреагував на загибель двох бійців минулого тижня, тож псувати картинку його височайшого візиту смертю якогось чергового десантника тим більше не стали, навіть придумали ідіотське формулювання - "російські окупанти використовують стрілкову зброю та гранатомети, але перемир'я триває" ©.
Всі ж вже прозвітували про "неймовірний успіх перемир'я".
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08.11.2020 18:53 Ответить
С начала суток обстрелов со стороны противника не было- это не катит сколько земли вы освободили от орков? или как далеко просунулись? а не стояние на одном месте окупированые територии сами не прийдут их не подарят нужно отвоевывать орки не рассосутся сами пока их не утилизировать
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08.11.2020 18:30 Ответить
Все, кого не убили вчера и сегодня -- погибнут завтра в двойном размере количества.
...но Зели тогда уже не будет... -- он миротворец на ниточках и пружинках -- с него и спросу нет...
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08.11.2020 18:33 Ответить
Від початку доби обстрілів із боку супротивника не було, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7139
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08.11.2020 18:41 Ответить
Гавнокомандувач, так будет правильней. Разве может быть главнокомандувач человек, который трижды уклонялся от призыва???
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08.11.2020 20:58 Ответить
Этой зеленской власти, никакого доверия нету, а почему, да потому, что там сидят Брехуны, и нафик они нам нужны.
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08.11.2020 20:54 Ответить
 
 