С начала суток обстрелов со стороны противника не было, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 8 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 2 гектаров территории и передано на уничтожение 54 взрывоопасных предмета.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 7 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы. Так, противник открывал огонь из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Гнутово.

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Неприцельные выстрелы противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 56 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4 800 транспортных средств и 3 891 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

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