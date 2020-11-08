Ученые НАН Украины прогнозируют 11 тыс. случаев COVID-19 в сутки уже к середине ноября

Ученые НАН Украины прогнозируют, что число новых случаев коронавируса за сутки в Украине приблизится к 11 тысячам уже в середине ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной академии наук Украины.

Так, согласно прогнозу ученых, суточное количество новых случаев коронавируса на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949.

Количество новых летальных случаев за день по состоянию на 13 ноября может составить от 161-219 человек при среднем значении 190.

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