Ученые НАН Украины прогнозируют 11 тыс. случаев COVID-19 в сутки уже к середине ноября
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Ученые НАН Украины прогнозируют, что число новых случаев коронавируса за сутки в Украине приблизится к 11 тысячам уже в середине ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной академии наук Украины.
Так, согласно прогнозу ученых, суточное количество новых случаев коронавируса на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949.
Количество новых летальных случаев за день по состоянию на 13 ноября может составить от 161-219 человек при среднем значении 190.
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Это как бы дворник прогнозировал скола листочков упадет с дерева, но не учитывал такое как ветер - может быть 1000, а может быть и 20000. дебилы бл.(
ФОРСАЙТ COVID-19: ПОШИРЕННЯ ЕПІДЕМІЇ COVID-19 ПІД ЧАС СЕЗОННОГО ГРИПУ ТА ГРВІ 2020-2021 РР.
http://wdc.org.ua/uk/covid-19-spread-during-flu-sars
С таким же успехом, можно предсказать что этой ночью, многие люди лягут спать!
Мы все взрослые люди и Вы понимаете что означает буква... х и буква ...п.
С хутора приезжает дедушка в районную поликлинику. У дедушки проблемы с мочеиспусканием. В регистратуре он просит талончик к врачу который по..... ну как это?? По х.
Медсестра отвечает - Дедушка, им тут всем по х. Одному гинекологу до п.
Я сама. Попытаюсь угадать с трёх раз.
Бриль, Игорь Михайлович
Бриль, Марк Тимофеевич
Бриль, Элиазар Израилевич
Не?
ну пусть каломойский пропиарится бесплатным лечением!
а оксиметр..да он покажет сатурацию ..знакомая счас дома..после больницы...сатурация у нее 93-94..а госпитализируют при92
когда вы попадете вковидный ураган..тогда будете писать о медицинской мафии и прочей ерунде
а счас просто радуйтесь..что у вас все хорошо!