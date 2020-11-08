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Ученые НАН Украины прогнозируют 11 тыс. случаев COVID-19 в сутки уже к середине ноября

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ученые НАН Украины прогнозируют 11 тыс. случаев COVID-19 в сутки уже к середине ноября

Ученые НАН Украины прогнозируют, что число новых случаев коронавируса за сутки в Украине приблизится к 11 тысячам уже в середине ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной академии наук Украины.

Так, согласно прогнозу ученых, суточное количество новых случаев коронавируса на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949.

Количество новых летальных случаев за день по состоянию на 13 ноября может составить от 161-219 человек при среднем значении 190.

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Ученые НАН Украины прогнозируют 11 тыс. случаев COVID-19 в сутки уже к середине ноября 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
Так уже почти половина ноября. И уже почти 11 тыс. Прогноз ни о чём.
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08.11.2020 18:44
+11
Прогноз на Нобелевскую премию тянет...
С таким же успехом, можно предсказать что этой ночью, многие люди лягут спать!
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08.11.2020 18:58
+8
Только заголовок прочитал, и таки понял "нострадамусы" ***)))
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08.11.2020 19:10
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Так уже почти половина ноября. И уже почти 11 тыс. Прогноз ни о чём.
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08.11.2020 18:44 Ответить
Только заголовок прочитал, и таки понял "нострадамусы" ***)))
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08.11.2020 19:10 Ответить
"ученые х ле". куда там английским ученым. прогнозирую что к середине ноября т.е. 15 числа будет 13000.
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08.11.2020 22:22 Ответить
В середу буде вже 11 тисяч. Закривайте школи: діти хворіють, переносять заразу в родини.
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08.11.2020 20:32 Ответить
Откуда такой оптимизм?
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08.11.2020 18:46 Ответить
не нужно быть ученым для подобных прогнозов
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08.11.2020 18:48 Ответить
сделайте на 10 тысяч тестов больше - получите уже завтра...
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08.11.2020 18:50 Ответить
Я вообще удивляюсь - как можно было такое высрать то. Они наверное там все Шмыгалем усажены на должности?
Это как бы дворник прогнозировал скола листочков упадет с дерева, но не учитывал такое как ветер - может быть 1000, а может быть и 20000. дебилы бл.(
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08.11.2020 19:50 Ответить
Прогноз СЦД тут -
ФОРСАЙТ COVID-19: ПОШИРЕННЯ ЕПІДЕМІЇ COVID-19 ПІД ЧАС СЕЗОННОГО ГРИПУ ТА ГРВІ 2020-2021 РР.
http://wdc.org.ua/uk/covid-19-spread-during-flu-sars
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08.11.2020 18:51 Ответить
Думаю каждый день по 15 тыс будут заболевать, но по 20 тыс начнут выздоравливать. Есть свет в конце тунеля.
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08.11.2020 18:54 Ответить
Ото і все що українські горе вчені можуть.Дармоїди.
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08.11.2020 18:56 Ответить
Краще б ці "мудрєці" ліки ефективні розробили, а не прикидалися астрологами
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08.11.2020 18:58 Ответить
Прогноз на Нобелевскую премию тянет...
С таким же успехом, можно предсказать что этой ночью, многие люди лягут спать!
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08.11.2020 18:58 Ответить
Треба бути великим вченим, принаймі доцентом або кандидатом, щоб зробити такий вмілий прогноз - майже одинадцять досягли достроково.
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08.11.2020 18:59 Ответить
Може бути всі 20000, якщо зможуть протестувати всіх реально хворих.
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08.11.2020 18:59 Ответить
вы ноль потерял, или даже два(если всех абсолютно протестировать)
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08.11.2020 19:51 Ответить
Та ну нафиг, єто учение гении! Неудивительно, что Украина самая отсталая страна Европи.
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08.11.2020 19:01 Ответить
А не стыдно так писать это известно и бе ученых НАН Совсем обозрели
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08.11.2020 19:02 Ответить
Лучше бы эти ученые НАН занялись чем то полезным.
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08.11.2020 19:04 Ответить
Что за БРЕД? У нас вчера уже было почти 11 тысяч. Реальный прогноз такой: на 15.11 = 15 тыс., на 20.11 = 20 тыс., на 30.11 = 30 тыс. и т.д... Лжец и мошенник СТЕПАНОВ не прерывает цепочки заражения... Отсюда - ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ, которая НАМНОГО СТРАШНЕЕ ПРОГРЕССИИ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ... Очень хочется ошибиться.....
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08.11.2020 19:06 Ответить
Со статьями по этому вопросу выступили такие коротышки, как Гулькин, Мулькин, Промокашкин, Черепушкин, Кондрашкин, Чушкин, Тютелькин, Мурашкин, а также профессорша Мордочкина.
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08.11.2020 19:10 Ответить
учёные Очнулись
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08.11.2020 19:12 Ответить
Нехай звернуться до уряду і президента, які поки що розробляють якусь примарну на майбутнє національну стратегію і ведуть будівництво доріг на кладовища, щоб взялися за радикальні заходи по боротьбі з цим вірусом, а не розбазарювали антиковідний фонд.
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08.11.2020 19:14 Ответить
Цікаво скільки їм держава заплатила за такий "високопрофесійний" прогноз Вчені НАН України прогнозують 11 тис. випадків COVID-19 на добу вже до середини листопада - Цензор.НЕТ 3308
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08.11.2020 19:18 Ответить
В РФ из-за борьбы с коронавирусом умерло в 3 раза больше, чем от самого коронавируса. Украине это нужно?
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08.11.2020 19:19 Ответить
сам придумал?
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08.11.2020 21:20 Ответить
Союзники США від Європи до Азії вітають Байдена з перемогою на виборах президента. Кремль мовчить
Вчені НАН України прогнозують 11 тис. випадків COVID-19 на добу вже до середини листопада - Цензор.НЕТ 5847
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08.11.2020 19:21 Ответить
кремль сосет🤔
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08.11.2020 19:24 Ответить
Для тех, кто будет готовить официальный текст для поздравления. Обратите внимание, то лидеры Европы поздравляют Байдена с "получением большинства голосов выборщиков", а не с "победой на выборах". Это важный нюанс. "Победа" - это после официального оглашения результатов.
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08.11.2020 19:44 Ответить
И когда они успевают пцр тестов столько зделать, т. е в день около 200к нужно!? Мне просто интересно, я когда заболел, мне семейный врач сказал, нух не потерял, сопли текут, ну тогда у тебя не корона, через пару дней позвонишь и раскажеш, ******* лечение, на вопрос, а на тест, ну можешь сходить, сделать за бабло! И был послан нах, нет у меня больше "семейного" рвача, пойду потом к другому!
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08.11.2020 19:23 Ответить
И был послан нах, нет у меня больше "семейного" рвача, пойду потом к другому!
Мы все взрослые люди и Вы понимаете что означает буква... х и буква ...п.
С хутора приезжает дедушка в районную поликлинику. У дедушки проблемы с мочеиспусканием. В регистратуре он просит талончик к врачу который по..... ну как это?? По х.
Медсестра отвечает - Дедушка, им тут всем по х. Одному гинекологу до п.
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08.11.2020 19:54 Ответить
Вчені НАН України прогнозують 11 тис. випадків COVID-19 на добу вже до середини листопада - Цензор.НЕТ 1975
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08.11.2020 20:58 Ответить
они работают только на выявленных!повторно пцр уже не делают по новым правилам!
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08.11.2020 19:35 Ответить
Акции протеста против коронопсихозных ограничений вспыхивают по всему миру. Участники протеста в Лейпциге 07.11.2020 не носили масок и не соблюдали идиотскую "социальную дистанцию".Затем несогласные с COVID-ограничениями двинулись маршем в сопровождении полицейских по кольцевой улице вокруг центра города, выкрикивая "Мир, свобода, нет диктатуре!" и "Меркель должна уйти!"
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08.11.2020 19:55 Ответить
увы! дебилов в любой стране хватает.
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08.11.2020 21:22 Ответить
Да уж, заметно, что одебилили и зашугали всех простудой.
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08.11.2020 21:40 Ответить
Я, конечно, извиняюсь, но как в Украине не прогнозировать роста, если у вас люди ходят, куда хотят, и нет никакой дистанции между людьми? Тут вопрос не в том, как вирус мутирует, а в том, как люди мутируют в своем сознании, чтобы осознать что-то", - подчеркнул Бриль.
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08.11.2020 20:13 Ответить
в том, как люди мутируют в своем сознании, чтобы осознать что-то", - подчеркнул Бриль.
Я сама. Попытаюсь угадать с трёх раз.

Бриль, Игорь Михайлович
Бриль, Марк Тимофеевич
Бриль, Элиазар Израилевич
Не?
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08.11.2020 21:27 Ответить
Краще б лікували від вірусів безкощтовно якщо така ситуація. Тіпа Вірусних обслідують, діагностують на загальних основах в тисняві і бардаку, а лікують в наче відокремлених виділенях стаціонарах ...... Щось тут тупизмом тяне, або спецзаказ.
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08.11.2020 20:30 Ответить
они деньги из ковидного фонда просрали на видосики и на дороги!66 миллиардов...посмотрите интрвью богдана...пока в мире бушевала пандемия ковид 19..они ржали! э эти деньги были даны дебилам чтоб они подготовились к вспышке ковид 19..закупали лекарства открывали отделения...а они кино снимали из ковидных денег...хотели чтоб было весело?вас будут лечить бесплатно? вы что с альфа-центавра? когда порошенко закупал спецодяг для медиков..некоторые главврачи не брали помощь!чтоб клоуна не обидеть! я помню этот дурдом в сми все есть!и когда порошенко закупил ивл..он пиарится!
ну пусть каломойский пропиарится бесплатным лечением!
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08.11.2020 20:42 Ответить
Так называемый "ковидный фонд" был создан для поддержки экономики в условиях пандемии. Не знаете, не пишите. Кстати, клаву подарить, а то на вашей запятая отсутствует?
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09.11.2020 07:43 Ответить
Охеренний прогноз. І за це ще гроші платять ?
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08.11.2020 20:44 Ответить
каждый берёт свой круг, 10-15 процентов переболели. По факту многие или не делают даже тест, или не афишируют. В раде около 20 процентов переболело депутатов которые ходят, которые признались. Главное не бояться цифр. Пейте витамины, спиртное в меру, 100 грамм коньяка или виски достаточно. Гранаты, лимоны, апельсины, *********, яблоки. Цены не высокие, а фрукты сезонные. 11 чёрная пятница, сразу закажу штук пять оксиметров, себе и родычам.
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08.11.2020 20:52 Ответить
сразу закажу штук пять оксиметров, себе и родычам - нулевый бестолковый прибамбас, у международной медицинской мафии по всем фронтам аншлаги ))
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08.11.2020 20:59 Ответить
Хіба треба бути вченим аби це спрогнозувати?)))) тому в Україні такі вчені...)))
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08.11.2020 21:30 Ответить
аншлаг будет!когда вы узнаете что у вас ковид 19!
а оксиметр..да он покажет сатурацию ..знакомая счас дома..после больницы...сатурация у нее 93-94..а госпитализируют при92
когда вы попадете вковидный ураган..тогда будете писать о медицинской мафии и прочей ерунде
а счас просто радуйтесь..что у вас все хорошо!
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08.11.2020 22:04 Ответить
а ваши витаминчики до одного места! когда развивается острая дыхательная недостаточность!тут только ивл !
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08.11.2020 22:06 Ответить
Два месяца назад они прогнозировали 7-9 тыс. к Новому году.С таким успехом можно платить за прогнозы какой-то бабе Кате-результат тот же,но колоссальная экономия.С Гидрометцентром-та же ситуация
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08.11.2020 22:11 Ответить
И этим всем шмыгалям, нановцам, зеленоголовым, всему этому сброду, который называет себя госслужащими - мы ещё и бабло платим.. хотя должны их всех на органы порезать, хоть какой-то толк государству принесут..
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08.11.2020 22:49 Ответить
11 тыс. будет в среду, а может даже во вторник. А таких "ученых" из НАН Украины нужно разгонять.
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08.11.2020 23:08 Ответить
Зная, что такое геометрическая прогрессия, не нужно быть ученым, чтоб такое спрогнозировать. Журналисты в очередной раз приписали кому-то ерунду.
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09.11.2020 07:40 Ответить
Чтобы все понимали мы с Польшей сейчас по населению одинаковы почти , значит у нас и по смертности одинаково, а то что эти пиз.ят и лошье видеться то таке
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09.11.2020 10:46 Ответить
 
 