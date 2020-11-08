В облсовет Закарпатья избрались 8 политсил: больше всех набрали "Родное Закарпатье" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батькивщина" - 12,61%
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По итогам голосования на выборах депутатов Закарпатского областного совета пятипроцентный барьер преодолели 8 политических сил.
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На выборах депутатов Закарпатского областного совета преодолели пятипроцентный барьер и проходят в совет 8 политических сил: "Родное Закарпатье", "Европейская солидарность", "Команда Андрея Балоги", "КМКС "Партия венгров Украины", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа", ВО "Батькивщина", "За будущее", - сообщили в гражданской сети ОПОРА со ссылкой на данные протокола о результатах выборов.
Голоса избирателей области разделились так: "Родное Закарпатье" - 59 845 голосов (17,78%); "Слуга народа" - 58 783 (17,47%); ВО "Батькивщина" - 42 432 (12,61%); "КМКС "Партия венгров Украины" - 39 049 (11,60%); "Команда Андрея Балоги" - 36 583 (10,87%); "Европейская солидарность" - 30 407 (9,03%); "За будущее" - 30 214 (8,98%); "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 26 980 (8,02%).
Всего в Закарпатский областной совет баллотировались 10 политических партий, однако политсилы "Наш край" (1,58%) и "Сила и честь" (2,01%) не преодолели барьера и не проходят в совет.
В списки избирателей в области включены 927 963 избирателя, из них 386 106 получили избирательные бюллетени для голосования за кандидатов в депутаты Закарпатского областного совета. Всего в голосовании приняли участие 386 076 избирателей. 49 700 бюллетеней были признаны недействительными.
Пожалуйста, подождите...
в області 927 963 виборці, із них 386 106 отримали виборчі бюлетені...49 700 бюлетенів були визнані недійсними. Джерело: https://censor.net/ua/n3229772
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«Па́ртія регіо́нів» (скорочено «ПР» або «регіони») - проросійська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[9][10] Основним наступником партії стала «Опозиційна платформа - за життя» (ОПЗЖ).
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.
Я в Киеве показал -- все друганы потылыци чухали... ...а оно, вона как получилось...
Так и было всё.
А ещё я в Крым перед Войной съездил -- там мне друган киевский комментировал реальность и поведение русских -- я вообще не врубался. Отстаю от жизни иногда...*)
Ще в Рівненській області Лайф давав пільги: безліміт розмов всередині системи. А вже в житомирській області - ліміт складав 30хвилин.
Це були мутки оператора. Зараз такого вже нема.
Вот так, благодаря тупым ботам Порошенко, Батькiвщина получила третье место по Украине!
Не радійте, дурненький, третьому місцю ЙУлі, бо з цим ідіотичним народом "Вана" заслуговує на перше
ВІд клоунів світ втомився за 4 роки і ще довго в цивілізованому світі не будуть обирати трампів.
Когда пэс в суд побежит?))