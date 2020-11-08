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ОБСЕ подготовит единый план по Донбассу с учетом интересов всех сторон, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОБСЕ подготовит единый план по Донбассу с учетом интересов всех сторон, - Кравчук

ОБСЕ подготовит единый план по урегулированию ситуации на Донбассе с учетом позиций всех сторон. Его обсудят на следующем заседании ТКГ в формате видеоконференции 10 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российскому изданию "ТАСС" заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, 5 ноября он передал спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау "План совместных шагов".

"Она, естественно, этот документ должна была передать России и другим участникам трехсторонней контактной группы. Думаю, что если не прямо, то через российскую делегацию он передан и представителям ОРДЛО", - отметил глава делегации Украины в ТКГ.

Кравчук добавил, что после получения украинского варианта ОБСЕ разработает "единый документ с учетом позиций всех сторон".

"Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау подготовила поручение господину Пьеру Морелю - это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать", - подчеркнул он.

Кравчук выразил надежду, что ОБСЕ успеет подготовить план к следующему заседанию контактной группы 10 ноября.

"Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях", - сказал Кравчук, подчеркнув, что "Украина свою часть задачи выполнила, передав свой вариант в общую копилку".

Напомним, ранее Украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу"

Также читайте: Ожидаем от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+46
что то этого старого идиота много стало...
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08.11.2020 19:03
+26
Украина не должна учитывать интересы *****.
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08.11.2020 19:05
+25
Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛОИсточник: https://censor.net/ru/n3229773

Ключевое тут.."прежде все ордло"...не интересы Украины...а интересы ордло...
Кравчук ты будешь висеть вниз головой...рядом с ослом..
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08.11.2020 19:05
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Всех сторон это кто ?
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08.11.2020 20:29 Ответить
Хрен его знает, может немецкая порноактриса.
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08.11.2020 20:50 Ответить
Дайте мені цю ссуку за горло подержать!
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08.11.2020 20:50 Ответить
а не пішов би ти в сраку старе пердло,Україна не буде "учітивать" інтереси окупанта
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08.11.2020 20:51 Ответить
Мы даже знаем ТЕ СТОРОНЫ !!! Президент так и назвал их " та сторона".
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08.11.2020 21:06 Ответить
ОБСЄ підготує єдиний план щодо Донбасу з урахуванням інтересів усіх сторін, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6896
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08.11.2020 22:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O4LK0JEDaMY.Мудрость приходит с возрастом,в данном случае старость пришла сама.
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08.11.2020 21:13 Ответить
Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Виктор Резун.
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08.11.2020 21:25 Ответить
А хто в ТКГ є від України? (((
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08.11.2020 21:28 Ответить
этот писюн просрал Украину и он хочет типа сказать, что я спаситель((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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08.11.2020 21:37 Ответить
уберите этого старого 3.14-ра!!! дедушка тебе пора домой! под землю!
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08.11.2020 21:42 Ответить
Коли вже ця мерзота подохне,бо від неї воняє постановами цк кпрс.
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08.11.2020 21:47 Ответить
**** комуністична - будеш сидіти за державну зраду, якщо доживеш
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08.11.2020 21:52 Ответить
воно просрало Украину!
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08.11.2020 21:57 Ответить
Ну если план село писать ОБСЕ то на 70-80 % он будет состоять из хотелок кремля.
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08.11.2020 22:03 Ответить
А почему кто-то должен решать как нам быть.
Создается впечатление,что вы на базаре. 30 лет Украина просто вещь для наживы в сознании власти и большинства населения. Да ничего здесь не будет никогда. Другие построят,только не наш народ.
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08.11.2020 22:04 Ответить
херня якась той Мінськ з так званими "нашими представниками"...
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08.11.2020 22:10 Ответить
Прямая трансляция CBC TV Azerbaijan

Посмотрите как тысячи людей стоят на площадях Баку, других городов и поют гимн Азербайджана, радуясь освобождению города Шуши, азербайджанской армией.
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08.11.2020 22:24 Ответить
Ну радоваться победам всегда легко, причем эта победа стала возможна благодаря возросшему влиянию Турции, в том числе и за наш счет (кацапы теперь зависят от турецких потоков, по которым собираются транспортировать газ в южную Европу).
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09.11.2020 01:25 Ответить
Как же ты достал старый козел!
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08.11.2020 22:25 Ответить
и когда уже но заткнется..
у мацкалей одно единственное желание-уничтожить Украину
фсе..
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08.11.2020 23:15 Ответить
Прикрывает кацапов - мол это не они ,а ОБСЕ. Убирать нужно дедушку из этих переговоров. Хватит и того, что лишил Украину новейшего ядерного оружия.
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08.11.2020 23:23 Ответить
Ще раніше радник міністра оборони з питань обміну полоненими Василь Будик заявляв, що 80% співробітників місії ОБСЄ, які працюють в районі міста Маріуполя, є громадянами ворожої Україні проклятої РФ. Виходить що мало того, що це наші люті криваві вороги росіяни, вони ще й співробітники ФСБ, ГРУ і так далі. І вони вкрай агресивно налаштовані до наших військових. Більш того, вони передають окупантам секретну інформацію про розташування наших військ, буквально полюють за нашими артдивізіонами ", - підкреслював радник міністра оборони.
Постійно були і заяви РНБО. "Українська сторона стурбована повідомленнями, що представники ОБСЄ на Донбасі розголошують інформацію окупантам про дислокацію українських військових підрозділів", - розповідав спікер ради Андрій Лисенко.- І тепер що ця проросійська ОБСЄ вже підготовує Україні як для своєї і москви колонії, єдиний план щодо окупованого Донбасу з урахуванням інтересів, і явно що тільки проклятого кремля.
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09.11.2020 05:27 Ответить
+
+
+
Гей примирувачі з своїми планами Миру на Донбасі
+ Ставте паркан ++++ іншого шляху нема
інакше Україна Розвалиться

Зробите подарунок Путіну,
А Вас Кравчук Кучма Зеленський і т д, запишуть в історії України Як Зрадники Незалежності!
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09.11.2020 00:13 Ответить
Это означает что план будут писать кацапы, а глепоглухонемые из обсе его озвучат, под радостные визги еврошлюх и зебильного быдла.
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09.11.2020 01:32 Ответить
Крачучка известный агент Мертвертчука, отстаивает интересы убийц украинцев и собирается присоедить Украину к Л/ДыРе
Крачук и агентура Кремля
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09.11.2020 02:38 Ответить
Этого старого придурка надо изолировать.
А еще лучше изолировать навсегда.
Оно вообще е....нулось на старости лет.
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09.11.2020 02:57 Ответить
-
Наші люті вороги окупанти кремлівські фашисти )(уйла маніакально заговорили про злочинні вибори на окупованих цими російськими фашистами загарбниками Донбасі (кацапський бандустан - лугандонія) під наглядом проросійської ОБСЄ?
Так раніше спостерігачі ОБСЄ вони навіть шибко розважалися на весіллі дочки кривавого бандита - сепаратиста, терориста Бабая. На весіллі дочки відомого терориста бойовика ватажка бандитів В.Тімофеева на прізвисько Стахановський -Бабай шибко гуляли спостерігачі СММ ОБСЄ ФОТО. Свадьба сепарів, - віджатий лімузин, ресторан, криваві нелюди виродки ... і - на ньому весело і завзято напідпитку гуляють представники ОБСЄ. Обіймають цілують свого другана кривавого нелюда бандита Бабая і його задрипану дочку. Ядрено - прутко танцюють, тусуються і шибко радіють кацапському союзу новросів - піндосів в окупованій кремлівськими фашистами )(уйла бандитської резервації "лугандонії - ордло". Спостерігачі ОБСЄ покликані на окупованому кремлівськими фашистами Донбасі: сприяти зниженню напруги, становленню миру, стабільності і безпеки. А не заробляти собі криваві кремлівські срібники для Іуди, та не жерти дармову горілку і не цілуватися з кривавими нелюдами - вбивцями сепаратистами - терористами з "лугандонії" яка стала після окупації кремлем кривавим кацапським бандустаном.
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09.11.2020 05:07 Ответить
ОБСЄ підготує єдиний план щодо Донбасу з урахуванням інтересів усіх сторін, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8916Братушки, асвабадители радимые! Не надо нас стрелять! Мы свои, ваши верные янычары -каини, сдаёмся! Мир! Капитуляция, капитуляция, капитуляция..... !!!
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09.11.2020 05:33 Ответить
Ніколи не подумав би що цей старий останок своїх днів проведе в ганебному 95-ому шапіто.
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09.11.2020 10:15 Ответить
Писец... Сойдёмся по середине...
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09.11.2020 06:00 Ответить
О невмирущі Глібов, Крилов, Ла Фонтен, Езоп...! Знову Ваші Вовк і Ягня спливли на поверхню людського багна... На цей раз із подачі хитронерозумного Кравчука. Цей бувалий плутократ вирішив, що у "конфлікті" на сході України є "сторони"?! Вовк, це, напевно, вічно кривава Московія + її добровільні сателіти Франція та Німеччина? А Ягня - це нещасна Україна, зроблена такою відомими діячами Кравчуком, Кучмою, Ющенком, Єнакозлодієм, Турчиновим, Порошенком, з добавкою Зеленського? - Знаєте, це схоже на істину!
А, може, сторони це Україна+ Данєцкая НР + ЛуганскаяНР ? Яке етнічне обличчя цих обох авангардів Путлерівського рейху? Пропоную назвати їх донецькістами-путаністами та луганськістами-путаністами, і спровадити туди всіх "радєтєлєй" путлерівського миру з України.
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09.11.2020 08:56 Ответить
Да какое мне дело до интересов других сторон; меня интересуют исключительно интересы Украины, а вот вас, судя по всему, это не очень интересует. Как выйти из заколдованного круга и перестать угождать всем сторонам?

Прежде всего, нужно понять, кто ты есть, понимать и ценить свои собственные интересы и потребности. А, во-вторых, нужно просто перестать угождать другим, переступая через свои интересы.
«Пока ты не способен сказать «нет», твоё «да» бессмысленно...».© Ошо
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09.11.2020 10:45 Ответить
Он недельку вроде как замолк. Я уж подумал, может инсульт там какой то. А не, живое.
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09.11.2020 10:47 Ответить
C учетом интересов всех сторон, кроме интересов Украины. Не так ли , господин Кравчук?
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09.11.2020 11:42 Ответить
Удушіть вже цю тварину! Якби ти і кучма зрадник,и не здали ядерну зброю, а грамотно розпорядилися нею на благо держави, то все б зараз було б по іншому. Його потрібно разом з кучмою хоча б за це судити і посадити, як мінімум за грати доки сам не здох.
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09.11.2020 11:44 Ответить
ОБСЕ подготовит единый план по урегулированию ситуации на Донбассе с учетом позиций всех сторон. Его обсудят на следующем заседании ТКГ в формате видеоконференции 10 ноября Источник: https://censor.net/ru/n3229773

Що за маразм ?
ОТ ІНТЕРЕС СТОРОНИ еРеФІЇ - ЩОБ НЕ БУЛО НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, А БУЛА ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ І РОЗЧЛЕНУВАННЯ УКРАЇНИ ОБСЄ підготує єдиний план щодо Донбасу з урахуванням інтересів усіх сторін, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9739
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09.11.2020 11:57 Ответить
ОБСЄ підготує єдиний план щодо Донбасу з урахуванням інтересів усіх сторін, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9853
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09.11.2020 12:05 Ответить
Єдина сторона, чиї інтереси ми повинні враховувати, це Україна! Це повинен зарубати у себе на носі Старий Цап Кравчук!
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09.11.2020 12:30 Ответить
Я хочу гниде Кравчуку напомнить ,что сделали Французы после ВМВ с колобрантами ,и они и ООН не считали это внутренним конфликтом . В Лугандоне сейчас Украинцев почти нет ,в основном либо граждане Эрефии, либо желающие ими стать .а территории пренадлежат Украине ,поэтому будет ,как в Нагорном Карабахе 😡😡😡
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09.11.2020 12:41 Ответить
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