ОБСЕ подготовит единый план по Донбассу с учетом интересов всех сторон, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
ОБСЕ подготовит единый план по урегулированию ситуации на Донбассе с учетом позиций всех сторон. Его обсудят на следующем заседании ТКГ в формате видеоконференции 10 ноября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российскому изданию "ТАСС" заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
По словам Кравчука, 5 ноября он передал спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау "План совместных шагов".
"Она, естественно, этот документ должна была передать России и другим участникам трехсторонней контактной группы. Думаю, что если не прямо, то через российскую делегацию он передан и представителям ОРДЛО", - отметил глава делегации Украины в ТКГ.
Кравчук добавил, что после получения украинского варианта ОБСЕ разработает "единый документ с учетом позиций всех сторон".
"Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау подготовила поручение господину Пьеру Морелю - это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать", - подчеркнул он.
Кравчук выразил надежду, что ОБСЕ успеет подготовить план к следующему заседанию контактной группы 10 ноября.
"Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях", - сказал Кравчук, подчеркнув, что "Украина свою часть задачи выполнила, передав свой вариант в общую копилку".
Напомним, ранее Украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу"
Пожалуйста, подождите...
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Виктор Резун.
Создается впечатление,что вы на базаре. 30 лет Украина просто вещь для наживы в сознании власти и большинства населения. Да ничего здесь не будет никогда. Другие построят,только не наш народ.
Посмотрите как тысячи людей стоят на площадях Баку, других городов и поют гимн Азербайджана, радуясь освобождению города Шуши, азербайджанской армией.
у мацкалей одно единственное желание-уничтожить Украину
фсе..
Постійно були і заяви РНБО. "Українська сторона стурбована повідомленнями, що представники ОБСЄ на Донбасі розголошують інформацію окупантам про дислокацію українських військових підрозділів", - розповідав спікер ради Андрій Лисенко.- І тепер що ця проросійська ОБСЄ вже підготовує Україні як для своєї і москви колонії, єдиний план щодо окупованого Донбасу з урахуванням інтересів, і явно що тільки проклятого кремля.
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Гей примирувачі з своїми планами Миру на Донбасі
+ Ставте паркан ++++ іншого шляху нема
інакше Україна Розвалиться
Зробите подарунок Путіну,
А Вас Кравчук Кучма Зеленський і т д, запишуть в історії України Як Зрадники Незалежності!
Крачук и агентура Кремля
А еще лучше изолировать навсегда.
Оно вообще е....нулось на старости лет.
Наші люті вороги окупанти кремлівські фашисти )(уйла маніакально заговорили про злочинні вибори на окупованих цими російськими фашистами загарбниками Донбасі (кацапський бандустан - лугандонія) під наглядом проросійської ОБСЄ?
Так раніше спостерігачі ОБСЄ вони навіть шибко розважалися на весіллі дочки кривавого бандита - сепаратиста, терориста Бабая. На весіллі дочки відомого терориста бойовика ватажка бандитів В.Тімофеева на прізвисько Стахановський -Бабай шибко гуляли спостерігачі СММ ОБСЄ ФОТО. Свадьба сепарів, - віджатий лімузин, ресторан, криваві нелюди виродки ... і - на ньому весело і завзято напідпитку гуляють представники ОБСЄ. Обіймають цілують свого другана кривавого нелюда бандита Бабая і його задрипану дочку. Ядрено - прутко танцюють, тусуються і шибко радіють кацапському союзу новросів - піндосів в окупованій кремлівськими фашистами )(уйла бандитської резервації "лугандонії - ордло". Спостерігачі ОБСЄ покликані на окупованому кремлівськими фашистами Донбасі: сприяти зниженню напруги, становленню миру, стабільності і безпеки. А не заробляти собі криваві кремлівські срібники для Іуди, та не жерти дармову горілку і не цілуватися з кривавими нелюдами - вбивцями сепаратистами - терористами з "лугандонії" яка стала після окупації кремлем кривавим кацапським бандустаном.
А, може, сторони це Україна+ Данєцкая НР + ЛуганскаяНР ? Яке етнічне обличчя цих обох авангардів Путлерівського рейху? Пропоную назвати їх донецькістами-путаністами та луганськістами-путаністами, і спровадити туди всіх "радєтєлєй" путлерівського миру з України.
Прежде всего, нужно понять, кто ты есть, понимать и ценить свои собственные интересы и потребности. А, во-вторых, нужно просто перестать угождать другим, переступая через свои интересы.
«Пока ты не способен сказать «нет», твоё «да» бессмысленно...».© Ошо
Що за маразм ?
ОТ ІНТЕРЕС СТОРОНИ еРеФІЇ - ЩОБ НЕ БУЛО НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, А БУЛА ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ І РОЗЧЛЕНУВАННЯ УКРАЇНИ
Такие фейкометы напроготовят...