В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В центре Москвы в субботу, 7 ноября, прошли одиночные пикеты в поддержку украинских заключенных в российских тюрьмах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Активисты держали в руках плакаты с именами и фотографиями находящихся российскими властями крымчан и с надписями "Нет депортации крымских татар в российские тюрьмы", "Слепой" террорист ", инвалид I группы Александр Сизиков - новости российского" правосудия", "Неправедно гонимые - вот наша боль: украинские политзаключенные в России".
"С каждым днем растет количество политзаключенных в России ... Кажется, что это стало обычным делом ... Хотя, как этоможет быть? Особенно страшные вещи, на мой взгляд, происходят сейчас в Крыму. Десятки образованных, трудолюбивых семейных мужчин отправляются под видом террористов за решетку на беспрецедентно длительные сроки ... Нередки случаи, когда "террористами" провозглашают инвалидов первой, второй групп", - заявила российская активистка Ольга Мазурова.
По ее словам, на этот раз одиночные пикеты прошли "достаточно спокойно, люди подходили, интересовались, спрашивали, фотографировали".
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Сейчас в Украине максимально активизируются все пророссийские активы, чтобы успеть до инаугурации Байдена загнать нас обратно под Россию. У нас настает самое опасное время.
Проблемка в том, что наш хуграй уже отодвинут полностью из игры. Играют другие лица. И они сильны. А Вова, спасая свое постпрезидентское будущее, сейчас пойдет на все. И гарантии ему дадут только пророссийские силы. МИД у нас давно все передает Ермаку.
Судя по тому, что в США на выборах страна разделилась практически ровно на два лагеря, у Украины есть только 4 года для того, чтобы успеть сбросить с себя Россию.
Ибо следующие выборы в США абсолютно непредсказуемы. Это мое мнение.
ps: надо убирать Зеленского...
Там колонна советских танков свернула с дороги, что бы объехать бедное премыскающееся!
...хотя, может это была и Одесская киностудия? *)