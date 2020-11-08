В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ. ФОТОрепортаж

В центре Москвы в субботу, 7 ноября, прошли одиночные пикеты в поддержку украинских заключенных в российских тюрьмах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Активисты держали в руках плакаты с именами и фотографиями находящихся российскими властями крымчан и с надписями "Нет депортации крымских татар в российские тюрьмы", "Слепой" террорист ", инвалид I группы Александр Сизиков - новости российского" правосудия", "Неправедно гонимые - вот наша боль: украинские политзаключенные в России".





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"С каждым днем ​​растет количество политзаключенных в России ... Кажется, что это стало обычным делом ... Хотя, как этоможет быть? Особенно страшные вещи, на мой взгляд, происходят сейчас в Крыму. Десятки образованных, трудолюбивых семейных мужчин отправляются под видом террористов за решетку на беспрецедентно длительные сроки ... Нередки случаи, когда "террористами" провозглашают инвалидов первой, второй групп", - заявила российская активистка Ольга Мазурова.





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По ее словам, на этот раз одиночные пикеты прошли "достаточно спокойно, люди подходили, интересовались, спрашивали, фотографировали".