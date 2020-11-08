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Москва (3006) политзаключенные (1603)

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В центре Москвы в субботу, 7 ноября, прошли одиночные пикеты в поддержку украинских заключенных в российских тюрьмах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 01

Активисты держали в руках плакаты с именами и фотографиями находящихся российскими властями крымчан и с надписями "Нет депортации крымских татар в российские тюрьмы", "Слепой" террорист ", инвалид I группы Александр Сизиков - новости российского" правосудия", "Неправедно гонимые - вот наша боль: украинские политзаключенные в России".

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 02
В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник российской колонии избил незаконно осужденного украинца Шумкова, - родственники уверены, что против политзаключенного готовят новое дело

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 04

"С каждым днем ​​растет количество политзаключенных в России ... Кажется, что это стало обычным делом ... Хотя, как этоможет  быть? Особенно страшные вещи, на мой взгляд, происходят сейчас в Крыму. Десятки образованных, трудолюбивых семейных мужчин отправляются под видом террористов за решетку на беспрецедентно длительные сроки ... Нередки случаи, когда "террористами" провозглашают инвалидов первой, второй групп", - заявила российская активистка Ольга Мазурова.

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 05
В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 06

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проукраинского активиста из Крыма Приходько в СИЗО Ростова поместили в камеру с крысами, - адвокат

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 07

По ее словам, на этот раз одиночные пикеты прошли "достаточно спокойно, люди подходили, интересовались, спрашивали, фотографировали".

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных в тюрьмах РФ 08

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Є ще й на ********* нормальні люди. Нажаль - одиниці.
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08.11.2020 20:08
+8
Hellis@13Hellis_13

Сейчас в Украине максимально активизируются все пророссийские активы, чтобы успеть до инаугурации Байдена загнать нас обратно под Россию. У нас настает самое опасное время.
Проблемка в том, что наш хуграй уже отодвинут полностью из игры. Играют другие лица. И они сильны. А Вова, спасая свое постпрезидентское будущее, сейчас пойдет на все. И гарантии ему дадут только пророссийские силы. МИД у нас давно все передает Ермаку.

Судя по тому, что в США на выборах страна разделилась практически ровно на два лагеря, у Украины есть только 4 года для того, чтобы успеть сбросить с себя Россию.
Ибо следующие выборы в США абсолютно непредсказуемы. Это мое мнение.
ps: надо убирать Зеленского...
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08.11.2020 20:05
+4
Пикеты - для нормальных стран. Лаптестану требуются другие меры
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08.11.2020 20:03
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Пикеты - для нормальных стран. Лаптестану требуются другие меры
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08.11.2020 20:03 Ответить
Хулио Амаралис отмораживается и делает вид, что никаких одиночных, никаких Хабаровских пикетов нет !
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08.11.2020 20:20 Ответить
Hellis@13Hellis_13

Сейчас в Украине максимально активизируются все пророссийские активы, чтобы успеть до инаугурации Байдена загнать нас обратно под Россию. У нас настает самое опасное время.
Проблемка в том, что наш хуграй уже отодвинут полностью из игры. Играют другие лица. И они сильны. А Вова, спасая свое постпрезидентское будущее, сейчас пойдет на все. И гарантии ему дадут только пророссийские силы. МИД у нас давно все передает Ермаку.

Судя по тому, что в США на выборах страна разделилась практически ровно на два лагеря, у Украины есть только 4 года для того, чтобы успеть сбросить с себя Россию.
Ибо следующие выборы в США абсолютно непредсказуемы. Это мое мнение.
ps: надо убирать Зеленского...
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08.11.2020 20:05 Ответить
Є ще й на ********* нормальні люди. Нажаль - одиниці.
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08.11.2020 20:08 Ответить
А еще более малолюдного места найти не удалось?))
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08.11.2020 20:19 Ответить
Это вроде Арбат, памятник Окуджаве (могу ошибаться).
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08.11.2020 20:59 Ответить
В Годовщину Революции -- напьёмся до поллюции!
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08.11.2020 20:43 Ответить
Мосфильм... ...последнее мосфильмовское кыно, которое мне понравилось -- Внимание черепаха!
Там колонна советских танков свернула с дороги, что бы объехать бедное премыскающееся!
...хотя, может это была и Одесская киностудия? *)
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08.11.2020 20:51 Ответить
Шикарный фильм, тоже его помню, только плохо. Режиссёр Ролан Быков (кот Базилило из "Буратино").
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08.11.2020 21:08 Ответить
Нужно иметь немалое мужество чтобы выйти на подобные пикеты на неофашистской орде, при этом прекрасно понимая, что в следующий раз их имена могут быть уже в списке узников кацапских фашистов.
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09.11.2020 03:03 Ответить
что за фотосессия с памятником?
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09.11.2020 10:21 Ответить
 
 