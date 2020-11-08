РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12054 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
15 461 161
Крым (26016) оккупация (9500) Россия (91213) Донбасс (26945) Резников (1167)

Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резников - жителям оккупированных территорий:

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников обратился к жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "Радіо Свобода".

"Если бы меня могли услышать на оккупированных территориях хочу сказать несколько вещей. Мы вас помним, мы знаем, что вам там трудно, мы знаем, то вы находитесь в заложниках. Даже если вам кажется, что о вас забыли, о вас плохо говорят - не верьте в это", - подчеркнул Резников.

Вице-премьер добавил, что даже если он говорит некоторые противоречивые вещи, то это делается для того, чтобы над жителями оккупированных территорий меньше издевались.

"Мы делаем все, чтобы деоккупировать эти территории. Мы будем создавать все условия, чтобы вы могли себя чувствовать свободными гражданами Украины. Что бы вам там не рассказывали, как бы вас там не настраивали против Украины. Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми. Никакие квази формирования не дадут вам счастья, не дадут вам работу, достойное пенсионное обеспечение, не дадут вам нормального обучения. И в РФ вы никогда не будете счастливы, потому что они не возьмут вас к себе. Вы никогда не станете субъектом другого государства. Потому что украинский Донбасс, украинский Луганск, украинская Донетчина, украинский Крым - они украинские, просто почитайте историю", - подытожил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Не треба їх вмовляти. Зараз - закрити, не торгувати, не пускати шастати кожен місяць. В Україні побороти корупцію, зробити чесними суддів, закони - одні для всіх. Тоді самі заволають повернутись. І Крим теж в тому числі. Поки вони нам не потрібні - вистачає вати і в Маріуполі і на Донбасі
показать весь комментарий
08.11.2020 20:04
+33
в 14-м они уже выбрали свое счастье - ЗАЛИВНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК С ХРЕНОМ Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми" - Цензор.НЕТ 1309
показать весь комментарий
08.11.2020 20:06
+28
а вы уверены, что они хотят быть счастливыми и свободными ? Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми" - Цензор.НЕТ 8945
показать весь комментарий
08.11.2020 20:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 2493
показать весь комментарий
08.11.2020 20:54 Ответить
Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 1406 Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 6800
показать весь комментарий
08.11.2020 20:54 Ответить
Я не зрозумів його слово ,,счастливые,, в чому це щастя виражаеться.В тому що під час пандемії злетіли ціни до небес або в тому коли народ змусили сидіти вдома приходять судові повістки від енерго та газових компаній за не своєчасну оплату?
показать весь комментарий
08.11.2020 20:57 Ответить
агааа, а заяву на роботу надо писать на мове это же не реально Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 8129
показать весь комментарий
08.11.2020 21:00 Ответить
Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 7632 Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 9501
показать весь комментарий
08.11.2020 21:04 Ответить
От якби ти сам так і думав, як те, що на твоїх "картинках" написано і намальовано... А то тільки "рот відкриваєш", так звідти так і пре "українофобія"...
показать весь комментарий
09.11.2020 04:05 Ответить
"Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми"

Такое впечатление, что Резников к себе домой их приглашает!
Заботливый такой!
Я лично не считаю, что Украина (и я лично!!!!) обязаны кого-то "тянуть в счастье".

Причинение добра всегда заканчивается очень плохо для всех!
показать весь комментарий
08.11.2020 21:07 Ответить
Резников брешет
жЫтели ордила счастливыми могут стать только в солнечном Магадане.
Почелаем им счастливого пути, не@@@ шастать
показать весь комментарий
09.11.2020 00:35 Ответить
Ну ты Резников и Чмо , опять хочешь не очень умных Украинцев развести Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 7859 Во-первых с января , судя по новостям ***** все , Во-вторых пришел Байден . Т.е. для Украины ситуация будет меняться в лучшую сторону . ни каких уступок сейчас делать нельзя Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 5191 Единственное что можно поменять Зеленского мирно , можно и на Порошенко или Турчинова , есть у них варианты как к лету выйти к границе , ........по настоящему ,а не путем капитуляции Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 745
показать весь комментарий
08.11.2020 21:09 Ответить
"Украина - страна, где с этими лугандоновскими ватниками остальные жители не смогут быть свободными и счастливыми". эти бл ди будут тянуть страну в Мордор своим выбором. даже без их участия в выборах любителей ОПЗЖопы полно,а с ними президентом может стать очередной Януковошь.
показать весь комментарий
08.11.2020 22:16 Ответить
Сепарня только ржет с зебилов.
показать весь комментарий
08.11.2020 21:11 Ответить
Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми"
Да им это нафиг не интересно - они хотят Хозяина. Блин, Резников, ты в каком мире живешь?
показать весь комментарий
08.11.2020 21:14 Ответить
Это те которые голосовали за отделение от Украины.., или может те 30 тысяч ( и их семьи) кто служит в рашен оккупационных корпусах, или может" МГБ и МВД" этих бандитских формирований.., а может это те кто в течении всех дней перемирия ежедневно обстреливают наших военных и уже убили 13 тысяч наших людей а покалечили раза в три, четыре больше, а может это те кто призывал Путина " приди!!!", а может это те кто плевал и издевался над нашими пленными, а может это те 250-300 тысяч что получили рашен паспорта, а еще больше ЛНРоДНРовские, а может это те кто проклинают Украину но ездят за пенсией, соц. выплатами и продуктами шипя сквозь зубы проклятия, а может те кто вывешивают портреты террористов и Путинила, а может это те кто зомбирует детей в садике, школе и выше... Про каких " жителей" он говорит.. Жители 1,6 миллиона покинули эти земли в течении 6 лет. оккупации.
показать весь комментарий
08.11.2020 21:17 Ответить


Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche





На текущий момент 8.11.2020 в #Макеевка в диапазоне УКВ 76-108 мГц не слышно ни одной радиостанции с подконтрольной Украине территории.
Зря я ругал провальную информационную политику при Порошенко - было слышно 4-5 станций. При Зеленском радиовещание вообще слили в унитаз.
показать весь комментарий
08.11.2020 22:27 Ответить
ага...ага.... Здавайте сєпари автомати і українці вас не будуть рухати............. Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 7240
показать весь комментарий
08.11.2020 21:18 Ответить
Да и эти счастливые опять выберут второго януковича.
После этого опять надо будет бороться, что бы его отправить в ростов.
рензник в это время будет в Лондоне пить чай.
Давай резник-кравчук, возвращай тех кто хочет жить в таёжном союзе.
группа дебилоидов не понимает, что территория с враждебными людьми, это замкнутый круг.
показать весь комментарий
08.11.2020 21:22 Ответить
А мене хто питав...
показать весь комментарий
08.11.2020 21:34 Ответить
Азербайджан опроверг тезис "война на Донбассе не имеет военного решения".
показать весь комментарий
08.11.2020 21:38 Ответить
А как я счастлив со своей маленькой пенсией и огромными тарифами, особенно на отопление!!!
И свободен я с выбором! Полная свобода в выборе, оплатить коммуналку или купить лекарства!!! Про покупку продуктов я свободен уже не думать!
показать весь комментарий
08.11.2020 21:43 Ответить
Думается, вам хватило бы пары недель в назависимом "Дамбасе", чтоб поменять свое авторитетное мнение на противоположное
показать весь комментарий
08.11.2020 21:46 Ответить
У домбасянцев тарифы меньше, и 2 пенсии - от Украины и от "республики".
показать весь комментарий
09.11.2020 09:28 Ответить
Ты еще раз 10 повтори этот бред про пенсии двойные и отсутствие тарифов - похоже ты маловато с этим своим сообщением отметился тут на странице.
Странно, что ты до сих пор не в этом молодо-республиканском раю, а в какой-то загнивающей Польше...
показать весь комментарий
09.11.2020 10:20 Ответить
а ты повтори бред про то что они там "страдают". Пенсы как при Украине жили так и сейчас живут, дял них ничего не поменялось.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:34 Ответить
Формулу расчета пенсии изучил? Повтори еще раз.
показать весь комментарий
08.11.2020 22:56 Ответить
Кто всю жизнь не работал, получает минимальную пенсию. Так везде...
показать весь комментарий
08.11.2020 22:57 Ответить
добавьте к расходам еще столько же, и отнимите свободу выбора и еще кое что
и будет вам бамбас на Украине
показать весь комментарий
09.11.2020 01:05 Ответить
эээ... Расходы там меньше - тарифы на коммуналку у них ниже. Пенсии 2 - украинская и от "республики".
показать весь комментарий
09.11.2020 09:29 Ответить
ніби в них зараз рівень життя вищий...
Мелеш щось бозна що, зебіл...
показать весь комментарий
08.11.2020 22:00 Ответить
Нех их приглашать, не нужны они в Украине. А на достойный уровень жизни тем более не нужны.Ответ простой: Лугондон - ПНХ. Они и так все время существовали на дотациях и всяких субвенциях.
показать весь комментарий
08.11.2020 23:02 Ответить
"Наслушавшись "на сон грядущий" "сказок дедушки Путина" о "русском мире", жители Крыма и "ЛуганДона" возжелали прильнуть к необъятной груди "матушки-России" и сосать, сосать её "сисю"... Завопили: "Путин, приди! Путин, введи!...". Пришёл... Ввёл... Оказалось - "ПИСЮ"...".
показать весь комментарий
09.11.2020 03:10 Ответить
Если за 29 лет жители ОРДИЛОСОСии (ЛуганДона) так и не поняли, что Украина - единственная страна, где они могут быть свободными и счастливыми, то накой хрен Украине такие "жители"??? Огородить бетонным забаром эту сепарскую клоаку и пусть жрут свой "рузьгемир" вместе и поочереди...
показать весь комментарий
08.11.2020 21:54 Ответить
По-хорошому він мав би ще зауважити, що вони самі би мали вибороти своє щастя. Якщо не по прикладу нашого Майдану - то хоча би по прикладу білорусів, з трояндами.
показать весь комментарий
08.11.2020 21:58 Ответить
Прямая трансляция CBC TV Azerbaijan

Посмотрите как тысячи людей стоят на площадях Баку, других городов и поют гимн Азербайджана, радуясь освобождению города Шуши, азербайджанской армией.
показать весь комментарий
08.11.2020 22:23 Ответить
Домбаси хочуть жити в своїй ДЬІРІ і не тягни їх сюди.
показать весь комментарий
08.11.2020 22:28 Ответить
дурний він.. хто буде щасливий, коли на горбу сидять беня з ахметкою,
збоку хвірташ причепився, перед очима весь час скачуть мертвечук з кивою,
а зверху ще намагається застрибнути петя.. типу патріот.. тому йому можна..
показать весь комментарий
08.11.2020 22:35 Ответить



Сергій Васильківський

@huntakit7

·1 ч

Гандони міста Васильків

Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 6022
показать весь комментарий
08.11.2020 22:35 Ответить
Типа жители тех территорий что-то там решают или от них что-то особо зависит. Решают там орки с автоматами под руководством российских кураторов.
показать весь комментарий
08.11.2020 22:35 Ответить
Этой категории людей свобода не нужна, возможно они к этому когда-то придут, как белорусы, но не сейчас
показать весь комментарий
08.11.2020 22:43 Ответить
Он вас обманывает!! Есть еще США, Канада, Австралия. Вероятно есть и еще другие...
показать весь комментарий
08.11.2020 22:52 Ответить
подтверждаю :счастливый и свободный
показать весь комментарий
08.11.2020 22:58 Ответить
Порохоботы мочат Зеленского, в той же манере, что и российские пропагандоны об Украине постоянно. Но про подельника Порошенко Медведчука - молчок
показать весь комментарий
08.11.2020 23:04 Ответить
шо оно курит???
тебя просил кто-то о свободе??

Лугандонцы счастливы в рабстве когда кнут )(уйла щелкает над головой
Зачем им свобода?? что они сней делать будут??В стакан не нальешь
и на хлеб не намажешь
показать весь комментарий
08.11.2020 23:11 Ответить
Ні, ну я ж не проти - хай повертаються, але спочатку найдіть мені країну , де будуть щасливими ті, хто Україні не зраджував...
показать весь комментарий
08.11.2020 23:13 Ответить
Козломордым и прочим ихтаинетов на заметку
Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 6366
показать весь комментарий
08.11.2020 23:18 Ответить
ну он же главный по интеграции, поэтому ему никто не поверит
показать весь комментарий
08.11.2020 23:24 Ответить
тю, а оно им надо?
показать весь комментарий
09.11.2020 00:59 Ответить
5 років війни і 10 до війни, народу Донбаса втирали отруту ненависті. Втерли. Баби що забили пілота лопатами, дід що подарував хлопцям-ЗСУ банку меду з підривом, забиті, закатовані люди , насаджена ненависть до державної мови.. Я не вірю, що можливо це з"єднати. І мені особисто вони не потрібні. Хто бажає, нехай переїжджає. . Будь ласка . А ДНРЛНР на умовах кремлятника Україні не потрібні.
показать весь комментарий
09.11.2020 01:06 Ответить
Я не хочу щоб прокацаплені сепаратисти та зрадники були щасливими в Україні. Навпаки! Я хочу їх нещасними, хворими, калічними і обовязково на їх історичній батьківщині! Жиду ніколи не зрозуміти різницю між українцем і кацапом бо для нього усі гої однакові. Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 662
показать весь комментарий
09.11.2020 02:22 Ответить
зебил,лугандонская мразь - не люди,а падаль и здесь они ( в Украине не ненужны),даже на подконтрольной територии эта падаль открито плюет нашим солдатам в спину, и угрожает,за сигаретами ходят без формы,по гражданке.
показать весь комментарий
09.11.2020 02:26 Ответить
нихера себе заявление, а нельзя его на вилах вынести??? вместе с жителями лугандона...
показать весь комментарий
09.11.2020 07:02 Ответить
Счастье понимают по разному. Для многих на Донбасе счастье - это постоянно увеличившаяся в объеме шара и быть круче других за счет этой шары. Как видим вещи не совместимые, поскольку шара она не бесконечная и за чей то счет.
показать весь комментарий
09.11.2020 07:04 Ответить
На фоне предположения об уходе Путина с престола, наши доморощенные спешат под этот шумок протолкнуть все невпихуемое. Вот от куда вся эта последняя возня.
показать весь комментарий
09.11.2020 07:16 Ответить
Для них верх счастья - получить ордынский паспорт и свалить из рышпублики.
Недавно говорю одному такому съездившему в ростовскую деревню за аусвайсом:
- Что тебе это дает?
- Возможность устроиться там легально на работу.
-А ты уверен что без прописки и с серией аусвайса определяющей что ты из Долбаса ты будешь там полноценным гражданином? И вообще - еп твою ватную душонку! Вы такие ахеренные патриоты этой резервации что мечтаете свалить. А кто же будет подымать иканомику? Кто будет защищать родной край?
Этот диалог слышали многие. И все промолчали.
показать весь комментарий
09.11.2020 07:46 Ответить
Резников - дегенерат и ублюдок...
показать весь комментарий
09.11.2020 10:13 Ответить
Думаю, Резников нашел нужные слова. И пост Люцифера "И все промолчали." обнадеживает.
показать весь комментарий
09.11.2020 11:04 Ответить
На хрен нам нужны эти предатели и дебилы-шахтёры из ОРДЛО! Сколько их не корми они всё равно будут недовольны!! Они ещё при СССР привыкли ни хрена не делать и до хрена получать!! Каста шахтёров -бездельников -блин!!
показать весь комментарий
09.11.2020 12:45 Ответить
Пока мы не вступим в нато ес и другие органы которые дадут нам денег мы не чего не сможем зделать с окупироваными териториями. По этому надо просто пока забыть о них и не тратить свои деньги на них а лучше будет повысить жизненый уровень наших жителей. Это то же будет полезно так как крымчане и луганчане увидят что страна заботиться о своих гражданах и с начала они будут нам завидовать а потом сами устремяться к нам. А когда нам дадут америка и европа тогда можно будет подумать и о них. А если денег дадут много то можно просто выкупить крым донецк луганск и может даже воронеж и ставрополь у раши и не воевать. Слава Украине!
показать весь комментарий
10.11.2020 14:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 