Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми"
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Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников обратился к жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "Радіо Свобода".
"Если бы меня могли услышать на оккупированных территориях хочу сказать несколько вещей. Мы вас помним, мы знаем, что вам там трудно, мы знаем, то вы находитесь в заложниках. Даже если вам кажется, что о вас забыли, о вас плохо говорят - не верьте в это", - подчеркнул Резников.
Вице-премьер добавил, что даже если он говорит некоторые противоречивые вещи, то это делается для того, чтобы над жителями оккупированных территорий меньше издевались.
"Мы делаем все, чтобы деоккупировать эти территории. Мы будем создавать все условия, чтобы вы могли себя чувствовать свободными гражданами Украины. Что бы вам там не рассказывали, как бы вас там не настраивали против Украины. Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми. Никакие квази формирования не дадут вам счастья, не дадут вам работу, достойное пенсионное обеспечение, не дадут вам нормального обучения. И в РФ вы никогда не будете счастливы, потому что они не возьмут вас к себе. Вы никогда не станете субъектом другого государства. Потому что украинский Донбасс, украинский Луганск, украинская Донетчина, украинский Крым - они украинские, просто почитайте историю", - подытожил Резников.
Пожалуйста, подождите...
Такое впечатление, что Резников к себе домой их приглашает!
Заботливый такой!
Я лично не считаю, что Украина (и я лично!!!!) обязаны кого-то "тянуть в счастье".
Причинение добра всегда заканчивается очень плохо для всех!
жЫтели ордила счастливыми могут стать только в солнечном Магадане.
Почелаем им счастливого пути, не@@@ шастать
Да им это нафиг не интересно - они хотят Хозяина. Блин, Резников, ты в каком мире живешь?
Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche
На текущий момент 8.11.2020 в #Макеевка в диапазоне УКВ 76-108 мГц не слышно ни одной радиостанции с подконтрольной Украине территории.
Зря я ругал провальную информационную политику при Порошенко - было слышно 4-5 станций. При Зеленском радиовещание вообще слили в унитаз.
После этого опять надо будет бороться, что бы его отправить в ростов.
рензник в это время будет в Лондоне пить чай.
Давай резник-кравчук, возвращай тех кто хочет жить в таёжном союзе.
группа дебилоидов не понимает, что территория с враждебными людьми, это замкнутый круг.
И свободен я с выбором! Полная свобода в выборе, оплатить коммуналку или купить лекарства!!! Про покупку продуктов я свободен уже не думать!
Странно, что ты до сих пор не в этом молодо-республиканском раю, а в какой-то загнивающей Польше...
и будет вам бамбас на Украине
Мелеш щось бозна що, зебіл...
Посмотрите как тысячи людей стоят на площадях Баку, других городов и поют гимн Азербайджана, радуясь освобождению города Шуши, азербайджанской армией.
збоку хвірташ причепився, перед очима весь час скачуть мертвечук з кивою,
а зверху ще намагається застрибнути петя.. типу патріот.. тому йому можна..
Сергій Васильківський
@huntakit7
·1 ч
Гандони міста Васильків
тебя просил кто-то о свободе??
Лугандонцы счастливы в рабстве когда кнут )(уйла щелкает над головой
Зачем им свобода?? что они сней делать будут??В стакан не нальешь
и на хлеб не намажешь
Недавно говорю одному такому съездившему в ростовскую деревню за аусвайсом:
- Что тебе это дает?
- Возможность устроиться там легально на работу.
-А ты уверен что без прописки и с серией аусвайса определяющей что ты из Долбаса ты будешь там полноценным гражданином? И вообще - еп твою ватную душонку! Вы такие ахеренные патриоты этой резервации что мечтаете свалить. А кто же будет подымать иканомику? Кто будет защищать родной край?
Этот диалог слышали многие. И все промолчали.