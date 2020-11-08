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В Украине заняты 60,5% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего на Полтавщине и Ривненщине. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине заняты 60,5% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего на Полтавщине и Ривненщине. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 8 ноября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, заполненность коек не превышает 50% лишь в Кировоградской, Николаевской, Тернопольской и Херсонской областях.

Всего по Украине загрузка коек составляет 60,5%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Требованиям для смягчения карантина не соответствует ни одна область Украины.

Также читайте: В Украине за стуки от COVID-19 138 человек умерли, 2 637 - выздоровели, выявлено 9 397 новых случаев

В Украине заняты 60,5% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего на Полтавщине и Ривненщине 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Загруженность по Украине - это средняя температура по больнице. Абсолютно бесполезный показатель. Какая польза для загибающихся одесситов и киевлян от того, что в Шепетовке еще есть свободные места?
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08.11.2020 20:44
+2
Одесситы без намордников в большинстве своем ходят, и что то не шкалит)) А в минздраве такие же олухи и наперсточники, как президент и все кто ниже ))
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08.11.2020 20:49
+2
В Украине заняты 60,5% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего на Полтавщине и Ривненщине - Цензор.НЕТ 4818
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08.11.2020 20:51
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Правила форума Совет форумчан
Придётся и эту хрень пережить.
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08.11.2020 20:40 Ответить
это как карта ляжет
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08.11.2020 23:01 Ответить
Загруженность по Украине - это средняя температура по больнице. Абсолютно бесполезный показатель. Какая польза для загибающихся одесситов и киевлян от того, что в Шепетовке еще есть свободные места?
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08.11.2020 20:44 Ответить
Поки зеленський сидить у кріслі президента - буде політика замовчування.

За наказом АП будуть розказувати скільки бурштина закопали в землю, скільки вже хвилин вже хвилин продовжується пєрєміріє, скільки втрат живої сили - всі небойові, а тепер добавиться брехня про те скільки ще коєк залишилося для хворих. Це щоб не було питань про розкрадені кошти.
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08.11.2020 20:45 Ответить
смотрю бабла с ковид -фонда осталось только на красивые таблички со статистикой.
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08.11.2020 20:46 Ответить
Одесситы без намордников в большинстве своем ходят, и что то не шкалит)) А в минздраве такие же олухи и наперсточники, как президент и все кто ниже ))
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08.11.2020 20:49 Ответить
В Украине заняты 60,5% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего на Полтавщине и Ривненщине - Цензор.НЕТ 4818
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08.11.2020 20:51 Ответить
Тут лежат жертвы мастера спорта по короновирусу зели клована
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09.11.2020 10:29 Ответить
У нас локалки и гаштеттики опять позакрывали для сидения -- токо на вынос.
Опять контроль пассажиров на входе в магазины...
...а чем Украина хуже Германии? -- помаємось разом...
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08.11.2020 20:56 Ответить
В Украине заняты 60,5% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего на Полтавщине и Ривненщине - Цензор.НЕТ 2987 В Украине заняты 60,5% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего на Полтавщине и Ривненщине - Цензор.НЕТ 6848
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08.11.2020 21:00 Ответить
А як вируховали ці 60.5%?Чомусь всі інфекційні лікарні заповненні на 99% і хворих приходиться возити по всій області в надії що хтось прийме при тому що у В.Березному закрили єдину інфекціюну лікарню на карантин.
Можливо в ці 60.5% входять і косметичні та пластико-хірургічні місце-ліжка?
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08.11.2020 21:05 Ответить
Дитячі ліжка туди входять. Також якісь підвальні приміщення. Як регіони дали - так в МОЗ і показали. Всі питання до місцевої влади. Вони там з тими ліжками хімічать.
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08.11.2020 21:09 Ответить
Та нічого вони не хімічачть,адже палати тарапії та нервології в звязку із пандемією стоять порожні а державні мужі для хворих на ковід орендують приміщеня стадіонів та інших за кошти виделені на пандемію замість того щоб за ці кошти закупити обладнання у ці пустуючі відділення.
Тут вони мають свої шкурні інтереси а органи які зобовязані арештовувати за не цільве використання коштів по всій вірогідності теж мають із цього зиск ось і закривають очі на всі порушення.
Як колись в ВВВ було крилате вираження що війна все спише так і тепер ковід все спише.
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08.11.2020 21:20 Ответить
Все считают в одном кабинете, кому вы верите? ))
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08.11.2020 21:25 Ответить
Я із Вами не згоден,я думаю що якраз МОЗ повинно знати про кожне чоловіко-ліжко у своєму господарстві інакше просто Міністерство статистів та розподільників виділених державою коштів просто НЕПОТРІБНО.
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08.11.2020 21:30 Ответить
Знайомий зараз лежить в 17-їй Харків.Ковід підтвердився,запалення двостороннє легень,температуру збили в перший день,лікування безкоштовне,на день два уколи в живіт ,дві крапельниці і ще уколів 5-6.Лікується вже 10 днів,кардіограма,рентген,кисень,кров норма,сподівається що завтра випишуть.Палата на 5 ліжок,дві вільні.Ставтеся до ковід у серьйозно,бо більш половини приходять сюди в край важкому стані і лежать під апаратами.Апаратів вистачає всім.
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08.11.2020 21:32 Ответить
Гарна реклама.
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08.11.2020 21:47 Ответить
В Україні зайнято 60,5% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше на Полтавщині та Рівненщині - Цензор.НЕТ 3770
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08.11.2020 22:42 Ответить
А как те койки могут быть загружены на 100% если больным отказывают в госпитализации сплошь и рядом.
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08.11.2020 21:34 Ответить
Если у человека нет критических проблем с дыханием, очень высокой температуры тела, невыносимых болей, - зачем ему занимать койкоместо в больнице с серьезно больными, рискуя со своим гриппом или обострившимся бронхитом, подцепить в больнице ещё коронавирус? В подобных случаях безопаснее не рисковать, а на больничном и самоизоляции, следуя инструкциям семейного врача о медикаментах, отлечиться дома.
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09.11.2020 12:18 Ответить
Так то оно так, но,примером, (суджу со своей колокольни), в нашем районе проблема попасть даже на прием к семейному врачу проблема _ полсотни человек в очереди и телефон постоянно занят. Просто ушли врачи-пенсионеры и на оставшихся возросла нагрузка.
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09.11.2020 15:23 Ответить
А вот это "предупреждающий звонок" что Вам точно надобно менять семейного врача.
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11.11.2020 22:27 Ответить
Спасибі, але нінакого, залишився тільки паталогоанатом.
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12.11.2020 07:22 Ответить


Сич Авдія@owl_ok





В Авдеевке цифра больных COVID-19 приближается к соточке.
Хорошо, что все успели на #аннукаренину сходить. Тогда было всего 11)) Кстати, некоторые знакомые слягли с ковидкой именно после данного мероприятия на котором, естественно, все забыли про пандемию.

В Україні зайнято 60,5% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше на Полтавщині та Рівненщині - Цензор.НЕТ 6754
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08.11.2020 22:13 Ответить
 
 