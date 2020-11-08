В Украине заняты 60,5% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего на Полтавщине и Ривненщине. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на 8 ноября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Таким образом, заполненность коек не превышает 50% лишь в Кировоградской, Николаевской, Тернопольской и Херсонской областях.
Всего по Украине загрузка коек составляет 60,5%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Требованиям для смягчения карантина не соответствует ни одна область Украины.
Пожалуйста, подождите...
За наказом АП будуть розказувати скільки бурштина закопали в землю, скільки вже хвилин вже хвилин продовжується пєрєміріє, скільки втрат живої сили - всі небойові, а тепер добавиться брехня про те скільки ще коєк залишилося для хворих. Це щоб не було питань про розкрадені кошти.
Опять контроль пассажиров на входе в магазины...
...а чем Украина хуже Германии? -- помаємось разом...
Можливо в ці 60.5% входять і косметичні та пластико-хірургічні місце-ліжка?
Тут вони мають свої шкурні інтереси а органи які зобовязані арештовувати за не цільве використання коштів по всій вірогідності теж мають із цього зиск ось і закривають очі на всі порушення.
Як колись в ВВВ було крилате вираження що війна все спише так і тепер ковід все спише.
Сич Авдія@owl_ok
В Авдеевке цифра больных COVID-19 приближается к соточке.
Хорошо, что все успели на #аннукаренину сходить. Тогда было всего 11)) Кстати, некоторые знакомые слягли с ковидкой именно после данного мероприятия на котором, естественно, все забыли про пандемию.