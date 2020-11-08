Коронакризис может спровоцировать новую мировую войну, - начальник генштаба ВС Великобритании Картер
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Глава вооруженных сил Великобритании Ник Картер предупредил, что существует риск новой мировой войны, если текущие, более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
По словам генерала Картера, глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, может вызвать новые угрозы безопасности и даже войну.
"Существует риск новой мировой войны, если текущие, маленькие конфликты выйдут из-под контроля, привлекая больше стран и оружия", - отметил Картер.
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+40 Fantomas
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+20 Creator Nikdud
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Ну ми і так здогадувались. Що тут вже вдієш. Але все одно подяка пану
То-то во всех предыдущих глобальных конфликтах, включая наполеоновские войны, Британия сыграла ключевую роль.
Это сразу было понятно даже не аналитикам с штабов. Такой вирус не зря создавался в лабораториях. Планета перенаселена. Надо прокапать огород. Да и пенсионеров дохрена. Вот их и скосили в первую очередь.Пенсионная реформа в действии. Ну ничего, скоро и до моего возраста дойдут. Напишу Вам с рая. Надеюсь там Маск построит интернет.
Экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам безопасности, и генерал Картер выразил обеспокоенность, что это может повториться, учитывая удар, нанесенный мировой экономике пандемией.
Он не уточнил, какие конфликты, но по крайней мере 1000 человек погибли за почти шесть недель боев в столкновениях между поддерживаемым Турцией Азербайджаном и союзной Россией Арменией из-за горного анклава Нагорного Карабаха .
Между тем на Украине продолжается конфликт между поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны и украинскими правительственными силами.
Назва статті - бред ...
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