Коронакризис может спровоцировать новую мировую войну, - начальник генштаба ВС Великобритании Картер

Глава вооруженных сил Великобритании Ник Картер предупредил, что существует риск новой мировой войны, если текущие, более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По словам генерала Картера, глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, может вызвать новые угрозы безопасности и даже войну.

"Существует риск новой мировой войны, если текущие, маленькие конфликты выйдут из-под контроля, привлекая больше стран и оружия", - отметил Картер.

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