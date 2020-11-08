РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12054 посетителя онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
30 603 113
Великобритания (4250) война (46615) Картер Ник (7) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Коронакризис может спровоцировать новую мировую войну, - начальник генштаба ВС Великобритании Картер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Коронакризис может спровоцировать новую мировую войну, - начальник генштаба ВС Великобритании Картер

Глава вооруженных сил Великобритании Ник Картер предупредил, что существует риск новой мировой войны, если текущие, более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По словам генерала Картера, глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, может вызвать новые угрозы безопасности и даже войну.

"Существует риск новой мировой войны, если текущие, маленькие конфликты выйдут из-под контроля, привлекая больше стран и оружия", - отметил Картер.

Читайте: РФ намеренно нарушает международные нормы, это может привести к войне, - глава британского генштаба Картер

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+40
это ты имеешь ввиду зеленского барыгу, который поднял газ +35% к стоимости и кроме того ещё ввёл отдельную платёжку на доставку газа?
а свинарчуки кстати у него работают в команде, прокуратура не нанашла в их действиях ничего противозакнного, это был просто предвыборный пиар для таких тупоголовых как ты
показать весь комментарий
08.11.2020 21:57
+20
Картер, "маленькие" конфликтьі спровоцированньі и находятся под контролем России. Чтобьі они не вьішли из-под ее контроля надо либо Россию нейтрализовать, либо задушить саии коніликтьі не обращая внимания на саму Россию.
Черчилль вам в помощь
показать весь комментарий
08.11.2020 21:46
+20
поясни что твой зеленский сделал хорошего для Украины за 1,5 года ??
показать весь комментарий
08.11.2020 22:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Це так пан Картер підготовує людей про те, що вже добре знає. Сценарії війни пишуться задовго до їх початку.
Ну ми і так здогадувались. Що тут вже вдієш. Але все одно подяка пану
показать весь комментарий
08.11.2020 22:46 Ответить
Касапы вабанк пойдут?? Повоняют на весь белый свет перед своей кончиной..
показать весь комментарий
08.11.2020 22:55 Ответить
Успокойтесь. Ваш то уж остров нахрен никому не нужен.
показать весь комментарий
08.11.2020 22:57 Ответить
Тада. Сраные зажопные нищеброды эти британцы.

То-то во всех предыдущих глобальных конфликтах, включая наполеоновские войны, Британия сыграла ключевую роль.
показать весь комментарий
09.11.2020 01:15 Ответить
Сыграли? Ну во и хорошо. Теперь идите в т/пень, лузеры.
показать весь комментарий
09.11.2020 01:40 Ответить
От представителя отсталой страны, которая сотнями лет от всех только огребала, это звучит, как минимум глупо.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:42 Ответить
Коронакризис может спровоцировать вторжение марсиан
показать весь комментарий
08.11.2020 23:29 Ответить
Ух ты, капитан Очевидность.
Это сразу было понятно даже не аналитикам с штабов. Такой вирус не зря создавался в лабораториях. Планета перенаселена. Надо прокапать огород. Да и пенсионеров дохрена. Вот их и скосили в первую очередь.Пенсионная реформа в действии. Ну ничего, скоро и до моего возраста дойдут. Напишу Вам с рая. Надеюсь там Маск построит интернет.
показать весь комментарий
09.11.2020 00:54 Ответить
А я думал только у нас в армии полно генералов - идиотов.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:50 Ответить
Война идет с 7 ноября 1917 года..и не прекратится...
показать весь комментарий
09.11.2020 11:27 Ответить
Ні не коронавірус, а цинічна брехня, жадібність, корупція і вори злодії тирани паразити, які загнали свої народи в рабство і зробили стадом. Ось так потрібно говорити правду.
показать весь комментарий
09.11.2020 11:33 Ответить
Читаем больше из Гуглеперевода оригинала :
Экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам безопасности, и генерал Картер выразил обеспокоенность, что это может повториться, учитывая удар, нанесенный мировой экономике пандемией.

Он не уточнил, какие конфликты, но по крайней мере 1000 человек погибли за почти шесть недель боев в столкновениях между поддерживаемым Турцией Азербайджаном и союзной Россией Арменией из-за горного анклава Нагорного Карабаха .

Между тем на Украине продолжается конфликт между поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны и украинскими правительственными силами.


Назва статті - бред ... Економічна криза, викликана COVID-19, може спровокувати нову світову війну, - начальник генштабу ЗС Великої Британії Картер - Цензор.НЕТ 1966
Я виділив найбільш мені важливі цитати - іншим - дивитися самостійно Економічна криза, викликана COVID-19, може спровокувати нову світову війну, - начальник генштабу ЗС Великої Британії Картер - Цензор.НЕТ 5035
показать весь комментарий
09.11.2020 13:05 Ответить
СССР тоже быковал а когда дошло до дела обсрались !В СССР готовились к войне в том числе и к ядерной,обучали население строили бомбоубежищя везде, а сейчас?
показать весь комментарий
14.11.2021 10:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 