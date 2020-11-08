Лукашенко о санкциях Евросоюза: Не парюсь по этому поводу, я четверть века под санкциями

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что "не парится" из-за включения в санкционный список Еросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство БЕЛТА.

"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", - отметил Лукашенко.

Напомним, 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц.

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