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Лукашенко о санкциях Евросоюза: Не парюсь по этому поводу, я четверть века под санкциями

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко о санкциях Евросоюза: Не парюсь по этому поводу, я четверть века под санкциями

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что "не парится" из-за включения в санкционный список Еросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство БЕЛТА.

"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", - отметил Лукашенко.

Напомним, 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц.

Также читайте: Более 700 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси, - правозащитники

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
Забавно, что в отличие от батьки, ***** не включён ни в один санкционный список.
Это всё, что вам нужно знать про "санкции".
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08.11.2020 23:04
+13
Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями - Цензор.НЕТ 3498
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08.11.2020 23:21
+11
Он за годы санкций сохранил большую часть промышленности Союза и получил АЭС вчера, за которую никогда не заплатит. Плюс халявная нефть и развитый экспорт креветок и бананов в Лаптестан. Назовите мне более изворотливого диктатора этой планеты.
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08.11.2020 23:52
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Забавно, что в отличие от батьки, ***** не включён ни в один санкционный список.
Это всё, что вам нужно знать про "санкции".
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08.11.2020 23:04 Ответить
Ага. 2018 год СБУ не внесла в санкционный список бизнес друга Путина
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08.11.2020 23:23 Ответить
По негласному соглашению главы государств, чьи выборы признаны легитимными, не включаются в санкционный список.
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09.11.2020 00:50 Ответить
Ну если и включат, дальше шо ? Ему от этого будет тепло или холодно ?
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09.11.2020 08:44 Ответить
Он этим ещё и гордиться будет..
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08.11.2020 23:04 Ответить
Разумеется не париться.
9-и миллионная страна под ЛЮБЫМИ санкциями ОДНОГО диктатора прокормить СМОЖЕТ!
А то, что там каждые пять лет деноминация, так то фигня...
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08.11.2020 23:04 Ответить
тимчасом вивіз майна іде активно

Из Минска в начале ноября за три дня дважды отправляли грузовой самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из информации на сервисе flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров. Для полета в ОАЭ использовался лайнер украинской авиакомпании Antonov Airlines. Самолет 31 октября прибыл из Киева в белорусскую столицу, после чего дважды выполнил полет в ОАЭ. При этом после второго рейса лайнер, судя по данным авиасервисов, до сих пор находится в Дубае. Этот самолет может перевозить на дальние расстояния грузы массой до 150 тонн. Tut.by попытался выяснить детали этих рейсов.

Рейсы совершал грузовой Antonov An-124−100M-150 Ruslan. Лайнер 31 октября в районе полудня (рейс ADB354F) вылетел из международного аэропорта Антонов, который находится примерно в 25 километрах от Киева. В национальном аэропорту Минск он приземлился в 14.55.

Лукашенко о санкциях Евросоюза: Не парюсь по этому поводу, я четверть века под санкциями - Цензор.НЕТ 5058
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08.11.2020 23:05 Ответить
это арабам модернизированную с-125 отвозили в пустынной расцветке..
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08.11.2020 23:17 Ответить
А чого майно туди вивозити. Ніхто ж не збирається туди тікати... Протести вже майже закінчились.
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08.11.2020 23:19 Ответить
А картины?

Все диктаторы собирают картины и хранят их в домах подальше от страны диктата.

Вот янек вывозил картины в Ростов 😀😀😉
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08.11.2020 23:24 Ответить
Картоплю.
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09.11.2020 06:38 Ответить
Провокатор ,поймать бы тебя да отп--дить чтобы кровью сцал , международный аэропорт Антонов **** говориш ? нет такого в Киеве, У Антонова свой аэродгом в Гостомиле. Во вторых в рашке тоже есть Русланы , и лукавый не дурак заказывать перевозку у страны не признавшей его избрание, для этого параша есть. Для кого ты это нацарапал , для безмозглых?
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08.11.2020 23:38 Ответить
и пральна... даже мы в минске договорняки подписуем.....
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08.11.2020 23:08 Ответить
А байстрюк твой то же не парится?
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08.11.2020 23:12 Ответить
Мудак!
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08.11.2020 23:13 Ответить
ганста стайл))
восемь ходок, три побега.. вся жопа в куполах..
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08.11.2020 23:15 Ответить
znacit ecio skoro pojdut sankciji tolko teper ekonomiceskije Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями - Цензор.НЕТ 8645
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08.11.2020 23:15 Ответить
минский 30 - летний формат по Карабаху благодаря военным силам Азербайджана оправлен в мусорный ящик истории, туда же пойдут и минск 1, минск-2 по Украине. луке останется заключать мирные договора с Вейшнорией в том же минском формате и выторговывать у карлика койко - место в ростове.
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08.11.2020 23:17 Ответить
УЗУРПАТОР !!!
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08.11.2020 23:21 Ответить
Ух , какой независимый и самостоятельный путинский альфонс этот Лукашенко...
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08.11.2020 23:21 Ответить
Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями - Цензор.НЕТ 3498
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08.11.2020 23:21 Ответить
Кто не ворует, тот санкций никогда бояться не будет! Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями - Цензор.НЕТ 3439
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08.11.2020 23:25 Ответить
У Лукашенко, кстати, счетов так и не нашли нигде.
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08.11.2020 23:27 Ответить
Вот-вот, а остальных можно этими счетами за яйца держать, шо сейчас в мире и происходит.
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08.11.2020 23:42 Ответить
Ну а с другой стороны он действительно уже привык Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями - Цензор.НЕТ 1688
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08.11.2020 23:25 Ответить
...тим часом...Україна приготувала Джавеліни! «Ну то шо? Так?» Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями - Цензор.НЕТ 8766
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08.11.2020 23:28 Ответить
Не парюсь я, что я гондон
О да, такой я ну и что же?
И вот какой-то бульбосалабон
Вещает о делах моих пригожих
Что дескать я упырь и лицемер
Что я обидел бабушек напрасно
Что я ложил на всех свой хер
И бритвой детям пригрозил опасной
Но братцы, я всего-то лишь гондон
Гондон что выкинут, не вспомнят
Со мной носиться - это моветон..
Тем более, цветочки мне не ровня
Вы не лелейте так презерватив
Его не ловят в трубах водосточных
Иначе вы войдёте в лейт-мотив
И станете гондонами уж точно.
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08.11.2020 23:46 Ответить
Он за годы санкций сохранил большую часть промышленности Союза и получил АЭС вчера, за которую никогда не заплатит. Плюс халявная нефть и развитый экспорт креветок и бананов в Лаптестан. Назовите мне более изворотливого диктатора этой планеты.
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08.11.2020 23:52 Ответить
nu i sto s etogo AES gde on budet prodovat?Zakrili im prodazu v Evropu,raska za etu AES 10 raz s nix doroze vozmut.Ne soxraniat nado promislinost ,a novuju strojit kotoraja sotvestvoval nynesnemu vremeni vot ciom uspex ekonomiki.Investiciji u nix nebudet,deneg toze nikto nedast bolse .
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09.11.2020 00:12 Ответить
Не знаю что у них будет, но после Лукашенко у них в разы больше шансов на европейские инвестиции, чем у нас. Как говорится, хотите правды, - это она.
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09.11.2020 00:30 Ответить
Не переймайся, відасік, дадуть йому і "денег", і інвестиції -- араби, турки. Лука потурбується про свій народ і без Заходу з його дурними санкціями.
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09.11.2020 06:51 Ответить
Nedast ne turki ne arabi emu deneg.Raska mozet dast otniav ot svojix pensionerov.Bolse durakov nenajdiote.Tut ne to sto novyje investici,da i te sto byli ujezdzajet ,mesnije ix kompaniji jedut na zapad izza rezima.LIudi bezit gde bezopasno
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09.11.2020 08:54 Ответить
За подачками до ***** все одно треба ходити. Таке собі досягнення.
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09.11.2020 02:49 Ответить
Пока его рашка прикрывает ему те санкции до одного места.
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08.11.2020 23:59 Ответить
молодчага!
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09.11.2020 00:00 Ответить
Слетевший с катушек агрофюрер за сегодня посадил 1000 человек.
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09.11.2020 00:21 Ответить
Це мало. Ердоган саджав по 10 000.
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09.11.2020 06:59 Ответить
В Гаагском Трибунале будет парится Лука Мудищев Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями - Цензор.НЕТ 3200
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09.11.2020 00:26 Ответить
09.09.2002. Я восемь лет - президент. Поверьте, я уже власти «наелся» столько, что вам и не снилось.
24.11.2005. Я уже власти «наелся». За десять лет своего президентства дальше некуда.
02.03.2006. Я уже «наелся» этой власти.
21.10.2009. Лукашенко уже достаточно у власти, он наелся этой власти, что уже тошнит.
01.10.2010. Я наелся, и моим детям из-за меня хватило этого президентства.
05.03.2011. Господь с ней, с моей личной властью, я уже этой власти наелся.
10.12.2013. Я уже президентства наелся, если уж на то пошло.
01.03.2019. Публично заявляю - я не первый срок президент, я уже «наелся» этого президентства.
10.10.2020 - Он дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок - «Даю вам слово, ребята».
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09.11.2020 00:43 Ответить
лукашеску или как его называют агрофюрер, совсем не парится а вот народ белоруси из за него парится и ещё как! хотя я поражаюсь терпению белорусов - цветочки шарики плакатики, у нас бы уже народ порвал и омон и спецназ и всяких других ментов и усатого таракана тоже вместе с ними.....
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09.11.2020 00:52 Ответить
лукашеску маньяк и садист, лукашеску брешет и трясется от страха..
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09.11.2020 00:53 Ответить
Интерестно, если б не рашка, как он пел бы про санкции!?)
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09.11.2020 03:35 Ответить
Это, пока у соседской телки молочко под хвостом доить позволяют. А кончится Путин и молоко? Вот, кончился когда-то СССР, и тот же закончилась "Мировая Революция"! А Лукашенко и Путин, два старых "сапога-пара"! Один износился, выбрасывают на свалку оба!
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09.11.2020 03:49 Ответить
Лукашенко изгой!!! И вся его экономика - это мыльная бульбашка!!! Что этот самозванец стоит без российских штыков???
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09.11.2020 08:34 Ответить
я 25 лет под санкциями..... усатый, ты можешь хоть под санкциями ,хоть в гавне , хоть все время обоссаным быть! а причем здесь белорусский народ? вспоминается старый школьный анекдот - дедушка в автобусе громко чихнул а пионер в пионерском красном галстуке сказал - будьте здоровы дедушка.!!!! дедушка ответил - да я здоров внучек , а чихаю от того, что табачок нюхаю. на что пионер ответил - да вы дедушка хоть йух нюхайте , а пионер должен быть вежливым!
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09.11.2020 09:30 Ответить
Когда ты сдохнешь, Лукашенко, никто тоже париться не будет.
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09.11.2020 09:18 Ответить
интересно трамп так же как картофельный фюрер за президентское кресло держаться будет?
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09.11.2020 09:32 Ответить
Може буде пробовати...
Але при спробі використати поліцію + т.п. - його самого у автозак заволочуть Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями - Цензор.НЕТ 3442
Бо присяга у них - служити народу США ...., а не конкретному властителю !
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09.11.2020 14:40 Ответить
 
 