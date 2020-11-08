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Лукашенко о санкциях Евросоюза: Не парюсь по этому поводу, я четверть века под санкциями
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что "не парится" из-за включения в санкционный список Еросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство БЕЛТА.
"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", - отметил Лукашенко.
Напомним, 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц.
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Это всё, что вам нужно знать про "санкции".
9-и миллионная страна под ЛЮБЫМИ санкциями ОДНОГО диктатора прокормить СМОЖЕТ!
А то, что там каждые пять лет деноминация, так то фигня...
Из Минска в начале ноября за три дня дважды отправляли грузовой самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из информации на сервисе flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров. Для полета в ОАЭ использовался лайнер украинской авиакомпании Antonov Airlines. Самолет 31 октября прибыл из Киева в белорусскую столицу, после чего дважды выполнил полет в ОАЭ. При этом после второго рейса лайнер, судя по данным авиасервисов, до сих пор находится в Дубае. Этот самолет может перевозить на дальние расстояния грузы массой до 150 тонн. Tut.by попытался выяснить детали этих рейсов.
Рейсы совершал грузовой Antonov An-124−100M-150 Ruslan. Лайнер 31 октября в районе полудня (рейс ADB354F) вылетел из международного аэропорта Антонов, который находится примерно в 25 километрах от Киева. В национальном аэропорту Минск он приземлился в 14.55.
Все диктаторы собирают картины и хранят их в домах подальше от страны диктата.
Вот янек вывозил картины в Ростов 😀😀😉
восемь ходок, три побега.. вся жопа в куполах..
О да, такой я ну и что же?
И вот какой-то бульбосалабон
Вещает о делах моих пригожих
Что дескать я упырь и лицемер
Что я обидел бабушек напрасно
Что я ложил на всех свой хер
И бритвой детям пригрозил опасной
Но братцы, я всего-то лишь гондон
Гондон что выкинут, не вспомнят
Со мной носиться - это моветон..
Тем более, цветочки мне не ровня
Вы не лелейте так презерватив
Его не ловят в трубах водосточных
Иначе вы войдёте в лейт-мотив
И станете гондонами уж точно.
24.11.2005. Я уже власти «наелся». За десять лет своего президентства дальше некуда.
02.03.2006. Я уже «наелся» этой власти.
21.10.2009. Лукашенко уже достаточно у власти, он наелся этой власти, что уже тошнит.
01.10.2010. Я наелся, и моим детям из-за меня хватило этого президентства.
05.03.2011. Господь с ней, с моей личной властью, я уже этой власти наелся.
10.12.2013. Я уже президентства наелся, если уж на то пошло.
01.03.2019. Публично заявляю - я не первый срок президент, я уже «наелся» этого президентства.
10.10.2020 - Он дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок - «Даю вам слово, ребята».
Але при спробі використати поліцію + т.п. - його самого у автозак заволочуть
Бо присяга у них - служити народу США ...., а не конкретному властителю !