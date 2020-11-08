Если ситуация с коронавирусом будет развиваться, как сейчас, то в декабре можем выйти на меганапряженный период в медсистеме, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Людям с коронавирусом средней тяжести будут отказывать в госпитализации.
Об этом в интервью DW заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Минздрава напомнил, что в Украине есть предел медицинских коек - это 52 тыс.
"Уже несколько недель назад мы начали думать, каким образом мы еще можем увеличить мощности нашей системы, именно коечный фонд. Но как бы мы не пытались увеличить само количество коек, разворачивать мобильные госпитали, у нас есть другая граница, которая называется медицинские работники. Это врачи и средний медицинский персонал", - отметил Степанов.
По словам министра, если пандемия коронавируса в Украине будет "в таком ураганном режиме развиваться, как она развивается сейчас, то в декабре можем выйти на такую меганапряженную ситуацию в медицинской системе".
Кроме того, Степанов добавил, что если ситуация будет слишком напряженной, то начнется медицинское сортирование.
"Это когда медицинская помощь оказывается людям прежде всего с более тяжелым течением болезни. Людям с болезнью средней тяжести будут отказывать в госпитализации при таких условиях", - объяснил министр здравоохранения.
Пожалуйста, подождите...
о достижениях по борьбе к ковидом.
Але ж які дороги!
хотя наголосовали..кто там хотел ржать 5 лет??
только вот умерших от ковид 19 уже не вернешь....
ну что ж антиковидники...фас...
Трамп уже проснулся и начал спамить в твиторе
ВР проголосовала за создания Национального штаба противодействия ковиду.
Зеленский в курсе ,что он его возглавляет ???
Почему не работает единая телефонная линия для людей с симптомами ковида ?
Почему лично Степанов врёт,что линия работает ,а на самом деле по указанному им
телефону отвечает автоответчик ?
медицинкое сортирование началось уже давно!когда скорая не приезжает к больному нуждающемуся в госпитализации!
свали на фиг!верни супрун!
наших властных структур с ковидом на основании своего собственного опыта.
В данной ситуации Ваш "юмор" не уместен.
сбросит с души наболевшее.
Всем здоровья !
не клятый не мятый и морда без маски... и руки в тепле и лимоны в карманах
а твой начнется!
и у все больных с ковид 19!двухстороння пневмония!!
мжешь и дальше ржать! мне все равно! я умирала..когда ***** скорая не приехала...!я выкарабкалась! не знаюнадолго ли! течение болезни от 3 нед до 6 нед......и больной может умереть на любом этапе!
Я уже три раза переболел и не ору.
Все болезни от нервов.
Это - ботоферма.
Удаляюсь.
с чем столкнулись ,что-то подсказать , было бы желательно,может кому -то это
поможет.
Не смешите.
Чем поможет кому-то такая информация?
А якщо вхопили - то вже лотерея - одужаєш чи не одужаєш.
В Италии было наоборот. А во всех телевизорах говорят, что будет как в Италии.
в общем..ты такой переболевший как я космонавт!!!
переболевшие сидят дома и падают в обмороки в магазинах!
три раза переболевший???чем? двухсторонней полисегментарной пневмонией????
так ты бессмертный!)))))
Почему вы мне не верите?
Сначала левосторонняя, потом правосторонняя, а теперь - двухсторонняя пневмония.
Почему тогда я должен верить вам?
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ладно..
Така важка і гірка для когось, шокуюча істина, але це правило. Так сортують на полі бою, під час катастроф.
Жаль, що зараз в медінститутах нема ні військової підготовки ( і держекжамен по воєнці, і курси щоп'ять років) ні навчАння толком нема, говорять все з голови своєї.(маючи добрі наміри, звичайно).
Як понімають, так і говорять. Навіть не знаючи, що існують давно створені правила