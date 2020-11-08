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Если ситуация с коронавирусом будет развиваться, как сейчас, то в декабре можем выйти на меганапряженный период в медсистеме, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Если ситуация с коронавирусом будет развиваться, как сейчас, то в декабре можем выйти на меганапряженный период в медсистеме, - Степанов

Людям с коронавирусом средней тяжести будут отказывать в госпитализации.

Об этом в интервью DW заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава напомнил, что в Украине есть предел медицинских коек - это 52 тыс.

"Уже несколько недель назад мы начали думать, каким образом мы еще можем увеличить мощности нашей системы, именно коечный фонд. Но как бы мы не пытались увеличить само количество коек, разворачивать мобильные госпитали, у нас есть другая граница, которая называется медицинские работники. Это врачи и средний медицинский персонал", - отметил Степанов.

По словам министра, если пандемия коронавируса в Украине будет "в таком ураганном режиме развиваться, как она развивается сейчас, то в декабре  можем выйти на такую меганапряженную ситуацию в медицинской системе".

Кроме того, Степанов добавил, что если ситуация будет слишком напряженной, то начнется медицинское сортирование.

"Это когда медицинская помощь оказывается людям прежде всего с более тяжелым течением болезни. Людям с болезнью средней тяжести будут отказывать в госпитализации при таких условиях", - объяснил министр здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для выписки из больницы негативный тест на COVID-19 необязателен, - Минздрав

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Свинья Зеленский 100 миллионов потратил на свой недореферендум, а проклятый Петя закупил на них оборудование для больниц. Все что нужно знать о зеленой свинье.
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09.11.2020 00:04
+12
асфальтують дороги, продають зерно та газ за кордон...
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08.11.2020 23:48
+11
" Людям с коронавирусом средней тяжести будут отказывать в госпитализации " (с)
Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 1906
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08.11.2020 23:49
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Какие синонимы слова п*здец вываливает общественности Степанов
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08.11.2020 23:44 Ответить
І що ви робите, для вирішення цієї глобальної проблеми? Реально?
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08.11.2020 23:46 Ответить
асфальтують дороги, продають зерно та газ за кордон...
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08.11.2020 23:48 Ответить
Реально информирует каждое утро о новых антирекордах и врёт вместе с Радуцким ,
о достижениях по борьбе к ковидом.
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08.11.2020 23:57 Ответить
Свинья Зеленский 100 миллионов потратил на свой недореферендум, а проклятый Петя закупил на них оборудование для больниц. Все что нужно знать о зеленой свинье.
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09.11.2020 00:04 Ответить
Поміняли прокладки. Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 2581
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09.11.2020 00:11 Ответить
Я думаю зеленый украл ни один миллиард. Таможня не добирает 25%, километр дороги подорожал почти вдвое. О как Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 612
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09.11.2020 01:12 Ответить
Спамлю тебе кацапе.
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09.11.2020 00:12 Ответить
Ще раз спамлю гидото кацапська.
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09.11.2020 00:58 Ответить
Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 8520 Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 8411
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09.11.2020 00:03 Ответить
Ситуація буде в тисячу разів гірша.
Але ж які дороги!
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08.11.2020 23:47 Ответить
Уже отказывают
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08.11.2020 23:49 Ответить
" Людям с коронавирусом средней тяжести будут отказывать в госпитализации " (с)
Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 1906
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08.11.2020 23:49 Ответить
дорогу рівну до кладовища краще показуй - гордость же припіздента!
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08.11.2020 23:59 Ответить
чтож ты падло делаешь а?
хотя наголосовали..кто там хотел ржать 5 лет??
только вот умерших от ковид 19 уже не вернешь....
ну что ж антиковидники...фас...
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08.11.2020 23:50 Ответить
Скільки можна базікати, ви помізкуйте краще і зробіть так, щоб до грудня хвороба відступила і люди спокійно готувались до свят. Чи слабо? Китайці ж якось змогли...
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08.11.2020 23:51 Ответить
Инфицированные китайцы не стояли в длинных очередях на КТ.
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08.11.2020 23:59 Ответить
Знаете как всё это называется - нас ипут за наши деньги..
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08.11.2020 23:51 Ответить
Шо Зебіли, думали пронєсьот?
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08.11.2020 23:52 Ответить
Цензор, для тебя есть работа :

Трамп уже проснулся и начал спамить в твиторе Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 2885
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08.11.2020 23:53 Ответить
Зростать буде в любому випадку, бо ганчірка місячної витримки притягує до себе всі хвороби, а якщо знімеш то штраф.
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08.11.2020 23:53 Ответить
...а менять маску не пробовал? Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 6655
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08.11.2020 23:58 Ответить
Разорвите цепочку между заболевшими и здоровыми.
ВР проголосовала за создания Национального штаба противодействия ковиду.
Зеленский в курсе ,что он его возглавляет ???
Почему не работает единая телефонная линия для людей с симптомами ковида ?
Почему лично Степанов врёт,что линия работает ,а на самом деле по указанному им
телефону отвечает автоответчик ?
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08.11.2020 23:54 Ответить
да степанов ты еще и дебил!
медицинкое сортирование началось уже давно!когда скорая не приезжает к больному нуждающемуся в госпитализации!

свали на фиг!верни супрун!
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08.11.2020 23:55 Ответить
Доложи здесь ,мы поверим.
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09.11.2020 00:08 Ответить
Вмешиваюсь. Человек эмоционально высказывает свои впечатления о "борьбе "
наших властных структур с ковидом на основании своего собственного опыта.
В данной ситуации Ваш "юмор" не уместен.
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09.11.2020 00:22 Ответить
Не будьте таким циничным.
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09.11.2020 00:38 Ответить
С Вас никудышный психолог. При любой болезни человеку легче ,когда он
сбросит с души наболевшее.
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09.11.2020 00:51 Ответить
Здесь собрались те ,кто не хочет заболеть.
Всем здоровья !
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09.11.2020 01:04 Ответить
тебя не спугнешь
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09.11.2020 00:41 Ответить
...вот вам рецепт от зеленой медицины Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 9249
Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 8968
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08.11.2020 23:57 Ответить
росто не вдихни кислород. пулю ще тратить.
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09.11.2020 00:00 Ответить
классная работа у чела..."министр ежедневной ковидной информации"
не клятый не мятый и морда без маски... и руки в тепле и лимоны в карманах
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08.11.2020 23:57 Ответить
ну в цьому плані його діло. от коли Зе за нього говорив,ото було трандєц. дороги робить, за інших говорить, а свої обов"язки Єрмаку віддав. Вже віце-президентом смі називають.
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09.11.2020 00:01 Ответить
Какая разница что тебя повезут на кладбище , если тебя будут везти по новой, ровной дороге освещённой фонарями??
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08.11.2020 23:59 Ответить
зе не хворів, і схоже жінка теж, інакше б по іншому себе вів.
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09.11.2020 00:02 Ответить
То есть улучшать ситуацию никто не собирается?
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09.11.2020 00:02 Ответить
Это ежу понятно. Пик будет зимой. Может даже после декабря.
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09.11.2020 00:05 Ответить
чтоб разорвать цепочку надо вводить локдаун! а кто будет вводить!денег нет..фонда нет ни хера нет..страны нет..Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 1299
Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 1299
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09.11.2020 00:08 Ответить
Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 9203
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09.11.2020 00:19 Ответить
строн рок вдох выдох будешь делать под аппаратом ивл..когда тебе откажут в госпитализации!
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09.11.2020 00:13 Ответить
да и я больная!ковид 19!слышал такое!мой ковидный треш продолжается уже 3 неделю!
а твой начнется!
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09.11.2020 00:17 Ответить
и когда ты будешь думать что ты здоров! тоты глубоко будешь ошибаться! а больные с легким течением лазят по городу и заражают!других для которых этот вирус смерть! и я не одна такая! ты даже не представляешь что творится в ковидном отделении!
и у все больных с ковид 19!двухстороння пневмония!!
мжешь и дальше ржать! мне все равно! я умирала..когда ***** скорая не приехала...!я выкарабкалась! не знаюнадолго ли! течение болезни от 3 нед до 6 нед......и больной может умереть на любом этапе!
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09.11.2020 00:25 Ответить
Хватит истерить.
Я уже три раза переболел и не ору.
Все болезни от нервов.
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09.11.2020 00:28 Ответить
Я понял.
Это - ботоферма. Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 4083
Удаляюсь.
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09.11.2020 00:55 Ответить
Орать действительно не надо ,а вот проинформировать посетителей сайта
с чем столкнулись ,что-то подсказать , было бы желательно,может кому -то это
поможет.
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09.11.2020 00:36 Ответить
Это вы называете "проинформировать"?
Не смешите.
Чем поможет кому-то такая информация?
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09.11.2020 00:54 Ответить
Хотя бы тем ,что "стучите и отворят ! "
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09.11.2020 00:59 Ответить
Допоможе ідійотам натягнути маску на писка, поки ковіду не вхопили.
А якщо вхопили - то вже лотерея - одужаєш чи не одужаєш.
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09.11.2020 06:43 Ответить
Здоровья Вам !
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09.11.2020 00:28 Ответить
***.. Зебил ты конченный Степашка !!! а сейчас что у нас с вирусняком !? цветочки что ли !? Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 5835
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09.11.2020 00:26 Ответить
"Это когда медицинская помощь оказывается людям прежде всего с более тяжелым течением болезни. Людям с болезнью средней тяжести будут отказывать в госпитализации при таких условиях", - объяснил министр здравоохранения.
В Италии было наоборот. А во всех телевизорах говорят, что будет как в Италии.
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09.11.2020 00:43 Ответить
ну вас! правильно сказала моя знакомая! зачем ты это пишешь! тебе никто не поможет! думай о себе!
в общем..ты такой переболевший как я космонавт!!!
переболевшие сидят дома и падают в обмороки в магазинах!
три раза переболевший???чем? двухсторонней полисегментарной пневмонией????
так ты бессмертный!)))))
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09.11.2020 00:43 Ответить
Вы уже смеётесь, значит идёте на поправку.
Почему вы мне не верите?
Сначала левосторонняя, потом правосторонняя, а теперь - двухсторонняя пневмония.
Почему тогда я должен верить вам?
И ещё, если вы хотите ответить, жмите на кнопку "Ответить".
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09.11.2020 00:52 Ответить
почему?можете пройтись по моим трешам как все начиналось..вы охренеете...и если бы я получила своевременную помощь!я уже была бы здорова! а поправка ничего не значит!больной может умереть и на 18 день!и на 25!это рулетка!и легкие поражены в хлам!
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09.11.2020 00:59 Ответить
Писала ,ещё не видя Ваш коммент ,так что просто совпадение.
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09.11.2020 01:02 Ответить
Когда Вы кому-то отвечаете кликните под его комментарием на "ответить ".
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09.11.2020 00:57 Ответить
я нажала кнопку.но комент высветился для всех....
ладно..
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09.11.2020 01:03 Ответить
не переживайте, Зєля мастєр спорта с баратьби проті каранавіруса.
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09.11.2020 05:15 Ответить
Вообще-то под медицинской сортировкой подразумевается отбор для лечения раненых у которых есть шанс выздороветь и вернуться в строй. Так что пусть Степанов не лукавит. В госпитализации будут отказывать в первую очередь пожилым людям с сопутствующими заболеваниями и тем у кого нет ни связей ни денег.
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09.11.2020 07:13 Ответить
І це більшість населення.
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09.11.2020 08:04 Ответить
Этот зеленый мусор точно так же руководит всей страной, как этот Степашка медициной, борьба с Ковидом - это просто наглядный пример! Теперь представьте, какой пи..ц творится в финансах, экономике, образовании, на таможне ....
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09.11.2020 08:54 Ответить
Неправильно. Сортування передбачає три категорії: легкі- не потребують лікування( екстреного, госпіталізації, а взагалі потребують, звичайно), середні, які без допомоги стануть важкими і можуть померти, і важкі, які скоріш за все, помруть. Тому сортування передбачає, як це не важко звучить і виглядає, але медичне сортування передбачає допомогу СЕРЕДЕНІМ, тоді виживе більша кількість.
Така важка і гірка для когось, шокуюча істина, але це правило. Так сортують на полі бою, під час катастроф.
Жаль, що зараз в медінститутах нема ні військової підготовки ( і держекжамен по воєнці, і курси щоп'ять років) ні навчАння толком нема, говорять все з голови своєї.(маючи добрі наміри, звичайно).
Як понімають, так і говорять. Навіть не знаючи, що існують давно створені правила
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09.11.2020 09:18 Ответить
 
 