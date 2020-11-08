Если ситуация с коронавирусом будет развиваться, как сейчас, то в декабре можем выйти на меганапряженный период в медсистеме, - Степанов

Людям с коронавирусом средней тяжести будут отказывать в госпитализации.

Об этом в интервью DW заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава напомнил, что в Украине есть предел медицинских коек - это 52 тыс.

"Уже несколько недель назад мы начали думать, каким образом мы еще можем увеличить мощности нашей системы, именно коечный фонд. Но как бы мы не пытались увеличить само количество коек, разворачивать мобильные госпитали, у нас есть другая граница, которая называется медицинские работники. Это врачи и средний медицинский персонал", - отметил Степанов.

По словам министра, если пандемия коронавируса в Украине будет "в таком ураганном режиме развиваться, как она развивается сейчас, то в декабре можем выйти на такую меганапряженную ситуацию в медицинской системе".

Кроме того, Степанов добавил, что если ситуация будет слишком напряженной, то начнется медицинское сортирование.

"Это когда медицинская помощь оказывается людям прежде всего с более тяжелым течением болезни. Людям с болезнью средней тяжести будут отказывать в госпитализации при таких условиях", - объяснил министр здравоохранения.

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