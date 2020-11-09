Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев

Следующий год Украина пройдет без дефолта, но будет очень тяжело.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что следующий год мы пройдем. Нам будет очень тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков, министр финансов занимается этими вопросами, и ожидал бы позитивных сигналов - приезд миссии или второй транш по программе stand by", - отметил нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что рассчитывает на удачные переговоры.

"Мы настроены на сотрудничество и понимаем, что большинство требований МВФ к нам соответствуют нашим интересам. Мы готовы выполнять эти требования и много чего еще, чтобы выстроить цивилизованную экономику, а это совпадает с позицией МВФ", - добавил нардеп.

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