РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6175 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
13 546 74
дефолт (435) Гетманцев (389)

Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, -

Следующий год Украина пройдет без дефолта, но будет очень тяжело.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что следующий год мы пройдем. Нам будет очень тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков, министр финансов занимается этими вопросами, и ожидал бы позитивных сигналов - приезд миссии или второй транш по программе stand by", - отметил нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что рассчитывает на удачные переговоры.

"Мы настроены на сотрудничество и понимаем, что большинство требований МВФ к нам соответствуют нашим интересам. Мы готовы выполнять эти требования и много чего еще, чтобы выстроить цивилизованную экономику, а это совпадает с позицией МВФ", - добавил нардеп.

Также читайте: Законопроекты Зеленского и Разумкова по урегулированию конституционного кризиса юридически нечистые, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+41
Следующий год Украина пройдет без дефолта, но будет очень тяжело. Источник: https://censor.net/ru/n3229790

Зе дебіли запороли економіку, а зараз кажуть ПОТЕРПІТЬ Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3069
Хто знає, може гірше ще попереду, бо з клоуна такий кермувальник як з лайна куля.
показать весь комментарий
09.11.2020 01:20
+35
Какой дефолт чучелла..вы ж скот ЗЕбильный визжали про дефолт только при Порошенко, а кловун как раз обещал конец эпохи бедности. По версии этих ЗЕбилов Порошенко всё воровал, потому так бедно и жили, ЗЕбилы так теперь же без Порошенко денег должно быть завались!!! Баригу мародьора от корита оторвали, воровать не кому, теперь то заживёте при самых чесных кловунах.
показать весь комментарий
09.11.2020 01:27
+31
Да с вами, рептилоидами, и одного дня легко не было. ТО ЗАВАЛ, ТО- ЗАШКВАР!
показать весь комментарий
09.11.2020 01:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять про дефолт заговорили прорыватели херо...ы Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7085
показать весь комментарий
09.11.2020 01:20 Ответить
Юлю під дефолт уже готують в прем"єри - вона вже все голосує разом з бандою СН+ОПЗЖ+ЗАМАЙБАХ
показать весь комментарий
09.11.2020 01:24 Ответить
Какая там Люля Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5016 Люля все.
показать весь комментарий
09.11.2020 01:30 Ответить
Вона так просто не голосує, вєчная апазіція ( тим паче разом з БЕніним Палицею)
показать весь комментарий
09.11.2020 01:36 Ответить
Ой да боха ради, пусть получит свои 5 шекелей, но премьером она уже не будет Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2578
показать весь комментарий
09.11.2020 01:38 Ответить
Если б было ,,все,, , она бы со своей фракцией за бюджет не голосовала.
показать весь комментарий
09.11.2020 05:24 Ответить
"Дефолт - это не страшно!" (с) мисс Джереско
показать весь комментарий
09.11.2020 07:59 Ответить
П...ць близенько, це ми зрозуміли...
показать весь комментарий
09.11.2020 01:20 Ответить
Да, раз пугают дефолтом и,,трудными временами,, , значит будут грабить.
показать весь комментарий
09.11.2020 05:26 Ответить
Следующий год Украина пройдет без дефолта, но будет очень тяжело. Источник: https://censor.net/ru/n3229790

Зе дебіли запороли економіку, а зараз кажуть ПОТЕРПІТЬ Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3069
Хто знає, може гірше ще попереду, бо з клоуна такий кермувальник як з лайна куля.
показать весь комментарий
09.11.2020 01:20 Ответить
Надо дать ему сто дней©
показать весь комментарий
09.11.2020 01:30 Ответить
Сто днів з конфіскацієй майна на жорстку зону
показать весь комментарий
09.11.2020 01:36 Ответить
И поражение в правах до седьмого лысого колена
показать весь комментарий
09.11.2020 01:43 Ответить
Це обґрунтування підвищення,існубчих податків і запровадження нових. А за одно і попередження для населення, яке пережило епоху бідності, що за вибір "по приколу" треба платити. Гетманцев - т масовик-затєйник по вигадувпнню і впровадженню нових податків і пборів. Злодій, який замість того, щоб придумувати способи заробляння грошей тупо тирить їх у громадян.
показать весь комментарий
09.11.2020 01:37 Ответить
Заслужені антіПорохи- його бюджет розграбували й від дефолту обіцяють втекти, його безвіз обіцяють не просрати, сімейні лікарі від реформи його Супрун - єдиний спосіб людей отримати безкоштовну першу допомогу , бо гроші зжерли великим грабуванням .
показать весь комментарий
09.11.2020 01:22 Ответить
Да с вами, рептилоидами, и одного дня легко не было. ТО ЗАВАЛ, ТО- ЗАШКВАР!
показать весь комментарий
09.11.2020 01:23 Ответить
Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2672
показать весь комментарий
09.11.2020 01:24 Ответить
Нажаль, почнуть всі.
показать весь комментарий
09.11.2020 02:47 Ответить
Мы готовы выполнять эти требования и много чего еще...
,Источник: https://censor.net/ru/n3229790

Зебики, готовьте рыжие зубы, бо Зельцу капуста нужна позарез...
показать весь комментарий
09.11.2020 01:26 Ответить
Какой дефолт чучелла..вы ж скот ЗЕбильный визжали про дефолт только при Порошенко, а кловун как раз обещал конец эпохи бедности. По версии этих ЗЕбилов Порошенко всё воровал, потому так бедно и жили, ЗЕбилы так теперь же без Порошенко денег должно быть завались!!! Баригу мародьора от корита оторвали, воровать не кому, теперь то заживёте при самых чесных кловунах.
показать весь комментарий
09.11.2020 01:27 Ответить
Як це «Україна сможет ізбєжать дефолта?» Це ж Бєніна голубая мєчта адійота.
показать весь комментарий
09.11.2020 01:45 Ответить
Тяжело - это вытаскивать экономику, а не топить. Не брэши, брэхун.
показать весь комментарий
09.11.2020 01:59 Ответить
охметову пора виллу новую покупать, а быдло не хочет работать
показать весь комментарий
09.11.2020 03:08 Ответить
Ну-ну...
На цьому ж аналі вгораздило мене подивитися пердячку з КісельовимЄ., з слугою урода ВеніславськимФ, колишньою кінаховкою в ЦВК Марина Ставнійчук та Геннадій Друзенко., які чомусь себе позиціонували видатними конституціалістами... Так після таких заяв - місія МВФ може посилатися на COVID-19, на ЗЕ-19, на ДЕБО-19, на ХАОС-18/21 і зі спокійною совістю оминати Україну стороною. Поки 73/43%зебіли не порозумнішають.
показать весь комментарий
09.11.2020 03:54 Ответить
Фух, зате посміємось))
показать весь комментарий
09.11.2020 05:32 Ответить
Опа,предновогодние гороскопы пошли.
показать весь комментарий
09.11.2020 05:54 Ответить
Следующий год Украина пройдет без дефолта, но будет очень тяжело. Источник: https://censor.net/ru/n3229790
Фраза вырвана из контекста чтобы пугать население.Полностью это звучит так: Следующий год Украина пройдет без дефолта, но будет очень тяжело, НО намного легче чем в 2022-ом."
показать весь комментарий
09.11.2020 06:08 Ответить
Почитайте декларация этого Даниила и вы поймёте, что ему всё глубоко параллельно !
Недвижимость есть, нальная валюта есть, под подушку уже наскладывал, а остальное записал на маму........
показать весь комментарий
09.11.2020 06:12 Ответить
Завтра ми прокинемося в іншій країні. Країні, де її президент допустив вивезення з країни стратегічних запасів зерна.

За таке не саджають. За таке вішають.

ГРАБІЖ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

"...вам і не снилося" (с)

"Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації" - з такою сенсаційною заявою виступила 05.11.2020 прес-служба Мінекономіки після оприлюднення результатів авдиту "Держрезерву". *

Тепер починається найцікавіше. Головне питання - з чийого дозволу це робилося?

Те, про що ми писали й попереджали з листопада 2019 року, підтвердилося.

Все це почалося з нашого повідомлення у "Хроніці..." від 23.11.2019 р.:

"В Україні розпечатано оперативні одиниці зберігання стратегічних запасів зерна. Офіційне пояснення - оновлення запасів. Це брехня. Реактивация запасів закінчилася в жовтні."

Сама по собі ця дія унікальна. Розкриття резерву після реактивації (перезакладення запасів), укладання під консервацію та після заходів ізолювання - це надзвичайна подія й жодними технічними обставинами цього пояснити не можна. Саме тому це й привернуло нашу увагу.

Крім того, ця дія - це складний адміністративний процес, який фіксується в документах і спецповідмленнях із кінцевим рішенням, що його ухвалює виключно президент (за його відсутности - особа, яка виконує функції президента). Без такого рішення, що доправляється за спеціяльною процедурою, ніхто нікого й близько не підпустить до Державного резерву. Ми не маємо можливости доступу до Держрезерву, тому питання було поставлене на контроль.

Аналітичний контроль та аналіз непрямих даних показали аномальний ріст експорту зерна з не зовсім зрозумілих джерел, про що ми повідомили у випуску "Хроніки...» від 25.03.2020 р.: "Експорт зерна з України за останній місяць зріс на 70%. Заздалегідь попереджаємо владу Зеленського - перевірте реальні запаси продовольчого зерна. Перевірте державні запаси в Держрезерві."

Першою жертвою такого розвитку подій став міністр фінансів Уманський, який у своєму аналізі діяльности митних служб згадав про періодичні скиди та зміну даних щодо діяльности транспортно-перевалочних об'єктів експорту зерна з України, в тому числі й Одеського припортового елеватора, який належить державі. Уманського, який пробув на посаді 26 днів, звільнено 30 березня 2020 року без пояснення причин.

Але інформація вже поширилася...

І от 1 квітня 2020 р. в Зеленського зібралася зовсім не першоквітнева компанія.

Повідомлення «Хроніки...» від 02.04.2020: «Вчора в Зеленського зібралася дивна компанія. Він, Єрмак, Тимошенко Кирило, Шефір Сергій і Устенко (радник Зеленського) і Аваков... Доповідав Устенко. Про що говорили, ми не знаємо, але Устенко недавно майже добу провів у Державній аґенції резерву України".

З цього можна зробити висновок, що президент та його оточення прекрасно знали про ситуацію, але от що в Держрезерві робив Устенко, стало зрозуміло через тиждень.

Повідомлення «Хроніки...» від 08.04.2020: «З посади виконуючого обов'язки голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ - національний оператор зернового ринку України у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових) йде призначений в грудні 2019 року Саймон Чернявський. На посту відпрацював прекрасно. Структурні питання вирішив, кредитні питання з Китаєм улагодив. Йде з причини конфлікту з радником Зеленського Устенком. Обставини нам НАРАЗІ невідомі."

Сталося ось що: завдяки характерові діяльности та займаній посаді пан Чернявський побачив те саме, що й ми, - "аномальний ріст експорту зерна з не зовсім зрозумілих джерел". Будучи професіоналом у своїй сфері, він, природно, точно визначив "джерело" аномального росту і, відповідно, почав ставити запитання. Влада вирішила, що він є джерелом нашої інформації, і звільнила його, відсікши його від небезпечної для неї інформації.

Влада помилилася й у визначенні джерела і в оцінці своїх можливостей контролювати витік інформації. Загальні обсяги вивезення зерна з Держрезерву ми оприлюднили.

Повідомлення "Хроніки...» від 07.05.2020: «За період з грудня 2019 року до березня 2020 року з державних одиниць зберігання стратегічних запасів зерна вилучено 1.86 млн. тонн зерна продовольчої групи. Основну масу цього зерна, близько 1 млн. тонн, вивезено через морські порти України в період з 12 до 22 березня. Подібна операція неможлива без дозволу президента країни як голови РНБО. "

Далі було ще цікавіше. Задовго до всіляких "перевірок Державдитслужби за розпорядженням Кабінету міністрів", управління "К" СБУ провело обстеження одиниць зберігання "Державної аґенції резерву України", результати якого ми оголосили у «Хроніці...» 30 червня 2020 р.:

"...виявлено недостачу матеріяльних цінностей на загальну суму понад 10 млрд. гривень. У тому числі:

- зерна продовольчої групи - 9,311 млрд. гривень (на 4,890 млрд. є договори перевкладання);

- паливо - 890,73 млн. гривень (на 611.2 млн. гривень є договори перевкладання);

- предмети медичного призначення - 3,41 млн. гривень (є акти списання на суму 890,6 тисяч гривень);

- металоконструкції - 9,12 млн. гривень (за залишковою вартістю);

- сіль харчова - 2,01 млн. гривень (на всю суму є договори перевкладання, але ліквідовано фірми, що їх уклали);

- будівельні матеріяли - 1,91 млн. гривень (на всю суму є договори перевкладання, але ліквідовано фірми, що їх уклали);

- спирт етиловий технічний - 4,98 млн. гривень (на всю суму є договори перевкладання, але ліквідовано фірми, що їх уклали)."

Вже тоді стало ясно, що масштаб розкрадань колосальний.

Зеленський вирішив діяти за звичним методом: мовчати - і всі все забудуть. Цілком логічно. Без зміни влади розслідування такого масштабу й рівня, котре зачіпає вищі поверхи влади, практично неможливе.

Він не врахував одного - його влада не вічна, й публікація інформації Мінекономіки, крім усього іншого, ясно говорить і про це.

P.S. Для тих, кому "та яка різниця?" - Різницю ви побачите в ціні на хліб у лютому.

ОПа повідомила, що персонаж, який продав стратегічні запаси зерна України, зустрівся з воїнами на передовій.

Шановні воїни, наступного разу затримайте його, не дайте втекти, він потрібен для суду!

Апдейт:

Міністерство розвитку економіки України передало результати перевірки Держрезерву Державною авдиторською службою до НАБУ, СБУ і МВС для подальшого реаґування за складом компетенції.

_____________

* Аудит "Держрезерву" підтвердив тотальне розкрадання запасів і мільйонні збитки
05.11.2020 | 16:37 | Прес-служба Мінекономіки
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA...

Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html

"Миші", що з'їли українські стратегічні запаси зерна

https://lesinadumka.blogspot.com/2020/11/blog-post_7.html

Леся Порутська-Сакович
показать весь комментарий
09.11.2020 06:16 Ответить
У нас, в цей період, вагони з зерном з місцевого елеватора курсували 24 години на добу і 7 днів на тиждень, чого місцеві жителі не пам'ятають ще з часів совка.
показать весь комментарий
09.11.2020 07:17 Ответить
Меня гложут смутные сомнения, что следующий год в Украине может пройти без нынешнего состава ВР и Кабмина, как минимум.
показать весь комментарий
09.11.2020 07:12 Ответить
... и без шмаркли.
показать весь комментарий
09.11.2020 07:48 Ответить
Это программа максимум,впрочем, а какая разница.
показать весь комментарий
09.11.2020 08:55 Ответить
Конец эпохи бедности и начало эпохи зубожiння. Как не вспомнить Азирова, предлагавшего есть капусту и браться за лопаты? Главное, что при этом радетели народные себя в категорию постраждалих от зубожiння некогда не включают. Ну, да, они ж не лохи.
показать весь комментарий
09.11.2020 07:16 Ответить
Довели страну, суки...
показать весь комментарий
09.11.2020 07:35 Ответить
Дефолта не будет по другой причине: скоро Беня примерит клифт в американской тюрьме, а Зеля- хатынку в Ростове (если успеет туда добежать). Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6508
показать весь комментарий
09.11.2020 07:50 Ответить
да-да, СКОРО
показать весь комментарий
09.11.2020 08:03 Ответить
В параше подгорает с избранием Бйдена? Это хорошо. Освежись:
Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5671
показать весь комментарий
09.11.2020 08:06 Ответить
Уточни, плісняве, кому буде важко? "Слугам", а може їх хазяям олігархам, чи "великом Крадівницству зеленського"? Прокуропам, МВС, ГБР?
Важко буде лише мудрому наріду та армії.
Украина сможет избежать дефолта в 2021 году, но будет очень тяжело, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6393
показать весь комментарий
09.11.2020 07:52 Ответить
Это что , выполнение предвыборных обещаний или бонус сверху ?
показать весь комментарий
09.11.2020 07:53 Ответить
Економіка хоч і не стрімко, але йшла вгору до зелених довбнів.
Що ж ви наробили....
показать весь комментарий
09.11.2020 08:11 Ответить
Как что?

Зебилы закопали Украину 21.04.2019 живьем. И было бы хотя бы ради чего...
показать весь комментарий
09.11.2020 09:56 Ответить
коломойский возьмет кредит у путина
показать весь комментарий
09.11.2020 08:31 Ответить
Это всё из-за учителей! Шутка ли - платить из скромного украинского бюджета в период кризиса, войны и пандемии по $4000!!!
показать весь комментарий
09.11.2020 08:36 Ответить
🤣🤣🤣👍🏼
показать весь комментарий
09.11.2020 12:44 Ответить
На руководили клоуны
показать весь комментарий
09.11.2020 08:42 Ответить
Потрібно менше красти, робити реформи і не дарувати грошей Коломойському, в нього їх і так багато.
показать весь комментарий
09.11.2020 08:54 Ответить
- Либералирируйте экономику
- упростите экспорт и импорт - через таможню невозможно товар провезти;
- научитесь компенсировать НДС наконец-то;
- введите налог на вывод капитала;
- рейдерство жёстко преследовать
- и так далее ..
А что конкретно делает это правительство зелёных дилетантов для экономики, кроме выклянчивания бесконечных кредитов для обслужиавния самих себя?
показать весь комментарий
09.11.2020 08:55 Ответить
Хорошие слова, только кому они адресованы? Гетьманцев протаскивает законы по усилению налогового пресса. Всем поголовно - кассовые аппараты, отмена единого налога, обложить сильнее и фермеров, и айтишников и прочее и прочее... Эта власть умеет только отнимать!
показать весь комментарий
09.11.2020 12:15 Ответить
Олигополия по сегментам это его экономика для Украины.
Малого и среднего бизнеса быть не должно. Вот план на ближайший год для Гетьманцева. И как не странно оказалось что не ФОПы виноваты во всех проблемах Украины. Ужас какой.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:16 Ответить
Всі статті такого плану треба закінчувати словами: Наш вечерний квартал!(с)
показать весь комментарий
09.11.2020 09:33 Ответить
розповідати про трильйони невикористаних можливостей, нав'язливий МВФ та іноземне керування що грабує країну, а зараз сподіватися на плідну співпрацю з цими "мерзенними хижаками" .... Раніше були перши Леді, зелебоби обрали першу шльондру, що приймає з усіх боків
показать весь комментарий
09.11.2020 09:47 Ответить
конечно, избежит... прямо таки как в рекламе медали к 30-ти летию независимости Украины... всем гражданам Украины медаль стоит 0 гривен... а ниже маленькими буквами написано - доставка 99 гривен...
показать весь комментарий
09.11.2020 09:51 Ответить
панове, ви суки. Довели країну до цугундеру.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:51 Ответить
Как ето дефолт? Україна зможе уникнути дефолту в 2021 році, але буде дуже важко, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6791

Зебилы ж верили в светлое и доброе, в фею Голобородьку и либертарианцев с ближайшего рынка.
Это лютые порохоботы еще 1,5 года назад пугали, что ЗЕ просрет все подчистую.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:53 Ответить
Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что следующий год мы пройдем. Нам будет очень тяжело, --Вам нет,но народу будет от "зеленых победителей бедности" не то что тяжело,,,а "квартальный бомжатник"
показать весь комментарий
09.11.2020 09:56 Ответить
Україна зможе уникнути дефолту в 2021 році, але буде дуже важко, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2222 Попкорн - наше фсьо Україна зможе уникнути дефолту в 2021 році, але буде дуже важко, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2117
Хліба вже нема (миші з'їли), але видовищ повно.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:58 Ответить
Мы эти требования " выполняем, выполняем" пока деньги не получим.., потом наши "суды" их отменяют, отменяют. И очередная украинская власть оставляет МВФ в дураках.. Но как говорится " сколько веревочке не виться , конец все равно будет".. Обманувший ( предавший) один раз, будет обманывать и в дальнейшем.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:00 Ответить
Перевожу с политологического сленга на язык народа:
"Мужики, мы за 1,5 года про*бали все полимеры и не собираемся останавливаться. Придется вам затянуть потуже пояса во имя вождя Зели и партии СН как деды затягивали."
показать весь комментарий
09.11.2020 10:07 Ответить
Зелёная ватная плесень будет ставить эксперименты над народом и экономикой
показать весь комментарий
09.11.2020 10:10 Ответить
Понятным языком - транша МВФ не будет Україна зможе уникнути дефолту в 2021 році, але буде дуже важко, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5170
показать весь комментарий
09.11.2020 10:28 Ответить
слухайте, зелені, ми вже не хочемо покращення, просто поверніть так, як було при "барігє" Порошенко.. "зубожіння" при ньому нам подобалось значно більше, ніж "покращення" при вас.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:33 Ответить
Попытка Зеленского получит кредит МВФ в момент политической неопределенности в США - это стиль мышления мелкого жулика. Жулика - потому что он пытается обмануть систему в момент турбулентности. Мелкого - потому что он не понимает, что это не та система которую можно обмануть.
Волшебное слово "дефолт" уже прозвучало из уст официального лица государства. Пока что, главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева. Пока что, в контексте "ни за что и никогда", но уже с оговоркой "будет трудно".
Алгоритм действия Зеленского
Подписать меморандум включающий гарантии независимости НБУ..Получить транш кредита от МВФ.. Уволить руководство НБУ. Не выполнить 7 из 10 сигнальных договоренностей.
Ждать следующего транша. Не сделать абсолютно ничего после отмены действия антикоррупционного законодательства.Ждать следующего транша.
Не дождавшить отправить "своего" руководителя НБУ просить денег у МВФ.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:39 Ответить
По крайней мере честно сказал - вся надежда на кредиты, а на них самих надежды никакой.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:53 Ответить
40% роста ввп ****!
показать весь комментарий
09.11.2020 10:54 Ответить
А разве 60% кредитного бюджета страны не говорит, что Страна не может отдавать долги и дефолт уже настал? А что касается будущего года, то отдав лицензии на добычу газа в Украине своим западным защитникам - Украина сегодня не имеет запасов газа на зиму , а хранящиеся 28 миллиардов кубов в подземных хранилищах Украины не являются собственностью Украины и оплачены по договорам с Россией европейскими странами. В то же время. у Украины нет договоров ни с Россией, ни с другими странами на поставку газа зимой 2020-2021 года. Но главное , на что Путин долго шел - это уменьшение транзита газа через Украину в 2,5 раза до 40 миллиардов кубов на 2021 год. Таким образом, Украина не сможет покупать у европейцев "лишний" российский газ, отбирая его из транзитной трубы , оплачивая невозвратными европейскими кредитами . Идея Путина очень простая - после формирования к зиме местных органов власти в Украине - создать условия для городов Украины на их уход от централизованых поставок и заключения договоров с Газпромом именно областными и городскими местными органами власти, которые реально могут оплачивать за газ. Причем, Путин будет обязательно требовать политические уступки от регионов и новые отношения регионов с Донбассом в виде объединения громад для экономических проектов смогут помочь Путину образовать Новоросию или при конституционном кризисе не признать действующую власть в Украине как легитимную, ведь уже глава Конституционного суда Украины сказал об угрозе конституционного переворота. Вот и проясняется на чью мельницу власть в Украине льет воду. Ведь не признавая ее Россией местные громады вынуждены будут выполнять условия России на создание Новоросии или, как уже говорят у Соловьева - Новой Украины. Путин работает в долгую , но , как видим, эффективно. Ведь зимой все равно улица сметет эту власть, если Путин не даст газа и перекроет поставку через Украину как в 2009 году из-за несанкционированного отбора. Аминь.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:58 Ответить
Так какого хрена ты сидишь там в Раде, зебил?
показать весь комментарий
09.11.2020 11:44 Ответить
Впевнений що наступного року більшість цих слуг осяде в лднр і росії.
показать весь комментарий
09.11.2020 11:51 Ответить
2018 год Украина заканчивала хоть и не большим, но стабильным ростом. Дебилы навыбирали и теперь страна готовится к дефолту. Ну молодцы, чо..
показать весь комментарий
09.11.2020 11:54 Ответить
Рік буде важкий але не для зелених подонків , а для тих лохів , які іх привели до влади !
показать весь комментарий
09.11.2020 12:47 Ответить
Україна зможе уникнути дефолту в 2021 році, але буде дуже важко, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9218
показать весь комментарий
10.11.2020 00:28 Ответить
 
 