Лучший способ против COVID-19 сейчас - локдаун на три недели, но экономика Украины не выдержит, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С точки зрения разрыва цепи передачи коронавируса лучший способ - на три недели ввести локдаун.
Об этом в интервью DW заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы Минздрава, если бы в начале пандемии в Украине было по несколько тысяч случаев коронавируса в сутки, "тогда сразу бы легла система здравоохранения".
"Мы увидели бы локдаун медицинской системы. Мы бы увидели введение протоколов по оказанию медицинской помощи людям, которые имеют больше шансов на выживание. Это бы мы увидели уже в начале эпидемии", - подчеркнул Степанов.
"С эпидемиологической точки зрения, с точки зрения разрыва цепи передачи болезни лучший способ - это на три недели минимум ввести локдаун. Ведь это максимальный срок инкубационного периода вируса. Но выдержит ли наша экономика? Выдержат ли наши граждане такой локдаун? Именно поэтому мы находим этот баланс. Именно поэтому мы нашли адаптивный карантин", - объяснил министр.
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Менше язиком, більше мізками, хоча для кого я ТУТ пи.дю(
І це після більше 100 днів жорсткого карантину.
Україні це не загрожує, бо більшості, а тим більше владі - поф!
Пофігізм з двох сторін.
Перше, стьопка, ви мали вже давно змусити всіх носити маски в громадських місцях.
Не під носом, не на бороді, а нормально вдягати.
Це би дійсно помогло.
А так вибору немає. Буде локдаун.
Утроили, дауны, из за обычного гриппа полный пи&Dец экономике.
https://www.youtube.com/watch?v=6283Gtxe5Co&t=16s
Но видите ли , первым делом власть в Киеве обустроила ВИП палаты, для руководства. Так что они то спокойны за себя и членов своих семей.
Ничего страшного с экономикой не будет. Я и сейчас считаю что дешевле получится выдавать бедным гражданам фин помощь от государства на эти 3-4 недели. Во многих жарких странах вся страна уходит на 1 месяц в летний отпуск и никаких проблем с возникает.