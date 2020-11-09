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Новости Политика Украины Нормандские переговоры
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Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина

Если перечислить договоренности, достигнутые в "нормандском формате", то можно сказать, что стороны их выполнили. И это является основанием для новой встречи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Меня спросили журналисты, что имел в виду президент Зеленский, когда говорил, что он берет год. Я говорил, что, наверное, по моему мнению, в том числе договорившись 9 декабря с лидерами "нормандского формата" об определенном плане действий, который выписан в Парижском саммите, мы берем год на то, чтобы его реализовать. И мы почти его реализовали", - отметил Резников.

Вице-премьер отметил, что Трехсторонняя контактная группа определила четыре новых участка для разведения сил от линии разграничения, а также 19 мест для гуманитарного разминирования. Также он напомнил о двух новых пунктах пересечения линии разграничения, которые планируют открыть 10 ноября. Режим тишины, по его словам, продолжает работать, несмотря на нарушения.

"Если перечислить договоренности в Париже, то можно сказать, что стороны выполнили. И это является основанием для новой встречи. Но в том числе на новой встрече в Берлине лидеры "нормандского формата" могут сесть и сказать: кое-что мы не сделали - давайте спросим у себя почему, кто не приложил усилий, кто, возможно, виноват, или поставили ли мы себе реальные планы, или, возможно, мы где-то не доработали. И об этом все четверо поговорят - представители России, Украины, Германии и Франции", - предположил Резников.

Также читайте: Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Ну тебе видней, что ты там куришь, если жизнь в лугандоне тебе раем показалась)))
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09.11.2020 02:25
+10
Капитулянты -иуды , зеленскому окурку - импичмент
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09.11.2020 03:17
+9
Лечь под ***** и туда же сунуть Украину -основная задача нынешней власти . И первую часть они несомненно выполнили .
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09.11.2020 07:24
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так а нафига оно надо, если Украине в 2021 будет очень тяжело? Да и ОРДЛО к жопе присоединяться не впало.
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09.11.2020 02:03 Ответить
Украинское "тяжело", по сравнению с жопой в ОРДЛО, это как Вот вот рухнет "загнивающий" Запад и "процветающий" совок)))
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09.11.2020 02:14 Ответить
Для того, щоб назвати Україну Заходом - треба добре обкуритися, щоб глюки пішли. Не кури.
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09.11.2020 02:19 Ответить
Ну тебе видней, что ты там куришь, если жизнь в лугандоне тебе раем показалась)))
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09.11.2020 02:25 Ответить
Ти дебіл? Для того, щоб ордло кудись приєдналось- воно повинно від'єднатись, а там поки-що лише тимчасово окуповані українські території.
І ще одне- коли шахтарі в ордло припинять отримувати платню 15-20 ржублєй у місяць із затримкою в кілька років (і подальшим списанням заборгованості), отоді і відкривай свого рота.
"Процвітаюче" блд недореспубліко.
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09.11.2020 05:30 Ответить
Хм... Цензор говорит, что Украина все выполнила... Резников говорит, "что стороны их выполнили".... И что же выполнила "та сторона"???
Бубочка давал год на окончание войны, Резников говорит, что бубочка брал год на выполнение договоренностей в Париже...
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09.11.2020 02:10 Ответить
Нужно просто забыть слова "Крым" и "Донбасс" и говорить только о ковиде. И всем будет хорошо
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09.11.2020 02:16 Ответить
Всех на всех поменяли ?

Я что-то пропустил ?
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09.11.2020 02:21 Ответить
А что там параша зарелизила,как аггрессор,а зебил?
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09.11.2020 02:35 Ответить
Капитулянты -иуды , зеленскому окурку - импичмент
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09.11.2020 03:17 Ответить
Как это почти. МУЖ почти удовлетворил жену, но она почему то отвернулась и надулась)
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09.11.2020 04:38 Ответить
Умеют формулировать "утверждения" со словом-наречием ПОЧТИ.... Почти потух...Почти полный...
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09.11.2020 05:24 Ответить
І кацапня вже майже вивела своїх озброєних муднів, а війна вже майже скінчилась нашою перемогою.
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09.11.2020 05:24 Ответить
Один Рома (цыган) почти приучил лошадь не жрать ...
Почти ... и он бы таки приучил , но лошадь сдохла !
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09.11.2020 05:25 Ответить
Як можна реалізовувати свою частину домовленосте
й, якщо інша сторона не йде на зустріч ?
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09.11.2020 06:33 Ответить
Просто у команди ЗЕ одне бачення ситуації з РФ. У нас ось до влади прийшли два донецькі мєнта-переселенця, так ми вже без п'яти хвилин в ОРДЛО.
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09.11.2020 06:53 Ответить
Співчуваю.
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09.11.2020 08:39 Ответить
Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, - Резников - Цензор.НЕТ 4214...
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09.11.2020 06:44 Ответить
Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, - Резников - Цензор.НЕТ 6940 Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, - Резников - Цензор.НЕТ 2902
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09.11.2020 06:46 Ответить
Почти "радуюсь" такому "успеху" и почти хочется пожелать власти идти в ....., но вижу,что она почти там.
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09.11.2020 07:04 Ответить
Кому "почти", кому чуть-чуть,
Но думаю не в этом суть.
Чуток беременными быть -
Тошнит, но дальше нужно ныть...
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09.11.2020 07:08 Ответить
Почти. Надо только подождать.
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09.11.2020 07:11 Ответить
На фоне предположения об уходе Путина с престола, наши доморощенные спешат под этот шумок протолкнуть все невпихуемое. Вот от куда вся эта последняя возня.
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09.11.2020 07:13 Ответить
Лечь под ***** и туда же сунуть Украину -основная задача нынешней власти . И первую часть они несомненно выполнили .
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09.11.2020 07:24 Ответить
Зє-інфекція від початку створення була фейком. Це підтверддено місцевими виборами. Отже тепер слід перевіряти будь-яку зєініціативу на предмет відповідності виключно кримінальному законодавству, оскільки монобільшість в вр є штучним утворенням з метою узурпації влади - суть ОЗУ.
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09.11.2020 07:36 Ответить
НЕ важливі для зеленського пункти, НЕ обов'язкові для виконання Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, - Резников - Цензор.НЕТ 4860
1 -обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);
2 -освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;
Важливі для зеленського пункти, обов'язкові для виконання Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, - Резников - Цензор.НЕТ 1882
3 -продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года;
4 -провести еще один саммит в "нормандском формате" через 4 месяца;
5 -инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.
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09.11.2020 07:43 Ответить
ну сказали же кацапы встречи ради встречи не будет я понимаю Зебил должен закончить войну в этом году и освободить от орков територии но у кацапов другое мнение а вам Резникам Кравчукам еще больше уступок и обещаний да и тоничего не выйдет так как кацапы не хотят мира на наших условиях
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09.11.2020 07:45 Ответить
Резников хочет сказать. что руководство к предательству готово.
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09.11.2020 08:13 Ответить
защита рукскаязычного населения в белоруси,армении,азербайджане,украине,киргизии и грузии и молдове усилится,сказал песков.
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09.11.2020 08:26 Ответить
Вот эото слово"почти"стало главным в мире.Почти выполнили,почти президент.
..Корче на хлеб мажется,но кушать пока нельзя.Знаете что это?
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09.11.2020 08:32 Ответить
віддала свої території окупанту? Такі були домовленості?
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09.11.2020 09:49 Ответить
. Я говорил, что, наверное, по моему мнению, в том числе договорившись 9 декабря с лидерами "нормандского формата" об определенном плане действий, который выписан в Парижском саммите, мы берем год на то, чтобы его реализовать. И мы почти его реализовали", - но в то же время Но в том числе на новой встрече в Берлине лидеры "нормандского формата" могут сесть и сказать: кое-что мы не сделали - давайте спросим у себя почему, кто не приложил усилий, кто, возможно, виноват, или поставили ли мы себе реальные планы, или, возможно, мы где-то не доработали. И об этом все четверо поговорят - представители России, Украины, Германии и Франции", - предположил Резников.---во множественном наборе слов ,есть такие,которые указывают на очередную ложь
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09.11.2020 09:50 Ответить
зеленський почті президент
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09.11.2020 09:56 Ответить
"Почти" это еще значит не вывесили триколор над зданием Рады. , или как.
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09.11.2020 10:41 Ответить
 
 