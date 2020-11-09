Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, - Резников
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Если перечислить договоренности, достигнутые в "нормандском формате", то можно сказать, что стороны их выполнили. И это является основанием для новой встречи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Меня спросили журналисты, что имел в виду президент Зеленский, когда говорил, что он берет год. Я говорил, что, наверное, по моему мнению, в том числе договорившись 9 декабря с лидерами "нормандского формата" об определенном плане действий, который выписан в Парижском саммите, мы берем год на то, чтобы его реализовать. И мы почти его реализовали", - отметил Резников.
Вице-премьер отметил, что Трехсторонняя контактная группа определила четыре новых участка для разведения сил от линии разграничения, а также 19 мест для гуманитарного разминирования. Также он напомнил о двух новых пунктах пересечения линии разграничения, которые планируют открыть 10 ноября. Режим тишины, по его словам, продолжает работать, несмотря на нарушения.
"Если перечислить договоренности в Париже, то можно сказать, что стороны выполнили. И это является основанием для новой встречи. Но в том числе на новой встрече в Берлине лидеры "нормандского формата" могут сесть и сказать: кое-что мы не сделали - давайте спросим у себя почему, кто не приложил усилий, кто, возможно, виноват, или поставили ли мы себе реальные планы, или, возможно, мы где-то не доработали. И об этом все четверо поговорят - представители России, Украины, Германии и Франции", - предположил Резников.
Пожалуйста, подождите...
І ще одне- коли шахтарі в ордло припинять отримувати платню 15-20 ржублєй у місяць із затримкою в кілька років (і подальшим списанням заборгованості), отоді і відкривай свого рота.
"Процвітаюче" блд недореспубліко.
Бубочка давал год на окончание войны, Резников говорит, что бубочка брал год на выполнение договоренностей в Париже...
Я что-то пропустил ?
Почти ... и он бы таки приучил , но лошадь сдохла !
й, якщо інша сторона не йде на зустріч ?
Но думаю не в этом суть.
Чуток беременными быть -
Тошнит, но дальше нужно ныть...
1 -обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);
2 -освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;
Важливі для зеленського пункти, обов'язкові для виконання
3 -продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года;
4 -провести еще один саммит в "нормандском формате" через 4 месяца;
5 -инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.
..Корче на хлеб мажется,но кушать пока нельзя.Знаете что это?