РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5421 посетитель онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
13 063 13
карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидзонирование: в "красной" зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидзонирование: в

В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В "красную" зону вошли: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

По сравнению с прошлой неделей, в эту зону вошло Запорожье.

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам. Также разрешено продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов.

С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидзонирование: в красной зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лучший способ против COVID-19 сейчас - локдаун на три недели, но экономика Украины не выдержит, - Степанов

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В "оранжевую" зону вошли все другие регионы.

С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидзонирование: в красной зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области 02
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидзонирование: в красной зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области 03
Zony karantynu 6 lystopada from IgorLytvynenko3

Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.

Запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

В "желтую" и "зеленую" зоны не входит ни одна административная единица.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Наши министерские чиновники вообще, умеют что либо кроме констатировать и красить карту? Ну на фига нам такие спецы за такие бабки? Всюду уже по десятому разу перестроили так называемые МАФЫ базарные, а как дело дошло до строительства инфекционных бараков для заражённых, так и обосрались по самое не балуйся. А степашка с ляшкой нам каждый вечер рассказывают "Спокойной ночи малыши" и ВСЁ.
показать весь комментарий
09.11.2020 07:47
+2
А что по твоему для больных дворцы со шпилями надо строить? Самые что ни есть больничные бараки временного содержания. Что бы не рассусоливать на ромашке "выживет не выживет", а реально ложить и пытаться лечить. Китай так уже сделал и теперь гуляет и смеётся над остальными придурками, мира сего.
показать весь комментарий
09.11.2020 08:04
+1
И что дает это зонирование?! Мы уже почти месяц в "красной", - и что нам это дало?!
показать весь комментарий
09.11.2020 08:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а вы их дустом пробовали...?
показать весь комментарий
09.11.2020 07:30 Ответить
Не включити Одесу в червону зону, Одесу в якій зараз відбувається жахливе поширення коронавірусу - це злочин! В Одесі досі не діють жодні карантинні обмеження, досі в транспорті людей повно, неможливо влізти і майже всі без масок! Влади в Одесі немає і не буде, судячи по результатам виборів мера, де в другий тур пройшли два проросійських корупціонера Труханов та Скорик! В Одесі має бути введено пряме Президентське управління та оголошена червона зона карантину - якщо в Україні ще є влада!
показать весь комментарий
09.11.2020 12:37 Ответить
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидзонирование: в "красной" зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области - Цензор.НЕТ 9036 С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидзонирование: в "красной" зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области - Цензор.НЕТ 3078
показать весь комментарий
09.11.2020 07:30 Ответить
Наши министерские чиновники вообще, умеют что либо кроме констатировать и красить карту? Ну на фига нам такие спецы за такие бабки? Всюду уже по десятому разу перестроили так называемые МАФЫ базарные, а как дело дошло до строительства инфекционных бараков для заражённых, так и обосрались по самое не балуйся. А степашка с ляшкой нам каждый вечер рассказывают "Спокойной ночи малыши" и ВСЁ.
показать весь комментарий
09.11.2020 07:47 Ответить
Во, как ты к ним относишься - "бараки для зараженных" - прямо чумные.
показать весь комментарий
09.11.2020 07:51 Ответить
А что по твоему для больных дворцы со шпилями надо строить? Самые что ни есть больничные бараки временного содержания. Что бы не рассусоливать на ромашке "выживет не выживет", а реально ложить и пытаться лечить. Китай так уже сделал и теперь гуляет и смеётся над остальными придурками, мира сего.
показать весь комментарий
09.11.2020 08:04 Ответить
Откуда ты знаешь, шо было в Китае - из роликов?
показать весь комментарий
09.11.2020 08:41 Ответить
12 областей в зоне,остальные тюрьме?химтрейлов не хватает все области?
показать весь комментарий
09.11.2020 08:29 Ответить
И что дает это зонирование?! Мы уже почти месяц в "красной", - и что нам это дало?!
показать весь комментарий
09.11.2020 08:56 Ответить
Что-то уже начинает напоминать сводки Совинформбюро в 1941 году, вирус "вторгся" в страну.
показать весь комментарий
09.11.2020 09:02 Ответить
Ага... такие же беспомощные перед лицом реальной угрозы и без контакта со своим населением, как и красные террористы.
Школы надо закрывать и количество транспорта увеличивать, а не кивать на ТРЦ.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:04 Ответить
Хмельницкая область была светлым пятном на карте распространения вируса, но после двух визитов Зеленского всё наладилось.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:11 Ответить
Ого, а там крепкие ребята... Обычно после одного раза начинается жуткий треш... А тут целых 2 раза выдержали...
показать весь комментарий
09.11.2020 18:56 Ответить
 
 