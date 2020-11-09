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Наемники РФ открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия возле Водяного, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемники РФ открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия возле Водяного, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 8 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом собщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения и травмы, - замкомандующего ОС Бондарь

Также собщается, что с начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие, находясь в готовности мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, продолжают добросовестно выполнять определенные задачи", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия возле Водяного, потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+9
Армяне валят со Степанакерта.
Надеюсь такое будет и с ОРДЛО.
Но только не при презеденте-окурке.
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2881
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09.11.2020 07:51
+7
Это был дружественный огонь.
Мир.Дружба.Жвачка.
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09.11.2020 07:32
+7
Не може бути.
Резніков сказав, що все досягнуте велічайшим в Парижі, МАЙЖЕ виконано.
Пункт 1- повне припинення вогню.
Та й кравчук вже до 5 пункту "мінських" дійшов. "Амністія". Значить перший- повне припинення вогню, вже виконано.
Чи вони ці вимоги висунули лише Україні, а кацапам вони до виконання не обов'язкові?
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09.11.2020 08:17
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Ну звичайно що бойових втрат не було. Бою то не було. Просто обстріл.
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09.11.2020 07:28 Ответить
Это был дружественный огонь.
Мир.Дружба.Жвачка.
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09.11.2020 07:32 Ответить
Ну так це твої друзі стріляють в Українців.
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09.11.2020 08:24 Ответить
Сивохині корєша.
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09.11.2020 08:56 Ответить
вы пишите нормальные, доходчивые новости - " результате обстрелов ни один банкомат не пострадал" ...
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09.11.2020 07:32 Ответить
Срочно выборы нужны!
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09.11.2020 07:46 Ответить
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 301
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09.11.2020 07:48 Ответить
«стойкое перемирие « по-ЗеБенски
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09.11.2020 07:49 Ответить
Армяне валят со Степанакерта.
Надеюсь такое будет и с ОРДЛО.
Но только не при презеденте-окурке.
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2881
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09.11.2020 07:51 Ответить
Ти на Ростов рванеш?
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09.11.2020 08:25 Ответить
Так он о своём президенте *****-окурке и пишет )))
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09.11.2020 08:54 Ответить
Ще одне непорозуміння виповзло.
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09.11.2020 08:58 Ответить
Як поживає у Воркуті твоя бригада пришелепкуватих кротів?
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09.11.2020 08:57 Ответить
То необережне поводження зі зброєю. Так Зеля?
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09.11.2020 08:17 Ответить
Не може бути.
Резніков сказав, що все досягнуте велічайшим в Парижі, МАЙЖЕ виконано.
Пункт 1- повне припинення вогню.
Та й кравчук вже до 5 пункту "мінських" дійшов. "Амністія". Значить перший- повне припинення вогню, вже виконано.
Чи вони ці вимоги висунули лише Україні, а кацапам вони до виконання не обов'язкові?
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09.11.2020 08:17 Ответить
Война продолжается ,чтобы там не втирал ,Резников, и это не гражданский конфликт ,это то же самое ,что и в Азербайджане , Украинцы оттуда уехали .Остались граждане Эрефии или которые хотят ими стать ,и к этому стремятся ,они нам не братья и не Украинцы 😡 Поэтому выход один ,военным путем , продвигаться к нашим законным границам , а мосты и все остальное должна востонавливать Эрефия😡
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09.11.2020 08:35 Ответить
Интересно, а почему говно командующий , обстрел территории Украины, называет не агрессией, а нарушении тишины ?
Когда жаба квакает нарушая тишину, и разрывы снарядов на территории суверенного государства это ж разные вещи
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09.11.2020 08:39 Ответить
Так приедь с Неметчины и покажи как воевать нужно!!!
Чем дальше от Украины, тем безкомромисснее патриоты...
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09.11.2020 08:56 Ответить
Пусть Буба криворожский, типа верховный главнокомандующий, покажет, он же в последнее время постоянно бросает Турчинову предъявы за Крым.
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09.11.2020 09:00 Ответить
Люцифер ,Надо ,чтобы это фото было всегда у Резникова перед глазами ,чтобы он не забывал ,как надо решать вопрос с Лугандоном ,😡😡😡
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09.11.2020 08:57 Ответить
 
 