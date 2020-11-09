РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5407 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
855 11
карантин (16730) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 262 тыс. человек, число заболевших превысило 50,7 млн.

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 262 тыс. человек, число заболевших превысило 50,7 млн.

По состоянию на утро 9 ноября в мире зарегистрировали 472 686 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 841 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 50 738 566 случаев инфицирования, из них 472 686 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 262 138 человек, из них 5 841 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 35,7 млн человек.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 262 тыс. человек, число заболевших превысило 50,7 млн. 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 20-е место мирового рейтинга, но все еще находится на 9-м в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если ситуация с коронавирусом будет развиваться, как сейчас, то в декабре можем выйти на меганапряженный период в медсистеме, - Степанов

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 262 тыс. человек, число заболевших превысило 50,7 млн. 02
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Короновирус и есть ОРВИ и лечится он за 7 дней,
и лечится он в основном как и грипп витаминами,
Пишу как переболевший короновирусом
показать весь комментарий
09.11.2020 08:25
+1
орві\\\\\
тиждні\\\\

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн. - Цензор.НЕТ 6341
Гораздо лучше писать грамотно по российски чем неграмотно на другом, не?
показать весь комментарий
09.11.2020 09:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аминь...
показать весь комментарий
09.11.2020 07:49 Ответить
Лопата...
показать весь комментарий
09.11.2020 09:27 Ответить
Ще треба озвучувати термін лікування.
Це вам не орві на 7 днів.
Мінімум два тиждні. До одного місяця. А потім ще кілька місяців відновлення.
показать весь комментарий
09.11.2020 08:07 Ответить
І як мінімум 15000 на лікування.
показать весь комментарий
09.11.2020 08:10 Ответить
Короновирус и есть ОРВИ и лечится он за 7 дней,
и лечится он в основном как и грипп витаминами,
Пишу как переболевший короновирусом
показать весь комментарий
09.11.2020 08:25 Ответить
орві\\\\\
тиждні\\\\

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн. - Цензор.НЕТ 6341
Гораздо лучше писать грамотно по российски чем неграмотно на другом, не?
показать весь комментарий
09.11.2020 09:28 Ответить
Китайцы врут. С апреля у них никто от короны не умер, а так не бывает Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн. - Цензор.НЕТ 7109 у нас уже в два раза больше скончалось чем в Китае с населением в полтора лярда...
показать весь комментарий
09.11.2020 08:10 Ответить
Та у нас за тиждень теж сім смертей від пневмоній. Але офіційно від корони лише двоє. Решті результати тестів не встигли прийти.
показать весь комментарий
09.11.2020 08:11 Ответить
Кошмар
показать весь комментарий
09.11.2020 08:31 Ответить
Почему?
Вон где кошмар, и мне людей не жалко, если почитать про вот такие "подввиги". Еще и иудеи попали под раздачу.
https://was.media/uk/2017-12-25-cats/
показать весь комментарий
09.11.2020 09:30 Ответить
В Китае даже приезжающих из другого региона страны сажают на карантин в гостиннице. И карантин жесткий - из номера выйти не можешь. С ихним отслеживанием передвижений
и жесткой полицейской системой выявляют всех носителей и больных. Нам такое и не снилось.
У нас температурящие с маской на подбородке в метро ездят. Сама рядом с таким ехала.
показать весь комментарий
09.11.2020 10:04 Ответить
 
 