Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 262 тыс. человек, число заболевших превысило 50,7 млн.
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По состоянию на утро 9 ноября в мире зарегистрировали 472 686 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 841 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 50 738 566 случаев инфицирования, из них 472 686 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 262 138 человек, из них 5 841 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 35,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 20-е место мирового рейтинга, но все еще находится на 9-м в Европе.
Топ комментарии
+2 Serg Koshserg
показать весь комментарий09.11.2020 08:25
+1 Yuriy Smith
показать весь комментарий09.11.2020 09:28
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Це вам не орві на 7 днів.
Мінімум два тиждні. До одного місяця. А потім ще кілька місяців відновлення.
и лечится он в основном как и грипп витаминами,
Пишу как переболевший короновирусом
тиждні\\\\
Гораздо лучше писать грамотно по российски чем неграмотно на другом, не?
Вон где кошмар, и мне людей не жалко, если почитать про вот такие "подввиги". Еще и иудеи попали под раздачу.
https://was.media/uk/2017-12-25-cats/
и жесткой полицейской системой выявляют всех носителей и больных. Нам такое и не снилось.
У нас температурящие с маской на подбородке в метро ездят. Сама рядом с таким ехала.