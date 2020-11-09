Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 262 тыс. человек, число заболевших превысило 50,7 млн.

По состоянию на утро 9 ноября в мире зарегистрировали 472 686 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 841 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 50 738 566 случаев инфицирования, из них 472 686 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 262 138 человек, из них 5 841 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 35,7 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 20-е место мирового рейтинга, но все еще находится на 9-м в Европе.

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