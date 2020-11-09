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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) Харьковщина (4114) Слуга народа (2547)

Местные выборы: "Слуга народа" одержала победу в самом большом районе Харьковщины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Местные выборы:

По результатам голосования в 9-ти ОТГ Харьковского района (Мерефа, Ольховка, Высокий, Безлюдовка, Песочин, Южный, Липцы, Рогань, Циркуны) "Слуга народа" одержала победу над другими политическими силами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК.

Харьковский район – единственный в области, в котором победила "Слуга народа".

Согласно данным ТИК, по результатам голосования в 9-ти ОТГ Харьковского района за депутатов в Харьковский облсовет "Слуга Народа" набрала 22,75%, "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 21,18%, "Оппозиционная платформа - За жизнь!" - 18,34 %, "Блок Светличной-Разом!" - 15,61 %, а "Европейская Солидарность" - 6,45 %.

Возглавлял "Слугу народа" на местных выборах глава Харьковской районной государственной администрации Артур Товмасян, который занял второе место во внутрипартийном рейтинге, избираясь в Харьковский областной совет.

По результатам голосования в Харьковский райсовет "Слуга Народа" в 9-ти ОТГ набрала 25,29 %, "Оппозиционная платформа - За жизнь!" - 24,19 %, "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 19,13 %, "Блок Светличной - Разом!"- 14,50 %, "Европейская Солидарность" - 7,20 %.
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Топ комментарии
+15
Как кому? Умственно отсталым в своем развитии.
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09.11.2020 11:18
+13
Выражаю по этому случаю свое саболезнование этому району.
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09.11.2020 11:17
+12
На 62 году, не приходя в сознание, Геннадий Адорьфович Кернес, стал снова мэром., подав электронное заявление....вот она, Украина в смартфоне!
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09.11.2020 11:24
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Поражаюсь. Кому они нужны?!
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09.11.2020 11:15 Ответить
Как кому? Умственно отсталым в своем развитии.
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09.11.2020 11:18 Ответить
Та да...
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09.11.2020 11:20 Ответить
да все нормально! жителей района понесут по великолепным дорогам))))
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09.11.2020 11:21 Ответить
ну если с кернесом сравнивать наверное КАКАЯ РАЗНИЦА
кернес вообще зомби
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09.11.2020 11:26 Ответить
Рашапропаганда таки работает.
Но столько ваты...
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09.11.2020 11:28 Ответить
Выражаю по этому случаю свое саболезнование этому району.
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09.11.2020 11:17 Ответить
В самом большом районе Харьковщины?усраться и не жить)))))))
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09.11.2020 11:17 Ответить
представляете масштаб "победы" ? )))) словами не передать )))
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09.11.2020 11:30 Ответить
Вата ватная,сепары недобитые за своих топят.
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09.11.2020 11:17 Ответить
Привет ЗЕбилам Харьковщины!
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09.11.2020 11:21 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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09.11.2020 11:23 Ответить
На 62 году, не приходя в сознание, Геннадий Адорьфович Кернес, стал снова мэром., подав электронное заявление....вот она, Украина в смартфоне!
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09.11.2020 11:24 Ответить
голограмма ....небось ))))
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09.11.2020 11:32 Ответить
Уникально. Мало того единственный район на весь Харьков, так еще и самого Кернеса обскакали Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини - Цензор.НЕТ 9905 . Адольфович им этого не попустит
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09.11.2020 11:26 Ответить
они просто договорились - Харькову виртуального кернеса, а зелененьким - самый большой район - обычная подковерная возня...
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09.11.2020 11:27 Ответить
да, и отметте, что район, один из самых бедных....
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09.11.2020 11:29 Ответить
Голожопенки завжди голосують за Голобородька.
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09.11.2020 11:35 Ответить
Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини - Цензор.НЕТ 5308
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09.11.2020 11:31 Ответить
ага а в Харькове три раза меньше, сказочники. Кучер под суетился
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09.11.2020 11:32 Ответить
В ватном Харькове.
Не удивительно.
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09.11.2020 11:36 Ответить
Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини - Цензор.НЕТ 5679
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09.11.2020 11:55 Ответить
Мухлевали, мухлевали и наконец хоть где-то вымухлевали.
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09.11.2020 11:56 Ответить
Харьков всегда удивлял своим выбором. Это магический туманный город, где нечистая сила водит избирателей за нос, и приводит к самому идиотскому выбору.
Да и вообще, какая-то странная пропагандируется идея об украинской демократии. Они говорят: "мы завоевали демократию, поэтому можем избрать себе хоть клоуна". Так идея завоевания демократии не в том, чтобы избрать себе клоуна, а чтобы завоевать возможность избрать себе мудреца.
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09.11.2020 11:57 Ответить
Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини - Цензор.НЕТ 9441 а хто в нас "мудрец"?
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09.11.2020 13:27 Ответить
Дурню, хоч якого мудреця не показуй - усе дурні. Щоб перевірити це твердження - підійди до мавпи й спитай, чи ти людина розумна.
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09.11.2020 18:20 Ответить
й шо вам мавпа відповіла?
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09.11.2020 18:57 Ответить
Скавчанням соєвої отари задоволений!)))
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09.11.2020 12:20 Ответить
Зебілізм таки невиліковний. То вже безнадійно...
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09.11.2020 12:26 Ответить
Мені теж трішечки шкода, що в тебе невиліковний діагноз, але лише тільки трішечки!
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09.11.2020 13:17 Ответить
Кому интересно твое мнение,болезный ? 🐓🐓🐓
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09.11.2020 12:50 Ответить
Думка 8 відсоткових лузерів взагалі не має сенсу, щось накшалт комара!
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09.11.2020 13:19 Ответить
думаешь,зебилов 8% осталось ?
у меня на работе даже самые упоротые прозрели,осталась клиника - вроде тебя..
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09.11.2020 13:36 Ответить
Откуда 8% ? Ты под чем-то? Реальность круто изменилась. Ты вот лучше . Скажи , кто тебе больше нравится портнов или шарий ? И если ты украинец за кого ты отдал голос?
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09.11.2020 13:44 Ответить
за Гитлера,блд,за кого же еще..
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09.11.2020 14:05 Ответить
Мне интересен ответ того упоротого "задоволеного". Там клиника полная "абы не порох" во всей красе , а что в государстве дохазяйнувалысь до допы, ему это не дано осилить ..
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09.11.2020 14:13 Ответить
та ну их нахер,дегенератов - объяснять им бесполезно,да и зачем ?
скажут им в следующий раз - "Голосуйте за Губку Боба !" ,снимут сериал - и вуа -ля,и проголосуют,и выберут..
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09.11.2020 14:22 Ответить
а шо там валодя с уголовным преследованием нового президента США делать думает ?
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09.11.2020 13:05 Ответить
У вас, "запарєбріков", головна проблема у постійних спробах совати свого писка усюди, замісь прибирання свого подвірʼя!
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09.11.2020 13:21 Ответить
кули вас прибирать,сами,гниды,свалите..
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09.11.2020 13:35 Ответить
Харківщина взагалі унікальна - то напівтрупа виберуть, то Секту Недоумків...
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09.11.2020 12:25 Ответить
Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини - Цензор.НЕТ 5397
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09.11.2020 12:48 Ответить
Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини - Цензор.НЕТ 6792 і тут тузікі "не приший кобилі хвіст"...
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09.11.2020 13:25 Ответить
 
 