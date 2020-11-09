Местные выборы: "Слуга народа" одержала победу в самом большом районе Харьковщины

По результатам голосования в 9-ти ОТГ Харьковского района (Мерефа, Ольховка, Высокий, Безлюдовка, Песочин, Южный, Липцы, Рогань, Циркуны) "Слуга народа" одержала победу над другими политическими силами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК.

Харьковский район – единственный в области, в котором победила "Слуга народа".

Согласно данным ТИК, по результатам голосования в 9-ти ОТГ Харьковского района за депутатов в Харьковский облсовет "Слуга Народа" набрала 22,75%, "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 21,18%, "Оппозиционная платформа - За жизнь!" - 18,34 %, "Блок Светличной-Разом!" - 15,61 %, а "Европейская Солидарность" - 6,45 %.

Возглавлял "Слугу народа" на местных выборах глава Харьковской районной государственной администрации Артур Товмасян, который занял второе место во внутрипартийном рейтинге, избираясь в Харьковский областной совет.

По результатам голосования в Харьковский райсовет "Слуга Народа" в 9-ти ОТГ набрала 25,29 %, "Оппозиционная платформа - За жизнь!" - 24,19 %, "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 19,13 %, "Блок Светличной - Разом!"- 14,50 %, "Европейская Солидарность" - 7,20 %.