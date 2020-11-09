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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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"ЕС" требует от Зеленского прекратить фальсификации и обеспечить законность во время подведения результатов выборов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Европейская Солидарность" требует от президента Зеленского прекратить фальсификации и обеспечить законность во время подведения результатов выборов.

Согласно Избирательному кодексу результаты выборов должны быть объявлены не позже 6 ноября. Но в большинстве регионов до сих пор продолжается подсчет. На самом деле затягивание объясняется желанием партии власти и ее сателлитов "дотянуть" свои провальные результаты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы фиксировали и имеем информацию от своих членов УИК и ТИК о многочисленных фальсификациях и переписывании протоколов в городах Львове и Тернополе. Там партия "Слуга народа" вообще не попала в горсоветы, но ее пытаются затянуть туда путем "дотягивания через подсчет".

Не лучше ситуация и в Киевской области, где куратором от Офиса Президента является близкий к Коломойскому народный депутат Дубинский. Здесь нарушения зафиксированы в целом ряде ОТГ и не подведены итоги ни в областной совет, ни в один районный совет именно из-за желания "дотянуть результаты".

Мы имеем все протоколы с мокрыми печатями и обжалуем сфальсифицированные протоколы в судах.

Но уже можем констатировать: власть провалила экзамен на способность гарантировать основы демократии - честные выборы.

Мы искренне благодарим членам комиссий, которые уже более 14 суток вынуждены работать практически круглосуточно, чтобы противостоять фальсификациям. И предупреждаем власть об опасности, на которую она подвергает тысячи людей в связи с коронавирусом из-за собственных аппетитов и неспособности провести выборы.

Мы требуем немедленного объявления результатов и привлечения к ответственности виновных в фальсификациях", - говорится в заявлении.
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Топ комментарии
+16
В Штатах швидше підрахують результати ніж випускники трускавецької академії.
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09.11.2020 08:58
+14
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.11.2020 08:59
+10
"ЕС" требует от Зеленского прекратить фальсификации и обеспечить законность во время подведения результатов выборов - Цензор.НЕТ 3320
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09.11.2020 08:51
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Информация будет озвучена в 95квартале...
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09.11.2020 08:48 Ответить
Это несистемные фальсификации.
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09.11.2020 08:51 Ответить
Эти фальсификации вырваны из контекста.
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09.11.2020 09:02 Ответить
"ЕС" требует от Зеленского прекратить фальсификации и обеспечить законность во время подведения результатов выборов - Цензор.НЕТ 3320
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09.11.2020 08:51 Ответить
ПЕСики скавчать ...А те .що ваші представники є у всіх комісіях то не гаразд !?
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09.11.2020 08:55 Ответить
А що ще залишається політичним лузерам?
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09.11.2020 09:18 Ответить
і що він повинен зробити? "Фальціфікація, чортяка - стій! Раз - два!"?
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09.11.2020 08:57 Ответить
Цікаво, а де ж їхня знаменита джилізація?
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09.11.2020 09:00 Ответить
Там де і ріст ВВП на 40%.
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09.11.2020 09:17 Ответить
...По подсчетам ifo (Мюнхенский институт), расходы, связанные с частичной остановкой экономики на два месяца, составят от 255 до 495 миллиардов евро. При этом сценарии годовой ВВП Германии будет ниже на 7,2-11,2 процентных пункта.
В случае частичной остановки производств на три месяца потери составят от 354 до 729 миллиардов евро, что будет соответствовать сокращению экономического роста на 10,0-20,6 процентных пункта.
Одновременно эксперты ifo предполагают, что связанный с коронавирусом кризис может привести к потере до 1,8 миллиона рабочих мест в Германии.
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09.11.2020 09:42 Ответить
А для України - катастрофа.
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09.11.2020 10:00 Ответить
Безумовно. Папєрєднікі "цей день" "приближали як могли"...Як на мене - це диво, що єкономіка ще якось "шевелиться", бо папєрєднікі раніше "ніпадецки" пограбували населення...
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09.11.2020 10:09 Ответить
"Наступники" завершать "нелегку " працю "папєрєдніків", справа найближчого часу, вже дефолт пророкують.
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09.11.2020 15:14 Ответить
без сумніву, бо працюють не на країну.
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09.11.2020 16:04 Ответить
якщо б усе, що робиться назараз, проходило "без сучків та задирок" - тобі їх, нинєшніх, можна б було назвати "гєніями" та занести у "Книгу рекордів Гінеса"...От скількі вам, наприклад, знадобилося би часу, щоби освоїти у досконалі, наприклад, "Архікад"?
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09.11.2020 09:37 Ответить
"ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 1243
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09.11.2020 09:03 Ответить
Йой! А що це в тебе з обличчям?
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09.11.2020 09:19 Ответить
Та хоч би подзвонив Баканову про тих чортів!
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09.11.2020 09:14 Ответить
В Штатах швидше підрахують результати ніж випускники трускавецької академії.
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09.11.2020 08:58 Ответить
не дивно, ось статистика по Закарпаттю і з таким процентом зіпсованих бюлетенів, призові місця малюй як хочеш.
в області 927 963 виборці, із них 386 106 отримали виборчі бюлетені...49 700 бюлетенів були визнані недійсними. Джерело: https://censor.net/ua/n3229772 "ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 1988 "ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 6455
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09.11.2020 09:53 Ответить
Невася, скористайся своїм ніком по прямому призначенню, бо ти їжак з туману та з цвяхами, що й на карті Закарпаття не знайде. "ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 5877
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09.11.2020 10:07 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.11.2020 08:59 Ответить
От клована нужно требовать прекратить самого себя побыстрее.
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09.11.2020 09:01 Ответить
Это уже позор "ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 4504
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09.11.2020 09:02 Ответить
"ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 2367 ...Швондер: Это какой-то... позор.
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09.11.2020 09:45 Ответить
Президент Зеленский занимается фальсификациями? 😀 Смешно.
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09.11.2020 09:07 Ответить
Или еще позор,судя по всему гундявому и его балагану уже не долго осталось
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09.11.2020 09:09 Ответить
"ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 1240 п*яні абрамси на неграх по наказу нащадка козака Байди коронують Генеалісімуса?
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09.11.2020 09:49 Ответить
Вы ребята обращайтесь по адресу, если не знаете куда, то в "Спорт-лото" "ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 5074
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09.11.2020 09:17 Ответить
Зеленский никто и звать его никак,он всего лишь пародия.Ничего он реально сделать не сможет,уже давно пора понять и не сотрясать воздух пустыми фразами.
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09.11.2020 09:28 Ответить
я би не плутав поняття: сделать не сможет чи саме хаос його завдання?

А взагалі, нехай кожен Зе!біл себе піймає на думці чи сподівався він, що главЗе!біл настільки розумово відсталий та стільки років, поєднувати декілька речень в один абзац- вдавалось тільки на сцені та по завченому сценарію. "ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 9026
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09.11.2020 10:03 Ответить
Это зелёным соснам нужно научится проигрывать достойно.
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09.11.2020 10:12 Ответить
При всем желании и удовлетворении что ОПЗЖоповец все таки не пробился во второй тур в Киеве.., есть понимание что Виталику " дотянули" 0,5%.. Ну система у нас такая.. Сис те ма.
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09.11.2020 10:39 Ответить
ПЕСу требовать, что дураку с горы скотиться!
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09.11.2020 10:41 Ответить
не так.. Народ України просить ЄС припинити МАСОВІ фальсифікації,пакості,диверсії...
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09.11.2020 10:58 Ответить
 
 