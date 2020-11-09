"ЕС" требует от Зеленского прекратить фальсификации и обеспечить законность во время подведения результатов выборов

Партия "Европейская Солидарность" требует от президента Зеленского прекратить фальсификации и обеспечить законность во время подведения результатов выборов.

Согласно Избирательному кодексу результаты выборов должны быть объявлены не позже 6 ноября. Но в большинстве регионов до сих пор продолжается подсчет. На самом деле затягивание объясняется желанием партии власти и ее сателлитов "дотянуть" свои провальные результаты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы фиксировали и имеем информацию от своих членов УИК и ТИК о многочисленных фальсификациях и переписывании протоколов в городах Львове и Тернополе. Там партия "Слуга народа" вообще не попала в горсоветы, но ее пытаются затянуть туда путем "дотягивания через подсчет".

Не лучше ситуация и в Киевской области, где куратором от Офиса Президента является близкий к Коломойскому народный депутат Дубинский. Здесь нарушения зафиксированы в целом ряде ОТГ и не подведены итоги ни в областной совет, ни в один районный совет именно из-за желания "дотянуть результаты".

Мы имеем все протоколы с мокрыми печатями и обжалуем сфальсифицированные протоколы в судах.

Но уже можем констатировать: власть провалила экзамен на способность гарантировать основы демократии - честные выборы.

Мы искренне благодарим членам комиссий, которые уже более 14 суток вынуждены работать практически круглосуточно, чтобы противостоять фальсификациям. И предупреждаем власть об опасности, на которую она подвергает тысячи людей в связи с коронавирусом из-за собственных аппетитов и неспособности провести выборы.

Мы требуем немедленного объявления результатов и привлечения к ответственности виновных в фальсификациях", - говорится в заявлении.