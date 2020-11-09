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Ляшко о локдауне: Если будет риск коллапса системы здравоохранения, будем рассматривать жесткие ограничения

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Ляшко о локдауне: Если будет риск коллапса системы здравоохранения, будем рассматривать жесткие ограничения

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения. Защита здоровья невозможна без экономической составляющей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко, говорится в материале "Крайняя мера: введет ли власть жесткий "локдаун" в Украине".

По его словам, власти ищут баланс, чтобы могли работать определенные субъекты или сферы хозяйственной деятельности для того, чтобы пополнять экономику.

"Но если будем наблюдать стремительный рост заболеваемости, который может привести к коллапсу системы здравоохранения, то, конечно, будем рассматривать жесткие ограничения", - отметил главный санитарный врач.

Офису президента мало одного параметра суточных случаев для ужесточения карантина. Это будет зависеть в первую очередь от индекса тяжелых форм болезни в общей статистике, индекса смертности и от количества занятых лечебных коек.

"Тем не менее, если общество не будет с пониманием относиться к масочному режиму, к социальному дистанцированию, возможен всплеск. Тогда немедленно будет введен повсеместный жесткий карантин", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли, 2 277 - выздоровели, выявлены 8 687 новых случаев

Напомним, Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина. Он связан с количеством положительных тестов на коронавирус.

Также Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине.
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Топ комментарии
+4
У сина в класі нeма трeтини учнів: хворіють діти, хворіють іх батьки, хворіють вчитeлі. Одна вчитeлькв гeографіі помeрла від ковід - було лишe 63 роки. Діти кажуть, стара була. В Польші, Чeхіі, Румуніі закрили школи, щоб діти нe поширювали ковід із родини в родину. В Украіні начхати на життя та здопов.я людeй, як завжди...
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09.11.2020 08:57
+1
Степанов и Ляшко как советские политруки закрыл рот и рабочее место прибрано Ляшко о локдауне: Если будет риск коллапса системы здравоохранения, будем рассматривать жесткие ограничения - Цензор.НЕТ 224
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09.11.2020 08:59
+1
Разорвите наконец - то цепочку между заболевшими и здоровыми !
Введите немедленно прямую телефонную контактную линию для людей с симптомами
коронавируса,обеспечьте их процедурами и лекарствами на дому .
Заслужите доверие общества действиями ,а не болтовнёй .
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09.11.2020 09:37
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У сина в класі нeма трeтини учнів: хворіють діти, хворіють іх батьки, хворіють вчитeлі. Одна вчитeлькв гeографіі помeрла від ковід - було лишe 63 роки. Діти кажуть, стара була. В Польші, Чeхіі, Румуніі закрили школи, щоб діти нe поширювали ковід із родини в родину. В Украіні начхати на життя та здопов.я людeй, як завжди...
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09.11.2020 08:57 Ответить
В Україні хабад чистить територію.
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09.11.2020 09:38 Ответить
Степанов и Ляшко как советские политруки закрыл рот и рабочее место прибрано Ляшко о локдауне: Если будет риск коллапса системы здравоохранения, будем рассматривать жесткие ограничения - Цензор.НЕТ 224
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09.11.2020 08:59 Ответить
Лучшее лекарство от ковида- это публичное ЛИНЧЕВАНИЕ ублюдков Степанова и Ляшка !
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09.11.2020 09:12 Ответить
Ляшко никто и звать его никак кто ещё не знает что СЭС в Украине несуществует она реформирована и называется лабораторный центр и все ...
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09.11.2020 09:13 Ответить
Угу - например поселение пациентов с ковид в ИПАГ(инстит акушерства и педиатрии им. Лукьяновой) в детский и акушерский корпус!!! Пять баллов!
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09.11.2020 09:23 Ответить
Що за недовіра? "Если будет риск коллапса..." обов'язково буде! Навіть не сумнівайся.
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09.11.2020 09:36 Ответить
Разорвите наконец - то цепочку между заболевшими и здоровыми !
Введите немедленно прямую телефонную контактную линию для людей с симптомами
коронавируса,обеспечьте их процедурами и лекарствами на дому .
Заслужите доверие общества действиями ,а не болтовнёй .
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09.11.2020 09:37 Ответить
Cогласен с Ляшко, но пока еще далеко до 20 тыс и система похоже выдерживает. Если бы власть не скомуниздила деньги из фонад Ковида, а лучше подготовилась, то можно было бы и без локдауна обойтись.
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09.11.2020 10:06 Ответить
Месяц до 20000 остался.
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09.11.2020 11:17 Ответить
А почему не действовать на опережение , скажем закрыть все КППВ и не открывать их до окончания осенне - зимней волны пандемии, ограничить сообщение через остальные границы и между областями ( особенно те где больше красных зон), карантин "выходного дня" вводить по факту а не на бумаге ( потому что вроде как закрывают и в тоже время все остается " разрешенным"), точно так же и с обязательным ношением масок и дистанцией в общественных местах. У нас борьба в основном где то в астрале.. виртуально в указах и распоряжениях на бумаге.
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09.11.2020 10:23 Ответить
Вчера в райцентре был 250 км от Киева - и там все в масках. Может пора признать, что толку с них никакого?
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09.11.2020 11:18 Ответить
Про маски. Носят их не все. Носят за частую не правильно, на подбородке, на лбу , не закрывают нос и т.д.. Не меняют, а носят неделями. ( Больше что бы избежать штрафа) По поводу их нужности или не нужности. Ну это же во все мире требование а не в отдельно взятой неожиданно "сошедшей с ума стране", поэтому считаю что это нужно. Ну не может же весь мир ошибаться. Это конечно не панацея, а просто дополнительный шанс. Пускай и небольшой. Но в сложившейся ситуации хоть какой то. Дело только в одном , он имеет смысл если масочный режим выполняют все поголовно а не 50 или даже 90%, потому что оставшиеся и могут быть носителями вируса. ( Но конечно по этому поводу у всех разные мнения , хотя до недавнего времени были и такие кто вообще в наличие вируса не верил..)
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09.11.2020 11:26 Ответить
Ой не гони. Все носят, даже в райцентре - был удивлён.

Что до остальных доводов - уверен на 146% что немцы носят, ичо? Помогло?

Политикам больше нечего народу предложить - вот и извиваются, как ужи на сковородке. Но время идёт, и вопрос "какого хера?" не за горами.
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09.11.2020 11:38 Ответить
Ой да понятно. И вирус это " выдумка" СМИ, и он ни чем не страшнее ОРВИ, и это сделали политики что бы загнать народы на самоизоляцию и захватить везде власть тайного мирового правительства, и это заговор Сороса по выпуску масок и вообще какого х-ра, все равно все когда то умрем. ( последнее и в правду верно)
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09.11.2020 11:51 Ответить
будут рубить ,пока еще не совсем сухой економический сучек , (согласно планов бабломойских),на котором пока еще сидит Украина и ее народ , дабы пересадить ее на свеженький дефолт , о котором мечтают рашисты и ихние кошельки в Украине
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09.11.2020 10:54 Ответить
Коллапс уже давно в Украине !!!!
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09.11.2020 13:14 Ответить
 
 