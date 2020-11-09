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Одесская областная ТИК до сих пор не объявила результаты выборов: вирус в компьютере уничтожил протокол

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Одесская областная ТИК до сих пор не объявила результаты выборов: вирус в компьютере уничтожил протокол

Одесская областная ТИК не смогла объявить результаты голосования на выборах депутатов областного совета, поскольку в компьютер, где хранился протокол голосования, попал вирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

"Утром (8 ноября. - Ред.) в комиссии обещали объявить результаты и новый состав Одесского областного совета примерно в 19:00 8 ноября. Впрочем в 18:46 члены ТИК сообщили, что протокол придется переделать: в компьютер якобы попал вирус, который уничтожил документ. По словам представителей Одесской областной ТИК, из-за этого вируса компьютер якобы выдает ошибку, из-за чего невозможно окончательно подсчитать результаты голосования. После этого все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября. Протокол планируют переделать на другом компьютере", - отмечает издание.

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Топ комментарии
+8
Вірус спалив паперові протоколи та бюлетені. Біда.
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09.11.2020 09:12
+7
Одеса "випестила" таких Гнид як труханов, марков, ківалофф....що ви ще очіували?! підрахуя ківалова ще й досі не питягли до криміналної відповідальності.... ось і живе його "справа" до сих пір....
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09.11.2020 09:19
+6
А компьютер что, без маски был???
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09.11.2020 09:08
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09.11.2020 09:08 Ответить
А компьютер что, без маски был???
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09.11.2020 09:08 Ответить
це протокол був без маски
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09.11.2020 10:16 Ответить
А вы уверены, что то был вирус??
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09.11.2020 09:09 Ответить
Цифровой или двуногий? Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол - Цензор.НЕТ 6312
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09.11.2020 09:12 Ответить
Вірус спалив паперові протоколи та бюлетені. Біда.
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09.11.2020 09:12 Ответить
Вирус в компьютере - бред сумасшедшего! Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол - Цензор.НЕТ 7641
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09.11.2020 09:14 Ответить
И кто-то даже знает как его зовут
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09.11.2020 09:14 Ответить
Covid...20
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09.11.2020 09:16 Ответить
Одесовид-20
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09.11.2020 09:18 Ответить
Название вируса - "chlen_TIK"
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09.11.2020 09:20 Ответить
підрахуй-20 Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол - Цензор.НЕТ 7915
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09.11.2020 09:46 Ответить
Одеса "випестила" таких Гнид як труханов, марков, ківалофф....що ви ще очіували?! підрахуя ківалова ще й досі не питягли до криміналної відповідальності.... ось і живе його "справа" до сих пір....
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09.11.2020 09:19 Ответить
чомусь регочу
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09.11.2020 09:36 Ответить
Одесити ж майстри на анекдоти. А таке видали видно в пам*ять про Жванецького. Добре що хоч миші не з*їли той комп*ютер і паперові протоколи.
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09.11.2020 09:46 Ответить
понятно...атавизм
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09.11.2020 09:42 Ответить
Фигня! 3 недели переписывали и ещё раз нарисуете.
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09.11.2020 09:56 Ответить
Какие же у нас умные вирусы появились. Залазят в компы и уничтожают протоколы.
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09.11.2020 10:02 Ответить
Кто без масти сел за комп?
Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол - Цензор.НЕТ 1211
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09.11.2020 11:00 Ответить
 
 