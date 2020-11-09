Одесская областная ТИК до сих пор не объявила результаты выборов: вирус в компьютере уничтожил протокол

Одесская областная ТИК не смогла объявить результаты голосования на выборах депутатов областного совета, поскольку в компьютер, где хранился протокол голосования, попал вирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

"Утром (8 ноября. - Ред.) в комиссии обещали объявить результаты и новый состав Одесского областного совета примерно в 19:00 8 ноября. Впрочем в 18:46 члены ТИК сообщили, что протокол придется переделать: в компьютер якобы попал вирус, который уничтожил документ. По словам представителей Одесской областной ТИК, из-за этого вируса компьютер якобы выдает ошибку, из-за чего невозможно окончательно подсчитать результаты голосования. После этого все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября. Протокол планируют переделать на другом компьютере", - отмечает издание.

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