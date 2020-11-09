Более 20 тыс. случаев коронавируса в сутки медицинская система Украины может не выдержать, - "слуга народа" Радуцкий
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Медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч заболевших COVID-19 в сутки. Более 20 тысяч случаев в сутки система здравоохранения уже не выдержит.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, даже сценария, когда в сутки есть 15-20 тысяч случаев, лучше не допускать.
"Любая система здравоохранения небезгранична и ключевым должно быть соблюдение санитарных норм. Наша задача - готовиться к самым пессимистическим сценариям. Когда мы говорим, что вышли на цифры 7-8 тысяч в сутки, то наша задача - переориентировать систему здравоохранения от предотвращения болезни до уменьшения смертности", - сказал Ляшко.
В парламентском комитете по вопросам здоровья отмечают, что медсистема Украины не стоит на месте, однако более 20 тысяч случаев в сутки выдержать будет не способна.
"Постоянно создаются дополнительные койки в больницах, обустраиваются полевые госпитали, ежедневно наращивается мощность медицинской системы. На сегодняшний день мы понимаем, что она может справиться с 15-20 тысячами больных в сутки. Но если будет больше 20 тысяч - к этому наша система на сегодня не готова", - объяснил глава комитета, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
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Асобенна у праклятых врачей по 16 часов в защитных костюмах здорово!
а дебилы продолжают орать что я идиотка и бот!
ну что ж орите и дальше! и они не видели ни одного зараженного!
да они бегают вокруг вас бессимптомные!и разносят вирус!
и я должна быть в больнице!(((((((((
если б меня госпитализировали в тот злополучный день когда мне стало плохо...но нет скорая не приехала!!!
Если бы такие ,как вы ,Радуцкий и Степанов , хоть ,что-то понимали и имели
совесть ,то система бы выдержала.
лечение дома! если вы задыхаетесь..пцр плюс темп выше 38 сатурация 92......тогда вас госпитализируют!
я пишу пишу..а дебилы ржут!очень смешно!медики болеют!!!!!!!!!да вас банально некому лечить будет!
ходите в бары и прочее..отсутствие мозга не лечится!
не хотите спросить где бы я была бы сейчас!?я строчу коменты!чтоб для дебилов дошло!
Я щось вже заплутався...
лаборатории пашут на выявленных!
мне должны были передать! а потом перезвонили и все...! отменяется!