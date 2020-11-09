Более 20 тыс. случаев коронавируса в сутки медицинская система Украины может не выдержать, - "слуга народа" Радуцкий

Медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч заболевших COVID-19 в сутки. Более 20 тысяч случаев в сутки система здравоохранения уже не выдержит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, даже сценария, когда в сутки есть 15-20 тысяч случаев, лучше не допускать.

"Любая система здравоохранения небезгранична и ключевым должно быть соблюдение санитарных норм. Наша задача - готовиться к самым пессимистическим сценариям. Когда мы говорим, что вышли на цифры 7-8 тысяч в сутки, то наша задача - переориентировать систему здравоохранения от предотвращения болезни до уменьшения смертности", - сказал Ляшко.

В парламентском комитете по вопросам здоровья отмечают, что медсистема Украины не стоит на месте, однако более 20 тысяч случаев в сутки выдержать будет не способна.

"Постоянно создаются дополнительные койки в больницах, обустраиваются полевые госпитали, ежедневно наращивается мощность медицинской системы. На сегодняшний день мы понимаем, что она может справиться с 15-20 тысячами больных в сутки. Но если будет больше 20 тысяч - к этому наша система на сегодня не готова", - объяснил глава комитета, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

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