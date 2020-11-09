COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 748, Харьковская область - 717 и Запорожская - 683

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 9 ноября в Киеве коронавирусом заболели 748 человек.

Общее количество инфицированных составляет 44 920 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 872 человека, за прошедшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 16 497 пациентов.

По состоянию на 9 ноября количество активных больных в Киеве составляет 27 551 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 6 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1002 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Запорожская области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 717 человек. Общее количество инфицированных - 43 930. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 595 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 9 626 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 33 719.

В Запорожской области коронавирусом заболели 683 человека. Общее количество инфицированных составляет 14 105 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 148 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 2 713 пациентов. Количество активных больных в Запорожской области составляет 11 244 человека.