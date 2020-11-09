Обвинительный акт в отношении Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов направлен в суд, - САП
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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обвинительный акт по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины, незаконные действия которого привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.
В САП не называют имени главы ведомства, но обстоятельства дела указывают на Владимира Омеляна, возглавлявшего ведомство в 2016-19 гг.
"По данным следствия, в декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр (…) В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн (…) Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", - говорится в сообщении.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и оперативным сопровождением Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности (ГУ КЗЭ) Службы безопасности Украины с 11 ноября 2019 года.
Как сообщалось, НАБУ и САП 19 июня сообщили о подозрении Омеляну в совершении незаконных действий, вследствие которых госбюджет якобы недополучил 30,5 млн грн. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Следствие установило: принятое министром решение привело якобы к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.
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Это ведь тоже предполагает уменьшение доходов в казну.
27.09.2014 г. вступил в силу Закон Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" от 12.08.2014 № 1636-VII (далее - Закон Украины о СЭЗ), предусматривающий создание свободной экономической зоны "Крым" (далее - СЭЗ "Крым") на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.
Чекаємо Тільки щось блаЗЄнські пнуться-пнуться, а на виході лише сморід
Американська торгова палата в Україні та Європейська Бізнес Асоціація відреагували на провадження, в якому колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну повідомили про підозру.
Так, Американська торгова палата в Україні заявила, що підтримує зниження торгових ставок в морських портах.
"Протягом багатьох років ми активно співпрацювали з Міністерством інфраструктури, Адміністрацією морських портів України та іншими органами державної влади з метою залучення прямих іноземних інвестицій в цю галузь. Економічна привабливість морських портів і стивідорних компаній значною мірою залежить від розміру ставок портових зборів", - йдеться у повідомленні Американської торгової палати.
Згідно з дослідженням незалежної аналітичної платформи VoxUkraine, за підтримки експертів Світового банку, 50% знижка портових зборів генерує втрати на рівні 48,4 млн доларів. Одночасно, це забезпечує додаткові податкові надходження на рівні 167,7 млн доларів саме від збільшення прибутковості суб'єктів господарювання, які отримають таку знижку.
Європейська Бізнес Асоціація зазначає, що адекватні ставки портових зборів - надзвичайно важливі для підвищення інвестиційної привабливості нашої країни та конкурентоспроможності українських портів.
По данным следствия, в декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.
Омелян одноосібним підписом вводив такі збори чи це було колегіальне рішення кабміну?