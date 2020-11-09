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Новости Политика Украины
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Обвинительный акт в отношении Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов направлен в суд, - САП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обвинительный акт в отношении Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов направлен в суд, - САП

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обвинительный акт по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины, незаконные действия которого привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.

В САП не называют имени главы ведомства, но обстоятельства дела указывают на Владимира Омеляна, возглавлявшего ведомство в 2016-19 гг.

"По данным следствия, в декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр (…) В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн (…) Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", - говорится в сообщении.

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Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и оперативным сопровождением Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности (ГУ КЗЭ) Службы безопасности Украины с 11 ноября 2019 года.

Как сообщалось, НАБУ и САП 19 июня сообщили о подозрении Омеляну в совершении незаконных действий, вследствие которых госбюджет якобы недополучил 30,5 млн грн. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило: принятое министром решение привело якобы к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.

Обвинительный акт в отношении Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов направлен в суд, - САП 01
Обвинительный акт в отношении Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов направлен в суд, - САП 02
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Топ комментарии
+10
Где коррупционная составляющая в этом "деле", кто-то может пояснить? При чём тут САП?
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09.11.2020 09:49
+9
На инициаторов "свободной экономической зоны" для Ахмета и рыгов на Донбассе уже завели дело?
Это ведь тоже предполагает уменьшение доходов в казну.
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09.11.2020 09:41
+9
Зелена сопля воює з папірєднікамі.
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09.11.2020 09:47
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Правила форума Совет форумчан
Мав право, як міністр. Діло брехливе.
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09.11.2020 09:38 Ответить
На инициаторов "свободной экономической зоны" для Ахмета и рыгов на Донбассе уже завели дело?
Это ведь тоже предполагает уменьшение доходов в казну.
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09.11.2020 09:41 Ответить
Ні, ще ВЕЗ Крим не скінчили.

27.09.2014 г. вступил в силу Закон Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" от 12.08.2014 № 1636-VII (далее - Закон Украины о СЭЗ), предусматривающий создание свободной экономической зоны "Крым" (далее - СЭЗ "Крым") на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.
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09.11.2020 09:45 Ответить
Так чому тільки за Омеляна вчепились?
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09.11.2020 09:47 Ответить
Не дочекаєшся, коли за Петра Олексійовича візьмуться?
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09.11.2020 09:53 Ответить
Та вже сто разів брались, а ловлять облизня.
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09.11.2020 09:57 Ответить
А 164 порушених справ мало?

Чекаємо Тільки щось блаЗЄнські пнуться-пнуться, а на виході лише сморід Обвинувальний акт щодо Омеляна у справі про зменшення портових зборів направлено до суду, - САП - Цензор.НЕТ 6347
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09.11.2020 10:11 Ответить
Межа мрій для дебілів.
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09.11.2020 13:19 Ответить
Я хіба казав, що твоя думка мене цікавить? Йди краще БЧБ повісь на вікно!
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09.11.2020 13:22 Ответить
Констатую факт і не лише для тебе.
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09.11.2020 15:20 Ответить
Зелена сопля воює з папірєднікамі.
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09.11.2020 09:47 Ответить
А соєві лузери з "наступнікамі"!)))
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09.11.2020 09:54 Ответить
За 1.5 роки Клоунада вже розорила казну, що формувалась 5 років.
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09.11.2020 10:15 Ответить
Та ні- статки Петра Олексійовича 1400000000$ так й залишились, не ростуть, як за часів президенства, але й не зменшуються!
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09.11.2020 13:24 Ответить
Где коррупционная составляющая в этом "деле", кто-то может пояснить? При чём тут САП?
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09.11.2020 09:49 Ответить
мовчать зебіли? Дивно.
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09.11.2020 10:12 Ответить
У него справка о "гиперрлупности"..
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09.11.2020 09:52 Ответить
все ти знаєш чортова дюжина?
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09.11.2020 10:24 Ответить
Зменьшив і правильно зробив. Це з часом дасть можливість збільшити вантажопотік і кількість суднозаходів в порти України
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09.11.2020 10:28 Ответить
Зеленому мавпятнику ніхто не указ окрім Бєні, Ахмєта та кремля.

Американська торгова палата в Україні та Європейська Бізнес Асоціація відреагували на провадження, в якому колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну повідомили про підозру.

Так, Американська торгова палата в Україні заявила, що підтримує зниження торгових ставок в морських портах.
"Протягом багатьох років ми активно співпрацювали з Міністерством інфраструктури, Адміністрацією морських портів України та іншими органами державної влади з метою залучення прямих іноземних інвестицій в цю галузь. Економічна привабливість морських портів і стивідорних компаній значною мірою залежить від розміру ставок портових зборів", - йдеться у повідомленні Американської торгової палати.

Згідно з дослідженням незалежної аналітичної платформи VoxUkraine, за підтримки експертів Світового банку, 50% знижка портових зборів генерує втрати на рівні 48,4 млн доларів. Одночасно, це забезпечує додаткові податкові надходження на рівні 167,7 млн ​​доларів саме від збільшення прибутковості суб'єктів господарювання, які отримають таку знижку.

Європейська Бізнес Асоціація зазначає, що адекватні ставки портових зборів - надзвичайно важливі для підвищення інвестиційної привабливості нашої країни та конкурентоспроможності українських портів.
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09.11.2020 10:30 Ответить
Соя не читач, соя- дописувач:

По данным следствия, в декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.
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09.11.2020 13:25 Ответить
Якби зебуїни читали не тільки те, що їм цілеспрямовано згодовують, то мали би більше уявлення про предмет обговорення.
Омелян одноосібним підписом вводив такі збори чи це було колегіальне рішення кабміну?
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09.11.2020 13:30 Ответить
Портовые сборы в Украине самые высокие в регионе. Из-за этого, а так же из-за ужасной коррупции в портах, иностранные суда стараются не заходить в наши порты. Таким образом мы теряем значительно больше.
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09.11.2020 11:02 Ответить
А як таб "акт" на Байдена ? Вже доїли, чи додають?
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09.11.2020 11:34 Ответить
 
 