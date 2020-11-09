За неделю количество госпитализаций с коронавирусом увеличилось на 2 тыс., - Степанов

За минувшую неделю госпитализировали на 2 тыс. пациентов с коронавирусом больше, чем неделей ранее.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"В течении недели госпитализировали 9 234 человек, что на 2 тыс. больше, чем за предыдущую неделю. Более 28 тыс. человек пребывают в медучреждениях с COVID-19 или подозрением", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, за неделю коронавирус выявили у 66 824 тыс. человек, что на 13,5 тыс. больше чем за предыдущую неделю.

Кроме того, увеличилось и количество ПЦР-тестирований за неделю - более чем на 8 тыс.

"Напряженная ситуация с тестированием остается в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской областях", - добавил министр.

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