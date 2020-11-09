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За неделю количество госпитализаций с коронавирусом увеличилось на 2 тыс., - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

За неделю количество госпитализаций с коронавирусом увеличилось на 2 тыс., - Степанов

За минувшую неделю госпитализировали на 2 тыс. пациентов с коронавирусом больше, чем неделей ранее.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"В течении недели госпитализировали 9 234 человек, что на 2 тыс. больше, чем за предыдущую неделю. Более 28 тыс. человек пребывают в медучреждениях с COVID-19 или подозрением", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, за неделю коронавирус выявили у 66 824 тыс. человек, что на 13,5 тыс. больше чем за предыдущую неделю.

Кроме того, увеличилось и количество ПЦР-тестирований за неделю - более чем на 8 тыс.

"Напряженная ситуация с тестированием остается в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской областях", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине введут карантин выходного дня, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Зато дороги заасфальтовані! Наш вєчєрній квартал(с)
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09.11.2020 09:56 Ответить
Откуда Степанов вообще знает , что госпитализировали с коронавирусом? Он его видел у этих больных? По тестам судит, которые дают опосредованный результат с ошибкой 30 - 50%? Только последние дураки могут судить о заболеваемости и смертности от короны по таким "тестам". Эта сатана Степанов разводит в Украине панику и страх, а эти эмоции и приводят к повышенной заболеваемости и смертности, что и добивается Степанов и его зеленая сатанячья команда. Лучше бы проверял загрязнение экологии солями тяжелых металлов, которые дают такие же по симптомам пневмонии, но только не вирусные они, а химические пневмониты и лечатся как химические отравления. Почему - то в красных зонах повышенное содержание диоксида азота. Не с химтрейлов ли распыляют и травят людей в дополнение к коронавирусу, который не особо агрессивный и заразный? От зеленых тварей всего можно ожидать.
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09.11.2020 10:17 Ответить
Не вижу оснований для истерики, весной было официально заявлено о наличии под Ковид 67-ми тыс. койкомест. 28 тыс. госпитализированных сейчас это мизер для 40-миллионного государства, где всего около 300 тыс. больничных мест, - резерв огромен.
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09.11.2020 10:11 Ответить
С нашей властью люди переживают за все, даже за дефицит кислорода в больницах, вопрос которого не могут решить зеленые ублюдки.
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09.11.2020 10:20 Ответить
Страхуйтесь от короны: получите положительный тест и пробьетесь в больничку - получите денежку. С врачом не забудьте поделиться.
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09.11.2020 10:14 Ответить
Похоже, Степанова нужно срочно отправлять в отставку, поскольку он с удивительным постоянством впадает в истерику и панику, а непосредственная его деятельность на посту министра только и сводится к требованию ношения бесполезных масок. Нам нужен умный и спокойный министр здравоохранения, который будет иметь четкое видение и план действий, который будет не сеять панику, а объяснит народу что мы вместе должны дружно сделать и установит ЧЕТКИЕ ПРЕДЕЛЫ всему этому карантинному безумию. От придурков нужно избавляться, ибо мы уже девять месяцев в карантине, а этот клоун крутит все туже шарманку.
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09.11.2020 10:19 Ответить
Он сам не впадает в панику, а людей вводит в панику специально, чтобы доводить до стрессов и болезней. Оно же сатана масонская и все делает во вред.
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09.11.2020 10:21 Ответить
Ты же должен понимать, шо в отношении ОРВИ бесполезно все. Китай как пример не предлагать.
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09.11.2020 10:45 Ответить
Кожен день колічєство тих хворих увєлічівається і тільки Стєпанов,падла,ніях не захворіє і його лиса пика продовжує каркати зі всіх екранів...
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09.11.2020 11:04 Ответить
 
 