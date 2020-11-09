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выборы (24317) США (23161) Трамп (3341)

Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN

Старший советник и зять действующего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на президентских выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Джаред Кушнер и первая леди Мелания Трамп посоветовали Трампу смириться с победой избранного президента Джо Байдена, в то время как его взрослые сыновья настаивают, чтобы он и его союзники продолжали борьбу", - отмечает агентство со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее Трамп отказался признавать проигрыш и заявил, что будет через суд добиваться справедливого подсчета голосов.

Смотрите также: Сторонники Трампа протестуют в ряде штатов, некоторые из них вооружены. ФОТОрепортаж

В субботу, 7 ноября, ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.

Подсчет голосов продолжается в Джорджии, Аризоне, Аляске и Северной Каролине.
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Топ комментарии
+24
ДМБ-2020Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 456
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09.11.2020 10:02
+24
Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 9592
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09.11.2020 10:02
+20
Кінець епохи блазнів!
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09.11.2020 09:59
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Кінець епохи блазнів!
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09.11.2020 09:59 Ответить
Трампа --ВСЕ Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 5174
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09.11.2020 10:02 Ответить
Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 7936
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09.11.2020 10:58 Ответить
Байден разрешил Мелании остаться в Белом доме!)))
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09.11.2020 10:06 Ответить
Так вот почему она на развод подает,по словам ее помощницы ))))
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09.11.2020 10:37 Ответить
у Байдена все в порядке и со своей женой, на кой ему поддутая корабельная сосна?
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09.11.2020 10:58 Ответить
Да то Байден пошутил)а Мелания начала процедуру развода-мечтала все президенство дони об этом
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09.11.2020 11:21 Ответить
они начали переживать за Трампа ,а то в дурку его заберут
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09.11.2020 10:00 Ответить
ДМБ-2020Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 456
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09.11.2020 10:02 Ответить
в дурку
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09.11.2020 10:03 Ответить
не, ошибка, ДЛБ-2020
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09.11.2020 10:10 Ответить
Что такое ДПБ? Может ДМБ?
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09.11.2020 10:14 Ответить
Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 9512
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09.11.2020 10:58 Ответить
ДМБ, т.е. дембель, это вторично, ДЛБ, т.е. До-Л-бо-** - первично и по сути
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09.11.2020 11:09 Ответить
Через 41 день после всенародного голосования (14 декабря) выборщики соберутся в столицах своих штатов и проголосуют за кандидатов на должности президента страны и вице-президента.
Официальное объявление победителя состоится 6 января 2021 после подсчета голосов специальной комиссией Конгресса. Инаугурация избранного президента пройдет 20 января 2021 года
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09.11.2020 10:43 Ответить
Теперь точно узнает, что после поражения настоящая жизнь только начинается.
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09.11.2020 10:02 Ответить
У Трампа да, после выборов может начаться совсем другая жизнь. Вместо Белого Дома - тюрьма "Синг-синг", а вместо Меланьи - здоровенные вонючие ниггеры, категорически не согласные с пословицей "насильно мил не будешь" Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 1624
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09.11.2020 10:14 Ответить
Є ще Ростов. А там замість Меланії Яник чекає
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09.11.2020 13:53 Ответить
Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 9592
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09.11.2020 10:02 Ответить
И тут же поступают опровержения. И уже в новых сообщениях и жена и зять требуют пересчета голосов и " честных выборов". Хотя возможно эти сообщения пишет уже лично Трамп.
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09.11.2020 10:02 Ответить
Скоро до тенісиста в Ростові приєднається гольфіст! Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 503
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09.11.2020 10:02 Ответить
Вобще-то Ялынкович купил себе место в королевском гольф-клубе Британии.
Такша он тоже гольфист.
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09.11.2020 10:05 Ответить
Вапщєта, Якунович й "проффєсора" собі купив! "Купив" і "став" - це "двє бальшіє разніци"! Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 4203
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09.11.2020 11:32 Ответить
доня випий чайку з "новічком"і узбагойся не нервуй хозяїв з фсб...
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09.11.2020 10:04 Ответить
Агент ФСБ Трампыч будет защищаться до последнего патрона,по образу Лукашеску Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 883за меня 80 % белорусов и я защищу их выбор на Майдане в Минске...
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09.11.2020 10:06 Ответить
Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 3235
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09.11.2020 10:06 Ответить
Все у них фальшиве, як і шлюб їх президента
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09.11.2020 10:21 Ответить
Є три критерії оцінки президентів чи подвбного плану діячів.
1. Чи країна стала кращою, де він президент?
2. Чи хтось у світі став жити краще від того, що він президент?
3. Може ти сам став жити краще від того, що він президент?

Якщо на всі 3 питання відповідь "ні" - то можна сказаим Гуд-бай.
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09.11.2020 10:07 Ответить
1. Да. Прекращена массовая незаконная иммиграция. Производство возвращается из Китая обратно в Америку.
2. Конечно. Люди получили работу, которая раньше была в Китае. Он не начал ни одной войны, обеспечив свою страну четырьмя годами мира.
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09.11.2020 10:13 Ответить
1-2 - це все до першого пункту. І вимірюється цифрами. Щось особливого зростання економіки США за цифрами не помітно. Однак по карті помітно, що за Трампа проголосувала внутрішня Америка, а узбережні штати, які займаються зовнішньою торгівлею - проти. Тобто, мабуть, він все ж зробив таки щось для внутрішньої inland економіки. Тільки всіх щасливими не зробиш, і ощасливлених виявилося менше, ніж обібраних, як це засвідчило голосування.
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09.11.2020 10:40 Ответить
те, що Трамп надто специфічний та огидний- сперечатись не буду... Фактом є те, що "республіканці" заробляють кошти, що потім так легко транжирять "демократи"... Тому, масової істерії та ейфорії від вибору Байдена, не розділяю...
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09.11.2020 10:49 Ответить
я не думаю, що він якось огидний. Він завжди дуже привабливий. Просто я таку економіку, яку запланував Трамп для США, навіть не розглядаю. Бо це закрита економіка, чимось схожа до СРСР, і веде до занепаду й вильоту з світової конкуренції. Якщо б він таке робив в Україні - то мало б сенс і успіх. А він до США підійшов як до якоїсь недорозвинутої країни третього світу. В США економістів більше, ніж будь-де, і якщо б така закрита самодостатня економіка куди-небудь вела - то її б уже обрали раніше. Тільки вона для країн типу України, щоб вилізти з калюжі на берег, а не для країн, щоб прилізти на берег до калюжі. Може Трамп в Україні навіть був би ефективним. Хто зна.
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09.11.2020 11:28 Ответить
Він завжди дуже привабливий. Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 5645
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09.11.2020 11:37 Ответить
какая МНЕ, украинцу, разница, что Трамп сделал для Америки? мне главное что он сделал для Украины? Как он противостоит России, оттягивает ли силы РФ в других странах? фиг там.
Он вывел войска из Сирии, сократил контингент в Афгане, не противостоит России ни в Африке, ни в Украине. Кроме жалкой кучки Джавелинов - что он сделал для НАС?
Трамп уже не устраивает. Давайте другого.
Байден не устроит - будем дальше смотреть.
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09.11.2020 11:00 Ответить
Ну, вообще-то, он предотвратил операцию российского вторжения на юг с выходом на Крым.

Или вы в самом деле думаете что Б-52 просто на пикник прилетали ?
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09.11.2020 11:52 Ответить
Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 481 Это применимо для стран демократии. Что-то не слышал про Гуд-бай Путлеру Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 5364 . Или "крым-наш" козырнее всех остальных критериев?
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09.11.2020 10:20 Ответить
чувак ты живешь в америке?
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09.11.2020 11:16 Ответить
«Нікагда нє сдавайся! Обрсрісь капітально !»
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09.11.2020 10:07 Ответить
Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 9515
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09.11.2020 10:08 Ответить
Он, наверное, думает, что все президенты по названию сыра фамилию берут, Михо Сулугуни, Серджио Моцарелла....
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09.11.2020 10:13 Ответить
Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 8542
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09.11.2020 10:17 Ответить
Ужасно важно что там бормочет помойная CNN.
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09.11.2020 10:11 Ответить
важнее что "помойная" FoxNews уже объявила Байдена президентом.
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09.11.2020 11:01 Ответить
Все СМИ мира принадлежат нескольким индвиидуумам.
Президента выбирают выборщики, а не телевизоры.
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09.11.2020 11:50 Ответить
Штирлиц,а вас я попрошу остаться....
Герр Мюллер,у нас все в НКВД служат,даже доярки и кухарки,а радистки это элитные рюсские бабы,но я не спал с радисткой Кэт...
Штирлиц,я о другом,почему вы назначили встречу Мартину Борману? Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 8129
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09.11.2020 10:12 Ответить
Похоже в окружении Трампа такие же "дятлы" как и в свите Зеленского Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 8492. То признают поражение, то отрицают Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 5499 - Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа опроверг публикации СМИ о том, что зять и советник президента Джаред Кушнер призывал его признать поражение. "95 квартал" по-американски Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 2103
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09.11.2020 10:12 Ответить
Фейк-ньюс і не таке видумує. Наприклад - видумав перемогу байдена. )
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09.11.2020 10:43 Ответить
Господа Рокфеллеры уже все решили. Трамп стал президентом в 69 дел, а Байдену 78. Но вице резидент, там в переводе Цветок лотоса, 51 год. Многоходовочка
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09.11.2020 10:12 Ответить
Який? Не вже Симоненко
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09.11.2020 10:16 Ответить
Если Гиллари Клинтон станет Госсекретарем у Байдена,то Прощай немытая РАБссия... Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 8878и ты плешивый навеки прощавай...
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09.11.2020 10:17 Ответить
Плешивому педофилу пох, он сидит в бункере со зрелым мальчиком😂
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09.11.2020 11:03 Ответить
Блин, его надо ещё и уговаривать
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09.11.2020 10:20 Ответить
Рыжий индюк ни как не хочет отдать власть,но придется.Если у него с головой все в порядке,то он признает поражение и будет почитаем в Америке,если не признает,то будет-чудаком на букву(М).
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09.11.2020 10:22 Ответить
За последний месяц Трамп назвал дураками многих политиков не толлько в США,Твиттер Трампа перечитайте... Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 7159Он просто психопат по большому счету...
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09.11.2020 10:23 Ответить
А може вони і справді такі? )
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09.11.2020 10:42 Ответить
если они идиоты, то почему не они проиграли выборы, а Трамп?
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09.11.2020 11:02 Ответить
Потому же почему в Украине победил Зеленский: телевизор объяснил простому народу что "Порох всё украл".
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09.11.2020 12:05 Ответить
Сцикуны и предатели!!!
Ведь всему прогрессивному миру во главе с Раиссей, Белоруссией и КНДР ясно, что выборы в США прошли с массовыми фальсификациями и Байден нелегитимен!
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09.11.2020 10:24 Ответить
Заспокойся! Мають бути опубліковані факти фальсіфікацій. Але цього досі нема. У Трампа не було власних представників в ізберкомах?
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09.11.2020 10:51 Ответить
Не могу заспокоиться! Миня аж трусет!!! Трам наш презедент!!!
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09.11.2020 11:04 Ответить
Все факты будут в суде, не беспокойся.
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09.11.2020 12:05 Ответить
Я тоже считаю что Коллегия выборщиков США ошиблась в 2016 году назначив Трампа главным шутом США,ведь Клинтон набрала на 3 миллиона голосов больше... Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 4399
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09.11.2020 10:30 Ответить
Жена взмолилась: хватит этого позора.
Ну и Хабад Любавич через зятя намекнул о том же.
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09.11.2020 10:36 Ответить
Сьогодні і побачимо - подається позов на фальсифікацію виборів у Верховний Суд.
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09.11.2020 10:41 Ответить
В каждом штате свои Законы,в США нет Центризбиркома Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 9134
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09.11.2020 10:44 Ответить
Доня подає на розділ майна? Овальний кабінет буде за ким?
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09.11.2020 10:48 Ответить
Впервые в истории США претенденты не пожали друг другу руки и проигравший не поздравил победителя...,это действительно ПОЗОР...Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 4395
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09.11.2020 10:50 Ответить
Трамп не политик,увы,случайные пассажиры в этом деле бывают часто....хвамилий называть не буду,не все бывают Уинстонами Черчиллями или Вацлав Гавелами..
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09.11.2020 10:58 Ответить
И какие заслуги у Черчилля ? По итогам его правления, Британская империя прекратила существование.
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09.11.2020 12:03 Ответить
Эпоха клоунов подходит к завершению 😂
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09.11.2020 11:02 Ответить
Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 3712 Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 3092
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09.11.2020 11:09 Ответить
Ще ні одного президента США не виводили з Білого Дому санітари....
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09.11.2020 12:13 Ответить
Ой бреханули знову СНН. Ну, не можна ж вже так брехати. А ось і відповідь СНН від самої Меланії
https://twitter.com/FLOTUS/status/1325509832594616328
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09.11.2020 13:31 Ответить
 
 