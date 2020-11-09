Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN
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Старший советник и зять действующего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на президентских выборах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Джаред Кушнер и первая леди Мелания Трамп посоветовали Трампу смириться с победой избранного президента Джо Байдена, в то время как его взрослые сыновья настаивают, чтобы он и его союзники продолжали борьбу", - отмечает агентство со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее Трамп отказался признавать проигрыш и заявил, что будет через суд добиваться справедливого подсчета голосов.
В субботу, 7 ноября, ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.
В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.
Подсчет голосов продолжается в Джорджии, Аризоне, Аляске и Северной Каролине.
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Официальное объявление победителя состоится 6 января 2021 после подсчета голосов специальной комиссией Конгресса. Инаугурация избранного президента пройдет 20 января 2021 года
Такша он тоже гольфист.
1. Чи країна стала кращою, де він президент?
2. Чи хтось у світі став жити краще від того, що він президент?
3. Може ти сам став жити краще від того, що він президент?
Якщо на всі 3 питання відповідь "ні" - то можна сказаим Гуд-бай.
2. Конечно. Люди получили работу, которая раньше была в Китае. Он не начал ни одной войны, обеспечив свою страну четырьмя годами мира.
Он вывел войска из Сирии, сократил контингент в Афгане, не противостоит России ни в Африке, ни в Украине. Кроме жалкой кучки Джавелинов - что он сделал для НАС?
Трамп уже не устраивает. Давайте другого.
Байден не устроит - будем дальше смотреть.
Или вы в самом деле думаете что Б-52 просто на пикник прилетали ?
Президента выбирают выборщики, а не телевизоры.
Герр Мюллер,у нас все в НКВД служат,даже доярки и кухарки,а радистки это элитные рюсские бабы,но я не спал с радисткой Кэт...
Штирлиц,я о другом,почему вы назначили встречу Мартину Борману?
Ведь всему прогрессивному миру во главе с Раиссей, Белоруссией и КНДР ясно, что выборы в США прошли с массовыми фальсификациями и Байден нелегитимен!
Ну и Хабад Любавич через зятя намекнул о том же.
https://twitter.com/FLOTUS/status/1325509832594616328